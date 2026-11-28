Krev, chlast a závoj: Když máš být svědkem a radši bys byl někde jinde
Seděli jsme s Oldou v hospodě, kam chodíme už od školy.
Pivo tam mají slušný, obsluha se s nikým moc nemaže a ubrusy pamatují ještě kuřácké oddíly.
Olda byl vysmátej od ucha k uchu.
„Hele, mám pro tebe novinu. S Markétou se budeme brát.“
„Fakt?“
„Jo. V červnu. A chtěl bych, abys mi šel za svědka.“
Zrovna jsem se napil.
Málem jsem to pivo vyprskl.
„Ty vole, to myslíš vážně?“
„Co je na tom divnýho? Známe se od první třídy. Koho jinýho bych měl vzít?“
To byla dobrá otázka.
A já na ni měl odpověď, kterou jsem mu rozhodně nehodlal říct.
Kohokoliv, Oldo.
Hlavně ne mě.
Markétu jsem totiž znal už dávno předtím, než ji Olda potkal.
A nebyla to zrovna vzpomínka, kterou bych si chtěl vystavit do rámečku.
Bylo to před třemi lety.
Zrovna jsem se rozešel s přítelkyní a řešil to způsobem, který se mi tehdy zdál rozumný.
Chodil jsem po hospodách, pil víc, než bylo zdrávo, a občas skončil na večírku, kde jsem nikoho neznal.
Na jednom takovém jsem potkal Markétu.
Konalo se to v nějakém bývalém skladu za městem.
Hrálo tam techno, všude smrděly cigarety a tráva a na záchodech se děly věci, o kterých jsem radši nic nevěděl.
Markéta stála u baru.
Černé kalhoty, kožený korzet, dlouhé vlasy.
Pěkná ženská.
To se jí muselo nechat.
Dali jsme se do řeči.
Už si nepamatuju, kdo koho oslovil.
Vím jen, že jsme spolu vypili několik panáků, chvíli tancovali a někdy kolem druhé ráno odjeli taxíkem ke mně.
Co se dělo potom, není pro tenhle příběh zase tak důležité.
Prostě jsme spolu strávili noc.
Oba jsme věděli, o co jde, a žádnou velkou budoucnost jsme neplánovali.
Ráno byla pryč.
To by mi nevadilo.
Sám jsem neměl náladu na společné snídaně a výměnu telefonních čísel.
Jenže když jsem otevřel peněženku, zjistil jsem, že mi chybí pět tisíc.
Prohledal jsem byt, kapsy, bundu, dokonce i koš.
Nikde nic.
Samozřejmě mě napadla Markéta.
Byla jediná, kdo u mě přes noc byl.
Jenže jsem ji při ničem nechytil.
A po tom množství alkoholu jsem si nemohl být stoprocentně jistý ani tím, kolik peněz jsem měl večer u sebe.
Tak jsem to nechal být.
Nadával jsem si do idiotů, dva dny chodil nasranej a pak na celou záležitost postupně zapomněl.
Až do chvíle, kdy mi ji Olda představil jako svou novou přítelkyni.
To bylo asi o dva roky později.
Pozval mě k sobě na večeři.
Prý konečně poznám tu jeho báječnou Markétu, o které poslední týdny pořád mluvil.
Přišla z kuchyně s talířem chlebíčků.
Málem mi vypadlo pivo z ruky.
Byla to ona.
Místo koženého korzetu měla džíny a obyčejný svetr.
Vlasy stažené dozadu, skoro žádné líčení.
Ale ten obličej bych poznal okamžitě.
Podívala se na mě.
Na zlomek vteřiny se zarazila.
Aspoň myslím.
Pak se usmála a podala mi ruku.
„Ahoj, já jsem Markéta. Olda mi o tobě hodně vyprávěl.“
„Těší mě,“ dostal jsem ze sebe.
Olda si ničeho nevšiml.
„Tak co na ni říkáš?“ zeptal se později, když jsme byli sami na balkoně.
„Jo, dobrý. Sympatická.“
„Já ti říkal, že je skvělá.“
Přikývl jsem a napil se.
