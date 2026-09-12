Kancelářské krysy nemají rády horké olovo ani chladná data v digitální poště
Seděl jsem na kraji stolu, záda opřená o omítku, která pamatovala ještě minulé století, a pozoroval cvrkot.
Moje košile byla propocená na skrz, ale v téhle branži nedáváte najevo slabost, ani když venkovní teploměr ukazuje pětatřicet ve stínu a asfalt venku teče jako horká čokoláda.
Vedle mě seděl Richard.
Chlápek v obleku, který stál víc než moje měsíční gáže, s úsměvem, který si trénoval každé ráno před zrcadlem, aby zakryl fakt, že má v hlavě vymeteno.
Na druhé straně stolu unaveně podřimoval šéf, starý pardál, kterému už teklo do bot z tolika zpackaných kšeftů, že by z toho mohl být slušný hřbitovní román.
„Podívejte se,“ spustil Richard a hodil na stůl ruku s masivními hodinkami, jako by tam pokládal trofej z lovu na divočáky.
„Náš přítel tady má tendenci brát věci moc administrativně. Ten projekt pro klienta, který nám drží nad vodou třetinu rozpočtu, potřebuje chlapíka s vizí. Někoho, kdo vidí větší obrázek. Ne někoho, kdo tráví dny tím, že kontroluje čárky v tabulkách.“
Šéf se probral z letargie, líně pokýval hlavou a podíval se na mě, jako bych mu právě ukradl poslední cigaretu.
Ostatní v místnosti dělali, že studují strukturu dřeva na konferenčním stolku.
Richard zářil.
Byl to ten typ dravce, který si myslí, že když bude dostatečně nahlas řvát, nikdo si nevšimne, že neumí nabít ani hloupou devítku, natož spočítat marži.
Já jsem neřekl nic.
Moje práce byla čistá.
Celé týdny jsem dřel, držel termíny pod krkem, chytal ty jeho amatérské minely a posílal klientům podklady, které měly hlavu a patu.
Když se dařilo, Richard se poplácal po rameni a shrábnul smetanu.
Když to skřípalo, otočil se na mě s tím svým slizkým výrazem a ptal se, proč jsem to nepohlídal.
Větší obrázek.
To je přesně to zaklínadlo pro idioty, kteří nečtou přílohy smluv a pak se diví, když jim na dveře zaklepe chlápek s exekučním příkazem a brokovnicí v ruce.
Pouštět se s ním do slovní přestřelky před šéfem nemělo smysl.
Chlapi jako on milují hluk.
Já ne.
Já mám rád klid a čistou práci.
Od toho dne jsem změnil strategii.
Přestal jsem mu krýt záda.
Když udělal botu v harmonogramu, nevolal jsem mu tajně, abych ho upozornil, že termín v prezentaci nesedí se smlouvou.
Prostě jsem to hodil do společného e-mailového vlákna.
Slušně, stroze, chladně.
Jako když vypálíte varovný výstřel do vzduchu.
„Richardův návrh počítá s dodáním dvanáctého, klient včera potvrdil devátého. Prosím o sjednocení.“
Žádné emoce, jen čistá fakta.
Za týden za mnou přilezl k pracovnímu stolu.
Slunce venku sálalo jako otevřená pec a z Richarda táhnul drahý parfém smíchaný s nervózním potem.
„Hele,“ zasyčel tiše, „nemohl bys mi tyhle věci posílat spíš napřímo? Zbytečně tím zahlcuješ lidi a šéf je z toho nervózní.“
Podíval jsem se na něj skrz skla svých brýlí.
„Po té poslední poradě chci, aby byly všechny informace dohledatelné pro celý tým. Je to bezpečnější pro nás pro všechny.“
Znělo to jako ta nejnudnější korporátní fráze na světě.
A přesně proto proti tomu nemohl říct ani popel.
Jenom polkl, otočil se na podpatku a zmizel.
Finální zúčtování přišlo o dva týdny později.
Dusno v zasedačce dosahovalo bodu varu.
Richard se chopil slova hned na začátku a s úsměvem filmové hvězdy oznámil, že klient schválil tu dražší variantu rozpočtu.
Šéfovi se hned rozsvítily oči, jako by viděl vánoční bonusy.
Seděl jsem v klidu, otevřel notebook a podíval se do pošty.
Klient poslal vyjádření před dvěma dny.
Richard byl v kopii.
Stálo tam černé na bílém, že dražší variantu v žádném případě neschvalují a máme se držet při zemi.
Richard se sice ještě pokoušel v mailu žadonit, jestli by se to nedalo nějak „obhájit interně“, ale odpověď byla jasná.
Ne.
Nechal jsem ho mluvit.
Dal jsem mu celé tři minuty na to, aby se z toho vykecal nebo se sám opravil.
Místo toho začal mlžit, že komunikace byla „živá“ a že „kolega má detaily v tabulce“, přičemž ukázal prstem na mě.
Šéf se na mě podíval s očekáváním.
„Přeposílám teď celé vlákno, ať se nebavíme podle dojmu,“ řekl jsem klidným hlasem.
Prst mi sjel na klávesu Enter.
Cvaklo to jako spoušť.
Během vteřiny to měli všichni na obrazovkách.
Šéf si nasadil brýle, přejel očima text a jeho obličej nabral barvu shnilého rajčete.
„Tady ale není žádné schválení, Richarde,“ protáhl šéf ledově.
„Tady se píše, že to neschvalují.“
Richard ztuhl.
Úsměv mu zmizel z tváře rychleji než peníze z vytunelovaného fondu.
Začal koktat něco o kontextu, o tom, že klient projevil vážný zájem a že se to ještě vyvrbí.
Jenže ta věta v mailu byla ostrá jako břitva a nedala se okecat.
Chytil se do vlastní pasti.
Když porada skončila, šéf si mě nechal v kanclu.
Koukal z okna na rozpálené střechy města a vypadal starší než obvykle.
„Možná... možná jsem si měl některé věci ověřovat víc sám,“ vymáčkl ze sebe rozpačitě.
Ta jeho omluva mě skoro rozesmála, ale udržel jsem kamennou tvář.
„Chci, abys od teď převzal veškerou komunikaci s klientem ty.“
„Beru,“ odpověděl jsem.
„Ale chci to černé na bílém. Oficiální mail pro celý tým, kde bude jasně napsáno, kdo za co odpovídá.“
Šéf jenom unaveně kývl.
Druhý den ráno bylo venku zase jako na Sahaře.
Stál jsem u kávovaru a sledoval, jak černá tekutina teče do hrnku.
Richard se vynořil odněkud z chodby.
Vypadal, jako by celou noc nespal.
„Nemusel jsi mě včera před šéfem takhle potopit,“ zasyčel a v očích mu blikla stará nenávist.
Otočil jsem se k němu s hrnkem v ruce.
„Myslíš tím, že jsem jen přeposlal ten e-mail od klienta?“
Nenašel slova.
Jenom nasucho polkl, popadl svůj šálek a bez jediné odpovědi vyklidil pozici.
Od té doby na poradách sedí a mlčí.
Občas vidím, jak se nadechne, že něco namítne, ale pak se podívá na můj otevřený notebook, vzpomene si na ten digitální zásah na komoru a raději mě nechá moji větu v klidu dokončit.
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