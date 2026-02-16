Inspektor Adámek a černá kniha
Vydal-li se OŠI (okresní školní inspektor) Adámek na jednu ze svých oblíbených inspekčních cest, rozdrnčely se ve všech školách po celém okrese telefony, načež ředitelé, jejich zástupci, výchovní poradci, učitelé, školníci, uklízečky a v neposlední řadě žáci a žákyně, ti všichni začali vyvíjet divokou aktivitu, aby ve škole bylo všechno v maximálním pořádku.
Toho dne přijel inspektor Adámek do školy v Brodivé Lhotě. Popovídal si s ředitelem, nakoukl do výkazů, zkontroloval zalití květinové výzdoby, navštívil několik tříd a následně usedl opět v ředitelně s ředitelem a jeho zástupcem.
„Nemohu,“ pravil, „vaší škole vytknout ani to nejmenší. Jste naprosto bez poskvrnky. Jen mi řekněte,“ ukázal, „ta červená kniha se zlatou ozdobou, k čemu slouží?“
„To je kniha cti,“ odvětil ředitel. „Tam zapisujeme mimořádně hodnotné činy našich žáků, mimořádné úspěchy a pochvaly.“
Inspektor Adámek pokýval hlavou a zeptal se znovu:
„A ta černá kniha vedle?“
„Ta slouží k opačnému účelu,“ vysvětloval ředitel. „Tam zapisujeme nejhorší prohřešky našich žáků. Čili to, za co žáky káráme a nabádáme je, aby s takovými činnostmi přestali.“
„A to mě zrovna zajímá,“ pronesl inspektor Adámek a poprosil ředitele, aby mu černou knihu podal.
Poté se v černé knize začetl a zděšen sledoval text:
„Josef Horák podrazil spolužačce nohu, čímž došlo u spolužačky k vyražení dvou předních zubů. Josef Horák zapálil strom před školou. Josef Horák rozlil po chodbě inkoust a smál se spolužákům, kteří na vzniklé louži uklouzli.“
Podobných prohřešků tajemného Josefa Horáka bylo tolik, že zabíraly deset stránek v černé knize.
„To bylo hrozné čtení,“ oddechl si inspektor Adámek, když černou knihu odložil. „A teď mi řekněte, jak skončil ten Josef Horák? Polepšil se nebo úplně propadl zločinu? A co vlastně dnes dělá?“
„Když dovolíte, pane inspektore,“ odpověděl třesoucím se hlasem bledý ředitel, „ten Josef Horák jsem já.“
Martin Irein
Ježibaba
Od útlého věku jsem byl zcela pohroužen do výzkumu, zda skutečně existuje Ježibaba. Měl jsem o ní i zcela reálnou představu, jen jsem ji nemohl najít; a stejně tak ani její dům z perníku.
Martin Irein
Narozeniny Básníka, který koketuje s anděly, aneb Puč mi drát, šestašedesát!
Jestliže existuje Básník, který je svojí tvorbou vždy vpřed, vzad, vlevo, vpravo nebo úplně mimo veškeré směry a proudy, pak to není nikdo jiný než Jan Haubert.
Martin Irein
Únorový příběh
Den, kdy odešel z domova, už dávno vytěsnil ze své paměti. Myslel jen na jedno, že musí přežít do dalšího dne. A pak do dalšího. A pak do ještě dalšího. A do dalšího, který bude následovat.
Martin Irein
Stýskám si, stýskám
Mé první básnické období bylo ohraničeno roky 1994 až 1998. Většina těch básní už nebude nikdy zveřejněna, což není žádná škoda.
Martin Irein
Mrtvý krtek
Tato báseň je určitým způsobem osudová. Existuje v několika desítkách verzí, včetně té nejdelší, která zabírá 12 stránek rukopisu. Dnešní verze je z těch mírnějších, které nemají devastující vliv na duše čtenářů.
Svou básnickou tvorbu shrnul ve sbírce „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek,“ což je báseň, jejíž tvorba mu, jak sám ostatně přiznává, trvala ze všech básní naprosto nejdéle. Začal s ní 12. března nebo 3. dubna (o to se dodnes vedou spory) 1994 a dopsal ji 22. dubna nebo 6. května (o to se také dodnes vedou spory) 2017. Jinou jeho často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Svou filosofii shrnul ve dvou svazcích svých úvah a esejů, z nichž první nesl název „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a druhý vyšel v upraveném, rozšířeném a lépe uspořádaném vydání pod názvem „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuje další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Jako alchymista se proslavil tím, že vynalezl první stoprocentně účinný elixír proti nesmrtelnosti. Díky tomuto vynálezu se stal provozním náměstkem Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém vyrůstal a dospíval, mu byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk je titulován jako Ctihodný kmet.
Mimo to je všeobecně znám a oblíben jako labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud neví, co je to herdule).
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti.