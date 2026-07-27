Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Jak jsme s Aničkou v rámci diverzní akce svrhli vlasový teror

Bylo to k zbláznění. Naše domácnost se proměnila v detašované pracoviště Ústavu pro kontrolu kadeřnických standardů a já si občas připadal jako vojín Halík, který se omylem ocitl v ženském klášteře.

Moje žena totiž pojala dceřiny vlasy jako osobní pětiletku.
Aniččina hlava nebyla hlavou osmiletého dítěte, ale strategickým objektem státního významu.
Když šly ráno do koupelny, zvuky, které se odtud ozývaly, připomínaly spíš přípravu těžkého dělostřelectva na frontový útok.
Manželka škubala hřebenem, jako by chtěla z dcery vymlátit sklony k imperialismu, a Anička u toho slzela s tichou odevzdaností mučedníka.
„Musí to reprezentovat,“ říkávala žena s tónem generála, který právě přehlédl nastoupenou jednotku.
„Lidi v krámě se otáčejí. Říkají, že vypadá jako princezna z pohádky.“
„Mně spíš připadá, že vypadá jako někdo, koho právě vytáhli z mlátičky,“ utrousil jsem opatrně, načež se mi dostalo pohledu, jakým major Haluška častoval vojíny přistižené s lahví samohonky.
Jenže Anička už toho měla dost.

Celý rok mě chodila uprostřed noci strašit do pracovny.
Stála tam v noční košili, lokny až po pás, a šeptala:
„Tati, já chci bejt kluk. Nebo aspoň oškubané kuře. Hlavně ať nemusím nosit ty protivný gumičky.“
Když se mě pokusila uplatit svou neotevřenou pokladničkou, v níž chrastily tři dvoukoruny a plastový knoflík, abych ji v noci ve spánku ostříhal zahradnickými nůžkami, pochopil jsem, že situace je neudržitelná.
Bylo potřeba provést diverzní akci.
Akci, za kterou by mě na vojně poslali do jizby s tvrdým lůžkem.

Využil jsem soboty, kdy žena odjela na jakési intelektuální sympózium o správném pěstování pelargonií.
Vzal jsem dceru za ruku a vyrazili jsme do kadeřnictví.
Místní lazebnice, paní s vizáží zkušené partyzánky, na nás chvíli koukala jako na blázny.
„Chlapče,“ řekla mi, zatímco si utírala ruce do zástěry, „ví tvoje stará, co tu vyvádíš? Protože jestli ne, tak ti doporučuju koupit si rovnou spacák a lístek na vlak do Ostravy.“
„Stříhejte,“ řekl jsem pevně, jako když velitel dává povel k palbě.
„Následky beru na sebe.“
Nůžky cvakaly a na zem padaly kilogramy té blonďaté chlouby, která nás terorizovala třicet měsíců.

Anička pod tou plachtou úplně rozkvetla.
Když bylo hotovo, podívala se do zrcadla, pohodila hlavou, jako by testovala, jestli jí ta nová, lehká věc nespadne z krku, a rozzářila se.
V autě pak zpívala texty z rádiových reklam a já si na vteřinu říkal, že jsem hrdina.
Že jsem zachránce utlačovaných.
Jenže každá ofenzíva má svou protiofenzívu.

Když se žena vrátila a uviděla v předsíni stvoření s mikádem, které vypadalo jako spokojený francouzský kluk, nastalo ticho.
A nebylo to ledajaké ticho.
Bylo to ono těžké, sirnaté ticho, které v meteorologických příručkách předchází tornádu pátého stupně.
Žena se nadechla.

Čekal jsem řev, hysterii, možná rány hliníkovým hrncem.
Místo toho předvedla divadlo, za které by se nemusela stydět ani primadona v Národním.
Nekřičela.
Jen se na nás podívala s výrazem ženy, které právě před očima popravili celou širší rodinu včetně domácího zvířectva.
„Ty jsi mi ji zničil,“ zašeptala.
Pak se otočila, demonstrativně se rozplakala do čisté utěrky, sbalila si kabelku a bez dalšího slova opustila dům.
Prásknutí dveřmi vyprodukovalo takový tlak, že ze stěny spadl kalendář s obrázky historických lokomotiv.

