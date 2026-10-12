Kafe, upíří zub v podlaze a chlup z nutrie na novém koberci
Byl jsem na sebe pyšný.
Ne takovým tím trapným způsobem, jako když vyhrajete v tombole láhev pochybného vaječného likéru, ale tak nějak chlapsky a tiše.
Znáte to, když se ráno vzbudíte, stojíte v trenkách uprostřed místnosti, kde ještě smrdí penetrace a tmel, a uvědomíte si, že tenhle kus betonu patří vám.
Nikdo vám neřekne, abyste ztišili rádio, nikdo nekontroluje, kolikrát za noc jdete na záchod, a nikdo vám nesežere z lednice ten poslední zbytek uheráku, který si šetříte na horší časy.
Celé týdny jsem tam dřel jako mezek.
Můj otec, starej praktik, který pamatuje ještě litinové radiátory a pivo za dvě koruny, mi pomáhal škrábat staré omítky.
Seděli jsme pak na bednách od nářadí, pili zvětralé pivo z plastu a koukali na ty obnažené cihly jako na největší umělecké dílo.
Gauč měl dorazit až za měsíc, takže provizorní sezení tvořilo jen pár tlustých polštářů a bedna od banánů zakrytá starým ubrusem.
Ale bylo to moje.
Rozhodl jsem se, že první oficiální návštěvu uspořádám pro Kamila.
Známe se od základky.
Kamil je ten typ kluka, se kterým jste v patnácti kradli třešně, v osmnácti pili první odporný krabičák za nádražím a ve pětadvaceti řešili, proč jsou všechny ženské tak strašně komplikované organismy.
Prošel se mnou vším.
Když mě před rokem vyhodila bývalá přítelkyně a já zůstal s jedním kufrem a igelitkou na ulici, Kamil mě nechal dva týdny spát u sebe na zemi, i když jeho tehdejší partnerka kvůli tomu měla hysterické záchvaty.
Myslel jsem, že zrovna on tenhle můj životní posun pochopí nejlíp.
Přípravy jsem nepodcenil.
Vydrhnul jsem linku, kterou jsem pracně skládal z dílů z druhé ruky a stříkal na červeno, protože ta barva prý podle nějakých psychologických časopisů podporuje chuť k jídlu.
Dokonce jsem upekl bábovku.
Já, chlap, který považuje za vrchol kulinářského umění ohřátí párků v mikrovlnce tak, aby neexplodovaly.
Chodil jsem po bytě, rovnal skleničky, otíral neexistující prach a představoval si, jak Kamil vejde, uznale pokýve hlavou a řekne:
„Ty vole, kámo, dobrá práce.“
Jenže Kamil dorazil s hodinovým zpožděním.
Už v předsíni se tvářil, jako by zrovna prošel exekucí.
Shodil boty, aniž by je srovnal, podíval se na moji novou podlahu a utrousil:
„No, aspoň už nebydlíš v té díře u trati.“
Polknul jsem to.
Člověk mívá blbý dny.
Provedl jsem ho bytem, ukázal mu koupelnu, kde jsem vlastnoručně měnil sifon – což mě stálo tři dny nadávek a dvoje sedřené klouby –, a pak jsme skončili v kuchyni.
Nalil jsem kafe, ukrojil bábovku, která sice byla trochu tužší, ale chuťově celkem ušla, a posadil se na polštář.
„Tak co říkáš?“ nahodil jsem uvolněně.
„Konečně ve vlastním. Žádní spolubydlící, kteří ti v noci kradou šampon.“
Kamil se napil, ušklíbl se, jako by pil kyselinu sírovou, a podíval se mi přímo do očí.
„No, hlavně aby ti ten kvartýr vydržel dýl než tvoje ženský. Aby tě odsud za půl roku netahali nohama napřed, až ti zase rupne v kouli z nějaké sukně.“
V té kuchyni nastalo takové to ticho, které by se dalo krájet motorovou pilou.
Cítil jsem, jak mi krev stoupá do spánků.
Věděl, jak mě ten poslední rozchod zlomil.
Věděl, že jsem kvůli tomu chodil půl roku jako tělo bez duše a bál se podívat do zrcadla.
A on to teď použije jako vtipné entrée u mého nového stolu.
„To byl dost blbej fór, Kamile,“ řekl jsem pomalu a položil hrnek.
„Obzvlášť dneska.“
Kamil protočil panenky, opřel se o zeď a mávl rukou.
„Ježíš, ty seš hned hysterickej. Poslední dobou se chováš jak slečinka. To dělá ten vlastní byt, nebo co? Hned jsi hrozně citlivej.“
A v tu chvíli mi to docvaklo.
Jako když vám do skládačky zapadne poslední dílek a vy konečně vidíte ten hnusný obrázek vcelku.
Vzpomněl jsem si na poslední půlrok.
Když jsem dostal přidáno v práci, Kamil poznamenal, že šéf asi potřeboval někoho ohebného na špinavou práci.
Když jsem si koupil starší auto, hned věděl o třech lidech, kterým stejný model shořel na dálnici.
Celou tu dobu to nebyly náhody ani blbá nálada.
Byla to čistá, destilovaná, pasivně agresivní zášť.
Zbytek večera proběhl v podivné křeči.
Mluvili jsme o fotbale, o politice, o lidech, které oba nesnášíme, ale ten punc oslavy byl pryč.
