Hotel Modus: Poslední hrdina s kávou a kufrem bez minulosti
Starobinec u Svaté Marty nebyl zase tak špatný.
Abych mu nekřivdil, vařili tam celkem slušně, pokoje byly čisté a personál se většinou choval normálně.
Až na vrchní sestru.
Ta měla pocit, že velí vojenské posádce.
Jednou jsem přišel na oběd o čtvrt hodiny později.
„Oběd se podává ve dvanáct,“ oznámila mi.
„Já vím. Jenže jsem se zdržel.“
„Tak si příště pospěšte.“
„A nedalo by se to nějak ohřát?“
Podívala se na mě, jako bych po ní chtěl, aby mi osobně ulovila mamuta.
„Máme tady určitý režim.“
To byla její oblíbená věta.
Měli tam režim na všechno.
Na jídlo, na návštěvy, na koupání, na televizi.
Kdyby mohli, snad by nám rozpisovali i chození na záchod.
Přitom mi ještě nebylo ani sedmdesát.
Jasně, záda už jsem neměl jako ve třiceti, kolena občas bolela a bez brýlí jsem nepřečetl ani cenu piva.
Ale hlava mi pořád sloužila a o sebe jsem se dokázal postarat.
Celý život jsem dělal v autodílně.
Rozebíral jsem motory, opravoval převodovky a občas spravoval věci, které už jejich majitelé dávno odepsali.
A teď mi nějaká ženská vysvětlovala, že když přijdu pozdě na oběd, mám smůlu.
Osmnáct tisíc měsíčně za takovou péči.
Začínal jsem toho mít dost.
Jednoho odpoledne jsem seděl ve společenské místnosti.
V televizi běžel AZ-kvíz, dva dědkové se hádali kvůli ovladači a paní od vedle už potřetí vyprávěla, jak její vnuk dostal práci v Německu.
Vytáhl jsem tablet a začal procházet inzeráty.
Ani nevím, co jsem vlastně hledal.
Nějaký podnájem, malou garsonku, prostě něco, kde bych měl pokoj.
A pak jsem narazil na Hotel Modus.
Stál kousek za městem, u staré okresní silnice.
Žádný Hilton.
Podle fotek obyčejná dvoupatrová budova, pár pokojů a zahrada, která už několik let neviděla pořádnou sekačku.
Nabízeli dlouhodobé ubytování.
Dvacet tisíc měsíčně, včetně energií, úklidu a snídaně.
Zavolal jsem tam.
Telefon zvedla nějaká mladá ženská.
„Hotel Modus, prosím.“
„Dobrý den. Viděl jsem váš inzerát. To dlouhodobé ubytování ještě platí?“
„Ano, máme volný jeden pokoj.“
„A můžu tam bydlet třeba rok?“
„Klidně i déle, pokud budete platit.“
To se mi líbilo.
„A jak je to s režimem?“
„S jakým režimem?“
„No, kdy musím vstávat, kdy se chodí na jídlo a tak.“
Na chvíli bylo ticho.
„Pane, to je hotel. Můžete vstávat, kdy chcete.“
„Tak to se přijedu podívat.“
Druhý den jsem tam seděl v recepci s kávou v ruce.
Pokoj číslo 104 byl v přízemí.
Postel, skříň, stolek, dvě židle a vlastní koupelna.
Televize trochu starší, ale fungovala.
Okno vedlo do zahrady.
„Kouřit se tu nesmí, že?“ zeptal jsem se.
Recepční zavrtěla hlavou.
„Na pokojích ne. Ale vzadu máme zastřešenou terasu.“
„To přežiju.“
Kohoutek v koupelně trochu kapal, na stěně byla stará mapa po nějakém obrazu a matrace už měla nejlepší roky za sebou.
Ale bylo tam čisto.
A hlavně tam byl klid.
„Beru to,“ řekl jsem.
Recepční se usmála.
„A od kdy byste chtěl nastoupit?“
„Co nejdřív.“
Z domova jsem odešel o tři dny později.
Vrchní sestra se tvářila, jako bych právě oznámil, že odcházím bojovat do cizinecké legie.
