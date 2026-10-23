Když v sobotu odpoledne hoří svět, i prcek ví, že srabovství neprojde
Vlastně to začalo nenápadně, jak už tyhle definitivní průšvihy mívají ve zvyku.
Člověk sedí, čumí do zdi, převaluje v puse pachuť nedělního klidu, i když je teprve sobota, a najednou se do té líné agonie vkrade tón, který tam nepatří.
Ten zápach nebyl z venku.
Žádné sousedské pálení listí nebo starých pneumatik, na které byl člověk v naší čtvrti zvyklý.
Tohle byl koncentrovaný, chemický hnus.
Smrad škvařícího se PVC, který se vám okamžitě usadí na patře a vy víte, že je zle.
Otevřel jsem dveře pokoje a realita mě flákla přes ksicht.
Chodba byla plná hustého, šedivého dýmu, ze kterého slzely oči během jedné nanosekundy.
Zespodu, někde z prostoru poblíž kuchyně, se ozývalo suché, zlověstné praskání.
Zvuk, jako když lámete suché větve, akorát že v obýváku.
V ten moment se ve mně probraly dva protichůdné instinkty.
Ten první, čistě zbabělý a hluboce lidský, řval:
„Dělej, vyskoč oknem, uteč, zachraň si ten svůj devítiletý krk!“
Jenže hned za ním se ozval druhej hlas, chladný a mechanický, který přepnul mozek do režimu terminátora.
O pár metrů dál, ve vedlejším pokoji, totiž spala moje ségra Lucinka.
Nechat ji tam nebylo v plánu.
Žádný hrdinský patos v tom nebyl, prostě čistá logika – buď odejdeme oba, nebo tu oba zůstaneme jako škvarek.
Vtrhnul jsem k ní, popadl ji za rameno a cloumal s ní, dokud neotevřela ty svoje tlusté, rozespalé oči.
Lucinka byla v šoku, vůbec nechápala, proč na ni řvu, a hned spustila sirénu.
Na slzy a dotazy typu „co se děje“ ale nebyl v mém časovém rozvrhu prostor.
Popadl jsem ji za ruku tak pevně, až sykla, a táhl ji chodbou zpátky do svého pokoje.
Cesta ke schodišti už byla odříznutá, tam už stála neprostupná stěna černého dehtu, ze kterého naskakovala husí kůže.
Můj pokoj byl dál a okno vedlo do zahrady, což byla naše jediná, i když dost chatrná taktická výhoda.
Zabouchl jsem za námi těžké dřevěné dveře a pro jistotu je zamáčkl, abychom ten postupující sajrajt aspoň na chvíli zpomalili.
„Dýchej přes rukáv, Lucko!“ křikl jsem na ni a sám už jsem u toho slušně chrchlal.
Plíce protestovaly, jako bych vykouřil krabičku starých chuligánských cigaret bez filtru na jeden zátah.
Otevřel jsem okno dokořán a vystrčil hlavu ven.
Dole na trávníku se objevila matka.
Jejíž obličej, když nás uviděla v okně, ztratil veškerou barvu.
Začala hystericky ječet, ale v tom jejím křiku byla aspoň akce – viděl jsem, jak tahá z kapsy mobil a vytáčí tísňovou linku.
To mě trochu usadilo zpátky do sedla.
Už jsme v tom nebyli sami.
Ségra se mi křečovitě držela kolem pasu, fňukala mi do trička a já se snažil hrát roli drsného staršího bráchy, co má všechno pevně pod kontrolou, přestože se mi kolena klepala jako starému ratlíkovi.
Než se stačily z dálky ozvat sirény, objevil se pod oknem soused pan Novák.
Vypadal legračně, táhl za sebou starý, napůl shnilý dřevěný žebřík, který měl opřený o kůlnu.
„Skočte, děcka, držím to!“ řval nahoru, jako by si spletl žánr a hrál v nějaké špatné vesnické komedii.
Jenže mně to jako komedie nepřišlo.
Pohled na ten prohnutý žebřík a dým, který se nám už valil za zády, mi jasně napověděl, že pokus o evakuaci s brečící holkou na zádech po téhle chatrné konstrukci by skončil zlomeným vazem dřív, než bychom řekli borůvkový koláč.
„Zůstaňte tam, hasiči už jedou!“ zaječela zdola máma a já Nováka rázným gestem poslal i s jeho dřevem do háje.
Tady se muselo hrát na jistotu, žádná amatérská partyzánština.
A pak konečně dorazila těžká technika.
Ten zvuk dravých motorů a kvílení sirén byl tou nejkrásnější muzikou, jakou jsem do té doby slyšel.
Červené monstrum zabrzdilo s pískotem pneumatik přímo na trávníku.
Chlapi v těžkých oblecích vyskákali ven s naprostou armádní precizností.
Žádné zbytečné řeči, žádné zmatky.
Jeden z nich, chlap jako hora s maskou přes obličej, vyrazil po pořádném hliníkovém žebříku rovnou k našemu oknu.
Když mě popadl do těch svých obrovských chňapek, poprvé za celé odpoledne jsem měl pocit, že tenhle den možná nepovede k mému předčasnému pohřbu.
Vzali Lucinku jako první, pak mě.
Když jsem se konečně dotkl nohama pevné země, nohy mě sotva udržely.
Otočil jsem se a podíval se nahoru.
Z okna naší kuchyně v přízemí už šlehaly regulérní, hladové oranžové plameny, které olizovaly fasádu přesně v místech, kudy jsme před minutou procházeli.
Teprve v ten moment, s nohama v mokré trávě a s dekou přes ramena, mi to celé došlo.
Stačilo vteřinové zaváhání, stačilo, abych Lucinku nevzbudil, nebo abych podlehl té první vlně paniky a zdrhnul sám dolů po schodech, a zbyla by ze mě jenom kapitola v černé kronice.
Člověk si v devíti letech nepřipadá jako hrdina z knížek, nemá čas přemýšlet o nesmrtelnosti chrousta ani o morálních hodnotách.
Prostě jenom udělá to, co se v tu chvíli zdá jako jediná možná cesta, jak nezůstat pro smích sám sobě po zbytek života.
Pokud by tedy nějaký zbytek života vůbec byl.
Martin Irein
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