Jizvy, olovo a hořkej čaj. Jak jsme s Julií vymazali pokrevní klan.
Seděli jsme s Julií v čekárně reprodukční kliniky.
Už ani nevím, pokolikáté.
Ona žmoulala kapesník a já čuměl na plakát s usměvavým kojencem.
Ten malej vypadal, jako by právě vyhrál soutěž o nejspokojenější dítě na světě.
Měl jsem chuť ten plakát strhnout.
Sedm let jsme se snažili o dítě.
Vyšetření, odběry, hormony, zákroky, čekání na výsledky.
Pořád dokola.
Člověk si říká, že příště už to určitě vyjde.
A když ne, tak příště.
Až jednou doktor řekne, že další pokusy už nemají moc smysl.
Nepamatuju si přesně, jak to formuloval.
Něco o velmi nízké pravděpodobnosti a dalších možnostech.
Mluvil slušně, věcně, dokonce se tvářil soucitně.
Já přitom přemýšlel, proč má na stole tři úplně stejné propisky.
Julie mlčela.
Cestou domů jsme se stavili pro nákup.
Koupili jsme chleba, mlíko, nějaký jogurty.
U pokladny se nás prodavačka zeptala, jestli sbíráme body.
Nesbírali jsme.
Doma Julie uklidila nákup a šla do ložnice.
Když jsem za ní přišel, seděla na posteli.
„Tak co budeme dělat?“ zeptala se.
„Nevím.“
„Já už na další pokus nechci.“
„Já taky ne.“
Chvíli jsme seděli vedle sebe.
„Mohli bychom adoptovat,“ řekla nakonec.
Přikývl jsem.
Nebyl to žádný slavnostní okamžik.
Žádná velká řeč o rodičovství.
Prostě jsme byli dva unavení lidi, kteří chtěli dítě a už nevěděli, kudy dál.
Kdo si myslí, že adopce funguje tak, že přijdete do dětského domova, vyberete si dítě a odvezete ho domů, ten by měl míň koukat na televizi.
Čekala nás hromada papírů, psychologické testy, pohovory, návštěvy sociálních pracovnic a otázky, na které bych se kolikrát nezeptal ani nejlepšího kamaráda po šesti pivech.
Kolik vyděláváte?
Jak často se hádáte?
Jak vás vychovávali rodiče?
Jak řešíte konflikty?
Co uděláte, když vás dítě odmítne?
Na poslední otázku jsem tenkrát odpověděl, že nevím.
Že to budeme muset nějak zvládnout.
Psycholožka si něco zapsala.
Dodnes netuším, jestli to byla správná odpověď.
Nejhorší bylo čekání.
Nikdo vám nemohl slíbit, kdy a jestli vůbec nějaké dítě přijde.
Takže jsme chodili do práce, platili složenky, jezdili na nákupy a snažili se žít normálně.
A pak jednoho dne zazvonil telefon.
Měli pro nás tříletého kluka.
Jmenoval se David.
Jeho matka se o něj po narození nestarala a on vyrůstal v ústavní péči.
Věděli jsme o něm jen to, co bylo v dokumentaci.
Něco o zdravotním stavu, vývoji a problémech s navazováním vztahů.
A taky že se bojí cizích lidí.
Když jsme ho poprvé uviděli, stál u nízkého stolku a držel v ruce červené autíčko.
Vychovatelka mu řekla, že přišla návštěva.
Podíval se na nás, ale nepřišel.
Julie si k němu dřepla.
„Ahoj, já jsem Julie.“
David neodpověděl.
„To je pěkný auto.“
Zase nic.
Po chvíli položil autíčko na stůl a odešel k oknu.
Julie se na mě podívala.
Byla nervózní a trochu zklamaná.
Asi si představovala, že to první setkání bude jiné.
Já taky.
Jenže David neměl nejmenší důvod nám věřit.
Byli jsme pro něj další dva cizí dospělí.
Při dalších návštěvách už nás poznával.
Jednou mi dokonce dovolil, abych mu pomohl postavit garáž z kostek.
To byl docela úspěch.
Když jsme si ho po nějaké době mohli vzít domů, seděl vzadu v autosedačce, držel svoje červené autíčko a celou cestu neřekl ani slovo.
