Kovové vzpomínání
A přestože žalovat se nemá, ale hlásit se to musí, tak poslušně hlásím, že k dnešnímu článku mě svým článkem inspiroval – Filip Vracovský promine – Filip Vracovský.
Všechny květináče už znají tu historku, že když jsem jednoho líného nedělního odpoledne dostal příležitost slyšet tehdy čerstvě vylisované album „Master Of Puppets“ (které dodnes pokládám za nejlepší a – nejen Metallicou – nepřekonané), uvědomil jsem si, že existuje i jiná hudba, než kterou servírují Kroky Františka Janečka a skupina Olympic.
Dnešní vzpomínání začnu zcela neoriginálně v Brně. Když jsem se některého ze svých hudbymilovných vrstevníků zeptal, které brněnské hudební skupiny zná, tak po chvíli přemýšlení z něj vypadlo: „A jo, Brno, tak tam je ten, počkej, jak ono se to, ten, no ten, ten Progress 2. A pak ještě to, jak ono se to, takové podobné, ono to je to, no to, no Futurum.“ Více informovaný znalec dodal po dalších osmi a půl minutách přemýšlení skupinu Kern a na můj dotaz „No a dál?“ mávl rezignovaně rukou a odešel.
V druhé polovině 80. let se objevila skupina Detto. Než se stihla pořádně proslavit, tak zase zmizela. Její pojetí metalu bylo typicky brněnsko alternativní (sám jsem v Brně žil nějakých 8 let, takže jako asi jediný v tomto blogovacím prostoru mohu zodpovědně říct, že co je brněnské, je alternativní samo sebou).
Další dvě skupiny, tentokrát s podobnými – a řekněme si to na rovinu, i s podobně ujetými – názvy jsou – a Filip Vracovský opět promine – z Plzeňska.
Ta první existovala asi tři nebo čtyři roky, než zmizela v propadlišti dějin, a nazývala se Sapon:
Druhá plzeňská skupina, která naopak existuje tak dlouho, že ještě pár let a předežene i výše zmíněný Olympic, se jmenuje Sifon. Do širšího povědomí se dostávala už někdy okolo let 1987 – 1988, alba začala vydávat až od roku 1991:
Vyrůstání na Valašsku s sebou neslo i to, že jsem měl blízko ke slovenské kultuře. Zde pokládám za svou morální povinnost upřesnit, že tím nemyslím nejprofláklejší slovenská jména jako Karol Duchoň, Peter Nagy, Meky Žbirka, Martina Kociánová nebo Marika Gombitová.
O kus výše jsem psal, jak jsem pochodil, když jsem se ptal svých hudbymilovných kamarádů na znalost brněnských skupin. Odpovědi na znalosti slovenských hudebních skupin byly podobně tristní: „Slovensko, tam je ten, no ten..., jak on se to, víš, jak hrají to tum tada tum tada tada tum, jo... Elán. A pak ještě to, jak hrají tádadádadádádátadá, jmenují se tak směšně, jo... už vím, Lojzo!“ Více informovaný vrstevník se dostal k Tublatance a na můj dotaz: „A kdo další?“ významně mlčel.
Svou exkurzi na Slovensko tak rovněž zahájím u skupiny, která se objevila v roce 1987 jako blesk z čistého nebe. V letech 1988 a 1989 se rozvíjela, aby v roce 1990 zanikla. Dámy a pánové, Makar Čudra:
Skupina, která měla podobný osud, vznikla v roce 1985 a ztratila se v roce 1987, se jmenovala Perinbaba:
A na závěr jsem si ponechal skupinu, která v době svých začátku šlapala výše zmíněné Tublatance slušně na paty a v mnohém ji převyšovala. Pokud jsem měl tu možnost slyšet, prošla několika personálními i žánrovými změnami a v současnosti se pohybuje v poklidných vlnách nekomplikovaného lehkého rocku. Tohle je z jejích začátků.
Metalinda:
Na závěr, protože jsem taky tak trochu humorista, si dovolím jednu ze svých oblíbených anekdot:
Co říká porodník na Podkarpatské Rusi rodičce?
„Už ho roď!“
Martin Irein
Moudro strýca Vejskala
Strýc Vejskal si spokojeně vykračoval po dědině a uškňuřoval se jako spokojený kocour. Nebylo divu, měl k tomu důvod.
Martin Irein
Ponaučení strýca Vejskala
Strýc Vejskal byl už v důchodu, táhlo mu na sedmdesátku, kdo ví, jestli ji už mezitím tajně nepřekročil. A nedostal by se do dnešního příběhu, nebýt jedné okolnosti.
Martin Irein
Březnový příběh
Velký sled událostí, které na první pohled nedávají smysl. Člověk si není vůbec jistý tím, co se děje.
Martin Irein
Kantor Ctibor Houba
Prvorepublikový autor Jaroslav Žák sepsal několik knih na téma vztahu mezi učiteli a žáky. Jedna z nich nesla název „Študáci a kantoři.“
Martin Irein
Inspektor Adámek a černá kniha
Inspektor Adámek nebyl tím typem inspektora, kterým byl legendární inspektor Trachta. Inspektor Adámek byl inspektorem školním, navíc okresním.
|Další články autora
GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo
Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“
Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...
Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?
Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Týden škol na Valašsku nabídne festival volnočasové inspirace či akce v knihovně
Týden škol na Valašsku nabídne příští týden na Vsetínsku festival volnočasové inspirace, akce v...
Novoměstská Horácká galerie stěhuje své sbírky do nového depozitáře
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě má k dispozici nový depozitář téměř za 29 milionů korun. Do...
V kůži Harrisona Forda podruhé. Jaký byl Michal Dolejš, muž s pamětní tabulí pod zemí?
V minulém vyprávění jsem vás vzal do jedné z pražských stok, kde je instalovaná pamětní tabulka...
Silnici na Benešovsku uzavřel čelní střet dvou aut, řidič byl opilý
Nehoda dvou osobních aut v neděli dopoledne u Bystřice na Benešovsku zablokovala silnici I/3, tedy...
Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.