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Klobása zóna nula aneb Jak ustřelit tykadla šatnové zmiji

Seděla jsem na lavičce v šatně místní mučírny, které se eufemisticky říká fitness centrum. Vzduch tu voněl tím, čím taková místa vonět mají – směsí potu, levného hroznového cukru, drahých deodorantů a těžko definovatelného zmaru.

V mém rodě byly ženy vždycky, jak se říká, krev a mlíko.
Žádné sušené švestky, ale pořádné ženské, které když v zimě upadnou, tak se nepomlátí.
Odmalička jsem věděla, že štíhlost modelky z plakátu na spodní prádlo je diagnóza, nikoli cíl.
Moje fyzička byla vždycky v naprostém pořádku.
Ušlapala jsem na skládačce padesát kilometrů proti větru, uplavala rybník tam i zpátky a na každou rozhlednu v kraji jsem vystoupala s prstem v nose a bez toho, aby mi plíce vyskočily z krku.
Žila jsem zkrátka v dokonalé symbióze se svými kily navíc a svět byl v rovnováze.
Jenže pak se ve dveřích objevila Bára.

Znala jsem ji od vidění.
Byla to ta existence, která v posilovně víc času stráví focením svého pozadí v zrcadle než skutečným pohybem.
Žena, která počítá kalorie i v lístku máty a bulvární klepy polyká s větší chutí než proteinové koktejly.
Zrovna jsem si rozvazovala tenisku, když se nade mě postavila jako kontrolor z finančního úřadu.
Úkosem si mě přeměřila pohledem, který by mohl sloužit jako rentgen na tlusté střevo, a prohodila s předstíranou, hlubokomyslnou účastí:
„Moje sestra je také obézní. Pořád jí říkám, že by letos mohla konečně zhubnout do plavek. Ale ona prostě nechce.“
V té vteřině se v mém vnitřním vesmíru protnulo hned několik galaxií.

Moje jméno je Patricie a v civilním životě mě hned tak něco nerozhází.
Mám ráda strukturu, řád, jasně definované procesy a lidi, kteří se starají o vlastní záhony.
Tohle ale nebylo oťukávání.
Tohle byl přímý, nevyprovokovaný útok na moji osobní suverenitu, maskovaný za sounáležitost s jakousi nešťastnou sestrou.

Bára tam stála, vyzáblá jako reklama na hladomor, s výrazem spasitelky lidstva, a čekala, že se buď rozpláču, nebo se začnu omlouvat za to, že k obědu občas mívám i něco jiného než spařenou brokolici.
Normální člověk by možná začal koktat, propadl se do hlubokých depresí nebo té huse rovnou přetáhl sportovní tašku přes hlavu.
Jenomže moje slušnost není bezpodmínečná a terapeutické lekce o obraně vlastního teritoria mám zvládnuté na jedničku.

Moje biologické procesy zůstaly v absolutním klidu.
Tepová frekvence se nezvýšila ani o jeden úder, krevní tlak stabilní.
Pomalým, plynulým pohybem jsem narovnala záda, podívala se jí přímo do očí a nasadila tón, kterým operátoři jaderných elektráren oznamují drobné selhání chladicího systému.
„Já a vaše sestra o to třeba vůbec nestojíme,“ vypustila jsem z úst krystalicky čistý klid.
„Uznávám, že mám pár kilo navíc, ale o obezitě tu snad nemůže být řeč. Než začnete kolem sebe vznášet takové amatérské diagnózy a střílet od boku, doporučovala bych vám, abyste si o tom napřed něco přečetla. Ušetříte se tak příštího trapného momentu.“
Byl to dokonalý, chirurgicky přesný zásah na komoru.

V šatně nastalo absolutní, hrobové ticho, ve kterém by bylo slyšet i upadnutí sponky do vlasů.
Bára tam stála s pootevřenou pusou, jako by jí uprostřed věty došel kyslík nebo jako by právě inkasovala přímý zásah těžkou devítkou do svého estetického ega.
Dotčeně zalapala po dechu, její vnitřní procesory totálně zkolabovaly a bez jediného slova se odploužila směrem do sprch.

Soudě podle zvuku tekoucí vody ze sebe asi deset minut zběsile smývala to domnělé ponížení, než se definitivně vypařila zadním vchodem ven na ulici.
Tuhle bitvu jsem vyhrála, aniž bych musela vstoupit na její hysterické bitevní pole.
S naprostým klidem v duši jsem si odšlapala svých plánovaných čtyřicet minut na trenažéru, osprchovala se a vyrazila domů.

Podzimní vzduch venku byl ostrý, studený a voněl svobodou.
Abych své vnitřní blaho dovedla k dokonalosti, udělala jsem si malou radost – zastavila jsem se u místního pekaře a uzenáře.
Domů jsem si nesla bochník křupavého domácího chleba a poctivou, mastnou klobásku, která voněla česnekem a dřevem.
Když jsem doma ukusovala ten první, dokonalý krajíc, neměla jsem v sobě ani mikroskopický kousek viny.

Život je totiž příliš krátký na to, abychom ho trávili jako bezplatné kontejnery na mindráky lidí, kteří se bojí i vlastního stínu na váze.
Stejně jako Bářina sestra jsem naprosto smířená s tím, že na titulní stránce časopisu o zdravém životním stylu nikdy nebudu.
Ale je mi zatraceně dobře v těle, které mi bylo dáno.
Jsou zkrátka situace, kdy je nejlepším argumentem tlustá klobása a čistá hlava.
Nemám snad pravdu?

Obrázek vytvořen pomocí Gemini

Autor: Martin Irein | čtvrtek 23.7.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

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Martin Irein

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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.

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