Julie se na něj každou chvíli otáčela.
„Jsi v pohodě, Davídku?“
Mlčel.
„Nech ho,“ řekl jsem.
„On si zvykne.“
Doufal jsem, že mám pravdu.
První týdny byly náročné.
David skoro nemluvil.
Když něco chtěl, radši si to vzal sám.
Když něco rozbil, schoval se.
A když jsme zvýšili hlas, třeba jen proto, že v televizi hrála reklama a nebylo nás slyšet, okamžitě ztuhl.
Jednou Julie převlékala postel a pod polštářem našla dva suché rohlíky a několik kousků chleba.
Nejdřív si myslela, že si tam David schoval svačinu.
Jenže další den našla další.
A pak zase.
Probrali jsme to s psycholožkou, která nám vysvětlila, že si tak může vytvářet pocit jistoty.
Že má jídlo u sebe a nikdo mu ho nevezme.
Nevěděli jsme, odkud přesně ten strach pochází.
Nechtěli jsme si domýšlet věci, které nám nemohl říct.
Julie mu jednou ty zásoby ukázala.
„Davídku, nemusíš si schovávat chleba. Když budeš mít hlad, dostaneš najíst.“
David se přikrčil.
„Nezlobíš se?“ zeptal se.
Julie si k němu sedla.
„Nezlobím.“
„Ani Pavel?“
Stál jsem ve dveřích.
„Ani Pavel.“
Ještě několik týdnů si jídlo schovával.
Pak přestal.
Neudělali jsme z toho žádnou slávu.
Prostě jsme jednoho dne zjistili, že pod polštářem nic není.
Podobné to bylo se spaním.
Někdy se v noci probudil a brečel.
Jindy jen seděl na posteli a čekal, až někdo přijde.
Občas mě odstrčil, když jsem ho chtěl obejmout.
Tak jsem seděl vedle něj.
Někdy půl hodiny.
Někdy hodinu.
Ráno jsem pak v práci vypadal jako zombie a kafe do sebe lil po litrech.
Ale postupně se to lepšilo.
Začal se smát.
Nejdřív opatrně, potom úplně normálně.
Naučil se dělat naschvály, což jsme s Julií považovali za docela dobré znamení.
A jednoho dne mi řekl tati.
Bylo to u snídaně.
„Tati, podej mi máslo.“
Podal jsem mu máslo.
Až za chvíli mi došlo, co vlastně řekl.
Julie to slyšela taky.
Podívali jsme se na sebe, ale nic jsme nekomentovali.
Nechtěli jsme ho vyděsit nějakou velkou reakcí.
Večer jsme si otevřeli víno.
S mojí rodinou to bylo horší.
Naši věděli, že se snažíme o dítě.
Věděli o doktorech i o tom, že zvažujeme adopci.
Jenže dokud to byla možnost někdy v budoucnu, nikdo se tím moc nezabýval.
Když jsme oznámili, že už máme vybraného kluka a brzy si ho přivezeme domů, začaly řeči.
Seděli jsme u rodičů v kuchyni.
Matka nalévala čaj, otec četl noviny a strýc, který tam byl zrovna na návštěvě, si otevřel pivo.
„A víte vůbec, z jaké je rodiny?“ zeptala se matka.
„Víme, co nám mohli říct.“
„No právě.“
„Co právě?“
„Pavle, já vám do toho nechci mluvit, ale dědičnost je dědičnost.“
Julie položila hrnek.
„Co tím chcete říct?“
„Ale nic, Julinko. Jenom že člověk nikdy neví, co se v takovém dítěti může projevit.“
Strýc se zasmál.
„No jo, krev není voda.“
Podíval jsem se na něj.
„A co má být?“
„Nic. Jen abyste pak nebyli překvapení.“
Matka se přidala.
Že může mít nějaké špatné sklony.
Že neznáme jeho rodiče.
Že je to velká odpovědnost.
„To víme,“ řekl jsem.
„Já to myslím dobře.“
Tuhle větu moje matka používala vždycky, když chtěla říct něco hnusného a nechtěla za to nést odpovědnost.
Cestou domů Julie mlčela.
„Promiň,“ řekl jsem.
„Za co?“
„Za ně.“
„Ty za ně nemůžeš.“
Chvíli bylo ticho.
