Když vám z jedináčka vyroste sultán
Hedvika a já jsme do toho našeho Ignáce investovali všechno.
Když říkám všechno, myslím tím peníze na kroužky, nervy u přijímaček a mlčení při jeho pubertálních výstupech, kdy se tvářil, že jsme ho adoptovali z osady vlkodlaků.
Po našich zdravotních peripetiích bylo jasné, že další dítě nebude.
Stal se z něj náš středobod.
Náš projekt.
Naše budoucí jistota, že nám na stará kolena někdo podá sklenici vody, aniž by do ní napřed plivnul.
Ignác rostl jako z vody, vystudoval, dělal kariéru, sportoval a my s Hedvikou jsme vrněli blahem.
Jenže chlapovi táhlo na třicet a v jeho bytě to pořád vonělo jenom aviváží a osamělým chlapským potem.
Žádná slečna.
Ani stopa po sponkách do vlasů v koupelně nebo po hysterických záchvatech kvůli neumytému nádobí.
„Jindřichu,“ šeptala mi Hedvika v noci do ucha s takovým tím tónem, jako když vám doktor oznamuje, že ta skvrna na rentgenu není knoflík od košile.
„Co když je... no, na kluky?“
„Tak bude na kluky,“ zamumlal jsem tehdy do polštáře, ačkoliv se mi v hlavě okamžitě spustila projekce, jak na rodinné oslavě vysvětluju strýci Karlovi, proč Ignácův kamarád nosí stejný svetr jako náš syn.
„Hlavně když nebude na pervitin.“
Jenže pravda byla mnohem malebnější.
Když Ignác oslavil třicítku, konečně nás pozval k sobě.
A nebyl sám.
Představil nám Simonu.
Byla milá, měla pěkné zuby a Hedvika během pěti minut v duchu naplánovala svatbu, vybrala barvu ubrusů a pojmenovala tři ještě nepočatá vnoučata.
Zářila jako halogen nad dálnicí.
Jenže pak nastalo ticho.
Simona u Ignáce sice bydlela, ale syn nás k sobě domů odmítal zvát.
Když jsme se ptali, jak se mají, odpovídal tónem tiskového mluvčího ministerstva dopravy.
Neurčitě, plynule, o ničem.
Minulý týden to nevydržel a pozval nás na kávu.
Seděli jsme v tom jeho nablýskaném obýváku, Hedvika v koutku duše už oprašovala dětskou postýlku po Ignácovi, a vtom se otevřely dveře.
Vstoupila Simona a za ní... další dívka.
Klára.
Obě měly na sobě legíny, usmívaly se jako ze žurnálu a nesly tác s bábovkou.
Ignác se napřímil, hodil do sebe zbytek espressa a pronesl větu, která mi v uších zní dodnes:
„Mami, tati, tohle je Klára. Žijeme tu všichni tři společně. Už dva roky.“
V obýváku nastalo takové ticho, že byste slyšeli i upadnout sebevědomí průměrného českého otce.
Hedvika pomalu odkládala šálek, ale ruka se jí třásla tak, že porcelán cvrlikal o podšálek jako vyděšený kanárek.
„Jak... všichni tři?“ vysoukala ze sebe.
„Normálně, mami,“ usmál se náš syn s tou lehkostí, se kterou lidé oznamují, že přešli na bezlepkovou stravu.
„Monogamie je přežitek. Je to jen kulturní konstrukt, který lidi nutí k majetnictví. Já miluju Simonu a miluju Kláru. A ony milují mě. Jsme polyamorní rodina. A možná časem přibude ještě jedna holka, uvidíme podle logistiky.“
Podíval jsem se na Simonu.
Kývla.
Podíval jsem se na Kláru.
Ta se usmála a nabídla mi bábovku.
V tu chvíli jsem měl pocit, že jsem se neprobral z narkózy po operaci slepého střeva.
Můj syn, kterého jsem učil jezdit na kole a schovávat klukovské porno pod matraci, si doma zařídil legální harém.
Bez sultánského klobouku, zato s hypotékou na tři nula.
„Ty jsi se zbláznil,“ řekla Hedvika tiše.
Nebyl to křik.
Byl to ten hrozný, ledový tón, po kterém obvykle následuje rozvod nebo infarkt.
„To je ostuda. Co řekneme lidem? Co řeknu v práci?“
„Proč by tě mělo zajímat, co říkají lidi, mami?“ divil se upřímně ten náš progresivní filozof. „Hlavní je, že jsme šťastní.“
Domů jsme jeli v naprostém mlčení.
Já jsem řídil a Hedvika vedle mě tiše divoce gestikulovala, jako by ve vzduchu fackovala neviditelné nevěsty našeho syna.
Od té doby u nás doma vládne permanentní tryzna.
Hedvika nespí, polyká prášky na uklidnění a každou hodinu se mě ptá, kde jsme udělali chybu.
Jestli v tom, že jsme mu v devíti letech koupili to morče, nebo v tom, že jsme ho málo řezali.
Já sedím v křesle, koukám do zdi a v hlavě mi běží absurdní matematická rovnice.
Když má chlap jednu ženu, má jeden problém.
Když má dvě, má ty problémy geometrickou řadou.
Jak ten kluk chce řešit nákupy v Kauflandu?
Jak se dohadují, na co budou koukat v televizi?
Do jeho bytu už nevstoupím.
Ne proto, že bych ho nadosmrti zavrhl, ale proto, že moje chlapské, starosvětské srdce by nesneslo pohled na chodbu, kde visí tři zimní bundy a u dveří stojí troje boty, z nichž dvoje mají podpatky.
Je to celé postavené na hlavu.
Svět se zbláznil, tradice šly do kopru a můj syn jim u toho tleská.
Jenže je to náš jedináček.
A tak doma sedíme, stydíme se, trápíme se a čekáme, kdy nám ten náš novodobý paša zavolá, že potřebuje půjčit na větší postel.
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