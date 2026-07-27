Jak jsme s Aničkou v rámci diverzní akce svrhli vlasový teror
Moje žena totiž pojala dceřiny vlasy jako osobní pětiletku.
Aniččina hlava nebyla hlavou osmiletého dítěte, ale strategickým objektem státního významu.
Když šly ráno do koupelny, zvuky, které se odtud ozývaly, připomínaly spíš přípravu těžkého dělostřelectva na frontový útok.
Manželka škubala hřebenem, jako by chtěla z dcery vymlátit sklony k imperialismu, a Anička u toho slzela s tichou odevzdaností mučedníka.
„Musí to reprezentovat,“ říkávala žena s tónem generála, který právě přehlédl nastoupenou jednotku.
„Lidi v krámě se otáčejí. Říkají, že vypadá jako princezna z pohádky.“
„Mně spíš připadá, že vypadá jako někdo, koho právě vytáhli z mlátičky,“ utrousil jsem opatrně, načež se mi dostalo pohledu, jakým major Haluška častoval vojíny přistižené s lahví samohonky.
Jenže Anička už toho měla dost.
Celý rok mě chodila uprostřed noci strašit do pracovny.
Stála tam v noční košili, lokny až po pás, a šeptala:
„Tati, já chci bejt kluk. Nebo aspoň oškubané kuře. Hlavně ať nemusím nosit ty protivný gumičky.“
Když se mě pokusila uplatit svou neotevřenou pokladničkou, v níž chrastily tři dvoukoruny a plastový knoflík, abych ji v noci ve spánku ostříhal zahradnickými nůžkami, pochopil jsem, že situace je neudržitelná.
Bylo potřeba provést diverzní akci.
Akci, za kterou by mě na vojně poslali do jizby s tvrdým lůžkem.
Využil jsem soboty, kdy žena odjela na jakési intelektuální sympózium o správném pěstování pelargonií.
Vzal jsem dceru za ruku a vyrazili jsme do kadeřnictví.
Místní lazebnice, paní s vizáží zkušené partyzánky, na nás chvíli koukala jako na blázny.
„Chlapče,“ řekla mi, zatímco si utírala ruce do zástěry, „ví tvoje stará, co tu vyvádíš? Protože jestli ne, tak ti doporučuju koupit si rovnou spacák a lístek na vlak do Ostravy.“
„Stříhejte,“ řekl jsem pevně, jako když velitel dává povel k palbě.
„Následky beru na sebe.“
Nůžky cvakaly a na zem padaly kilogramy té blonďaté chlouby, která nás terorizovala třicet měsíců.
Anička pod tou plachtou úplně rozkvetla.
Když bylo hotovo, podívala se do zrcadla, pohodila hlavou, jako by testovala, jestli jí ta nová, lehká věc nespadne z krku, a rozzářila se.
V autě pak zpívala texty z rádiových reklam a já si na vteřinu říkal, že jsem hrdina.
Že jsem zachránce utlačovaných.
Jenže každá ofenzíva má svou protiofenzívu.
Když se žena vrátila a uviděla v předsíni stvoření s mikádem, které vypadalo jako spokojený francouzský kluk, nastalo ticho.
A nebylo to ledajaké ticho.
Bylo to ono těžké, sirnaté ticho, které v meteorologických příručkách předchází tornádu pátého stupně.
Žena se nadechla.
Čekal jsem řev, hysterii, možná rány hliníkovým hrncem.
Místo toho předvedla divadlo, za které by se nemusela stydět ani primadona v Národním.
Nekřičela.
Jen se na nás podívala s výrazem ženy, které právě před očima popravili celou širší rodinu včetně domácího zvířectva.
„Ty jsi mi ji zničil,“ zašeptala.
Pak se otočila, demonstrativně se rozplakala do čisté utěrky, sbalila si kabelku a bez dalšího slova opustila dům.
Prásknutí dveřmi vyprodukovalo takový tlak, že ze stěny spadl kalendář s obrázky historických lokomotiv.
Seděli jsme s Aničkou v kuchyni.
Na stole chladl čaj.
„Tati?“ špitla dcera a v očích se jí usazoval ten hnusný pocit viny, který dospělí tak rádi delegují na děti.
„Mamka odešla kvůli mně?“
Vzal jsem ji kolem ramen.
Vlasy měla sice krátké, ale hlavu teď držela nějak rovněji.
„Ne, Aničko. Mamka šla jen zkontrolovat, jestli venku správně fouká vítr. Dej si sušenku. Vojenská rada se sice usnesla, že jsme vyhráli bitvu, ale tažení bude ještě dlouhé.“
Martin Irein
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