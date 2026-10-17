Hovada v závěti, cynik v obýváku a upír na čajovém dýchánku
Celá ta situace byla jako zpackaný akční film, kde vám na konci místo hrdinské melodie pustí dechovku.
Seděli jsme tam, naproti nám ta mladá holka, která tátovi poslední rok utírala bradu a vařila mu ten jeho příšerný bylinkový čaj, a notář recitoval ta slova, jako by četl rozsudek smrti.
Jenže ta smrt už nastala a teď přišel čas na pointu.
Fotr se na nás zkrátka vykašlal.
Všechno napsal Markétě.
Mladé, tiché holce, která sice vypadala, že neumí do pěti napočítat, ale jak bylo vidět, počítat uměla sakra dobře.
Když jsme vylezli z té zatuchlé kanceláře na chodbu, měl jsem sto chutí rozkopat automat na kafe.
Ségra Romana začala okamžitě tiše natahovat a já ze sebe sypal jednu naštvanou větu za druhou.
Že je to bouda, že ten starý chlap už nevěděl, co podepisuje, a že ta holka ho musela nějak psychicky zlomit nebo mu do toho čaje sypat nějaké dryáky.
Člověk v takovou chvíli přemýšlí jako lovec, kterému někdo vyfoukl kořist přímo před nosem.
Vzpomněl jsem si na všechny ty naše debaty o tom, jestli prodat garáž, jestli si můžeme dovolit soukromou péči, nebo jestli ho prostě šoupnout do nějakého slušného ústavu, kde by měl klid.
A teď to vypadalo, že jsme se celou dobu starali jen o to, co po něm zbyde.
Za pár dní jsme seděli u právníka.
Chlápek v obleku, který měl na zdi víc diplomů, než já vypitých piv za poslední měsíc, si prohlížel tátovu závěť.
Kroutil hlavou a tvářil se u toho, jako by mu právě oznámili, že se mu v podkroví usadili upíři.
Říkal, že papíry jsou čisté.
Lékařské posudky o tátově příčetnosti byly neprůstřelné, všechno bylo právně v naprostém pořádku.
Prý bychom se mohli soudit, ale trvalo by to roky, stálo by to majlant a výsledek by byl v nedohlednu.
Romana na něj koukala jako na spasitele, ale mně bylo jasné, že tudy cesta nevede.
Bojovat proti větrným mlýnům s vědomím, že systém nadržuje podepsanému papíru, a ne naštvaným dětem, byla nuda.
Těžká bezmoc se mi usadila v žaludku.
Jenže večer se to celé otočilo.
Na displeji mi pípla zpráva od Markéty. Psala, jestli bychom se nemohli potkat v tátově domě, že si tam potřebuje sbalit poslední věci a chce nám něco ukázat.
První reflex byl poslat ji někam, nejlépe do hlubokého lesa s brokovnicí za zády.
Ale zvědavost byla silnější.
Chlap prostě musí vědět, na čem je, i kdyby to mělo bolet.
Když jsem odemkl dveře tátova domu, čekal jsem, že tam najdu vítěznou mrchu, která si už přepočítává budoucí zisky z prodeje.
Místo toho tam v obýváku seděla na gauči vyděšená holka ve vytahaném svetru, která žmoulala v ruce telefon.
Dům byl divně tichý, jako by z něj odešel veškerý život, což byla vlastně pravda.
Markéta se mi ani nedokázala podívat do očí.
Začala mluvit, hlas se jí třásl a věty nedávaly zpočátku moc smysl.
Vyprávěla o tom, jak táta poslední měsíce strašně trpěl samotou.
Jak měl pocit, že ho máme jen jako položku v rozpočtu.
Pak mi podala svůj telefon.
„Přečti si to,“ řekla potichu.
Začal jsem listovat jejich konverzací.
Byly to desítky zpráv.
Táta si jí stěžoval, že mu nikdo nevolá, že Romana pořád mluví jen o svých dětech a já o tom, kolik stojí opravy auta a jak musím splácet leasing.
A pak tam byly moje vlastní odpovědi, které jí táta přeposílal nebo o kterých jí psal.
„Teď nemám čas, tati, musím v práci dodělat projekt.“
„Garáž musíme prodat, nedá se nic dělat, peníze nerostou na stromech.“
„Zavolám příští týden.“
Každé to slovo mě zasáhlo jako kulka s plochou špičkou.
Viděl jsem sám sebe tátovýma očima.
Nebyl jsem syn, který má starost, byl jsem manažer jeho dožívání, který počítá každou korunu a otravuje ho každá otcova stížnost na bolesti zad nebo nudu.
Dělal jsem pro něj hodně, o tom žádná.
Vozil jsem mu nákupy, zařizoval doktory, kupoval mu léky.
Jenže jsem u toho zapomněl být člověkem.
Bral jsem to jako úkol, který je potřeba splnit, odškrtnout si políčko v kalendáři a jet dál za svým vlastním životem.
Pro něj to ale byla mozaika nezájmu.
Ta slova o nenasytných bestiích v závěti nevznikla z manipulace té holky.
Fotr to tak prostě na konci svého života cítil.
Byl sám a my jsme mu dávali najevo, že nás jeho stáří vlastně obtěžuje.
Druhý den jsem seděl s Romanou u ní v kuchyni.
Pil jsem kafe, které chutnalo jako splašky, a vyprávěl jí, co jsem viděl a četl.
Nejdřív prskala, tvrdila, že nás ta holka jen citově vydírá a ukazuje nám vytržené kousky z kontextu.
Ale když jsem jí ukázal ty zprávy, kde sama tátovi psala, že nemá čas, protože řeší novou kuchyň, ztichla.
Ta pravda byla moc ostrá na to, aby se dala okecat.
Chvíli jsme ještě mluvili o soudech, ale už to nemělo tu správnou šťávu.
Uvědomil jsem si, že nechci strávit dalších pět let tím, že budu u soudu špinit tátu a tuhle holku jen proto, abych získal pár metrů čtverečních ve viové čtvrti.
Ten barák a ta garáž za ty nervy nestály.
Nechtěl jsem, aby se náš sourozenecký vztah úplně zvrhnul v debatu o tom, kdo na co měl větší nárok.
Nakonec jsme se s Markétou dohodli bez právníků.
Vzali jsme si z domu pár drobností, staré fotky, tátovy hodinky po dědovi a pár knížek, které by ta holka stejně nikdy nečetla.
Žádné velké scény, žádné filmové usmíření.
Jen suchá dohoda tří lidí, které osud svedl do jednoho pokoje za dost blbých okolností.
Když jsem z toho domu odcházel s jednou papírovou krabicí pod paží, měl jsem v sobě zvláštní prázdno.
Ale kupodivu se mi dýchalo líp.
Bylo to lepší než začít válku, která by stejně nikoho z nás neučinila šťastným.
Peníze jsou fajn, nebudu tvrdit, že mi nechybí, ale ten nápis v závěti mě vyučil víc než jakákoli životní facka.
Až budu jednou starý a vrásčitý já, chci, aby moje děti za mnou chodily proto, že mě chtějí vidět, a ne proto, aby si odškrtly povinnost a zajistily si podíl na mém pohřbu.
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