Kočka, ticho v baráku a jiné staré tlapky osudu
Jednou večer jsme s Markétou seděli v kuchyni, pili pivo a řešili, co tam ten mourek vlastně chce.
Nic rozumného nás nenapadlo.
Ale vezmu to od začátku.
S Markétou jsme se přestěhovali do domu jejích rodičů.
Byl to starý patrový barák, který potřeboval opravit snad všechno kromě čísla popisného.
A ani tím jsem si nebyl úplně jistý.
Oficiálně jsme chtěli ušetřit za bydlení.
Ve skutečnosti šlo hlavně o jejího otce Jindřicha.
Bylo mu přes sedmdesát a na údržbu domu už sám nestačil.
Samozřejmě by to nikdy nepřiznal.
Jindřich byl zvláštní chlap.
Moc toho nenamluvil, na všechno měl vlastní názor a nesnášel, když mu někdo sahal na věci.
V kůlně skladoval hromady starého železa, prázdné plechovky od barev, zrezlé šrouby a součástky, u kterých už nikdo netušil, k čemu původně sloužily.
„To se ještě bude hodit,“ říkával.
Za celou dobu jsem neviděl, že by se něco z toho skutečně hodilo.
Od začátku jsme spolu vycházeli tak nějak opatrně.
Já se mu nepletl do jeho záležitostí, on mi občas vysvětlil, že něco dělám špatně.
Většinou šlo o věci, které jsem podle něj dělal špatně už samotným způsobem, jakým jsem se k nim postavil.
Kromě nás tří bydlel v domě ještě Bruno.
Bruno byl obyčejný mourovatý kocour, kterého Markéta před lety přinesla z útulku.
Byl trochu tlustý, líný a většinu dne prospal. Pokud zrovna nechtěl žrát, bylo mu úplně jedno, co se kolem děje.
Nejradši ležel na opěradle křesla v obýváku.
Občas otevřel jedno oko, zkontroloval, jestli se něco nezměnilo, a zase usnul.
Zkrátka spokojený kocour.
Jenže po přestěhování začal dělat něco, co jsme u něj nikdy předtím neviděli.
Markéta se postupně pustila do úklidu celého domu.
Což Jindřich nesl dost těžce.
Zvlášť když došlo na jeho pokoj.
Tam se totiž neuklízelo.
Tam se maximálně občas otevřelo okno.
Pokoj byl plný starého nábytku, knih, katalogů s nářadím a věcí, které měly podle Jindřicha svoje přesné místo.
Vzduch byl cítit tabákem a Alpou.
Jindřich sice už několik let nekouřil, ale nábytek si to zřejmě nepamatoval.
Jednou při úklidu proklouzl dovnitř Bruno.
Normálně bych čekal, že si najde nějaké pohodlné místo a lehne si.
Jenže on se zastavil u staré vyřezávané komody, naježil se a začal mňoukat.
A ne zrovna potichu.
„Co mu je?“ zeptala se Markéta.
„Nevím. Třeba se mu nelíbí nábytek.“
Jindřich seděl u stolu a prohlížel si katalog nářadí.
„Zase ta tvoje bestie,“ zabručel.
„Karle, kup mu pořádný granule. Třeba má hlad.“
„Před chvílí se nažral.“
„Tak je blbej.“
To byla pro Jindřicha odpověď na spoustu věcí.
Jenže Bruno se nenechal odbýt.
Stál u levé strany komody, čumák měl skoro přitisknutý k podlaze a pořád vydával ten zvláštní zvuk.
Nebyl to žádný kočičí řev.
Spíš takové hluboké, táhlé mňoukání.
Chvíli očichával podlahu, pak zvedl hlavu a začal znovu.
Nakonec ho Markéta odnesla ven.
Druhý den to udělal zase.
A další den taky.
Stačilo otevřít dveře Jindřichova pokoje a Bruno se tam hnal.
Zamířil rovnou ke komodě a spustil.
Začalo mě to zajímat.
„Něco tam musí být,“ řekl jsem jednou Markétě.
