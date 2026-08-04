Jak se z rány osudu stane odvzdušněný radiátor aneb Hořká medicína rodinné dokonalosti
Máma byla lékařka.
Dohromady tvořili neochvějný monolit maloměstské dokonalosti.
Všechno muselo lícovat jako perfektně srovnané šanony – naše známky, vyžehlené límečky i ty příšerné povinné kroužky, ze kterých se mi pravidelně zvedal žaludek.
Moje dvě sestry tenhle režim chápaly jako přirozený stav vesmíru a proplouvaly jím s elegancí cvičených lachtanů.
Já ne.
Rodiče měli pro výchovu jasnou vědeckou metodu: neustálé srovnávání a preventivní dusno.
Kdykoli jsem v pubertě projevil náznak vlastní osobnosti, otec si sundal brýle, zdlouhavě je čistil kapesníkem a pronesl přednášku o tom, že kazím vzduch v rodinném hnízdě.
Moje pokusy o vzdor a občasný útěk k partě kluků, kteří podle otce smrděli vězením a levným tabákem, byly jen zoufalou snahou zjistit, jestli pod tou vší rodinnou parádou existuje taky nějaký život.
Maturitu jsem sice nějak upatlal, ale rodinné ovace se nekonaly.
Spíš to vypadalo na tichou tryznu.
A pak přišel ten slavný maturitní večírek.
Všechno to začalo nevinně, jak už to u životních katastrof bývá.
Pár piv, nějaký ten panák na kuráž a najednou sedíte v epicentru hospodské rvačky, kde vzduchem létají židle a ideály.
Když pro nás přijela policie, připadal jsem si jako hrdina z amerického filmu.
Na záchytce mě ta romantika rychle přešla.
Probdělá noc na gumové matraci, obklopen symfonií chrapotu a kyselých výparů, mě spolehlivě vrátila do reality.
Jenže to nejhorší mě teprve čekalo.
Cesta domů.
Když jsem ráno odemykal dveře, věděl jsem, že mě nečeká tichá domácnost, ale hotová doba ledová.
Otec seděl v kuchyni u stolu, před sebou nedotčenou kávu a pohled ostřejší než řeznický nůž.
Máma stála u okna, zády ke mně, jako by sledovala blížící se apokalypsu.
„Víš vůbec, kdo sloužil na té služebně?“ procedil otec mezi zuby.
To byla jeho první otázka.
Ne jestli jsem v pořádku, ne jestli mi někdo neublížil.
Hlavním problémem byl poručík Horáček, který s otcem seděl v komisi pro kulturu.
Spáchal jsem ten nejhorší možný zločin – propíchl jsem naši rodinnou bublinu nedotknutelnosti.
Následoval monolog, který měl k otcovskému kázání daleko.
Bylo to chladné, administrativní vyřízení nepovedené položky.
Otec vstal, ukázal prstem ke dveřím a pronesl větu, která mi v uších zní dodnes:
„Máš po škole, jsi dospělý. Seber se a vypadni.“
Máma se ani neotočila.
A tak jsem šel.
Sbalil jsem si jeden kufr, pár desek a odešel do ranní mlhy.
První týdny byly festivalem improvizace – chvíli u kamaráda na gauči, chvíli na zemi, než jsem sehnal podnájem, který sice voněl plísní, ale byl můj.
Neměl jsem nic než gymnaziální vysvědčení, které bylo v reálném světě užitečné asi jako sáňky na Sahaře.
Začal jsem makat ve skladu, ruce samý mozol, a po nocích, když ostatní spali nebo pili, jsem po částech dělal vejšku.
Pořád jsem v koutku duše věřil v ten filmový moment.
Že jednou přijdu, ukážu jim diplom, tlustou vkladní knížku a oni řeknou:
„Kluk se pochlapil.“
Jenže život není hollywoodské drama.
Kontakt se smrskl na formální pohlednice k narozeninám.
Když jsme se po letech náhodou sešli, mluvilo se o počasí, o úrodě brambor, o čemkoli, jen ne o tom kufru a té kuchyni.
Žádná omluva, žádné „tehdy jsme to přehnali“.
Nic.
Velké ticho.
Mezitím jsem si postavil vlastní život.
Mám ženu, která mě má ráda i bez profesorského titulu, děti, které domů nechodí s hrůzou v očích, a stabilní práci.
Na tu klukovinu se záchytkou vzpomínám s trpkým úsměvem.
Dala mi totiž jednu zásadní lekci – naučila mě spoléhat se výhradně na vlastní boty.
Čas je ale spravedlivý řezník.
