Krev, chlast, rodinný fackování a anatomickej atlas: Jak mě naši odstřelili ze hry
Buď budu poslouchat, nebo nedostanu ani korunu.
S Adamem jsme se narodili ve stejnej den, jen pár minut po sobě.
Podle našich to znamenalo, že bychom měli celej život dělat všechno spolu.
Nejdřív mi to nepřišlo divný.
Byli jsme dvojčata.
Stejný oblečení, stejná školka, stejná základka.
Dokonce nám kupovali stejný dárky, i když jsme každej chtěli něco jinýho.
Jenže postupně se ukázalo, že ta naše slavná dvojčecí rovnost platí jenom někdy.
Hlavně když se to hodilo Adamovi.
Bydleli jsme ve velkým baráku na předměstí.
Fotr podnikal, máma se starala o domácnost a navenek jsme byli docela spořádaná rodina.
Drahý auta, dovolený v zahraničí, společný fotky u moře.
Peníze nám nechyběly.
Doma to ale občas stálo za hovno.
Adam byl od malička citlivější.
Když se mu něco nepovedlo, brečel.
Když dostal špatnou známku, brečel.
Když jsem dostal lepší známku než on, brečel taky.
A naši to řešili po svým.
Adam přinesl trojku z matiky?
Nevadí, hlavně že se snažil.
Já přinesl jedničku?
Výborně, ale nemusel jsem se tím přece chlubit před bráchou.
Jednou mi dokonce máma řekla, že bych nemusel mít pořád nejlepší výsledky, protože Adamovi to ubližuje.
„Takže mám schválně psát písemky blbě?“ zeptal jsem se.
„Nepřeháněj. Jenom bys mohl být trochu ohleduplnější.“
Bylo mi asi třináct a vůbec jsem nechápal, co po mně vlastně chtějí.
Když jsem vyhrál okresní biologickou olympiádu, přišel jsem domů s diplomem a docela dobrou náladou.
Adam skončil někde v polovině výsledkový listiny.
Večer si mě fotr zavolal do obýváku.
„Ty musíš mít vždycky něco navíc, co?“
„Cože?“
„Vidíš, jak je na tom brácha, a ještě se tady předvádíš.“
Řekl jsem mu, že jsem prostě vyhrál soutěž.
Že jsem se na ni připravoval a nevím, co jsem měl udělat jinak.
Chytil mě za límec a přitáhl k sobě.
„Dokud bydlíš pod mojí střechou, budeš se chovat slušně.“
Adam seděl na gauči a koukal do země.
Diplom jsem si pověsil v pokoji.
Za pár dní zmizel.
Máma ho uklidila do skříně, aby ho Adam nemusel pořád vidět.
Tohle se u nás dělo běžně.
Přitom jsem Adama měl rád.
Vážně.
Byl to můj brácha, ne nějakej nepřítel.
Jenom byl strašně nesamostatnej.
Bál se cizích lidí, nerad někam chodil sám a jakmile se dostal do problému, hledal mě.
Na základce ho pár kluků pravidelně otravovalo.
Jednou mu sebrali batoh a naházeli věci do kaluže.
Šel jsem za nima, pohádali jsme se a jeden mi dal přes hubu.
Vrátil jsem mu to.
Doma jsem dostal vynadáno, že se peru.
Adam dostal čokoládu, protože měl špatnej den.
Tak nějak to fungovalo.
Bráchovi jsem pomáhal s učením, bral ho mezi svoje kamarády a občas za něj vyřizoval věci, na který si netroufal.
Když se chtěl seznámit s nějakou holkou, většinou jsem musel začít rozhovor já.
Někdy mě to štvalo.
Jenže jsem měl pocit, že ho v tom nemůžu nechat.
A taky jsem byl zvyklej, že se to ode mě čeká.
Na gymplu jsme se oba rozhodli pro medicínu.
Mě biologie bavila odmalička.
Adam se pro ni nadchnul až později, když viděl, že to myslím vážně.
Nevadilo mi to.