Co jsem mu měl říct?
Že jsem s jeho novou přítelkyní před rokem strávil noc a ráno mi zmizely prachy?
Neměl jsem žádný důkaz, že je vzala.
A hlavně jsem vůbec netušil, jak mu to podat.
Tak jsem držel hubu.
Ze začátku jsem čekal, že Markéta něco řekne.
Že si mě někde odchytí a domluvíme se, že se neznáme.
Jenže nic takového se nestalo.
Chovala se ke mně úplně normálně.
Ptala se na práci, nabízela mi kafe, smála se Oldovým vtipům.
Když jsme šli všichni tři do hospody, klidně se se mnou bavila o muzice nebo o dovolené.
Občas jsem přemýšlel, jestli si mě vůbec pamatuje.
Pak jsem si vzpomněl na ten krátký pohled při našem druhém setkání a zase jsem o tom pochyboval.
Olda byl zamilovaný až po uši.
A musím uznat, že Markéta se k němu chovala dobře.
Aspoň co jsem viděl.
Starala se o něj, pomáhala mu s rekonstrukcí bytu a dokázala ho přimět i k tomu, aby si konečně koupil pořádné boty místo těch rozšlapaných tenisek.
Dokonce se kvůli ní naučil vařit něco jiného než párky.
Jednou mi nadšeně vyprávěl, jak spolu budou stavět dům.
„Hele, já vím, že to zní blbě, ale s touhle ženskou bych chtěl zestárnout.“
Tohle od Oldy, který ještě před pár lety tvrdil, že manželství je dobrovolný nástup do vězení, znělo dost zvláštně.
Ale přál jsem mu to.
Opravdu.
Jenže pak přišla ta svatba.
„Tak co, půjdeš mi za svědka?“ zopakoval Olda, když jsem pořád neodpovídal.
„No jo. Jasně.“
„Výborně! Markéta bude mít radost. Zrovna včera říkala, že bys to měl být ty.“
Zvedl jsem oči.
„Ona to říkala?“
„Jo. Prej jsi můj nejlepší kámoš, tak kdo jinej.“
To už mi připadalo trochu divné.
Proč zrovna Markéta tolik stála o to, abych jí šel na svatbu za svědka?
Možná to myslela dobře.
Možná chtěla, abychom se konečně přestali tvářit, že se něco stalo.
A možná si se mnou jen hrála.
Nevěděl jsem.
Každopádně jsem se do toho zamotal pěkně.
Následující týdny jsem poslouchal o svatebních oznámeních, výběru restaurace a tom, jestli má mít Olda modrý nebo šedý oblek.
Jednou mě vytáhli do obchodu, abych mu pomohl vybrat košili.
Olda si zrovna v kabince zkoušel nějakou růžovou hrůzu, když jsme s Markétou zůstali sami.
„Tak co, těšíš se?“ zeptala se.
„Na co?“
„Na svatbu přece.“
„Jo. Určitě.“
Chvíli si mě prohlížela.
„Olda tě má fakt rád.“
„Já jeho taky.“
„Tak doufám, že ho nezklameš.“
Podíval jsem se na ni.
„Co tím myslíš?“
Pokrčila rameny.
„Nic. Jen že by byla škoda, kdyby se dozvěděl něco, co by ho zbytečně ranilo.“
To už jsem věděl, že si mě pamatuje.
„Ty mi vyhrožuješ?“
„Nevyhrožuju. Jen říkám, že každý máme nějakou minulost.“
„A co těch pět tisíc?“
Řekl jsem to dřív, než jsem si stačil rozmyslet, jestli je dobrý nápad vytahovat to zrovna tady.
Markéta se zamračila.
„Jakých pět tisíc?“
„Co mi zmizely z peněženky tenkrát ráno.“
„Ty si vážně myslíš, že jsem ti je vzala?“
„Nevím. Byla jsi tam.“
„Takže nevíš.“
„Ne.“
„Tak mě z toho laskavě neobviňuj.“
V tu chvíli se otevřela kabinka.