Seděli jsme s Aničkou v kuchyni.
Na stole chladl čaj.
„Tati?“ špitla dcera a v očích se jí usazoval ten hnusný pocit viny, který dospělí tak rádi delegují na děti.
„Mamka odešla kvůli mně?“
Vzal jsem ji kolem ramen.
Vlasy měla sice krátké, ale hlavu teď držela nějak rovněji.
„Ne, Aničko. Mamka šla jen zkontrolovat, jestli venku správně fouká vítr. Dej si sušenku. Vojenská rada se sice usnesla, že jsme vyhráli bitvu, ale tažení bude ještě dlouhé.“

Obrázek vytvořen pomocí Gemini.

Autor: Martin Irein | pondělí 27.7.2026 16:30 | karma článku: 0 | přečteno: 48x

Další články autora

Martin Irein

Hlína na sametu a stopadesátka v těle

Seděli jsme u našeho stolu v rohu, kde vzduch smrděl zvětralým pivem, chlapským potem a tou zvláštní těžkou melancholií chlapů, kteří už od života nic velkého nečekají, ale pořád doufají, že aspoň dvanáctka bude mít správný říz.

26.7.2026 v 9:00 | Karma: 9,08 | Přečteno: 179x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Když andělé vypnou telefon

V životě jsem udělala jednu zásadní chybu. Stala jsem se člověkem, kterému všichni volají. Ne bankou. Ta aspoň vybírá úroky. Mně volali zadarmo.

25.7.2026 v 9:00 | Karma: 14,31 | Přečteno: 213x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Liga mistrů, kopřivový čaj a jiné formy domácího násilí

Člověk se celý týden lopotí ve víru všednodenní absurdity, aby si v úterý večer mohl dopřát jeden z mála zbývajících pevných bodů vesmíru. Liga mistrů. Stav jedna jedna, osmdesátá pátá minuta.

24.7.2026 v 16:30 | Karma: 11,07 | Přečteno: 144x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Klobása zóna nula aneb Jak ustřelit tykadla šatnové zmiji

Seděla jsem na lavičce v šatně místní mučírny, které se eufemisticky říká fitness centrum. Vzduch tu voněl tím, čím taková místa vonět mají – směsí potu, levného hroznového cukru, drahých deodorantů a těžko definovatelného zmaru.

23.7.2026 v 16:30 | Karma: 12,12 | Přečteno: 215x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Odlesky smrti v kaštanové ofenzívě

Úterý večer. Venku mrholilo takovým tím způsobem, který člověka neurazí ani nepotěší. Prostě existuje.

22.7.2026 v 16:30 | Karma: 8,52 | Přečteno: 149x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží

Restart nervového systému: proč jsme unavení, i když vlastně nic neděláme?
24. července 2026  18:33

Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...

Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus

Vizualizace metra D, stanice Nádraží Krč
24. července 2026  18:34

Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...

Do Prahy míří fanoušci z celé Evropy. Odyssea zaplnila IMAX, kino přidává projekce po půlnoci

Matt Damon jako filmový Odysseus
24. července 2026  15:36,  aktualizováno  25. 7. 10:09

Pražský IMAX na Floře zažívá mimořádný nápor. Díky unikátní 70mm technologii je jedním z pouhých...

Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)
21. července 2026  9:35

Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...

Rovnováha spadla a internet bouří. Praha ji vrátí, replika vyjde na 13 milionů

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...
20. července 2026  16:22,  aktualizováno  19:41

Pád monumentální plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu vyvolal na sociálních sítích nečekaně...

Thomayerova nemocnice

Thomayerova nemocnice
vydáno 27. července 2026  18:30

Milé přivítání při návštěvě Thomayerovy nemocnice

Praha Jižní Město

Praha Jižní Město
vydáno 27. července 2026  18:30

Lidé na elektrobusy Škoda 36BB E'City nedávají! Jízda se strašná vůz se totiž příšerně třese. Velmi...

Thomayerova nemocnice

Thomayerova nemocnice
vydáno 27. července 2026  18:30

Milé přivítání při návštěvě Thomayerovy nemocnice

Podíl obyvatel Plzeňského kraje napojených na veřejnou kanalizaci mírně vzrostl

ilustrační snímek
27. července 2026  16:11,  aktualizováno  16:11

Podíl obyvatel Plzeňského kraje napojených na veřejnou kanalizaci dosáhl ke konci loňského roku...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Irein

  • Počet článků 540
  • Celková karma 11,14
  • Průměrná čtenost 371x
Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.

NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×