Křeslo, krev a zapomenuté dopisy z padesátých let: Noční jízda starým bazarem
Sára si totiž usmyslela, že náš byt potřebuje něco starého. Něco, co má historii.
„Nemůžeme mít všechno z IKEA,“ vysvětlovala mi cestou.
„Ten nábytek nemá duši.“
„Ale zato se dá složit a člověk z něj nechytne svrab,“ namítl jsem.
Nepomohlo to.
V bazaru to smrdělo zatuchlinou, starým papírem a olejem.
Všude se válely rozbité židle, rádia, která naposledy hrála za Husáka, a součástky z bicyklů.
Mezi tím vším stál starý nábytek, který už zřejmě nikdo nechtěl ani zadarmo.
A pak Sára uviděla křeslo.
Bylo obrovské, těžké a potažené zeleným sametem.
Tedy zeleným kdysi.
Teď mělo barvu vojenské uniformy, kterou někdo zahrabal do hlíny a po dvaceti letech zase vytáhl.
„To je nádhera,“ vydechla.
Podíval jsem se na ni, jestli si nedělá legraci.
Nedělala.
Majitel bazaru, prošedivělý chlap v teplákách, se k nám přišoural s cigaretou v koutku úst.
„Z nějaký starý vily,“ řekl a ukázal na křeslo.
„Mám ho tu od devadesátek. Nikdo ho nechce.“
„Kolik?“ zeptala se Sára.
„Pět stovek. A jestli si ho odvezete dneska, budu rád.“
Sára vytáhla peněženku tak rychle, že jsem ani nestačil protestovat.
Za deset minut jsem se pokoušel tu potvoru nacpat do kufru naší felicie.
Křeslo vážilo snad třicet kilo, ale při manipulaci jsem měl pocit, že nejmíň metrák.
Navíc se nedalo pořádně chytit.
Nakonec jsme ho tam dostali.
Kufr zůstal pootevřený, takže jsem ho musel zajistit popruhem.
Cestou domů jsem Sáře vysvětloval, že za pětistovku jsme si mohli koupit něco užitečnějšího.
Třeba několik bas piva.
„Ty nemáš vůbec žádný cit pro staré věci,“ odpověděla.
„Mám. Proto jezdím felicií.“
Tím debata skončila.
Doma jsme křeslo vytáhli do druhého patra.
Výtah samozřejmě nemáme.
Když jsme ho konečně postavili do obýváku, měl jsem propocené tričko a začínal jsem litovat, že jsem ráno vůbec vstal.
Sára se pustila do čištění.
Vysavač, kartáč, hadr, všechno možné.
Já seděl na zemi s plechovkou piva a pozoroval, jak se z čalounění zvedá prach.
„Podívej se na ty tvary,“ říkala nadšeně.
„Dneska už se takový nábytek nedělá.“
„To je dobře.“
Pak jsem si do něj sedl.
Bylo tvrdé.
Ne trochu.
Pořádně.
„To máš vysezené pružiny,“ usoudila Sára.
„Časem povolí.“
„Jestli nepovolí dřív moje páteř.“
Jenže křeslo už stálo v obýváku a Sára byla spokojená.
Tak jsem to nechal být.
O tři dny později jsem v něm seděl znovu.
Na stole jsem měl rozebraný detektor kovů, který jsem slíbil opravit kamarádovi, a vedle něj otevřenou knížku o balistice.
Zrovna jsem se natáhl pro šroubovák, když se pode mnou něco ozvalo.
Cvak.
Zarazil jsem se.
Zkusil jsem se pohnout ještě jednou.
Zase to cvaklo.
Nebyl to zvuk dřeva ani pružiny.
Spíš jako když do sebe zapadnou dvě kovové součástky.
„Sáro!“
„Co je?“ ozvalo se z kuchyně.
„V tom křesle něco je.“
„Pružiny.“
„Tohle nejsou pružiny.“
„Tak tam nevrť.“
Samozřejmě jsem tam začal vrtat.
Zvedl jsem sedák a prohlédl látku zespodu.
Na jednom místě byla podivně zvlněná.
Když jsem ji odhrnul, objevil jsem starý zip.
Byl zrezivělý a někdo ho navíc zašil několika stehy silné nitě.
To už mě zajímalo.
Došel jsem pro švýcarský nůž, opatrně přeřízl stehy a pokusil se zip otevřít.
Šlo to ztuha, ale nakonec povolil.
Sáhl jsem dovnitř.
Nejdřív jsem nahmatal pružinu.
Pak kus dřeva a něco zabaleného v látce.
Vytáhl jsem malý balíček.
Uvnitř byly staré fotografie a silná zažloutlá obálka.
