Kadeřnický masakr motorovou pilou aneb O ztrátě koruny, hrdosti a klidu v ložnici
Kadeřnice s vizáží potetované rockerky brousila nůžky s výrazem nájemného vraha z levného béčkového sci-fi, v němž mimozemšťané likvidují lidstvo laserem.
Když se ozvalo zlověstné bzučení strojku a na krku mě zastudil vyholený týl, zažila jsem čistou, brutální katarzi.
Cítila jsem se jako hrdina, který právě přežil apokalypsu, odstřelil poslední zombii a v horkém letním vzduchu se nadechl naprosté svobody.
Byla jsem lehká.
Byla jsem moderní.
Byla jsem to já, jen s o pět kilo lehčí hlavou a ušetřenou hodinou života denně, kterou jsem doteď trávila fénováním, jež mě každé ráno přibližovalo k šílenství.
Doma mě však nečekala oslava mého znovuzrození, ale tichá domácí verze třetí světové války.
Můj muž Radek zrovna seděl v kuchyni u stolu, v ruce držel utěrku a s pedantskou důsledností, která mě občas nutila přemýšlet o rozvodu, zkoumal čistotu skleniček.
Když jsem vešla, ruka se mu zastavila uprostřed krouživého pohybu.
Podíval se na mě, polkl a v očích se mu zablýskl výraz člověka, kterému právě před nosem vyfoukli poslední lístek na finále mistrovství světa v hokeji.
Nebo spíš jako by uviděl upíra, co mu jde po krku.
Ale upíři jsou aspoň sexy.
Já pro něj v tu chvíli byla jen podivný mutant.
„Co to máš na té hlavě?“ vyhrkl a v hlase měl tón, jakým se mluví o přírodních katastrofách.
„Vypadáš jako kluk z učňáku, který ztratil občanku.“
„Je to mikádo, Radku. Praktické, vzdušné. Cítím se skvěle,“ zkusila jsem nasadit tón sebevědomé ženy z časopisu pro moderní intelektuály.
„Ženská má mít vlasy, za který se dá chytit,“ zabručel, otočil se ke mně zády a začal zběsile drhnout dřez, jako by z něj chtěl vydrhnout mou novou vizáž.
„Už mě prostě nepřitahuješ.“
Tímto výrokem byla vyhlášena blokáda.
V našem bytě nastala zóna totálního odcizení.
Ložnice se proměnila v chladicí box na maso, kde se komunikovalo pouze pomocí úsečných povelů o nákupu mléka a placení složenek.
Žádné letmé doteky u kávovaru, žádné uznale pozvednuté obočí.
Radek mě trestal tím nejhorším mužským způsobem – absolutním ignorováním mé existence jakožto ženy.
Začala jsem propadat paranoie.
Každý večer jsem vleže ve tmě hypnotizovala strop a počítala, kolik milimetrů vlasy průměrně urostou za noc, zatímco vedle mě dýchala hromada uraženého chlapského ega, která mě kvůli troše ustřižené rohoviny odepsala ze života.
To se opravdu celá moje hodnota smrskla na délku porostu na lebce?
Byla jsem pro něj jen estetický doplněk k obývákové stěně?
Týdny plynuly a atmosféra doma houstla tak, že by se dala krájet motorovou pilou.
Racionální uvažování šlo stranou, nastoupil čistý pud sebezáchovy a touha po starém dobrém klidu, i kdyby byl vykoupený ztrátou hrdosti.
Nechtěla jsem strávit zbytek mládí v zákopové válce kvůli účesu.
Kapitulovala jsem.
Koupila jsem si drahé bio šampony na podporu růstu, zázračné pilulky z lékárny a smířila se s tím, že příštích dvanáct měsíců strávím čekáním na návrat své staré schránky.
Možná je to projev slabosti, možná mě semlela ta neúprosná rodinná mašinérie, která nestrpí žádné vybočení z vyjetých kolejí.
Nebo je to prostě láska – ta divná, trochu kompromisní a přízemní věc, kvůli které člověk občas dobrovolně strčí hlavu zpátky do chomoutu a zapne fén.
Martin Irein
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