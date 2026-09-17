Hysterická krev, kadeřnický olovo a podzimní zipy
„Ta ženská byla regulérní hysterka,“ prohodil jsem do prázdna a hodil mobil na stůl vedle nedopitýho kafe.
Moje žena Zdeňka jenom pokrčila rameny a dál listovala nějakým ženským plátkem, kde radili, jak přežít podzim bez deprese a s čistou pletí.
Naše pětiletá dcera opodál na koberci zrovna stavěla z lega barikádu, pravděpodobně proti zombíkům nebo sociálce.
Vypadala, že vnímá jenom plastový kostky, ale to byl ten největší omyl mýho života.
Děti mají totiž sluch jako netopýři na amfetaminu.
Když dospělej řekne slovo, který by mělo zůstat v kanále, dětskej mozek ho okamžitě zanalyzuje, schová do paměťový banky a čeká na nejmíň vhodnou chvíli, kdy ho odpálit zpátky jako granát.
První střepina mě zasáhla hned druhej den k večeru.
Venku zrovna bubnoval ten hnusnej zářijovej liják do parapetu, ideální atmosféra na to zalézt pod deku a čistit si devítku.
Malá hledala pastelky.
Její bratranec, o dvě hlavy větší, seděl u stolu a nechtěl se dělit o rudou.
Obyčejně by začala vřískat nebo by ho kousla do ucha, což bych v jejím věku schvaloval jako legitimní obranu.
Místo toho se na něj podívala chladnýma očima profesionálního zabijáka, složila ruce na prsou a naprosto ledovým klidem utrousila:
„Nebuď hysterka.“
Zdeňka po mně okamžitě střelila pohledem, kterým by dokázala propálit pancéřování tanku.
Udělal jsem to, co dělá každej chlap, když jde do tuhého – začal jsem usilovně studovat složení na krabici od cereálií, jako by tam byl návod na záchranu lidstva.
Pak jsem samozřejmě musel dceři sáhodlouze vysvětlovat, že se takhle s lidmi nemluví, že je to ošklivý slovo z ulice a že bůh zabije koťátko pokaždý, když ho vypustí z pusy.
Kývala tou malou hlavou, oči jako studánky, ale v duchu už si ten výraz pravděpodobně zapisovala do registru zbraní hromadného ničení.
Během týdne se z toho stal rituál.
Moje vlastní dcera mě začala lingvisticky terorizovat na domácí půdě.
Když jsem nemohl najít ovladač od televize, abych si pustil zprávy o tom, kolik upírů zase pochytali v Podolí, ozvalo se z gauče:
„Tatínku, nebuď hysterka, máš ho pod zadkem.“
Když moje tchyně, dáma, která pamatuje ještě první republiku a má ráda všechno pod kontrolou, zvýšila hlas, protože malá nechtěla dojíst tu její studenou polívku s játrovými knedlíčky, dočkala se okamžité diagnózy.
„Babi, ty jsi dneska nějaká hysterka,“ oznámilo to roztomilé stvoření s tónem ostříleného barmana, který uklidňuje ožralého hosta.
Tchyně ztuhla s naběračkou v ruce, jako by ji zasáhl blesk z čistého nebe, a já věděl, že jsem na černé listině až do příštího jara.
Nejlepší to ale bylo, když bojovala s vlastním oblečením.
Září s sebou přineslo chladný rána, takže přišly na řadu bundy. Seděla v předsíni, rvala nahoru zip u podzimního kabátku, ten se zasekl v podšívce a ona se na něj zamračila a procedila skrz zuby:
„To je ale hysterka.“
Musel jsem zalézt na záchod, abych se nezačal smát nahlas, protože představa hysterického zipu mi přišla jako solidní sci-fi.
Skutečnej armagedon ale nastal až na veřejnosti.
Elitní střelci vědí, že nesmí minout, a moje dcera měla stoprocentní mušku.
Stáli jsme v drogerii, venku sychravo, že bys psa nevyhnal, a uvnitř vzduch smrděl levným mýdlem a nervozitou.
Fronta u pokladny se táhla až k regálům s dámskou hygienou.
Před námi stála ženská v drahým kožichu, kterej musel v tom dešti smrdět jako mokrej pes.
Hledala v kabelce peněženku s tou zdlouhavou, otravnou precizností lidí, kteří mají pocit, že čas ostatních nemá žádnou hodnotu.
Pokladní bubnovala nehty o pult, mně cukal sval pod okem a malá mě držela za ruku.
A pak to přišlo.
Do absolutního ticha té lidské fronty se ozval její čistý, zvonivý hlas:
„Tatínku, proč je ta paní taková hysterka?“
V tu ránu se zastavil čas.
Paní v kožichu se otočila tak prudce, že jí málem ulítly perly z krku.
Pokladní přestala dýchat.
Všichni v okruhu pěti metrů se na mě podívali, jako bych byl mezinárodní terorista, který zrovna aktivoval bombu v dětským kočárku.
Zkusil jsem nasadit ten nejvíc omluvný úsměv číslo čtyři a začal koktat něco o tom, že děti plácají věci, kterým nerozumí.
Jenže moje dcera mě nenechala padnout se ctí.
Podívala se na mě těma svýma upřímnýma očima a nahlas dodala:
„Vždyť ty to říkáš taky.“
V tu chvíli jsem měl chuť vytáhnout z kapsy granát, odjistit ho zubama, hodit ho pod nákupní pás a v nastalém kouři zmizet někam do Jižní Ameriky.
Zaplatil jsem, popadl dceru pod paži jako pytel cementu a vypadl do toho zářijového chcaní, který mi poprvé v životě přišlo docela osvěžující.
Myslel jsem si, že lekce stačila, ale podzim byl teprve na začátku.
O týden později jsme jeli tramvají přes nábřeží.
Podzimní vítr rval žluté listí ze stromů a házel ho na sklo.
Tramvaj byla narvaná k prasknutí, ticho, lidi namáčknutí na sebe, všichni nasraní, že musí do práce.
Starší dáma u řidiče spustila ječák, že jí ten chlap špatně vrátil na padesátku.
Měla hlas, kterej by dokázal řezat sklo, a řidič vypadal, že každou chvíli vytáhne zpod sedadla montážní klíč a vyřeší ten spor definitivně.
Celá tramvaj sledovala tohle sociální drama v přímém přenosu.
Moje dcera se na mě podívala, usmála se a naprosto bezelstně, tak, aby to slyšela i zadní plošina, prohlásila:
„Tatínku, hele, další hysterka.“
Někdo vzadu se uchechtl.
Řidič na vteřinu pustil brzdu, takže jsme všichni poposkočili.
Já jen zavřel oči, opřel se čelem o studenou tyč a začal se modlit k jakýmukoliv bohu, kterej by mě v tu chvíli dokázal teleportovat do jiné dimenze, kde lidstvo ještě nevynalezlo řeč.
Teď už vím, že každé slovo doma musím vážit na lékárnických vahách.
Protože zatímco slova jako „prosím“, „děkuji“ nebo „ukliď si ty hračky, sakra“ musím opakovat stokrát denně a odrazí se od ní jako gumový projektily od zdi, jedno blbý, neopatrný slovo vystřelený v kuchyni si ta malá potvora osvojila s přesností špičkovýho odstřelovače.
A co je na tom nejhorší?
Pořád ji to sakra baví.
Podzim bude ještě dlouhej a já si jdu radši koupit sadu náplastí na pusu.
Pro sebe.
Martin Irein
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