Olda vyšel v růžové košili, která mu byla o číslo menší.
„Tak co?“
„Vypadáš jak číšník na maturitním plese,“ řekl jsem.
Olda se rozesmál.
„Já věděl, že tě mám vzít s sebou.“
Markéta se taky usmála.
A bylo po rozhovoru.
Od té doby jsem nad tím přemýšlel skoro pořád.
Nešlo ani tak o tu jednu noc.
Ta byla dávno předtím, než se ti dva poznali.
Nikdo nikoho nepodvedl.
Horší bylo, že jsem Oldovi nikdy neřekl, že Markétu znám.
A že jsem ji podezíral z krádeže.
Čím déle jsem mlčel, tím hůř se mi to vysvětlovalo.
Kdybych za ním přišel hned, když mi ji představil, mohl jsem mu prostě říct, co se stalo.
Třeba by se naštval, třeba by mi nevěřil.
Ale aspoň bych měl čistý stůl.
Teď už bych musel vysvětlovat i to, proč jsem mu celý rok lhal.
A to se mi nechtělo.
Jednou večer jsem se o tom pokusil promluvit s kamarádem z práce.
Samozřejmě bez jmen.
Vyslechl mě a zeptal se:
„A co vlastně chceš tomu ženichovi říct? Že jeho stará s tebou kdysi spala?“
„A že mi zmizely peníze.“
„A máš důkaz, že je vzala?“
„Nemám.“
„Tak co řešíš?“
„Že mu něco tajím.“
„No, tak mu to řekni.“
„To se lehko řekne.“
„Tak mu to neříkej. Ale přestaň s tím otravovat.“
Poděkoval jsem mu za cennou radu a objednal další pivo.
Jenže on měl vlastně pravdu.
Celou dobu jsem hledal nějaké řešení, při kterém se nikdo nenaštve, Olda bude šťastný a já ze všeho vyjdu jako slušný člověk.
Takové řešení nejspíš neexistovalo.
Mezitím se blížil červen.
Olda řešil, kdo bude sedět vedle jeho tety z Brna, protože se nesnášela se strýcem z Olomouce.
Markéta vybírala květiny a já se snažil zapamatovat si, kdy mám přinést prstýnky.
Týden před svatbou jsme šli s Oldou zase na pivo.
„Hele,“ řekl najednou, „ty jsi poslední dobou nějakej divnej.“
„Ale prd.“
„Fakt. Od tý doby, co jsem ti řekl o svatbě.“
Zamíchal jsem pěnu v půllitru.
„Mám toho hodně v práci.“
„Jestli se ti do toho svědčení nechce, tak mi to řekni. Já se neurazím.“
Podíval jsem se na něj.
Znal jsem ho skoro třicet let.
Prolezli jsme spolu základku, gympl, první opilecké večírky i několik rozchodů, které tehdy vypadaly jako konec světa.
A teď seděl naproti mně, těšil se na svatbu a vůbec netušil, co se mi honí hlavou.
Mohl jsem mu to říct.
Stačilo začít.
Hele, Oldo, něco bys měl vědět.
Místo toho jsem se napil.
„Neblázni. Jasně že ti půjdu za svědka.“
Olda se usmál.
„Tak to jsem rád.“
Přiťukli jsme si.
A já si připadal jako pěkný hajzl.
Ne proto, že jsem s Markétou kdysi spal.
To se stalo ještě před Oldou a samo o sobě na tom nebylo nic špatného.
Ale protože jsem se bál říct pravdu.
A ještě jsem si to dokázal omlouvat tím, že chráním kamaráda.
Možná jsem ho chránil.
Možná hlavně sebe.
Nakonec jsem se rozhodl, že už do toho nebudu vrtat.
Neměl jsem důkaz, že Markéta ukradla peníze.
Nevěděl jsem, co všechno Oldovi řekla o své minulosti.
A nechtěl jsem jim týden před svatbou rozbourat vztah kvůli něčemu, co se stalo před třemi lety.
Jestli jsem udělal správně, to netuším.
Vím jen, že za pár dní budu stát vedle Oldy v obleku, který mě stál skoro polovinu výplaty.
