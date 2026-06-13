Konec šouravých kroků v podlahovém vytápění
Dalších třiadvacet let připomínalo nonstop směnu v kamenolomu.
Čtyři děti, barák postavený za dva a půl roku stylem „každá cihla prošla mýma rukama“, pole, prase, slepice.
Manžel dřel přesčasy v kolbence a já doma krotila tenhle soukromý kolchoz.
Sousedi mě poplácávali po zádech, jak jsem pracovitá, ale tchyně mě dál likvidovala pohledem.
Když mě potkala v konzumu u pultu s uzeninou, podívala se na mě tak, že by se i mléko v krabici zkyslo.
Syčela jedovaté sliny do ucha mýmu chlapovi, až jsem občas seděla ve tmě ve stodole s provazem v ruce a přemýšlela, jestli to má cenu.
Držely mě jen ty děcka.
A pak ta stará fúrie konečně natáhla ráfky.
Myslela jsem, že se opiju radostí.
Jenže klid trval asi tak dlouho, než chlap odjel na první noční šichtu.
Znáte ten moment, kdy v domě utichne lednička, vy ležíte, čumíte do stropu a najednou slyšíte zvuk?
Šoup, šoup, šoup.
Jako když stará bába táhne bačkory po levném linu.
Ty kroky došly až k nohám mé postele.
Nikde nikdo, jen těžký, chladný vzduch a pach starého mýdla s jelenem.
Trvalo to půl roku, každou druhou noc.
Byl jsem zralá na Bohnice, na kazajku a kapky na uklidnění, který vám smažou mozek do hladka.
Pak přišla ta bouřka.
Klasický letní armagedon, blesky řezaly oblohu jak motorová pila a transformátor na kraji vsi to vzdal s hlasitým bzzzk.
Tma hustá, že by se dala krájet motorovkou.
Bylo přesně tři čtvrtě na dvanáct, když se to šoulání ozvalo znova.
Kroky zastavily u postele.
V tu chvíli se ve mně něco zlomilo.
Ta letitá hydraulika strachu praskla a mně z hrdla vyletěl hysterický, čistokrevný armádní řev:
„Kdo seš, sakra?! Co po mně chceš?! Vypadni odsud, ty stvůro!“
Vzduch v ložnici zhoustl jako chladnoucí sulc.
Z temnoty a mlžného oparu se začaly skládat kontury.
Žádný Hollywood, prostě se tam zhmotnila ona.
V té své hnusné nylonové zástěře s kapsami.
Jenže neměla ten svůj obvyklý pohled, kterým by vraždila na potkání.
Sklonila hlavu do dlaní a ramena se jí začala třást.
Ta ženská regulérně brečela.
Posmrtný, tichý, trapný pláč.
Chvíli jsem na ni zírala přes okraj peřiny.
Všechna ta třiadvacetiletá žluč, všechen ten vztek a ranní úzkosti ze mě najednou vytekly jako špinavá voda z pračky.
„Nebuďte labuť,“ řekla jsem chraplavě, ale klidně. „Už nebrečte. Já vám to všechno odpouštím. Fakt že jo.“
Tchyně zvedla ten svůj vrásčitý obličej, koutky úst se jí cukly do něčeho, co vzdáleně připomínalo úsměv, a pak prostě ztratila rozlišení.
Rozplynula se jako dým z cigarety ve větraném kupé jedoucího rychlíku.
Od té noci je v ložnici klid.
Manžel dál jezdí na noční, bouřky dál shazují jističe, ale podlaha už mlčí.
Někdy zkrátka musíte dát i strašidlům oraz, aby vám daly pokoj.
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
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