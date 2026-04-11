Jak strýc Vejskal pomohli pošťákovi k nevěstě
Dlouho mu to nevydrželo. V šenku se objevil pan farář Mikulenka a bylo jasné, že si bude chtít s někým promluvit. A taky, že ano, když si to hned od dveří metl přímo k strýcovi Vejskalovi.
„Vítaj, Bohušu,“ oslovil strýca Vejskala a zamával na vrchního Juřicu, který před pana faráře okamžitě postavil láhev vína a sklenku.
„Zrovna ťa hledám,“ řekl pan farář Mikulenka, když se poprvé napil. „Poslechni, Bohušu, vykládal jsem děckám příběh o Danielovi, jak se dostal mezi ty lvy a jak ti lvi jenom seděli na bobku a nic Danielovi neudělali. No a potom jsem vyvolal vašeho Vincka, aby mi řekl, jak takový úkaz nazýváme. A váš Vincek mi pravil: ‚Tož, velebný pane, náš tata vykládá podobné příběhy a říká tomu myslivecká latina.‘ Tož jsem ťa chtěl poprosit, abys s tím vaším Vinckem promluvil.“
Strýc Vejskal zabafali z fajky o něco víc než obvykle. Vincek byl jeho nejoblíbenější vnouček, hotový obrajt, jak z hadích ocásků.
Ještě než stihli strýc Vejskal cokoli říct, ozval se od vedlejšího stolu, kde skupina chlapů hrála mariáš, hajný Bořuta:
„Tož co to čuju? Že prý myslivecká latina? Tož dobře. Dáme si sútěž. Kdo poví nejlepčí příběh, dostane tehoto čerstvo uloveného zajíca,“ a položil na stůl měch a z toho měcha vytáhl zajíca velkého jak dospělá liška.
To se ví, že se chlapi nenechali dlouho pobízet a vzduchem létaly historky o zajících, kteří přeprali medvědy, o koroptvičkách, které zardousily orla a další. Hospoda se otřásala smíchem. Jediný, kdo se nesmál, byl pan farář Mikulenka.
Když dozněla poslední historka, bylo v šenku chvíli ticho. Pak se pan farář Mikulenka postavil a pronesl: „Sakra, chlapi, tož toto mi nedělajte. Je mi jedno, lestik lžete doma nebo v práci nebo všude, ale neměli byste takhle lhát před božím služebníkem.“ Pak vztyčil ukazovák a hrozivě dodal: „Co jsem živ, nikdy jsem z úst nevypustil nic než čistou pravdu!“
Chvíli bylo v šenku ticho. Pak se všeci, kdo tu byli rozesmáli na celé kolo. Hajný Bořuta povstal a podal panu farářovi Mikulenkovi pytel se zajícem se slovy:
„Tož víte, jak to je, pane faráři. Každý z nás si něco přimyslí, něco odmyslí a něco vymyslí. Ale musím uznat, že tou poslední vaší větou jste nás všecky trumfl, takže zajíc je po právu váš.“
Mezi všemi těmi chlapy, kteří tenkrát v šenku seděli, byl i pošťák Holčák. Byl to zapřísáhlý starý mládenec. Ne snad, že by neměl možnost se seznámit, jenom cíleně žádnou ženu nevyhledával. Na druhou stranu byl přesně ten „chlap tak akorát,“ takže na něm robky svobodné, rozvedené, ovdovělé i některá vdaná mohla oči nechat. A ne jenom oči. Takže i když byl formálně starý mládenec, milostných dobrodružství si užíval vrchovatě. Když mu kamarádi radili, aby si už konečně některou vzal, prohlašoval, že to nemůže udělat, protože by tím ublížil všem ostatním robkám v okolí.
Holčák se jmenoval Rosťa, ale všichni mu říkali Adam. Tato přezdívka vznikla z toho, že se hrozně rád chodil koupat do řeky Bystřičky, a to jenom tak, bez ničeho. Jednoho dne se tam zrovna koupal a prozpěvoval si „Nasila si žitečka,“ když šly okolo čtyři babky z dědiny. Ty slyšely od vody zpěv, a tak se šly podívat, co se tam děje.
„Tož vidíte to? To je přece pošťák Holčák! A úplně nahý, no hleďte,“ vypískla jedna.
Holčák, jakmile zjistil, že má publikum, přestal zpívat a zahalekal na ně: „No co? Jste eště nikdy neviděly Adama?“ a rozesmál se. Od toho dne mu nikdy nikdo neřekl jinak než Adam.
No jak říká klasik, čili já, na každého jednou dojde a pěkně se při tom projde. Mezi místními děvčaty se nacházela jedna, shodou okolností jménem Eva. Ta postupně vyrůstala do rozkvětu a rozpuku a jednoho dne z ní byla hotová robka, tak akorát na vdávání. A ta se do pošťáka zakoukala a umanila si, že ho dostane.