„Myslíš, že ho někdy přijmou?“ zeptala se.
„Snad jo.“
Tehdy jsem tomu ještě věřil.
Poprvé jsme Davida vzali na rodinnou oslavu asi dva měsíce poté, co se k nám nastěhoval.
Nechtěli jsme ho hned vystavovat velkému shromáždění příbuzných, ale říkali jsme si, že by bylo dobré, kdyby se postupně poznali.
Ukázalo se, že jsme měli radši zůstat doma.
Matka mu podala balíček sušenek.
„Tady máš, chlapečku.“
„Jmenuje se David,“ připomněla Julie.
„Já vím.“
Za půl hodiny to byl zase chlapeček.
Moje sestra přišla se svými dvěma dětmi.
Kluci se okamžitě pustili do hraček v obýváku, ale když si David chtěl vzít jedno auto, sestra ho zarazila.
„To je Matýskovo. To mu neber.“
David auto položil.
Matýsek mezitím mlátil druhým autem do nábytku a nikomu to nevadilo.
„Vždyť si s tím může hrát,“ řekl jsem.
„No, já nevím, Pavle. On je na ty svoje věci dost háklivý.“
„Kdo? Matýsek?“
„Ano.“
„Tak proč mu dovolíš rozebrat babičce obývák?“
Sestra se urazila.
Julie seděla s Davidem u stolu.
Podávala mu kousky buchty a povídala si s ním.
Vydrželi jsme necelé dvě hodiny.
Cestou domů David usnul v autě.
„Už tam s ním nechci,“ řekla Julie.
„Já taky ne.“
„Viděl jsi, jak se na něj tvoje máma dívala?“
„Viděl.“
„Jako kdyby byl nějaký problém.“
Nevěděl jsem, co na to říct.
Protože měla pravdu.
Pak nás začali vynechávat.
Nejdřív drobnosti.
Nedělní oběd, společné grilování, návštěva příbuzných, kteří přijeli z Moravy.
Vždycky jsme se to dozvěděli až potom.
„My jsme vás nechtěli zatěžovat,“ vysvětlovala matka.
„A čím? Obědem?“
„Vždyť máte s tím malým tolik starostí.“
„Má jméno, mami.“
„Prosím tě, nezačínej.“
Nejvíc mě na tom štvalo, že jsme se vlastně neměli s kým pohádat.
Nikdo nám otevřeně neřekl, že tam Davida nechce.
Jen se pořád objevovaly nějaké důvody.
Jednou bylo málo místa.
Podruhé se všechno domluvilo na poslední chvíli.
Potřetí si mysleli, že už něco máme.
Pak měl otec šedesátiny.
Oslava v restauraci, celá rodina, společné fotky.
My nic.
Dozvěděl jsem se o tom z internetu.
Sestra tam dala asi třicet fotografií, včetně společné u dortu.
Seděl jsem u počítače a prohlížel si je.
Julie přišla za mnou.
„Co je?“
Ukázal jsem jí monitor.
„To jsou tátovy narozeniny?“
„Jo.“
„A nás nepozvali?“
„Ne.“
Chvíli se dívala na fotky.
„To už je fakt hnusný.“
Zavolal jsem otci.
„Tati, ty jsi měl oslavu?“
„No, měl.“
„A proč jsme o ní nevěděli?“
„To zařizovala máma.“
„A tobě nepřišlo divný, že tam nejsme?“
Chvíli mlčel.
„Víš, Pavle, ono je to teď takový složitý.“
„Co je složitý?“
„No, celá ta situace.“
„Jaká situace? Máme syna.“
„Já vím.“
„Tak co je na tom složitýho?“
Neodpověděl.
A já pochopil, že se s ním nikam nedostanu.
Davidovi jsme se snažili rodinné problémy nevysvětlovat.
Byl malý a měl dost vlastních starostí.
Jenže děti nejsou hloupé.
Jednou jsme v obchodním centru potkali sestru s jejími kluky.
David je poznal.
Už z dálky jim zamával.
Sestra nás taky viděla.
Jsem si tím jistý.
Podívala se naším směrem, něco řekla dětem a zamířila do jiného obchodu.
David přestal mávat.