Fotky držela pohromadě gumička, která se mi při prvním dotyku rozpadla mezi prsty.
„No do prdele.“
Sára se objevila ve dveřích.
„Co zase?“
Ukázal jsem jí nález.
„Kde jsi to vzal?“
„Hádej.“
Sedla si vedle mě na koberec a začali jsme fotografie prohlížet.
Na první byl muž v uniformě a vedle něj mladá žena.
Stáli v nějakém velkém pokoji s vysokými okny.
Za nimi bylo vidět naše křeslo.
Tehdy ještě vypadalo docela slušně.
Muž mohl mít něco přes třicet.
Žena byla mladší.
Oba se usmívali do objektivu.
„To je přece ono,“ ukázala Sára na opěradlo.
„Jo. Naše krásná starožitnost.“
Na další fotografii už byla žena sama.
Seděla ve stejném křesle a držela malé dítě.
Tentokrát se neusmívala.
Na zadní straně byly tužkou napsané datumy.
14. 3. 1952.
28. 8. 1953.
11. 11. 1955.
Prohlíželi jsme je jednu po druhé.
Na některých byli lidé, na jiných dům, zahrada a malý chlapec.
Podle podobnosti jsme usoudili, že jde nejspíš o stejné dítě, jen o něco starší.
Pak Sára vzala obálku.
„Je zalepená.“
„Tak ji otevřeme.“
„Počkej. Co když je to něco soukromého?“
Podíval jsem se na ni.
„Sáro, našli jsme to v křesle, které čtyřicet let hnilo v bazaru. Majitele se asi těžko zeptáme.“
Chvíli váhala, pak mi obálku podala.
Otevřel jsem ji nožem podél okraje, abych ji zbytečně nepotrhal.
Uvnitř byl jeden list papíru, hustě popsaný modrým inkoustem.
Na několika místech už písmo vybledlo, ale přečíst se dalo.
Nebyl tam adresát ani podpis.
Pokud tohle někdy najdeš, věz, že jsem tě milovala až do posledního dne.
Říkali mi, že tě převezli do Jáchymova. Psala jsem ti, ale všechny dopisy se vrátily. Nikdo mi nechce říct, kde jsi.
Křeslo jsem nechala odvézt k tvé sestře. Myslím, že tam ho hledat nebudou. Nikdo neví, co jsme do něj schovali.
Jestli se vrátíš, jdi tam, kde jsme spolu poprvé viděli padat hvězdy. Víš, které místo myslím. Tam najdeš zbytek.
Pořád čekám.
Sára dočetla a chvíli mlčela.
„To je strašný,“ řekla nakonec.
Přikývl jsem.
„Padesátý léta. Jáchymov. To nevypadá dobře.“
„Myslíš, že ho zavřeli z politických důvodů?“
„Možný to je. Ale z tohohle to nepoznáme.“
Znovu jsme se podívali na fotografii muže v uniformě.
„A proč měl uniformu?“ zeptala se.
„Nevím. Mohl být voják. Nebo něco jiného. Z těch výložek nejsem chytrej.“
Sára vzala fotografii ženy s dítětem.
„Třeba na něj čekala celý život.“
„Třeba se taky vrátil. Zatím nevíme vůbec nic.“
Jenže ten dopis mě začal zajímat.
Hlavně věta o tom, co schovali do křesla.
„Počkej,“ řekl jsem.
„Co?“
„Píše, že nikdo neví, co do něj schovali. Tohle přece nemůžou být jenom fotky.“
Vrátil jsem se ke křeslu a znovu sáhl do otvoru.
Tentokrát jsem prohmatal prostor až u zadní části rámu.
Mezi dřevem a pružinami bylo něco zastrčeného.
Nejdřív jsem myslel, že jde o kus železa z konstrukce.
Jenže když jsem za to zatáhl, předmět se pohnul.
Byl zabalený do starého plátna.
Vytáhl jsem ho a položil na zem.
Sára se naklonila blíž.
„Co to je?“
Rozbalil jsem látku.
Uvnitř ležela pistole.
Černá, poměrně malá, na několika místech rezavá.
„Ježíšmarjá,“ vydechla Sára.
Na boku závěru jsem přečetl označení.
Walther PPK.
Ráže 7,65 milimetru.
Pistole vypadala zachovale, přestože tam musela ležet desítky let.
Vedle ní byl v plátně zabalený zásobník.
Nesahal jsem na spoušť ani jsem se nepokoušel zkoušet mechanismus.
Neměl jsem tušení, v jakém stavu zbraň je a jestli v ní nezůstal náboj.
„Dej to pryč,“ řekla Sára.
