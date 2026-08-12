Jak tátu s panem inženýrem nerozpustila ani kyselina sírová, natož stavební povolení
Ve skutečnosti se popral s panem inženýrem odvedle, protože jeden z nich odmítal uznat, že jistý tehdejší ministr je idiot, přičemž tvrdil, že je to sice idiot, ale úplně jiného kalibru.
Od té doby u nás doma platilo jedno základní rodinné dogma: sousedi odvedle neexistují, a pokud existují, pak jedině jako biologický odpad, se kterým se nezdravíme.
Jenomže osud má občas smysl pro humor zhruba na úrovni škodolibého puberťáka.
Když jsem o patnáct let později na jedné polorozpadlé diskotéce čelila útoku neodbytného idiota, ze tmy se vynořil rytíř.
Jmenoval se Štěpán, měl ramena jako skříň a shodou okolností to byl syn toho tátova tehdejšího politického oponenta.
Když toho dotěrného chlapíka bez větší námahy vyprovodil ze sálu, podíval se na mě, já se podívala na něj a oběma nám bylo jasné, že rodinná čest dostane v nejbližších měsících strašnou nakládačku.
Svatbu jsme brali jako takový sice naivní, ale odvážný pokus o usmíření dvou znesvářených kmenů.
Doufala jsem, že když tátu opijeme kvalitním moravským vínem, zapomene na staré křivdy.
Štěpánův otec mě navíc přijal s otevřenou náručí, takže můj otec musel chtě nechtě trochu slevit ze své obvyklé bojové linie, aby nevypadal jako úplný asociál.
Celý den sice oba staří pánové prochodili s výrazy připomínajícími muže, kterým právě oznámili diagnózu chronické zácpy, ale aspoň po sobě neházeli svatební koláčky.
Skutečné inferno však nastalo až tuhle sobotu, kdy jsme s mužem uspořádali kolaudační oslavu na naší nové, čerstvě koupené zahradě.
Koupili jsme totiž starší dům před rekonstrukcí, což je samo o sobě diagnóza pro psychiatra, ale my tam navíc pozvali oba otce.
Ze začátku to vypadalo až idylicky.
Slunce svítilo, maso na grilu vonělo a oba starci se pomalu procházeli kolem obvodových zdí, s rukama sepjatýma za zády jako dva penzionovaní generálové.
Jenže pak udělali tu fatální chybu, že se podívali na základy domu a začali mudrovat o stavebních postupech.
„Ty o stavbách vůbec nic nevíš, ty inženýre! Jak jim chceš s tímhle přístupem pomoct? Vždyť to spadne, sotva tam nastěhují skříň!“ zařval najednou můj otec tak silně, až Štěpánova máma málem upustila tác s chlebíčky.
„A ty si jako myslíš, že ta tvoje slavná ekonomka jim v něčem pomůže? Ta jim tak maximálně spočítá, za jak dlouho zkrachují!“ nenechal se zahanbit pan inženýr a zrudnul v obličeji jako dobře uvařený humr.
Pak už to šlo ráz naráz.
Žádná intelektuální debata, žádná ironie.
Dva muži, kterým táhne na šedesát, zahodili veškeré zbytky civilizačního nánosu, chytili se pod krkem a začali se válet v záhonu s mými nově vysázenými afrikány.
Byla to scéna jak z nějaké absurdní grotesky.
Štěpán tasil svaly, já pištěla, tchyně s mojí mámou nadávaly a společnými silami jsme ty dva rozzuřené dědky od sebe odtahovali, jako když trháte od koryta dva bojové pitbuly.
Táta měl na košili utržené knoflíky, z kapsy mu koukala hlína a v očích měl ten samý šílený záblesk jako tehdy před lety v té hospodě.
„Balíme! S tímhle primitivním ignorantem já na jednom pozemku dýchat nebudu!“ zavelel otec směrem k mámě, jako by právě velel k ústupu od Stalingradu.
Nasedli do auta, smykem odjeli a nechali za sebou jen oblak prachu a totálně zničenou kolaudaci.
Od té doby je náš rodinný život jedna velká logistická operace řízená armádním generálním štábem.
Když chce přijet táta, musíme Štěpánova otce uklidit minimálně do vedlejšího okresu.
Neustále jim oběma opakujeme, že se chovají jako malé, nevychované děti, ale oni se jen uraženě mračí a dál pěstují svou poctivou, staročeskou nenávist.
Člověk by řekl, že s věkem lidé dostanou rozum, ale u nás doma se spíš zdá, že stařecká tvrdohlavost je ta nejstabilnější stavební hmota na světě.
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Když se můj otec před lety rozhodoval, zda mě má pustit do tehdejšího vyhlášeného kulturáku na sobotní čaj, pronesl větu, kterou si pamatuji dodnes: „Světu, chlapče, nevládnou myšlenky, ale uvolněné gumy v rozkroku.“
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