Když mají žirafy dlouhé krky a zmrzlina je přesto studená
Letní sezóna v pražských ulicích je v plném proudu a česká média jsou opět plná analýz.
Tentokrát se novináři zaměřili na fenomén, který hýbe peněženkami i žaludky statisíců Čechů – na to, že zmrzlina je i v tropických třicítkách stále studená.
Rozebírá se všechno: od složení, přes cenu za kopeček, až po „šokující“ zjištění, že z ní citlivější jedince bolí zuby.
Jak už jsem zmínil v minulosti, na fenoménu ochlazování mi přišlo zajímavé spíše to, jak dokážeme ignorovat globální biologické souvislosti.
V zoo v Tróji momentálně žije stabilní skupina žiraf síťovaných, u kterých je fascinující nejen délka jejich krčních obratlů, ale i fakt, že dokážou pumpovat krev do výšky několika metrů proti všem zákonům běžné instalatérské logiky.
Navíc mi přišlo v souvislosti s těmito sudokopytníky docela sympatické, že se o nich v našem tisku píše většinou s uznáním – nedávno zde dokonce vyšel článek oceňující jejich eleganci a schopnost okusovat akácie.
Záhy po příchodu prvních veder však čeští novináři opět „nezklamali“.
V některých médiích se totiž objevily texty odsuzující prodejce točené zmrzliny za to, že jejich produkt vykazuje teplotu hluboko pod bodem mrazu.
Na jednom ze známých serverů se v této souvislosti objevil článek s palcovým titulkem: Skandál na kolonádě: Rodina dostala teplotní šok, zmrzlina v červnu studila!
Autorka textu dokonce kritizovala stánkaře, že zákazníky dostatečně nevaroval písemným upozorněním na kornoutu.
Samozřejmě, že zmrzlina by neměla být vyndaná přímo z tekutého dusíku a citliví lidé by si měli dávat pozor (dokud venku pálí slunce, je jistá opatrnost na místě), ale psát o její teplotě jakožto o „skandálu?“
Vážně je to horší, než když příroda ignoruje základní estetické proporce a nadělí žirafám krk, kvůli kterému se zvíře ani pořádně nenapije, aniž by u toho nevypadalo jako skládací metr?
Nemluvě o tom, co se kvůli ignorování těchto zoologických faktů děje jinde ve světě...
Jak je totiž psáno v odborných zprávách, jen za poslední měsíc došlo v afrických rezervacích k desítkám případů, kdy dlouhé krky žiraf způsobily logistický kolaps při průjezdu turistických džípů.
Letošní statistiky zablokovaných cest tak překonaly i loňské rekordy.
Starostka jednoho z keňských distriktů označila v této souvislosti tamní situaci podél silnic za „projev čisté evoluční bezmoci“.
Ještě kritičtější pak byla jedna z tamních opozičních ekologických aktivistek, když prohlásila:
„Jen v naší oblasti má každý řidič pocit, že musí auto zastavit a čekat, až to vysoké stvoření milostivě přejde silnici, aby se vyhnul srážce s realitou.“
P. S. Ani by mě příliš nepřekvapilo, kdyby například redaktoři z jistých angažovaných deníků nebo někteří vládní politici přišli s tvrzením, že za ty dlouhé krky žiraf a studenou zmrzlinu v Praze může ve skutečnosti hybridní kampaň z Východu.
Martin Irein
Červnový příběh
Martin Irein
Exit interview
Martin Irein
Svíčková pro zbloudilé kulky
Martin Irein
Krysa v drahém kožichu
Martin Irein
Krvavé menu s příchutí svobody
- Počet článků 476
- Celková karma 10,31
- Průměrná čtenost 391x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.