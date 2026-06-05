Když krávy nemají svůj den (aneb Válka s mlžným dobytkem)
Místo toho jsme s Monikou stáli na kraji pastviny někde za Turnovem.
Krajina byla rozpitá jako nedbalý akvarel, mraky visely nízko, vzduch voněl vlhkou hlínou, hnijícím listím a takovým tím zvláštním smutkem nedělního odpoledne.
„Hele, tudy vede červená,“ ukázala Monika prstem do mlhy.
Měla pravdu.
Na shnilém kůlu ohradníku byla namalovaná turistická značka.
Že byl ten drát pod proudem a za ním se rozkládalo území nikoho, to mapy v mobilu neřešily.
„Nějak se mi to nezdá,“ zamumlal jsem.
Mám rád věci pod kontrolou.
Když cynický soukromý detektiv v ošoupaném pršiplášti cítí v kostech, že v tomhle prohnilém městě je něco špatně, obvykle to znamená, že někdo v noci dostane olovem mezi oči.
Můj vnitřní instinkt staré školy mi jasně říkal, že ta louka je past.
„Nebuď srab, jsou to jenom krávy,“ řekla Monika.
Kdybychom byli v drsném kriminálním románu z floridského podsvětí, autor by v tu chvíli napsal: Monika byla ten typ ženské, které mluví rychleji, než myslí, nosí zatraceně krátkou sukni a chlapům to dojde, až když kolem nich začnou lítat kulky.
V našem případě sice nelítaly kulky ráže .38, ale ranní vzduch prořízl zvuk, ze kterého mi ztuhla krev v žilách.
MUUUUUUUUUU.
Z mlhy se vynořil stín.
Nebyla to flegmatická Milka z reklamy na čokoládu.
Byl to masivní, tunový kolos plemene Charolais.
Špinavě bílá srst, hřbety svalů jako z kamene a oči podlité krví.
A co bylo nejhorší – ten tvor neměl náladu na diskuzi o krásách Českého ráje.
Evidentně nás vyhodnotil jako cizí kód, který je potřeba natvrdo vymazat z harddisku.
Chybová hláška systému: operace se nezdařila, databáze „Turisti“ byla neočekávaně smazána.
„Pepo…“ hlesla Monika a její hlas měl najednou o dvě oktávy víc.
„Utíkej,“ řekl jsem klidně.
Býk sklonil hlavu.
Kopytem hrábl do země, až vyletěly trsy trávy i s bahnem.
V akčním sci-fi krváku by mé alter ego v tuhle chvíli nepochybně vytáhlo zpod kabátu zkrácenou brokovnici s dusičnanem stříbrným, prostřelilo by té bestii hlavu, prohodilo cynický vtip o upírech a zapálilo si cigaretu.
Jenže moje jediná zbraň byl zavírací nožík na houby a termoska s vlažným čajem.
„Dělej, utíkej!“ zařval jsem.
A pak začal ten nejabsurdnější sprint mého života.
Čirá sousedská groteska v přímém přenosu.
Představte si padesátiletého chlapa v manšestrácích, s batohem, ze kterého mu tluče do zad poloprázdná lahev Mattoni, jak se snaží vyvinout rychlost geparda na rozbahněné louce.
Monika běžela přede mnou, pláštěnka za ní vlála jako superhrdinský plášť z nejlevnějšího výprodeje, a mně v hlavě běžely ty nejhloupější myšlenky.
Třeba jestli mi pojišťovna proplatí pohřeb, když mě udupe skot, nebo jestli mě v elektrárně v pondělí stihnou nahradit někým mladším, kdo nemá problém s termíny.
DUB-DUB-DUB-DUB.
Země se třásla.
Ten hovězí tank byl rychlý.
Cítil jsem jeho dech, horký a nasycený kyselou siláží.
Veškerá logická analýza situace a krizový management v mé hlavě totálně selhávaly – vteřiny se smrskly na čistý, živočišný boj o přežití, kde neplatí žádná pravidla.
„Plot!“ zaječela Monika.
Před námi se objevil spásný ohradník a za ním husté ostružiní.
Monika ho přeletěla stylem, za který by se nestyděl ani olympijský překážkář.
Já se pokusil o totéž, ale moje manšestráky zachytily ostnatý drát.
Ozvalo se ošklivé RRRRP a já se svalil na druhou stranu, přímo do náruče trnitých keřů.
Býk zabrzdil půl metru od drátu.
Zarekoval, z tlamy mu kapala pěna, pohrdavě na nás koukl těma svýma temnýma očima, otočil se a vznešeně odkráčel zpátky do mlhy.
Věděl, že vyhrál.
Ležel jsem v ostružiní, zadek mi větral skrze gigantickou díru v kalhotách, ruku jsem měl poškrábanou do krve a v puse pachuť hlíny.
Monika seděla vedle mě, na hlavě měla usazené suché listí a vypadala jako lesní žínka po hodně těžkém flámu v podřadné pivnici.
Chvíli bylo ticho.
Jenom z dálky znělo dunění lokomotivy.
Ten poklidný vlak, který si tak lhostejně projíždí krajinou a je mu úplně jedno, co lidé prožívají.
„Pepo?“ špitla Monika.
„No?“
„Příště jdeme do kina. Na romantickou komedii.“
Vytáhl jsem z kapsy mobil.
Displej byl prasklý, ale fungoval.
Ukazoval, že jsme od auta ušli celých osm set metrů.
Sedli jsme si na kmen padlé břízy, já vytáhl z batohu placatku s rumem, jež tam zbyla od loňských hor, a dal Monice loknout.
Pak jsem si dal sám.
Alkohol pálil v krku a svět kolem se zase pomalu skládal do snesitelné podoby.
Říká se, že život je vlastně jenom řetězec malejch, banálních katastrof, starejch lásek, vypitých piv a unavených večerů, které člověk prostě musí nějak přežít, aby si pak měl o čem vyprávět u stolu ve čtvrté cenové skupině.
Bylo to přesné.
Jenže těch manšestráků mi bylo vážně líto.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
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