Adam se zpočátku bránil: „Tož, neblbni, cérko, šak si eště mladá, měla by sis najít kehosi přiměřeně svojemu věku, šak?“
Když viděl, že ani tím Evu neodradí, vytáhl silnější kalibr:
„Tož ale cérko, šak si to spočítaj. Já půjdu do důchodu, tobě bude sotva čtyřicet a kde já budu sháňat nějakú mladší robku, co?“
A pak došlo k tomu osudovému večeru. Adam se zase koupal nahý v Bystřičce a zvesela si halekal „Hovoranský potůček,“ když šel okolo strýc Vejskal. Toho nejdříve napadlo za Adamem zajít na kus řeči, ale pak si všiml, že se k opačnému břehu blíží právě mladá Eva, která se místo fíkového listu zakrývá obrovským lopuchem, na kterém sice nebyla žádná beruška, ale byl velký jak deštník.
Než se Adam stihl zkoncentrovat, skočila i s tím listem k němu do vody.
Adam začal zase blekotat nějaké výmluvy, avšak Eva ho přerušila: „Tož co, ogare, nepovídaj, žes nikdy neviděl opravdovou Evu!“
„Tož viděl, pravda, že viděl,“ blekotal Adam, „ale eště nikdy žádná neměla takový veliký list!“
To už byla Eva těsně u něho. Adam znervózněl a zvolal: „Radegaste, mocný vládče našich hor, poraď mi, co mám s toďtú cérkú dělat? Mám ju utopit, nebo se s ňú mám oženit?“
To byla ta pravá chvíle pro strýca Vejskala. Ukryt mezi smrčky si udělal z dlaní trychtýř a mnohem hlubším hlasem, než byl jeho vlastní, zvolal:
„Tož sa zoptaj svého srdce a svojeho rozumu, ty trúbo!“
Adam sebou trhl a Eva mu skočila do náruče, i když jí uplaval ten list. Jakmile strýc Vejskal viděl, že se Adam hrabe z vody, na nic nečekal a jinou cestou se vydal domů tak, aby ho Adam neviděl.
Pošťák prohlédal křoví, házel kolem sebe kamení a sakroval, co se prý stane tomu, kdo si tam hrál na Radegasta. Pak se oba s Evou vytratili, protože Eva se bála, že podobných šprýmařů bude okolo nich více.
Strýc Vejskal se enem uškňuřoval, protože se brzy rozneslo, že pošťák s Evou budou mít svatbu. A taky, že měli. Do Bystřičky se chodili koupat pořád, ale nejdřív sami a v plavkách, potom už s dvěma malými ogárky, z nichž prvního pojmenovali po tatínkově přezdívce Adam.
„Tož ale ti povím, Bohušu,“ říkal o mnoho let později pošťák Holčák strýcovi Vejskalovi. „Já jsem chtěl temu huncútovi, co si hrál na Radegasta, nakopat řiť, ale fčil bych mu nejradši poděkoval. Neuměl jsem si představit, jaké je to pěkné s takovou robkou se ráno probudit, nebo jít na procházku mezi lúkama. Vlastně díky němu mám teď tu nejlepší robku, která se tu v okolí narodila.“
Strýca Vejskala svrběl jazyk, aby se přiznal, ale pak si vzpomněl, jak Holčák tenkrát zuřil, a rozhodl se nechat si svoje tajemství pro sebe.
Martin Irein
Valím, valím klubko drátu
Doba, v níž jsem vyrůstal a pomalu dospíval, se mimo jiné vyznačovala tím, že hudba, která byla k dispozici, byla buďto špatná nebo horší.
Martin Irein
Už ráno začal večírek s Básníkem, který vždy koketoval s Anděly
Jak každý znalec české poezie ví, jestli je v něčem naše krásná česká země světová, tak je to množství a kvalita Básníků, kteří celý život pilně a neomylně koketují s Anděly.
Martin Irein
Dubnový příběh
Na tu hospodu jsem narazil právě v té chvíli, kdy jsem si říkal, že už není možné, abych našel aspoň nějaké místo, kam by se dalo ukrýt před deštěm.
Martin Irein
Jak strýc Vejskal přišel o prase
Strýc Vejskal se těšil na jeden konkrétní den. Místní rozhlas vyhlásil, že místní JZD pořádá zájezd na zemědělskou výstavu do kultovních Slušovic.
Martin Irein
Strýc Vejskal a párátka
Jestli strýc Vejskal něco miloval víc, než dobrý nedělní oběd, pak to bylo čištění mezizubních prostor párátky po dobrém nedělním obědě.
- Počet článků 447
- Celková karma 8,73
- Průměrná čtenost 404x
Svou básnickou tvorbu jsem shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mi, jak sám ostatně přiznávám, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal jsem s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal jsem ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii jsem shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista jsem se proslavil vynálezem prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu jsem se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.