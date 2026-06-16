Jeden děsivý sen jedné Češtinářky
Vyšla ven z činžáku a okamžitě narazila do zdi divnýho, chladnýho vzduchu.
Ulice, kde bydlela třicet let, byla fuč.
Všechno to známé prasečincové baroko i oprýskané fasády zmizely pod vrstvou něčeho, co vypadalo jako naleštěný plast z recyklovaných kelímků.
Nikde žádné vajgly, žádné křivě zaparkované popelnice, jen ticho a sterilní čisto, ze kterého naskakovala husí kůže.
Pohlédla na smaltovanou ceduli na rohu.
Stálo tam „Ulice Češtinářská“, ale hned pod tím svítil digitální displej s nápisem: „Tento název byl optimalizován pro inkluzivní vyhledávání. Původní název: Jungmannova.“
Otřásla se.
Šla dál tou cizí, vyhlazenou nudou, kde i ty stromy rostly podezřele rovně, až došla na obrovské prostranství.
Tam, kde dřív stával starej dobrej kulturák s ušmudlaným nonstopáčem, se teď rozkládalo „Náměstí Velké Češtinářky“.
Uprostřed něj ale nestála žádná bronzová socha s učebnicí, nýbrž obří, pulzující hologram hologramu, ze kterého se v pravidelných intervalech ozývalo mechanické:
„Chyba nalezena a automaticky opravena. Netrapte se pravidly, systém myslí za vás.“
Vstoupila prosklenými automatickými dveřmi do monumentálního „Paláce Češtinářů“.
Přímo uprostřed foyer, pod obřím skleněným dómem, strnula v němém úžasu.
Tyčila se tam její vlastní realistická socha v pětimetrové velikosti.
Ten sochař musel být šílenec, fetišista, nebo obojí – odlitek s brutální přesností zachycoval každý detail jejího pedagogického mučednictví: ukazovák a prostředníček měla věčně zažloutlé od křídy, na sukních jí visely mikroskopické nitky z levné střižní vlny a na nohou měla věrně vymodelované, historicky prošoupané tenisky Prestige s tou typickou unavenou gumovou podrážkou.
Před tímto kolosem stál seřazený zástup zhruba sta lidí, oblečených do identických, šedivých plášťů.
Náhle z reproduktorů cvaklo.
Celá stohlavá skupina se na tento neviditelný pokyn synchronizovaně zlomila v pase.
Zůstali v hlubokém předklonu přesně dvě minuty – Češtinářka slyšela jen těžké dýchání a křupání v zádech několika starších jedinců.
Pak se dav rázem narovnal a s očima upřenýma do prázdna začal k soklu sochy snášet svazky rudých karafiátů.
Jakmile květiny položili, začala ta pravá bizarnost.
Celá stovka lidí začala odcházet chůzí pozpátku, s obličeji stále strnule natočenými k pětimetrovým prestižkám.
Otočit se k soše Velké Češtinářky zády se totiž v tomhle novém, zvráceném světě zjevně pokládalo za těžký ideozločin, za který se bez milosti střílely pětky.
Zmateně poodstoupila od couvajícího davu a ramenem zavadila o interaktivní informační panel, který se pod jejím dotykem okamžitě rozblikal.
Na obrazovce začaly rolovat řádky textu doprovázené fanfárami z levného syntezátoru.
S vytřeštěnýma očima začala číst vlastní, nově zrekonstruovaný životopis.
Panel ji bez mrknutí diody označoval za nejvýznamnější spisovatelku XXI. století.
Podle oficiální doktríny byla autorkou zásadní, přelomové encyklopedie „Kdo všechno má co malého“ a věda jí připisovala i teologický zářez – obohatila totiž křesťanské učení o nový, svěží prvek: „Každému, kdo má jiný názor než já, je potřeba rozflákat ciferník.“
Korunou její tvořivosti pak byl poutavý román „Soudružka“, u kterého svítila absurdní statistika: kniha byla přeložena do 327 existujících a navíc do 212 zcela zaniklých jazyků, včetně staroslověnštiny a hantecu.
Text pod tím vším blikal tučným písmem: „Proto je nejen naší Velkou Češtinářkou, ale od nynějška i Věčnou Češtinářkou.“
Z té představy, že by měla opravovat gramatiku ve dvou stovkách mrtvých jazyků, se jí regulérně zatočila hlava.
Než stačila ten příval absurdity vůbec rozdýchat, seběhly se k ní desítky pomocníků v unifikovaných šedivých oblecích.
Se skloněnými hlavami a uctivým mumláním ji vzali pod paží a nekompromisně ji vedli po širokém mramorovém schodišti nahoru.
Ocitla se na mohutné monumentální terase paláce, kde nad její hlavou visel obří, patosem stříkající portrét, na němž měla v ruce místo žezla rudou propisku Centropen.
Dotlačili ji k masivnímu chromovanému mikrofonu.
Když shlédla dolů, uviděla, že náměstí pod ní je totálně narvané.
Na neviditelný pokyn dav dole okamžitě propukl v fanatický jásot, statisíce dlaní začaly mohutně tleskat a vzduchem otřáslo rytmické, hromové skandování:
„Češtinářka, Češtinářka, johoho!“
Ten pocit absolutní moci byl neskutečně opojný.
Češtinářka s ledovým klidem zvedla ruku a dav jako utnutý ztichl, že by bylo slyšet spadnout špendlík.
Naklonila se k mikrofonu a zaječela do něj otázku, kterou měla léty prověřenou z hodin suverénního monologu u tabule:
„Co je každý, kdo má jiný názor než já?“
Náměstí sborově, z plných plic zaryčelo odpověď:
„Komunista!“ a okamžitě znovu propuklo v hysterické provolávání slávy.
Češtinářka si ten triumf vychutnávala; znovu zvedla pravici, utišila statisícovou masu a hrdě zvolala:
„Která literatura je druhá nejlepší na světě hned po té mojí?“
Dav v naprosté extázi zařval:
„Sovětská!“
V té chvíli Češtinářka propadla tak nefalšované, čisté euforii, že popadla mikrofon oběma rukama, zavřela oči a začala do celého města z plných plic prozpěvovat tklivou lidovou dumku:
„Razkudrjavyj kljon zeljonyj, list rjeznoj!“
V tom nejlepším tónu se však odněkud z protější střechy mihl podivný, těžký projektil, proletěl vzduchem a trefil ji se suchým, mlaskavým křupnutím přímo doprostřed čela.
Otřesená Češtinářka prudce otevřela oči a s hlubokým nádechem se chytila za čelo – žádná díra po kulce, jen studený pot.
Zmateně zamrkala do ostrého světla zářivek a zjistila, že nesedí na monumentální terase, ale na rozviklané židli ve sborovně plné svých kolegů.
Všichni do jednoho na ni pohlíželi s neskrývaným kritickým despektem, dějepisář si významně klepal na spánek a matikářka si znechuceně ucpávala uši.
V čele dlouhého stolu, hned vedle hromady nevyplněných výkazů, stál mohutný ředitel školy.
Ruce měl složené na prsou, tvář rudou vzteky a hromovým hlasem ji začal kárat přes celou místnost:
„Tak soudružko, vy rušíte klasifikační poradu nejen chrápáním, ale ještě i svým falešným zpěvem, který se hodí maximálně k zahánění vlkodlaků!“
P. S. Píseň nemá s příběhem nic společného.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
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