Dokonce jsem byl rád, že máme něco společnýho, o čem se dá normálně mluvit.
Po večerech jsme seděli nad učebnicema, probírali chemii, biologii a fyziku.
Já si většinu věcí pamatoval celkem snadno, Adam potřeboval víc času.
Často jsem ho doučoval do noci.
„Ty vole, já to nikdy nedám,“ říkal pravidelně.
„Dáš. Akorát se přestaň litovat a přečti si tu otázku ještě jednou.“
Někdy to zabralo.
Někdy se urazil.
Nakonec jsme se oba dostali na medicínu.
Já uspěl na čtyřech fakultách, Adam na dvou.
Naši samozřejmě nejdřív řešili, proč se Adam nedostal všude.
Já už měl ale v hlavě něco jinýho.
Chtěl jsem pryč.
Ne od Adama úplně.
Spíš od toho, že nás každej bral jako jeden celek a já musel pořád přemýšlet, jestli ho náhodou něčím nezastíním.
Adam si vybral Prahu.
Já Brno.
Když jsem mu to řekl, chvíli na mě koukal.
„Proč nejdeš se mnou?“
„Protože chci do Brna.“
„Ale vždyť jsme vždycky byli spolu.“
„Právě.“
Moc se mu to nelíbilo, ale nakonec to nějak přijal.
Aspoň jsem si to myslel.
Tři týdny před začátkem semestru přišel s tím, že do Prahy nepůjde.
Že se tam bojí, nikoho tam nezná a radši nastoupí taky v Brně.
Zůstal jsem na něj koukat.
„Adame, to si děláš prdel.“
„Co je? Vždyť je to dobrá škola.“
„To jo. Ale ty ses rozhodl pro Prahu.“
„Tak jsem si to rozmyslel.“
„A proč zrovna Brno?“
Neodpověděl.
Nemusel.
Řekl jsem mu, že pokud nastoupí do Brna, půjdu na jinou fakultu, kam mě taky přijali a jeho ne.
Nechtěl jsem se hádat.
Jen jsem potřeboval, aby pochopil, že tentokrát opravdu nechci chodit všude s ním.
Adam se rozbrečel.
A tím bylo po debatě.
Večer si mě naši zavolali do obýváku.
Fotr seděl v křesle, máma vedle něj a Adam na gauči.
Připadal jsem si jako u nějakýho rodinnýho soudu, kde už dávno rozhodli.
„Co to má znamenat?“ začal fotr.
„Co přesně?“
„Že nechceš studovat s bratrem.“
„Chci studovat medicínu. Jen nechci bejt pořád s Adamem.“
Máma si povzdechla.
„Ty vůbec nechápeš, jak mu ubližuješ.“
„Mami, je mu devatenáct. Nemůžu mu dělat celej život doprovod.“
„To po tobě nikdo nechce.“
„Tak proč tady sedíme?“
Fotr praštil rukou do opěrky.
„Nebudeš na mě takhle mluvit!“
Pak mi vysvětlil, jak se věci mají.
Buď nastoupím s Adamem na stejnou školu, nebo si můžu veškerý studium platit sám.
Žádná kolej, žádný učebnice, žádný kapesný.
A abych věděl, že to myslí vážně, dodal něco o vydědění.
Přitom jsem po nich nechtěl nic mimořádnýho.
Jenom studovat tam, kde jsem si vybral.
„Dobře,“ řekl jsem.
Fotr se zatvářil spokojeně.
„Tak vidíš, že se umíme domluvit.“
„Ne. Myslím tím, že si to zaplatím sám.“
To už tak spokojenej nebyl.
Následovala hádka, při který jsem se dozvěděl, že jsem sobec, nevděčník a že si vůbec nevážím toho, co pro mě udělali.
Nakonec jsem odešel do pokoje.
V noci jsem si sbalil batoh, pár věcí a odjel k babičce s dědou.
Bydleli na vesnici asi hodinu cesty od nás.
Zavolal jsem jim předem, jestli u nich můžu pár dní zůstat.
Babička mi otevřela ještě v županu.