Když Kamil konečně vypadl, pocítil jsem neuvěřitelnou úlevu.
Místo abych byl šťastný, že jsem oslavil nový domov s nejlepším kamarádem, připadal jsem si, jako by mě přejel parní válec.
O dva dny později jsem na sociální sítě nahrál fotku kuchyňské linky.
Jen tak, pro radost.
Během hodiny se pod ní objevil komentář od Kamila:
„No jo, pan velkopodnikatel se vystěhoval z ghetta... Někdo se má, no.“
Přidal k tomu tři vysmáté smajlíky.
Ty smajlíky měly zřejmě znamenat, že jde o kamarádské popichování, ale pro mě to byla poslední kapka.
Sedl jsem k počítači a napsal mu dlouhou zprávu.
Žádné nadávky, žádný řev.
Jen suchá fakta.
Napsal jsem mu, že mě jeho chování dlouhodobě uráží, že si neváží mého úsilí a že si od našeho kontaktu potřebuju dát na nějaký čas pauzu, abych si utřídil myšlenky.
Jeho odpověď dorazila asi za pět minut:
„Děláš z toho zbytečný drama, vole. Jestli se z tebe stal nóbl měšťák, který nesnese trochu humoru, tak si polib prdel a žij si v tom svým paláci sám.“
To bylo všechno.
Žádná snaha o pochopení, žádná omluva.
V tu chvíli jsem věděl, co musím udělat.
Otevřel jsem si jeho profil, kliknul na nastavení a dal zablokovat.
Stejně tak v telefonu.
Nebylo v tom žádné gesto pomsty, jen hluboká potřeba vyčistit vzduch.
O týden později ke mně přišel na návštěvu kolega z práce se svým tátou.
Přinesli mi jako dárek lahev domácí slivovice a starý, ale zachovalý plakát s filmovým hrdinou, který prý přesně pasuje k té mé červené lince.
Seděli jsme na těch polštářích, jedli zbytek oschlé bábovky, smáli se tomu, jak mi ujel tmel v rohu koupelny, a mně bylo poprvé po dlouhé době opravdu skvěle.
Došlo mi, že uříznout staré přátelství, které začalo hnít, je sice sakra těžká věc, ale občas je to ten jediný způsob, jak si nezruinovat zbytek života.
Martin Irein
Táta nepřišel
Jako každý velký Básník, v mém případě přímo Valašský Bard, i já se nechávám inspirovat autory, do kterých byste to neřekli. A za tyto konkrétní verše může - Mike Myers promine - Mike Myers.
Martin Irein
Úřední upíři, tátovy trenýrky a kafe z plastu za třicet stříbrných
Praxe na městským úřadě měla bejt klidná zašívárna. Jenže hned první den mi došlo, že tady končí veškerá sranda a začíná čistokrevný očistec. Místo razítek a pohody mě čekal brutální administrativní masakr plný skrytých intrik.
Martin Irein
Krabice s uleželým vzkazem, sekera v koutě a tátovo tiché kafe u dřezu
Máma chtěla vymalovat ten náš starej kvartýr, takže mě o víkendu čekala klasická archeologie v krabicích z dětství. Táta s funěním odtahal skříně do obýváku a já zůstal sám v pokoji, obklopen pachem starýho papíru a prachu.
Martin Irein
Nedělní omáčka s příchutí upířího granátometu a tichých výčitek
Máma naložila svíčkovou, jako by to byl poslední granát v zákopu. Seděl jsem tam, čuměl do talíře a čekal, kdy ten podělaný šrapnel přiletí. Moje žena Rebeka ztuhla. Věděl jsem, že je zle.
Martin Irein
Mleté maso, střílející ségra a fotrův prošlej budík
Nedělní oběd u našich byl odjakživa rituál pro otrlé. Přijel jsem zbitý z noční směny, v žaludku mi škvrkalo a jediné, po čem jsem toužil, bylo sežrat kopu bramborové kaše a na chvíli vypnout ten věčný kolotoč v hlavě.
|Další články autora
Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase
Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...
Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?
Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci,...
Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?
Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...
Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo
Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...
Volební mapa 2026: Kdo vyhrál ve vaší obci? Podívejte se na výsledky voleb podle okrsků
Komunální volby 2026 jsou za námi. Kdo zvítězil ve vaší obci, jaká byla volební účast a kolik...
Tetín vrátil kraji 18 mil.Kč za přestavbu úřadu, vznikla tam i dětská skupina
Obec Tetín na Jičínsku vrátila Královéhradeckému kraji 18 milionů korun, kterou jí poskytl formou...
Nový pavilon zemědělské školy v Třebíči vyjde odhadem na 100 milionů korun
Kraj Vysočina hledá firmu, která postaví pavilon praktické výuky u třebíčské zemědělské školy....
Komunistická Galerie cti v Hradci Králové má novou podobu, je v ní vysekaný pes
Betonový komunistický monument Galerie cti v Hradci Králové v minulých dnech získal novou podobu....
Havlovo výročí v Ostravě vyvrcholí gulášem a divadlem, v Opavě lavičkou
Program připomínající 90. výročí narození dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla v Ostravě a...
Pronájem slunné kanceláře - ateliéru 39 m2
Papírenská, Praha 6 - Bubeneč
9 350 Kč/měsíc
- Počet článků 618
- Celková karma 12,00
- Průměrná čtenost 354x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!