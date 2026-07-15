Když tchyně kříží trajektorii těžkého kalibru (Zápisky z frontové linie domácího suterénu)
Dokázala vplout do obývacího pokoje s elegancí pancéřového křižníku a jedinou větou o kvalitě mého podlahového lina mi způsobit akutní záchvat žlučníku.
Rodinné oslavy u nás doma připomínaly odminování dukelského průsmyku.
Chlapi seděli v kuchyni, pili zvětralé pivo, tiše nadávali na poměry a čekali, odkud přiletí další dělostřelecký granát v podobě uštěpačné poznámky, že můj plat sotva pokryje spotřebu toaletního papíru.
Pak ale zasáhl osud, doprovázený mým psem Brokem, což je kříženec kokršpaněla a zmatku, stvořený primárně k tomu, aby likvidoval zahradní architekturu.
Toho odpoledne Brok s nevídanou vervou odpálil ožužlaný tenisák přímo do hustého angreštového křoví u severní zdi domu.
Pustil jsem se do prodírání trním, proklínaje den, kdy lidstvo domestikovalo šelmy, když vtom se mi koleno zarylo do vlhké hlíny těsně vedle nízko položeného, pavučinami obrostlého sklepního okénka.
Skrze nános špíny a uhelného prachu prosvítal podivný, pulzující neonový třpyt.
Přitiskl jsem obličej ke sklu s chladnokrevností ostřelovače, který monitoruje nepřátelský bunkr.
Uvnitř, v té zatuchlé prostoře vonící po shnilých bramborách a starých pneumatikách z náklaďáku, seděla Božena.
Naše rodinná inkvizitorka, žena, která by v sedmnáctém století upalovala lidi za špatně uvázaný šátek.
Seděla na bedně od jablek, na klíně jí vrčel levný notebook a z jeho reproduktorů se linulo mechanické sténání německé kinematografie nejhrubšího zrna.
Božena nesledovala film.
Božena ho prožívala s intenzitou generála řídícího ofenzívu.
Pohled na ženu, která si ještě včera stěžovala, že v televizi dávají příliš dekoltů, jak se v pološeru sklepa oddává hříšnému rituálu, mi málem otočil žaludek naruby a zpátky do palebné pozice.
V tu vteřinu mi v hlavě cvakla pojistka.
Mozek přepnul do režimu stoprocentního pragmatismu.
Obešel jsem dům, tichým krokem lovce proklouzl chodbou a bez varování rozrazil těžké dubové dveře do sklepa.
Světlo z chodby prořízlo tmu jako světelný meč.
Božena nadskočila, jako by pod ní vybuchla protipěchotní mina.
Notebook zaklapla takovou silou, že z klávesnice vyletělo písmeno „X“, a v jejích očích se zaleskl čistý, nefalšovaný teror.
Byla to absolutní kapitulace v přímém přenosu.
Začala se okamžitě hroutit, fňukat a prosit, slzy jí kapaly na staré tepláky.
„Radečku, proboha tě prosím... Nikomu to neříkej. To byl jen omyl, já to hned vypnu...“
Vytáhl jsem z kapsy mobilní telefon s chladným úsměvem člověka, který právě drží prst na červeném tlačítku.
„Pozdě, maminko,“ hlesl jsem a pro jistotu si pořídil patnáctivteřinový HD záznam téhle suterénní apokalypsy.
„Tohle video má úžasný potenciál. Pokud se na rodinné skupině na WhatsAppu neobjeví do deseti minut, bude to jen proto, že od této chvíle nastává nová éra. Budete kmitat. Budete se usmívat. A až se mě někdo zeptá, jak se mám, řeknete, že jsem král.“
Zafungovalo to s efektivitou samopalu vzor 58.
Z obávané fúrie se stal domácí mazlíček.
Při nedělním obědě mi Božena s mírným, téměř svatým úsměvem podala vychlazenou dvanáctku, utřela mi pomyslný prach z ramene a sladkým hlasem zapředla:
„Tady máš pivečko, Radečku, jen si nabídni.“
Ostatní členové rodiny zírali s otevřenou pusou, jako by viděli tančit medvěda na ledové kře.
Mysleli si, že zasáhla vyšší moc nebo náhlé osvícení mysli.
Samozřejmě jsem jí slíbil absolutní diskrétnost.
Jenže udržet takovou atomovou bombu pod pokličkou by byl hřích proti lidskosti.
Moje žena to ví už od téže noci.
Ležíme v posteli, koukáme do stropu, potlačujeme záchvaty smíchu a já vím, že morálka je sice pěkná věc, ale s jedním šikovným videem v kapse se ten život žije hned o poznání veseleji a bezpečněji.
Martin Irein
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