„Co se stalo?“
„Pohádal jsem se s našima.“
„To vidím. Máš hlad?“
A tím to pro ni bylo vyřešený.
Děda seděl v kuchyni, pil čaj a četl noviny.
Když jsem mu všechno řekl, chvíli mlčel.
Pak noviny složil.
„Takže chceš studovat a oni ti to zakazujou, protože nechceš chodit s bráchou do stejný školy?“
„Jo.“
„No, to jsou teda volové.“
Od dědy jsem podobný výrazy moc často neslýchal.
Druhý den přijel fotr.
Slyšel jsem ho už od branky.
Hádal se s dědou, že mě rozmazluje a že se mám okamžitě vrátit domů.
Vyšel jsem ven.
„Domů nejdu.“
„Tak si uvědom, že od nás už nic nedostaneš.“
„Včera jsi mi to říkal asi šestkrát.“
„Ty si myslíš, že jsi strašně chytrej, viď?“
„Ne. Jenom chci mít konečně pokoj.“
Fotr se nadechl k další přednášce.
„Víš co? Jdi do prdele,“ řekl jsem.
Poprvý v životě.
Děda stál za mnou ve dveřích a neřekl ani slovo.
Fotr odjel.
S našima jsem pak přestal komunikovat.
Nebylo to jednoduchý.
Několikrát jsem měl chuť mámě zavolat, všechno nějak urovnat a vrátit se k tomu, co jsem znal.
Jenže pokaždý jsem si vzpomněl, proč jsem odešel.
Naštěstí jsem nebyl sám.
Máme ještě dva starší bratry, Milana a Petra.
Oba už dávno bydleli jinde a s našima měli svoje zkušenosti.
Když se dozvěděli, co se stalo, postavili se za mě.
Milan mi pomohl najít podnájem v Brně.
Petr mi půjčil peníze na začátek.
Děda s babičkou slíbili, že mi budou přispívat, dokud se trochu nepostavím na nohy.
A já si začal shánět brigádu.
Nakonec jsem zůstal u původní volby.
Nastoupil jsem na medicínu v Brně.
Adam se tam nakonec nezapsal.
Proč, to jsem se dozvěděl až později.
Prý si potřeboval dát rok pauzu.
Milan mi do Brna přivezl zbytek věcí.
A taky kocoura.
Naši ho původně nechtěli vydat.
Byl to můj kocour, měl jsem ho od kotěte, ale fotr prohlásil, že když jsem odešel, nemám si co nárokovat.
Milan se s nima nějak domluvil.
Podrobnosti mi nikdy neřekl.
Přijel, otevřel kufr auta a vytáhl přepravku.
Uvnitř seděl můj starej mourovatej prevít a tvářil se, že mu osobně zodpovídám za všechny nepříjemnosti posledních týdnů.
„Tady máš toho svýho idiota,“ řekl Milan.
„Dík.“
„Nemáš zač. Akorát mi celou cestu řval za hlavou.“
Kocour mě poznal, nechal se podrbat a pak mě kousnul do prstu.
Takže všechno bylo zase v pořádku.
Bydlel jsem se dvěma studentama práv.
Jeden byl z Ostravy, druhej z Plzně.
Oba měli zvláštní schopnost vydržet celou noc u playstationu a ráno nějakým zázrakem dorazit na přednášku.
V bytě byl věčnej bordel.
V kuchyni se hromadily hrnky, v lednici pravidelně něco umíralo a nikdo nikdy nevěděl, komu patří kterej ručník.
Bylo to skvělý.
Nikdo mi neříkal, co mám dělat.
Nikdo se neptal, jestli jsem náhodou nebyl lepší než Adam.
A hlavně mě nikdo neznal jako jednoho z dvojčat.
Na medicíně jsem měl práce až nad hlavu.
Anatomie, histologie, biochemie.
Člověk si myslel, že na gymplu hodně studoval, a pak přišel na první přednášku a zjistil, že to byla jen taková příprava.
Ale bavilo mě to.