„To byla teta?“ zeptal se.
„Jo.“
„Proč nešla za náma?“
„Asi spěchala.“
Podíval se na mě.
„Já jsem něco udělal?“
Dřepl jsem si k němu.
„Ne. Vůbec nic.“
„Ona se zlobí?“
„Ne na tebe.“
„Tak proč neřekla ahoj?“
Na to už jsem neměl žádnou rozumnou odpověď.
A strašně mě to štvalo.
Ne proto, že mě sestra ignorovala.
To bych přežil.
Ale David se zase začal ptát, jestli něco provedl.
Přesně toho jsme se s Julií snažili zbavit.
Aby si každé odmítnutí nevykládal jako vlastní chybu.
Doma jsem o tom přemýšlel celý večer.
Julie mi řekla, že bychom měli kontakt s mojí rodinou omezit.
Souhlasil jsem.
Jenže pořád jsem si nechával nějakou naději, že se to časem spraví.
Člověk se nerad smiřuje s tím, že vlastní rodiče můžou být takoví.
Definitivně to skončilo před matčinými narozeninami.
Zavolala mi kvůli oslavě v restauraci.
Nejdřív řešila čas, místo a jídlo.
Pak se zeptala, jestli bychom mohli přijít jen s Julií.
„A David?“ zeptal jsem se.
„No právě. Myslela jsem, že byste mu mohli sehnat hlídání.“
„Proč?“
„Pavle, bude tam hodně lidí. A babička už je stará, víš, jak to má se srdcem.“
„Co má David společnýho s babiččiným srdcem?“
„Nemusíš být hned nepříjemný.“
„Tak mi to vysvětli.“
„Prostě si myslím, že by bylo lepší, kdyby tam nebyl. Babička není zvyklá na cizí děti.“
Chvíli jsem mlčel.
„Mami, David není cizí dítě.“
„Já vím, jak to myslíš.“
„Ne. Ty to právě vůbec nevíš.“
„Pavle...“
„Je to náš syn. Můj a Juliin. A jestli ho tam nechceš, tak nepřijdeme ani my.“
„To snad nemusíš takhle hrotit.“
„Já nic nehrotím. Jen ti říkám, jak to bude.“
„Takže kvůli jednomu dítěti zahodíš celou rodinu?“
To mě dostalo.
Nejvíc asi to jednomu dítěti.
„Kvůli svýmu synovi, mami.“
„Ale vždyť není tvůj vlastní!“
A bylo to venku.
Řekla to tak samozřejmě, jako kdyby mi připomínala, že zítra mají zavřeno v obchodě.
„Víš co?“ řekl jsem.
„Už toho mám dost.“
„Čeho zase?“
„Těch řečí. Toho, jak se k němu chováte. Jak nás nikam nezvete. Jak děláte, že neexistuje.“
„To není pravda.“
„Je. A já už se s tebou o tom nebudu hádat.“
„Tak co chceš dělat?“
„Nic. Na oslavu nepřijdeme. A dokud se k Davidovi nedokážete chovat jako k našemu synovi, nechci vás vídat.“
„To mi jako zakazuješ vidět vlastního syna?“
„Nezakazuju ti nic. Jen už nebudu vodit Davida někam, kde ho nechtějí.“
„To ti Julie nakukala, viď?“
To už jsem se skoro zasmál.
Samozřejmě.
Za všechno mohla Julie.
„Ne, mami. Tohle je moje rozhodnutí.“
„Jednou toho budeš litovat.“
„Možná. Ahoj.“
Položil jsem telefon.
Ruce se mi třásly.
Ne vzteky, spíš tím, jak jsem byl z celého rozhovoru vyřízený.
Julie seděla v kuchyni a slyšela skoro všechno.
„Tak?“ zeptala se.
„Nepůjdeme.“
„Dobře.“
Sedl jsem si naproti ní.
„Řekl jsem jí, že se s nima nechci vídat.“
Julie chvíli mlčela.
„A jsi s tím v pohodě?“
„Ne.“
Přikývla.
„Já taky ne.“
Pak vstala, obešla stůl a objala mě.
A já se konečně rozbrečel.
Ne nějak dramaticky.
Prostě mi tekly slzy a bylo mi mizerně.
