Krajka s vůní formalínu
Venku mrholilo, takový ten pražský šedivý sliz, který promění každou fasádu v kulisu pro špatný pohřeb.
Dan seděl u stolu, žmoulal v ruce poloprázdnou plechovku desítky a hypnotizoval linoleum, jako by v jeho textuře hledal návod na přežití.
Nebo aspoň na únik.
Pak se ozval klíč v zámku.
Ten zvuk jsem nenáviděla.
Byl suchý, cvakavý a nekompromisní jako natažení kohoutku u devítky.
Marie nepotřebovala klepat.
Marie vlastnila svět, nebo si to aspoň myslela od té doby, kdy Danovi v patnácti vybrala první tlusté zimní ponožky.
Vešla, obalená pachem levné kolínské a starých nákupních tašek, zanechávajíc za sebou stopu zvadlého podzimu.
„Zuzanko,“ pronesla tónem, kterým doktoři oznamují amputaci obou nohou.
„Ta lednice. To je hotové bitevní pole. Ten sýr tam zahnívá jako zapomenutý voják v zákopu. Vy snad chcete oba dostat tyfus? Daníček má přece tak slabý žaludek.“
Dan neřekl nic.
Jenom trochu víc stiskl tu plechovku, až hliník slabě lupnul.
Byl v té chvíli dokonale průhledný.
Občas jsem měla pocit, že kdybych ho bodla vidličkou, nevyteče krev, ale jenom zředěné mateřské mléko a trocha té levné desítky.
Marie už stála u mé skříně v předsíni.
Nebyl to nájezd, byla to systematická inspekce okupační armády.
Prsty, které vypadaly jako seschlé párky z výprodeje, se přehrabovaly v mých věcech.
„A tohle má být co?“ vytáhla z hromádky kus černé krajky, který držel pohromadě jen silou vůle a vzpomínkou na jeden divoký večírek v Crossu.
„V tomhle chceš reprezentovat naši rodinu? Vždyť to vypadá jako výbava pro noční směnu v Perlovce. Žena má mít prádlo důstojné, bavlněné. Stabilní. Aby v tom mohla v případě nehody do nemocnice.“
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo.
Možná to bylo tím deštěm, možná tou tichou, těžkou melancholií, která se tu usazovala jako prach na starých deskách, které už nikdo nikdy nebude hrát.
Nebo možná prostě tím, že té černé krajky bylo pro Mariinu anatomii škoda.
Představila jsem si, jak Marie v těch mých tangách leží v rakvi, a ta představa mě upřímně pobavila. Byl to čistý, osvobozující záblesk čirého šílenství.
„Víte, mami,“ řekla jsem a hlas mi zněl nečekaně klidně, jako když odjišťujete granát pod peřinou.
„Tyhle bombarďáky nosím proto, aby Daníček vůbec věděl, kde mi končí záda a začíná zbytek těla. A pokud jde o tu lednici – ten sýr tam neshnívá. Ten tam dozrává k exekuci. Stejně jako vy.“
Marie ztuhla.
Ta krajka jí vyklouzla z ruky a dopadla na špinavou podlahu jako sestřelený netopýr.
Otočila se na syna, v očích výraz raněné laně, která právě zjistila, že ten lovec není slepý.
„Daníčku? Ty to slyšíš? Ona mě uráží. Tvou matku.“
A tehdy se stal zázrak.
Nebo možná jen mechanická chyba v Danově programu.
Vstal z té staré prosezené pohovky, ze které už péra lezla ven jako střeva z břicha starého psa, udělal dva těžké kroky a položil mi ruku na rameno.
Jeho dlaň byla studená od piva, ale držela pevně.
„Mami,“ řekl a podíval se jí poprvé v životě přímo do těch jejích vodnatých, slídivých očí.
„Zuzana má pravdu. Tvoje bombarďáky jí nesluší. A tohle je náš byt. Takže ty klíče polož na stůl a jdi domů. Vlak ti jede za dvacet minut. Jestli ho stihneš, nemusím tě vyhazovat z okna.“
Ten dodatek o okně myslel asi jako vtip, ale v žižkovských činžácích člověk nikdy neví.
Marie polkla naprázdno, rty se jí stáhly do úzké fialové linky, připomínající jizvu po špatně zašité ráně.
Položila klíče na stůl.
Cvakly o dřevo s konečnou platností.
Bez jediného slova se otočila a zmizela v chodbě, jako když odchází stín.
Zůstali jsme sami.
Venku pořád jezdily vlaky, kdesi v dálce houkala sanitka a z radiátoru se ozývalo staré známé, unavené syčení.
Sedli jsme si k té naší lednici,
Dan otevřel další pivo, podal mi ho a my jen tak mlčky seděli v tom pološeru.
Bylo to smutné, jako konec každého velkého příběhu, ale v tom vzduchu byl najednou prostor k nadechnutí.
Bez naftalínu.
Bez dozoru.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
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Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
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