Jasně, občas jsem nadával, že se na to můžu vysrat a půjdu radši někam prodávat párky.
Jenže druhej den jsem zase seděl nad skriptama.
Poprvý jsem měl pocit, že dělám něco opravdu pro sebe.
Naši se ovšem ještě nevzdali.
Asi měsíc po začátku semestru mě kontaktovali ze studijního oddělení.
Volal tam můj otec a chtěl vědět, kde bydlím a jaký mám rozvrh.
Tvrdil, že mi platí studium, a proto má právo tyhle informace znát.
Paní mu samozřejmě nic neřekla.
Když mi to oznámila, bylo mi z toho dost mizerně.
Nešlo ani tak o ten telefonát.
Spíš o to, že fotr pořád nechápal, že už mi není patnáct.
Pak přišlo pozvání na večeři.
Máma mi napsala, že by si se mnou chtěli promluvit.
Bez hádek, v klidu, někde na neutrální půdě.
Dlouho jsem váhal.
Nakonec jsem souhlasil.
Sešli jsme se v lepší restauraci v centru Brna.
Naši přijeli v dobrý náladě.
Máma mě objala, fotr mi podal ruku.
Objednali jsme si jídlo a víno.
První půlhodinu jsme se bavili úplně normálně.
Fotr vyprávěl o novým autě, máma o babiččině zahradě.
Ptali se, jak se mi studuje, jestli mám dobrý bydlení a co spolubydlící.
Začal jsem si říkat, že se možná něco změnilo.
Že jim třeba došlo, že to přehnali.
Pak fotr odložil skleničku.
„Hele, přemýšleli jsme o tom.“
Zpozorněl jsem.
„O čem?“
„O tobě. O škole. O všem.“
Máma se usmála.
„Nechceme, aby ses trápil kvůli penězům.“
Fotr pokračoval.
„Zaplatíme ti bydlení, jídlo, učebnice. Klidně ti koupím auto, abys nemusel jezdit vlakem.“
To už mi bylo podezřelý.
„A co za to?“
„Nemusíš hned všechno brát jako obchod.“
„Tak co chcete?“
Fotr se opřel do židle.
„Vezmeš si rok pauzu.“
Chvíli jsem myslel, že si dělá srandu.
„Prosím?“
„Adam teď nebude studovat. Chce cestovat, trochu se rozkoukat. Tak jsme si říkali, že by sis taky mohl dát rok volno. Někam jet, naučit se jazyk, získat zkušenosti.“
„A proč bych to dělal?“
Máma mi položila ruku na předloktí.
„Protože pak můžete nastoupit spolu.“
Koukal jsem střídavě na ni a na fotra.
„Vy chcete, abych teď nechal školy, protože Adam nejde studovat?“
„Nikdo neříká, že ji máš nechat,“ odpověděl fotr.
„Prostě si přerušíš studium.“
„Jsem v prváku. Sotva jsem začal.“
„No právě. O nic nepřijdeš.“
Musel jsem se napít.
„A když si Adam za rok rozmyslí, že medicínu nechce?“
Máma pokrčila rameny.
„To se uvidí.“
„Takže já budu čekat, co si rozmyslí Adam?“
Fotr začal být podrážděnej.
„Ty z toho zase děláš problém.“
„Protože to problém je.“
„Nabízíme ti pomoc a ty se chováš, jako bychom ti chtěli ublížit.“
Chvíli jsem mlčel.
Pak jsem řekl, že si žádnou pauzu brát nebudu.
„Ne.“
„Co ne?“ zeptal se fotr.
„Nechci přerušovat studium. Nechci čekat na Adama. A nechci, abyste mi za peníze organizovali život.“
Máma se rozplakala.
Fotr zrudnul.
„Takže všechno, co jsme pro tebe udělali, je ti úplně jedno?“
„Není. Ale tohle po mně chtít nemůžete.“
„Jsi nevděčnej sobec.“
To už jsem slyšel tolikrát, že mě to ani nepřekvapilo.
„Možná,“ řekl jsem.