Vždyť na to nesahám.“
„Držel jsi to v ruce!“
„Protože jsem nevěděl, co vytahuju.“
„A co když je nabitá?“
„Právě proto s ní nebudeme dělat vůbec nic.“
Sára vstala a přešla ke dveřím.
„Tohle se mi nelíbí.“
Mně taky ne.
Člověk si přinese domů staré křeslo, protože jeho ženská chce mít v obýváku něco s historií.
A najednou má na koberci pistoli, dopis z padesátých let a fotografie lidí, o kterých nic neví.
Přiznávám, že jsem čekal ledacos.
Zapomenuté peníze, staré noviny, možná myší hnízdo.
Ale zbraň opravdu ne.
Bylo skoro jedenáct večer, když jsme všechno znovu rozložili na stole.
Pistoli jsme nechali ležet stranou a dál s ní nemanipulovali.
Sára uvařila kávu.
Já si otevřel druhé pivo.
„Myslíš, že ten chlap někoho zastřelil?“ zeptala se.
„Nevím.“
„Proč by jinak schovával pistoli?“
„Třeba ji měl legálně. Třeba se bál, že mu ji při prohlídce najdou. Nebo ji tam schoval někdo úplně jinej.“
„Ale ten dopis...“
„Já vím.“
Znovu jsem ho přečetl.
Tam najdeš zbytek.
Co tím myslela?
Další dopisy? Peníze? Nějaké dokumenty?
A proč si vybrali právě křeslo?
Napadlo mě, že mohlo jít o obyčejnou náhodu.
Žena schovala dopis a fotografie, muž tam předtím ukryl pistoli. Nebo to udělali společně, když ještě tušili, že se něco stane.
Jenomže to byly dohady.
„Víš, co mě na tom štve?“ řekl jsem.
„Co?“
„Že ani neznáme jejich jména.“
Sára se znovu podívala na zadní strany fotografií.
„Třeba jsou někde další.“
Prohledali jsme obálku i plátno, ve kterém byla zabalená pistole.
Nic.
Žádná adresa, podpis, razítko ani jiná stopa.
Jen tři datumy.
„Jedenáctýho listopadu 1955,“ přečetla Sára. „To je poslední fotka.“
„A taky dnešní datum.“
Podívala se na mě.
„Cože?“
Ukázal jsem na kalendář v telefonu.
„Jedenáctýho listopadu.“
„To je zvláštní.“
„Je. Ale asi to nic neznamená.“
Sára chvíli mlčela.
„Víš, že jsem to křeslo původně vůbec nechtěla?“
„Prosím?“
„Šla jsem se podívat na jednu komodu. Jenže pak jsem uviděla tohle.“
„Takže za všechno může komoda.“
Konečně se zasmála.
Pak se ale podívala na pistoli a smích ji přešel.
„Co s tím budeme dělat?“
„Se zbraní zavoláme policii. Ať si ji převezmou a zjistí, co je zač.“
„A ty fotky?“
„Ty bych zatím nechal u sebe. Můžeme zkusit nějaký archiv. Třeba zjistíme, kdo na nich je.“
„A ten dopis?“
„Ten taky. Aspoň než si ho pořádně prohlédneme a uděláme kopii.“
Sára se opřela o moje rameno.
„A křeslo?“
Podíval jsem se do rohu obýváku.
Stálo tam jako předtím.
Ošoupané, trochu nakřivo, s jednou nohou kratší než ostatní.
Ještě před pár hodinami jsem ho chtěl vyhodit.
Teď jsem si nebyl tak jistý.
„To si necháme,“ řekl jsem.
„Vážně?“
„Jo. Ale nejdřív ho necháme pořádně vyčistit. Nehodlám v něm chovat padesát let starý štěnice.“
Sára se usmála.
„Vidíš? Nakonec se ti líbí.“
„Nelíbí. Je tvrdý, smrdí a zabírá půlku obýváku.“
„Tak proč si ho chceš nechat?“
Znovu jsem se podíval na fotografie.
Na mladou ženu, její dítě a chlapa v uniformě.
„Protože bych rád věděl, co se jim stalo.“
Sára přikývla.
Dopili jsme kávu a šli spát.
Fotografie s dopisem jsem nechal na stole, pistole zůstala nedotčená na místě, kde jsme ji položili.
Druhý den nás čekalo pár telefonátů a nejspíš i nějaké vysvětlování.
Než jsem zhasl, ještě jednou jsem se na křeslo podíval.
Pět stovek.
Za tolik jsme si koupili starý kus nábytku a příběh, jehož konec možná nikdy nezjistíme.
A přitom jsem si v sobotu ráno chtěl jenom přispat.
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