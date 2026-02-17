Kantor Ctibor Houba
A právě v této knize Jaroslav Žák naznačil, že se může stát, a taky, že se často stává, že ze študáků, do kterých by to asi nikdy nikdo neřekl, se stávají kantoři.
Ctibor Houba byl odmalička pilný žák. V hodině matematiky listoval v Ročence českých matematiků, v hodině mateřského jazyka měl na desce lavice rozložená Pravidla českého pravopisu se Slovníkem spisovné češtiny, podobně byl vybaven i v jiných předmětech.
Řediteli Aloisovi Šuráčkovi pomáhal ráno z kabátu a odpoledne do kabátu, navíc, pokud mohl, nasazoval i sesazoval řediteli z hlavy klobouk. Každému kantorovi přidržel dveře při vstupu do třídy i při odchodu z třídy, navíc k tomu přidal uctivou poklonu.
Když se rozhodl stát kantorem, málokoho to překvapilo. Fakultou projel jako nůž máslem a najednou držel v ruce diplom, opravňující jej k tomu, aby stál na té vzdělanější straně třídy a předával znalosti řadám mladších generací.
„Budu přísný a spravedlivý,“ opakoval si několikrát denně. Měl štěstí, protože kromě učitelského místa získal i bydlení v garsonce necelých tři sta metrů od školy. Během zbytku prázdnin se seznámil s panem starostou (dcera Stela, třetí třída), panem lékárníkem (syn Květoslav, pátá třída), panem řezníkem uzenářem (syn Svatopluk, sedmá třída) i panem zelinářem (dcera Miluše, první třída, syn Jeroným, pátá třída).
Nastal přípravný týden. Ten se, milé děti, zpravidla odehrává v posledním kalendářním srpnovém týdnu. Kantoři se shromáždí ve škole, seznamují se s plány na nový školní rok, rovnají si učební materiály, a to toho je jim představen nový kolega. Ctibor Houba brzy znal ředitele Kraksembauma, zástupkyni Vokáčovou, všechny ostatní kantory a kantorky, definitivního školníka Kruhlíka, uklízečku i školní kuchařku.
Po pěti dnech přípravného týdne nadešla poslední sobota před začátkem ostrého školního roku. Ctibor Houba pln vzrušení chodil po obci, když narazil na oznámení, že se večer koná tancovačka.
Rozhodl se, že na tancovačku vyrazí, aby trochu poznal místní ženy. A nebyl zklamán. V sále místního kulturního domu bylo žen od puberťaček po důchodkyně, od žen v krojích až po ženy v moderních oděvech.
Ctibor Houba prohlížel jednu po druhé a přemítal, kterou vzít do tance. Zaujala ho jedna bokem stojící dívka, která se tvářila velmi nesměle až polekaně. Kupodivu na výzvu k tanci zaujala kladně. Ctibor Houba byl potěšen, ovšem zároveň mírně zklamán tím, že na jeho otázky odpovídala jen „Ano“ nebo „Ne.“
Umínil si, že po tancovačce dívku doprovodí domů. Jenže když ji pak hledal, zjistil, že ji nemůže za nic na světě najít.
Neděli prožil v myšlenkách na učitelství i na tajemnou tanečnici.
Nastalo pondělí, kdy měl poprvé vstoupit do školy jako učitel.
„Budu přísný a spravedlivý,“ zopakoval si svoji mantru. Ani se nebál, když se dověděl, že jakožto nováček vyfasuje nejstarší třídu. „S těmi je nejvíc práce, proto je předhodíme každému nováčkovi,“ vysvětlil mu ředitel Kraksenbaum.
Do příslušné třídy vstoupil sebevědomě a radostně. Postavil se před stojící žáky a nadouval se jako holub.
Pokynul žákům k usazení se a nadechoval se k tomu, aby se jim představil. Vtom strnul.
V poslední lavici seděla a střídavě rudla a bledla jeho sobotní tanečnice.
Ctibor Houba pochopil, že své předsevzetí bude naplňovat velmi složitě.
Martin Irein
Inspektor Adámek a černá kniha
Inspektor Adámek nebyl tím typem inspektora, kterým byl legendární inspektor Trachta. Inspektor Adámek byl inspektorem školním, navíc okresním.
Martin Irein
Ježibaba
Od útlého věku jsem byl zcela pohroužen do výzkumu, zda skutečně existuje Ježibaba. Měl jsem o ní i zcela reálnou představu, jen jsem ji nemohl najít; a stejně tak ani její dům z perníku.
Martin Irein
Narozeniny Básníka, který koketuje s anděly, aneb Puč mi drát, šestašedesát!
Jestliže existuje Básník, který je svojí tvorbou vždy vpřed, vzad, vlevo, vpravo nebo úplně mimo veškeré směry a proudy, pak to není nikdo jiný než Jan Haubert.
Martin Irein
Únorový příběh
Den, kdy odešel z domova, už dávno vytěsnil ze své paměti. Myslel jen na jedno, že musí přežít do dalšího dne. A pak do dalšího. A pak do ještě dalšího. A do dalšího, který bude následovat.
Martin Irein
Stýskám si, stýskám
Mé první básnické období bylo ohraničeno roky 1994 až 1998. Většina těch básní už nebude nikdy zveřejněna, což není žádná škoda.
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.