Rodiče na maloměstě zestárli.
Sestry se rozutekly do světa za vlastními kariérami a dokonalý ředitel školy s paní doktorkou najednou zjistili, že schody do patra jsou moc vysoké, tašky s nákupem moc těžké a topení v domě samo nezatopí.
A tak tátovi nezbylo než zvednout telefon a zavolat té staré rodinné ostudě.
Když mi poprvé zazvonil mobil a z displeje na mě vybaflo jeho jméno, musel jsem se opřít o futra.
Ten chlap, který mě kdysi s ledovým klidem vyprovodil na mráz, teď tichým, trochu se třesoucím hlasem žádal, jestli bych nepřijel odvzdušnit radiátory a neodvezl mámu k lékaři.
Pomáhám jim.
Jasně že jo.
Nejsem zvíře, abych nechal staré lidi padnout, a moje svědomí má čistý štít.
Sednu do auta, odvezu je, kam potřebují, opravím, co se polámalo.
Ale když sedíme v tom jejich obýváku plném starých diplomů a zažloutlých fotek, je to jen chladný servis.
Mezi mnou a tátou pořád sedí ten devatenáctiletý kluk s kufrem.
Oni tehdy chtěli, abych se naučil žít bez nich.
Splnil jsem jim to dokonale.
Jenomže teď, na sklonku života, by vedle sebe chtěli mít milujícího syna.
A já už po těch pětatřiceti letech prostě neumím hrát roli, kterou ze scénáře škrtli jako první. Na to už je zkrátka pozdě.
Martin Irein
Africký bumerang v českém sekretáři
Naše matka byla mistrem světa v disciplíně zvané „vlastní utrpení“. Podle jejích slov jí život zničili všichni: komunisti, počasí, drahé máslo, ale ze všeho nejvíc náš otec.
Martin Irein
Lekce z rodinné kinematografie
Svatební den má být prý nejkrásnějším dnem v životě, ale upřímně řečeno, většina chlapů ho prožije v mírném polospánku, přiškrcená zapůjčeným motýlkem, s jedinou utkvělou myšlenkou: aby to už měli za sebou a mohli si dát pivo.
Martin Irein
Srpnový příběh
Když zjistil, že z jednoho z půdních oken může vidět do sousedního domu, připadalo mu, že našel nový zdroj zábavy. Každý večer si tak užíval svou utajenou pozorovatelnu.
Martin Irein
Arašídové finále v zasedačce aneb Jak se zrodila Borgia z korporátního mauzolea
Lednice v naší kanceláři, to je vlastně takové malé, bílé mauzoleum lidského charakteru. Člověk do ní ráno s důvěrou vloží svůj oběd a odpoledne tam najde buď nic, nebo jenom zbytek, nad kterým by zaplakal i bezdomovec.
Martin Irein
O základech z rypolitu a tchyni, která chtěla vlastnit i podzimní mlhu
Když chlap staví dům, obvykle u toho vypadá jako idiot, který věří, že polystyren zachrání lidstvo před koncem světa.
|Další články autora
Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?
Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...
Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí
Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....
Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí
Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...
Zapomenuté místo vedle Nuselského mostu se proměnilo. Objevte „nový“ pražský park
Jen pár kroků od rušného Nuselského mostu se skrývá místo, které většina Pražanů míjí bez...
Tajuplná vila Rothmayerova vila v Praze ukrývá dlažbu z Hradu i atmosféru z fotek Sudka
Čistota a funkčnost. To je jednotící prvek funkcionalistické architektury. První republika byla do...
Kouřící halda v Ostravě zůstane bez viníka. Ministerstvo zastavilo miliardovou kauzu
Čtyři roky práce České inspekce životního prostředí přišly nazmar. Ministerstvo životního prostředí...
V Praze 10 odpovídá nový „úředník“ nonstop. Nikdy nespí a poradí během pár vteřin
Kde zaplatit poplatek za psa? Jak vyřídit občanský průkaz nebo kam se obrátit s konkrétním...
Na Rychnovsku podaly kandidátku do Senátu dva subjekty, Grulich proti Sadovskému
Ve volebním obvodu Rychnov nad Kněžnou podaly kandidátku do říjnových senátních voleb dva politické...
O křeslo v Senátu na Lounsku, kam spadá i Rakovnicko,se chce utkat šest uchazečů
Křeslo v Senátu za obvod Louny se chce na podzim pokusit získat šest kandidátů. ČTK to dnes řekl...
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...
- Počet článků 548
- Celková karma 11,62
- Průměrná čtenost 372x
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!