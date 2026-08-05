Jak mi loterie zkazila chuť na rodinné setkání
Zejména v ta, která se jednou týdně s tichým šustěním míchala v osudí Sportky.
Celé dětství jsem žil v přesvědčení, že data narození naší rodiny jsou posvátným kódem, klíčem k trezoru vesmíru, který stačí jen správně otočit, a budeme za vodou.
„Viktore,“ říkával táta u nedělního oběda, když si utíral omáčku z kníru, „čísla nelžou. Lžou lidi, politici a předpověď počasí. Ale ta sedmička, čtrnáctka a pětadvacítka, to jsme my. To je naše krev.“
Matka na to konto obvykle jen vzdychla, pohladila ubrus a poznamenala, že ta jeho krev nás už stála cenu slušné ojeté škodovky, přičemž nejvyšší tátova výhra byla v roce devadesát pět stokoruna a tři volné tikety, které pak teta Emílie omylem vyprala v montérkách.
Tehdy se u nás doma tři dny nemluvilo, což bylo vlastně docela příjemné, protože teta Emílie, když zrovna nemlčí, dokáže mluvit o svých křečových žilách s intenzitou antické tragédie.
Jenže pak jsem vyrostl, přestěhoval se do garsonky, kde topení fungovalo jen za úplňku, a zdědil jsem tu tátovu podivnou rodinnou štafetu.
Každý pátek jsem zašel do trafiky u nádraží, kde paní za pultem voněla rumovými pralinkami a levným tabákem, a podal jí ten zatracený lístek.
Stál mě peníze, které jsem mohl vrazit do piva nebo do nových strun na kytaru, ale dělal jsem to.
Byla to taková ta mechanická rituální činnost, jako když si čistíte zuby nebo kontrolujete, jestli jste vypnuli žehličku, i když žádnou nevlastníte.
A pak to přišlo.
Neděle večer.
Seděl jsem na rozvrzané židli, v ruce zvětralé pivo a na displeji telefonu se objevila ta tátova posvátná kombinace.
Sedm.
Čtrnáct.
Pětadvacet...
Čuměl jsem na to asi deset minut.
Moje první reakce nebyla radost.
Byl to hluboký, až existenciální šok.
Najednou jsem v té malé místnosti nebyl sám; cítil jsem, jak se kolem mě stahují stíny všech těch letitých rodinných keců, všech těch nedělních obědů a tetiččiných povzdechů.
Vyhrál jsem.
Částku, která z vás neudělá Elona Muska, ale spolehlivě vám vymaže zrcátko u dluhů, zařídí vám vlastní byt bez plísně v rozích a dá vám pocit, že když ráno vstanete, nemusíte hned panikařit.
Moje první chyba byla, že jsem to neudržel v tajnosti.
Člověk má v sobě v takovou chvíli jakousi dětskou, až šabachovsky naivní touhu běžet za mámou a tátou a křičet:
„Koukejte, já to dokázal!“
Jenže rodinná psychologie je fascinující disciplína.
Jakmile v rodině padne slovo „miliony“, okamžitě se spustí jakýsi neviditelný, perfektně promazaný korporační mechanismus.
Všichni bleskově přepnou do režimu krizového managementu a začnou auditovat vaše svědomí.
První zavolala matka.
Její hlas zněl, jako by mě přistihla, že sousedovi topím koťata.
„Viktore, slyšela jsem to. To je... no, tátovi z toho vyskočil tlak. Ale musíme si promluvit. Víš, jak je na tom bratranec Igor. Nemá práci, ta jeho nová holka strašně utrácí za ezoterické kurzy a potřebovali by popostrčit.“
„Mami,“ namítl jsem opatrně, „já ten lístek platil sám. Posledních pět let.“
„Ale čísla jsou naše!“ ozvalo se v telefonu s ostrostí, kterou matka obvykle rezervovala pro sousedky, co neuklízejí chodbu.
„Ta čísla vymyslel tvůj dědeček, když sloužil u spojařů! Bez téhle rodiny bys vsadil leda tak velký kulový, Viktore.“
Během čtyřiadvaceti hodin se z mého finančního úspěchu stal majetek celého klanu.
Teta Emílie okamžitě přispěchala s teorií o „rodinném duševním vlastnictví“.
Podle ní jsem byl v podstatě jen jakýsi najatý makléř, který zrealizoval rodinnou investici, a tudíž je mou svatou povinností zisk spravedlivě redistribuovat mezi všechny akcionáře, včetně strýce z druhého kolena, kterého jsem viděl naposledy v roce 2012, když nám na svatbě pozvracel fikus.
Když jsem naznačil, že jim rád pomůžu – že Igorovi zaplatím rekvalifikaci a tátovi koupím to polohovací křeslo, které tak nutně potřebuje na záda –, narazil jsem na zeď.
Pomoc se totiž neodpouští.
Oni nechtěli pomoc.
Oni chtěli podíl.
Chtěli, abychom si všichni sedli k jednomu stolu, já rozdal obálky a tím se rituálně očistil z hříchu, že jsem měl prostě z prdele kliku.
„Udělej to pro klid v rodině,“ řekl mi táta večer mezi čtyřma očima.
Znělo to jako věta z nějakého špatného mafiánského filmu, kterou pronáší stárnoucí boss předtím, než někoho nechá zabetonovat do základů mostu.
„Emílie s náma nemluví, Igor vykládá v hospodě, že jsi asociál, a máma z toho má migrénu. Pár stovek tisíc sem, pár tam, tebe to nezabije a bude klid.“
Jenže já v tu chvíli věděl, že tenhle typ klidu je ta nejhorší investice na světě.
Když jim dám teď, koupím si klid tak na dva měsíce.
Než Igor zjistí, že ty peníze utratil za kryptoměny, a teta Emílie usoudí, že její podíl měl zohlednit inflaci.
Stal bych se doživotním bankomatem s povinností usmívat se na rodinných oslavách, kde by se u chlebíčků šeptalo, jak se ten kluk vlastně levně vyzdravil.
Sedím teď ve svém starém křesle, v ruce držím ten kousek termopapíru, který má větší cenu než všechno, co tahle rodina vybudovala za poslední tři generace, a vím, že jsem vyhrál nejen peníze.
Vyhrál jsem hlavně brutální, ostrou lekci z rodinné solidarity.
Peníze jsou skvělý filtr.
Člověk díky nim zjistí, kdo ho má rád jako člověka a kdo ho má rád jako chodící kapitál.
A já se rozhodl, že tenhle podnikatelský záměr širšího příbuzenstva nepodpořím. I za cenu, že na příští Vánoce budu jíst kapra sám.
Koneckonců, v klidu a tichu chutná nejlíp.
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