„Co by tam bylo?“
„Nevím. Třeba myš.“
„Táta by o ní věděl.“
„Tvůj táta neví ani o tom, že má v kůlně tři stejný vrtačky.“
„To mu neříkej.“
„Neboj. Mám pud sebezáchovy.“
Zkusil jsem si ke komodě kleknout a posvítit pod ni baterkou.
Moc jsem toho neviděl.
Mezi podlahou a nábytkem byla jen úzká mezera, plná prachu.
Bruno mi stál za zády a mňoukal.
„No jo, já tě slyším.“
Kocour pokračoval.
„Tak mi to ukaž, když jsi tak chytrej.“
Pochopitelně mi neukázal nic.
Jen strčil hlavu pod komodu, kam se vešla, a zase ji vytáhl.
Jindřich nás chvíli pozoroval.
„Co tam vyvádíte?“
„Bruno tam něco cítí.“
„Tak ať si čuchá. Hlavně mi s tou skříní nehýbej.“
Tím byla pro něj věc vyřízená.
Pro mě ne.
Další tři dny se opakovalo totéž.
Bruno se snažil dostat do pokoje a pokaždé skončil u komody.
Jindřich nadával, Markéta kroutila hlavou a já přemýšlel, co tam může být.
Nakonec jsem se rozhodl, že se podívám pořádně.
Příležitost přišla v sobotu dopoledne.
Jindřich odjel do hobbymarketu pro nějaké hmoždinky, přestože jich měl doma plnou krabici.
Počkal jsem, až jeho auto zmizí za rohem, a šel pro baterku.
„Co chceš dělat?“ zeptala se Markéta.
„Odsunout tu komodu.“
„Táta tě zabije.“
„Nejdřív by se to musel dozvědět.“
„Ona je strašně těžká.“
„Tak mi pomůžeš.“
Podívala se na mě způsobem, který jasně říkal, že se provdala za idiota.
Komoda skutečně vážila dost.
Byla z poctivého dřeva a Jindřich v ní měl naskládané všelijaké papíry, knihy a další harampádí.
Nejdřív jsme museli vyndat zásuvky.
Teprve potom se nám podařilo ji společně odsunout asi o půl metru.
Za nábytkem bylo tolik prachu, že by se z něj dal uplácat menší sněhulák.
Kdyby ovšem sníh býval šedý a smrděl zatuchlinou.
Bruno okamžitě přiběhl.
„Tak ukaž, co tam máš,“ řekl jsem mu.
Kocour zamířil k podlahové liště a začal očichávat zeď.
Klekl jsem si vedle něj.
A konečně jsem to uviděl.
U levého konce lišty byla malá prasklina.
Vlastně spíš díra mezi dřevem a omítkou.
Kolem ležely drobné bílé úlomky, pár zrnek kukuřice a něco, co připomínalo okousaný rohlík.
„Markéto, pojď se podívat.“
Přiklekla vedle mě.
„Co to je?“
„Tipuju myši.“
Posvítil jsem do otvoru baterkou.
Za lištou byla dutina a v ní staré hnízdo.
Natrhané noviny, suchá tráva, kousky vaty a další bordel, který si tam kdysi nějaký hlodavec nanosil.
Nic se nehýbalo.
Hnízdo vypadalo dávno opuštěné.
„No to mě podrž,“ řekla Markéta.
„Tady máš toho svýho Bruna. Celou dobu nám hlásil myší pelech.“
Kocour strčil čumák k otvoru a začal ho důkladně očichávat.
V tu chvíli mi došlo, že pro něj to místo muselo být cítit úplně jinak než pro nás.
My jsme viděli starou díru ve zdi.
On tam nejspíš cítil myši, i když už tam dávno žádné nebyly.
„Takže žádná záhada,“ řekla Markéta.
„Záhada je, jak tohle mohl tvůj táta přehlídnout.“
„Prosím tě, hlavně mu to neříkej takhle.“
„Neboj. Budu diplomat.“
Vzal jsem vysavač a opatrně vytáhl z dutiny zbytky hnízda.
Potom jsem vyčistil prostor kolem lišty, zkontroloval, jestli někde nejsou další díry, a pustil se do opravy.
Markéta mezitím odnesla vysypané zásuvky do chodby a začala je rovnat
„Tohle všechno tam chceš vracet?“ zeptala se.
