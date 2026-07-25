Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Když andělé vypnou telefon

V životě jsem udělala jednu zásadní chybu. Stala jsem se člověkem, kterému všichni volají. Ne bankou. Ta aspoň vybírá úroky. Mně volali zadarmo.

Začalo to nevinně.
Děti potřebovaly pohlídat.
Vnoučata potřebovala vyzvednout.
Máma potřebovala nakoupit.
Táta potřeboval odvézt k doktorovi.
Tchyně potřebovala pomoct s okapem, což mi dodnes připadá zvláštní, protože jsem nikdy nepochopila, proč si někdo myslí, že žena po padesátce rozumí okapům víc než instalatér.

Pak někdo potřeboval zalít kytky.
Pak někdo potřeboval půjčit peníze.
Pak někdo potřeboval rameno.
A pak už jsem přestala sledovat, kdo vlastně potřebuje co.
Byla jsem veřejná služba.
Člověk otevře ráno oči a ještě než se stihne podívat z okna, telefon zazvoní.

„Máš chvíli?“
To je nejnebezpečnější věta českého jazyka.
Nikdy po ní nenásleduje chvíle.
Po ní následuje půl dne, cesta přes město, tři tašky nákupu a zničená záda.

Jednou jsem skončila v nemocnici.
Doktor se na mě podíval.
„Stres.“
„To bude omyl.“
„Není.“
„Já přece jen pomáhám.“
„Právě.“
Vypadal, jako by podobné případy sbíral.
Asi měl doma album.

Tady pan Novák, zachránil všechny sousedy.
Tady paní Králová, starala se o celou rodinu.
A tady vy.
Pokusila jste se zachránit lidstvo bez podpory letectva.

Chvíli jsem zpomalila.
Jenže člověk se nezmění jen proto, že mu to doporučí lékař.
Kdyby to tak fungovalo, stačil by jeden doktor a nebyly by potřeba lékárny.

Pak přišla sestra.
Alzheimer.
Ta nemoc je zvláštní.
Nejdřív krade vzpomínky.
Pak jistotu.
Nakonec krade lidi po kouskách.

Sestra měla děti.
Dospělé.
Silné.
Schopné.
A zaměstnané vším možným kromě vlastní matky.

Takže kdo nastoupil?
Samozřejmě já.
Kdo jiný.
Superhrdina rodinných katastrof.
Žena, která neuměla říct ne ani reklamnímu letáku.

Začalo kolečko.
Doktoři.
Nákupy.
Léky.
Telefonáty.
Zmatené večery.
Zmatená rána.
Zmatené dny.
A mezi tím moje práce, moje domácnost a můj život, který se pomalu zmenšoval do velikosti parkovacího lístku.

Jednoho dne jsem seděla doma.
Venku pršelo.
Telefon zazvonil.
Nic neobvyklého.
Jenže tentokrát se něco pokazilo.
Nebo možná spravilo.

Ruce se mi rozklepaly.
Srdce vyrazilo sprint.
Dech zmizel někam za skříň.
Najednou jsem nebyla schopná vstát.
Telefon zvonil dál.
A zněl jako poplach na potápějící se lodi.

Dívala jsem se na něj.
Na ten malý přístroj.
Na tu věc, která mi léta rozdělovala dny na cizí problémy.
Zvonil.
A já poprvé necítila povinnost.
Jen únavu.
Obrovskou.
Těžkou.
Starou únavu.

Telefon konečně ztichl.
Na displeji zůstalo jméno neteře.
Seděla jsem tam dlouho.
Možná minutu.
Možná hodinu.
Člověk při podobných okamžicích ztrácí smysl pro čas.

Pak jsem otevřela kontakty.
Našla její číslo.
A zablokovala ho.
Žádné hromy.
Žádné zemětřesení.
Žádný hlas z nebe.
Jen jedno malé pípnutí.
Hotovo.

Seděla jsem dál.
Čekala jsem trest.
Nic nepřišlo.
Svět se točil.
Déšť padal.
Lednice hučela.
Někde štěkal pes.

A já najednou pochopila zvláštní věc.
Celý život jsem si myslela, že když přestanu zachraňovat ostatní, zhroutí se svět.
Nezhroutil.
Jen jsem po mnoha letech poprvé slyšela vlastní ticho.
A bylo překvapivě příjemné.

Obrázek vytvořen pomocí Gemini

Autor: Martin Irein | sobota 25.7.2026 9:00 | karma článku: 4,84 | přečteno: 61x

Další články autora

Martin Irein

Liga mistrů, kopřivový čaj a jiné formy domácího násilí

Člověk se celý týden lopotí ve víru všednodenní absurdity, aby si v úterý večer mohl dopřát jeden z mála zbývajících pevných bodů vesmíru. Liga mistrů. Stav jedna jedna, osmdesátá pátá minuta.

24.7.2026 v 16:30 | Karma: 10,01 | Přečteno: 101x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Klobása zóna nula aneb Jak ustřelit tykadla šatnové zmiji

Seděla jsem na lavičce v šatně místní mučírny, které se eufemisticky říká fitness centrum. Vzduch tu voněl tím, čím taková místa vonět mají – směsí potu, levného hroznového cukru, drahých deodorantů a těžko definovatelného zmaru.

23.7.2026 v 16:30 | Karma: 11,76 | Přečteno: 202x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Odlesky smrti v kaštanové ofenzívě

Úterý večer. Venku mrholilo takovým tím způsobem, který člověka neurazí ani nepotěší. Prostě existuje.

22.7.2026 v 16:30 | Karma: 8,12 | Přečteno: 143x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Šest piv, dvě pizzy a jedna zóna totálního zmaru

Sledovat v televizi ty debilní reklamy, kde fotr vypadá jako kříženec sjíždějícího se šimpanze a retardované automatické pračky, mě uráží z podstaty věci.

21.7.2026 v 16:30 | Karma: 15,39 | Přečteno: 292x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Hniloba s makovým mlékem aneb Jak neustřelit hlavu raněné lani

Zápisky z frontové linie kavárenského seznamovacího tribunálu, kdy je rozsudek napsán ještě předtím, než vůbec dojde k projednávání

20.7.2026 v 16:30 | Karma: 11,15 | Přečteno: 155x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích

Věra Kopková začala malovat zdi pro svou dceru.
18. července 2026  7:56

Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Karlovy Vary dokončují modernizaci školy ve Šmeralově ulici

ilustrační snímek
25. července 2026  8:58,  aktualizováno  8:58

Karlovy Vary dokončují modernizaci Základní školy ve Šmeralově ulici. Půdní vestavba odborných...

Kdysi dělali rostlinné pomazánky v jednom hrnci, teď je vozí do celého světa

Část rostlinných pochutin vyrábí firma pod svojí značkou, většinu však pro jiné...
25. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Bez lepku, konzervantů a další zbytečné chemie vznikají rostlinné produkty pelhřimovské firmy...

O mostu na Výtoni se rozhodne do konce roku, slovo mají i památkáři

Železniční most spojuje vltavské břehy v Praze, konkrétně oblasti Výtoň (dříve...
25. července 2026  10:12

Správa železnic (SŽ) by o tom, jak bude vypadat most na Výtoni, měla rozhodnout do konce roku....

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Martin Irein

  • Počet článků 538
  • Celková karma 11,03
  • Průměrná čtenost 372x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.

NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×