Jak strýc Vejskal roztancoval celou dědinu

V dědině, ve které žije strýc Vejskal, se konala pouť ke svaté Aničce. A to je něco. Od rána nebylo v dědině k hnutí. Kolotoče, hračky a cukrová vata, do toho hity Michala Davida.

Strýc Vejskal se prošel mezi tím vším mumrajem, načež se těšil navečer do hospody. To se měla konat tancovačka, při které vždycky roztočil tetku Vejskalovou tak, že ta ještě dva týdny potom měla co vyprávět.
Jenže tentokrát to jaksi nebylo ono. Hudebníci přijeli ze sousedního okresu, neznali místní zvyklosti, a jejich písničky k uším sedících občanů a občanek nedoléhaly.
Strýc Vejskal se podrbal za jedním uchem, pak za druhým, pak odložil fajfku a řekl:
„A fčil všeci uvidíte!“
Vyškrábal se na pódium, odchytil si kapelníka z té skupiny, co tam hrála, a řekl mu:
„Přestaň hrát to, co hraješ, z teho se všeckým zakrúcajú ušiska. Začni hrát tu o tych štyroch párech bílých koní, ale to ti pravím, v pořádném tempu. Fčil!“
Kapelník jak byl z toho zblblý, začal hrát, strýc Vejskal se přiblížil k mikrofonu a začal do něho halekat:
„Štyry lišky v jedné díře…,“ a celý ten text, proložený výrazy, které jsou srozumitelné pouze pro znalce valašského nářečí, odzpíval bez chyby.
V sále bylo zprvu ticho jako v kostele. Ale už od druhé sloky byli všichni na nohou, tancovali jak o život a strýc Vejskal na pódiu přidával další a další sprostonárodní písně. Pak řekl kapelníkovi: „A takto to od fčilku hraj furt!“ a šel protáhnout po parketě tetku Vejskalovou.
Jediný, kdo z toho neměl radost, byl Jožin Kolísek. Musel zůstat jako jediný střízlivý, aby pak rozvezl všecky svým autem po dědině.
„To bylo hrozné,“ vzdychal ještě na výročí SNP. „Jednoho jsem nacpal do auta, druhý mi z něho vypadl. A ještě do mě cestou žduchali, ať jedu do další hospody.“
Strýc Vejskal se jenom uškňuřoval. A taky aby ne, když mu kapelník té muziky, která tam hrála, zaplatil panáka za každý text, který mu strýc Vejskal nadiktoval.

Autor: Martin Irein | sobota 28.3.2026 15:30

Martin Irein

  • Počet článků 441
  • Celková karma 8,28
  • Průměrná čtenost 406x
Básník, filosof, trbadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