„Já? To jsou věci tvýho táty.“
„Našla jsem katalog z roku 1987.“
„Tak ten určitě nevyhazuj. Co kdyby si chtěl objednat soustruh.“
Zasmála se a pokračovala v přebírání.
Právě jsem zatmeloval poslední kousek spáry, když se ozvaly dveře.
Jindřich se vrátil.
Samozřejmě dřív, než jsme čekali.
Objevil se ve dveřích pokoje s igelitkou v ruce.
Chvíli se díval na odsunutou komodu, vytažené zásuvky a mě klečícího u zdi.
„Co to tady, sakra, děláte?“
„Našli jsme myši,“ odpověděl jsem.
„Jaký myši?“
„Starý. Tedy starý hnízdo. Bylo za komodou.“
Jindřich položil igelitku na stůl a přišel blíž.
Ukázal jsem mu vyčištěnou dutinu a zbytky hnízda, které jsem ještě nestihl vyhodit.
Chvíli na to koukal.
„No jo,“ řekl nakonec. „Myši.“
„Bruno je tam cítil.“
Jindřich se otočil ke kocourovi.
Ten seděl uprostřed pokoje a olizoval si zadní tlapku.
Vypadal, že ho naše debata vůbec nezajímá.
„V tomhle baráku byly myši vždycky,“ pokračoval Jindřich.
„Ale myslel jsem, že jsem je dostal všechny v osmdesátým devátým.“
„Tak tyhle už tam taky nejsou.“
„A proč jsi mi kvůli tomu stěhoval nábytek?“
„Protože přes něj nebylo vidět.“
Jindřich si mě změřil pohledem.
„Ty máš na všechno odpověď, viď?“
„Snažím se.“
Chvíli bylo ticho.
Pak se sehnul, prohlédl si opravenou spáru a přejel po ní prstem.
„Ten tmel máš špatně rozmíchanej.“
„Aha.“
„Bude ti to praskat.“
„Tak to příště opravíš ty.“
Markéta se rychle otočila k oknu.
Podle ramen jsem poznal, že se směje.
Jindřich něco zabručel, vzal si igelitku a odešel do kuchyně.
Za chvíli jsme ho slyšeli otevírat pivo.
S Markétou jsme vrátili zásuvky do komody a odsunuli ji zpátky ke zdi.
Bruno nás celou dobu sledoval z křesla.
Když bylo hotovo, otevřel jsem dveře pokoje a zavolal na něj.
„Tak pojď, kontrolore.“
Bruno seskočil, pomalu vešel dovnitř a zamířil ke komodě.
Na chvíli se zastavil, očichal podlahu a pak se otočil.
Bez jediného mňouknutí odešel.
„Takže dobrý?“ zavolala Markéta z chodby.
„Asi jo. Reklamaci nemá.“
Od té doby byl klid.
Bruno se do Jindřichova pokoje už nehrnul.
Když tam náhodou vešel, normálně se prošel, očichal pár věcí a zase odešel.
Jindřich si na celou příhodu vzpomněl asi za týden.
Seděli jsme v kuchyni, pili pivo a on najednou povídá:
„Hele, Karle, ten kocour už tam neřve.“
„Neřve.“
„Tak to byly fakt ty myši.“
„Asi jo.“
Chvíli přemýšlel.
„To je zajímavý.“
Od Jindřicha to byla skoro pochvala.
Pak se napil a dodal:
„Ale stejně si myslím, že je ten kocour blbej.“
Bruno zrovna ležel na židli vedle stolu.
Otevřel jedno oko, podíval se na něj a zase ho zavřel.
Myslím, že si o Jindřichovi myslel něco podobného.
A já?
Já byl hlavně rád, že máme doma klid.
Žádní duchové, žádná mrtvola pod podlahou, žádné rodinné tajemství.
Jenom staré myší hnízdo, jeden tvrdohlavý dědek a kocour, který si nakonec prosadil svoje.
A taky jsem zjistil, že když člověk v tomhle domě něco opraví, Jindřich mu sice nepoděkuje, ale aspoň mu vysvětlí, co udělal špatně.
Což je vlastně taky určitá forma uznání.
Martin Irein
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