Byla to pořád moje máma.
Ať už řekla cokoli.
Následující týdny nebyly jednoduché.
Matka mi několikrát volala.
Nezvedal jsem to.
Pak přišly zprávy, ve kterých střídala výčitky s ujišťováním, že to všechno myslí dobře.
Otec napsal jednou.
Že bychom si měli promluvit, až vychladnou hlavy.
Odepsal jsem mu, že si rád promluvím, ale ne o tom, jestli David patří do rodiny.
O tom už se rozhodovat nebude.
Neodpověděl.
Sestra se neozvala vůbec.
Občas jsem přemýšlel, jestli jsem to nepřehnal.
Člověk má nějaké vzpomínky.
Vánoce u rodičů, výlety, tátovu dílnu, máminy nedělní obědy.
Všechno to nezmizí jen proto, že se s někým pohádáte.
A taky jsem věděl, že jednou můžou přijít chvíle, kdy mi budou chybět.
Jenže pak jsem si vzpomněl na Davida v obchodním centru.
Na to, jak se ptal, jestli něco provedl.
A bylo mi jasné, že zpátky už to vrátit nechci.
Aspoň ne za stejných podmínek.
Dneska je David u nás přes rok.
Pořád máme co řešit.
Někdy se vzteká kvůli úplným blbostem, jindy nechce jít spát, protože musí dokončit garáž z lega.
Občas se ještě v noci probudí a přijde k nám do ložnice.
Ale už se nebojí říct, že něco rozbil.
A když má hlad, jde do kuchyně a otevře lednici.
Nedávno jsem ho přistihl, jak tam stojí v pyžamu a kouká na jogurty.
„Co děláš?“
„Mám hlad.“
„Tak si jeden vezmi.“
„Můžu dva?“
„Jestli je sníš.“
Vzal si dva.
Ten druhej samozřejmě nedojedl.
Normální dítě.
Julie říká, že je to náš největší úspěch.
Že se David konečně chová jako kluk, který ví, že doma může být sám sebou.
Myslím, že má pravdu.
S rodiči se zatím nevídáme.
Neříkám, že už nikdy nebudeme.
Třeba jednou pochopí, co nám vlastně provedli.
Třeba se omluví a budou se chtít s Davidem opravdu poznat.
Ale první krok musí udělat oni.
A hlavně to nesmí být další představení pro příbuzné.
Včera večer jsem seděl v kuchyni a pil čaj.
Nějak jsem si na něj poslední dobou zvykl.
Dřív jsem pil hlavně kafe, ale po osmé večer už to není nejlepší nápad.
David si v obýváku stavěl z lega.
Přišel za mnou s krabicí kostek.
„Tati?“
„Co je?“
„Pomůžeš mi postavit auto?“
„Jaký?“
„Velký.“
„Jak velký?“
Roztáhl ruce.
„Tááákhle.“
„To nemáme tolik kostek.“
„Máme.“
„Nemáme.“
„Ale máme!“
Tak jsem šel.
Seděli jsme na koberci a stavěli auto, které mělo šest kol, dvě střechy a volant někde vzadu.
David tvrdil, že je to závodní speciál.
Nevím, kdo by s tím závodil, ale nechtěl jsem mu kazit radost.
Julie nás chvíli pozorovala ode dveří.
„Vy dva jste úplně stejný,“ řekla.
„To snad ne,“ odpověděl jsem.
„Ale jo. Oba tvrdohlaví.“
David se rozesmál.
A já si uvědomil, že mi vlastně vůbec nevadí, když je po mně.
I když není.
S Julií jsme chtěli dítě sedm let.
Když už jsme skoro přestali doufat, přišel David.
Nepřinesl nám žádný zázračný nový život.
Pořád máme hypotéku, chodíme do práce, hádáme se kvůli nádobí a občas nevíme, co s ním.
Jen je nás doma o jednoho víc.
A kvůli tomu jednomu člověku jsme přišli o část příbuzenstva.
Mrzí mě to.
Asi mě to bude mrzet vždycky.
Ale když se mě někdo zeptá, jestli bych se rozhodl stejně, nemusím dlouho přemýšlet.
Rozhodl.
Protože David je můj syn.
A na to nepotřebuju žádný genetický test.
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