Podám mu prstýnky, připiju novomanželům a nejspíš pronesu nějakou pitomou řeč o přátelství a společné budoucnosti.
Olda bude šťastnej.
Markéta se bude usmívat.
A já budu doufat, že těch pět tisíc jsem tenkrát opravdu někde prochlastal nebo ztratil.
Protože jestli ne, budu celý večer připíjet na zdraví ženské, které nevěřím.
A ještě jí budu muset říkat nevěsto.
Martin Irein
Krev, pot a ranní kafe: Jak jeden překlik postavil na nohy celou firmu
Stačila jedna zpráva, která odešla jinam, než měla. Já řešil, jestli přežiju sobotní výlet na kole. Personalistka se bála, že se zhroutím, psycholog už mě chtěl zachraňovat a ředitel málem zastavil celou firmu.
Martin Irein
Tlakáče, burrito a paranoia za bůra
Seděl jsem u Pepeho, před sebou hovězí burrito a půllitr ležáku. Chtěl jsem se v klidu najíst, vypít pivo a aspoň na hodinu zapomenout na všechny ty průsery, co se mi poslední dobou lepily na paty.
Martin Irein
Sekáči z garáže, pivo s hořkou pěnou a tchyně, která si nebere servítky
Dlouho jsem si myslel, že Veroničina rodina má prostě drsnější humor. Jenže když se člověk směje pořád na účet jednoho a toho samého, přestává to být legrace. A jednou už jsem toho měl dost.
Martin Irein
Kulky, pivo a matka: Jak mě vlastní rodina odepsala
Patnáct let jsem žil s ženskou, o které jsem si myslel, že ji znám. Měli jsme dvě děti, barák na hypotéku, psa a docela obyčejný život. Chodil jsem do práce, platil účty, o víkendech sekal trávu nebo něco opravoval.
Martin Irein
Pěna, punk a nákup: Jak jsem málem nestihla kurýra
Po ranním běhání jsem měla podle aplikace ještě dost času na sprchu. Jenže kurýr dorazil dřív. A tak jsem mu otevřela v mokrých legínách, staré mikině a s hlavou plnou kopřivového šamponu.
|Další články autora
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
Fenomén kyblíků v pražském metru pokračuje. Hvězdou je ten od jogurtu
Zná to každý, kdo se po Praze pohybuje MHD. V některých stanicích metra se lze při troše...
The Prodigy ruší koncert v pražské O2 areně, náhradní termín nebude
Na instagramovém profilu britské elektronické kapely The Prodigy se objevila zpráva, že kvůli...
Největší Lego stavebnice, které si můžete koupit. Rekordman má přes 12 tisíc dílků
Postavit si doma Eiffelovku, obří vesmírnou stanici nebo dokonce slavné Pokémony? Lego v...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Na silnicích ve vyšších polohách Pardubického kraje je sníh, místy hrozí námraza
Na silnicích ve vyšších polohách Orlickoústecka, Svitavska a Chrudimska v Pardubickém kraji dnes...
Na horských cestách v hradeckém kraji je uježděný a zledovatělý sníh
Na nesolených silnicích v Krkonoších a v Orlických horách v Královéhradeckém kraji leží uježděný a...
Moravskoslezské silnice jsou sjízdné s opatrností, místy se tvoří sněhové jazyky
Silnice v Moravskoslezském kraji jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, na některých je rozbředlý...
Silnice v Olomouckém kraji jsou sjízdné s opatrností, místy na nich leží sníh
Silnice v Olomouckém kraji byly dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností. Po chemickém ošetření...
Přečtěte si s dětmi roztomilé knížky Muchláčci od Ella & Max
Komiksy jsou skvělým způsobem, jak děti přivést ke čtení a ukázat jim, že knížky mohou být plné zábavy, dobrodružství a napínavých příběhů....
- Počet článků 666
- Celková karma 12,22
- Průměrná čtenost 348x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
Zákon zakazuje pouze tři věci: špatnou muziku, zbytečné porady a vysvětlování vtipů.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!