„Ale na tý škole zůstanu.“
Fotr vytáhl peněženku, hodil na stůl tisícovku a vstal.
„Tak si dělej, co chceš. My s tebou končíme.“
Máma se ještě chvíli snažila něco říct, ale nakonec odešla za ním.
Zůstal jsem sedět u stolu.
Před sebou nedojedenej steak, ve skleničce zbytek vína.
Číšník se přišel zeptat, jestli je všechno v pořádku.
„Jo,“ řekl jsem.
„Akorát bych si dal ještě dvojku.“
Když odešel, vytáhl jsem telefon a zavolal Milanovi.
„Tak co?“ zeptal se.
„Chtěli, abych na rok přerušil školu.“
„Kvůli Adamovi?“
„Jo.“
Chvíli bylo ticho.
„Ty vole.“
„Přesně.“
„A cos jim řekl?“
„Že ne.“
„Tak to jsi udělal dobře.“
Byla to jednoduchá věta, ale potřeboval jsem ji slyšet.
Ten večer jsem se opil.
Ne nějak slavně.
Prostě jsem po večeři zašel do hospody, dal si pár piv a pak se s pomocí navigace dostal domů.
Jeden spolubydlící ještě hrál na playstationu.
„Ty vypadáš,“ oznámil mi.
„Rodinná sešlost.“
„Aha. Chceš pivo?“
„Už ne.“
„Tak dobrou.“
Ráno mě bolela hlava a kocour mi ležel na hrudníku.
Musel jsem na přednášku
Tak jsem vstal, udělal si kafe a šel.
A tím to vlastně skončilo.
Ne hned.
Ještě pár týdnů jsem o tom přemýšlel.
Občas mě napadlo, jestli jsem neměl být mírnější, jestli jsem nemohl něco říct jinak.
Ale pak jsem si připomněl, co po mně chtěli.
A bylo jasno.
Od tý večeře už s našima nemluvím.
Nevím, jestli se to někdy změní.
Možná jo.
Možná ne.
Zatím nemám důvod je kontaktovat.
S Adamem jsme si ale nedávno začali zase psát.
Ozval se sám.
Nejdřív jen nějaká blbost, fotka z letiště a otázka, jak se mám.
Odpověděl jsem mu a postupně jsme se začali bavit normálně.
Teď cestuje po Jižní Americe.
Naposledy poslal fotku z Peru, na který stál vedle lamy.
Zvíře se tvářilo, že by ho nejradši nakopalo.
Napsal jsem mu, že konečně našel někoho, kdo má na něj stejnej názor jako já.
Odepsal mi, že jsem debil.
Přidal smajlíka.
Bylo to asi poprvý po dlouhý době, kdy jsme spolu mluvili jako dva normální bráchové.
Bez našich.
Bez srovnávání.
Bez toho, aby jeden musel pořád ustupovat druhýmu.
A docela mi to vyhovuje.
Teď sedím v brněnským bytě, na stole mám otevřený skripta z histologie a vedle monitoru leží plastová stehenní kost.
Kocour mi spí na poznámkách.
V kuchyni se spolubydlící hádají, kdo zase sežral poslední jogurt.
Za pár dní mě čeká zkouška a zatím mám pocit, že vím tak polovinu toho, co bych měl.
Kafe už jsem dneska vypil tolik, že bych mohl zásobovat menší kancelář.
Někdy je to docela záhul.
Peníze musím hlídat, brigáda mi bere čas a občas bych se nejradši na všechno vykašlal a celej víkend prospal.
Ale pak si vzpomenu, jak jsem doma musel pořád dávat pozor, abych náhodou nebyl v něčem lepší než Adam.
A dojde mi, že bych neměnil.
Mám svůj pokoj, svoji školu, pár dobrejch kamarádů a kocoura, kterej mě má nejspíš za personál.
S Adamem si můžeme zavolat, když chceme.
Nemusíme spolu bydlet, studovat ani dělat všechno stejně.
A když se mi něco povede, nemusím se za to nikomu omlouvat.
To mi zatím úplně stačí.
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