„Uvědomujete si, že tady máte zajištěnou péči?“
„Uvědomuju.“
„A co když se vám něco stane?“
„Tak zavolám doktora.“
„V hotelu na vás nikdo nebude dohlížet.“
„Právě proto tam jdu.“
To už neřekla nic.
Sbalil jsem jeden kufr, dvě cestovní tašky a starý tranzistorák, který jsem měl snad od revoluce.
Víc toho člověk v mém věku stejně nepotřebuje.
Zbytek věcí jsem za ta léta buď rozdal, vyhodil, nebo někde zapomněl.
Do hotelu mě odvezl taxikář, který celou cestu nadával na cenu benzínu.
Zaplatil jsem mu, vyložil zavazadla a šel se ubytovat.
Když jsem za sebou zavřel dveře pokoje 104, sedl jsem si na postel.
Bylo ticho.
Žádná televize z vedlejšího pokoje.
Žádné hlášení z chodby.
Nikdo mi neklepal na dveře, aby se zeptal, jestli jsem si vzal prášky.
Chvíli jsem jen seděl.
Pak jsem si vybalil věci, postavil tranzistorák na stolek a šel si ven zapálit.
Na terase stály tři plastové židle, popelník a starý květináč s něčím, co kdysi možná bývalo muškátem.
Sedl jsem si, zapálil cigaretu a koukal do zahrady.
Za plotem štěkal pes.
Docela obyčejný večer.
A mně bylo dobře.
První ráno jsem se probudil v půl deváté.
Chvíli jsem ležel a čekal, až někdo přijde.
Pak mi došlo, že nikdo nepřijde.
Vstal jsem, umyl se a sešel do recepce.
„Dobré ráno,“ pozdravila mě recepční.
„Dobré. Neprošvihl jsem snídani?“
„Ještě ne. Dáváme ji do devíti.“
Podíval jsem se na hodinky.
„Tak to mám štěstí.“
„A kdybyste ji někdy nestihl, kávu vám udělám i později.“
„Turka?“
„Klidně.“
„Do skla?“
Zasmála se.
„I do skla.“
Dostal jsem kávu, dva rohlíky, máslo, šunku a noviny.
Seděl jsem u okna a četl si.
Nikdo mě nehonil.
Nikdo mi nepřipomínal, že mám být za deset minut někde jinde.
A když jsem dojedl, objednal jsem si ještě jednu kávu.
Dopoledne jsem šel na procházku.
Vzal jsem hůl, protože koleno mě poslední dobou občas zlobilo, a vydal se po silnici k vesnici.
Asi po kilometru jsem našel malý obchod.
Koupil jsem si dva rohlíky, vlašský salát, minerálku a pivo.
Prodavačka se mě zeptala, jestli chci účtenku.
„Nechci. Stejně bych ji někde ztratil.“
Cestou zpátky jsem si sedl na lavičku u autobusové zastávky.
Kolem projel traktor.
Řidič mi zamával, přestože mě v životě neviděl.
Zvedl jsem ruku na pozdrav.
A napadlo mě, že přesně tohle mi poslední dva roky chybělo.
Někam jít, protože se mi chce.
Ne proto, že je to napsané v programu aktivizačních činností.
Samozřejmě jsem věděl, že hotel není domov důchodců.
Když upadnu v koupelně, nikdo mě nemusí hned najít.
Když dostanu horečku, budu si muset zavolat pomoc sám.
Nejsem blbej.
Léky jsem měl v krabičce, telefon nabitý a číslo na doktora uložené.
S recepční jsme se domluvili, že kdyby mě pár dní neviděla, může mi zaklepat na dveře.
To mi připadalo rozumné.
Ale nepotřeboval jsem, aby mi někdo každé ráno připomínal, že jsem starý a měl bych se podle toho chovat.
Večer jsem sedával u okna, poslouchal rádio a občas si otevřel pivo.
Někdy jsem zašel dolů mezi lidi.
V hotelu bydlel jeden řidič kamionu, který tam přespával mezi cestami, a taky rozvedený chlapík, který čekal, až mu dokončí byt.
Občas jsme spolu prohodili pár slov.
O autech, o ženských, o fotbale.
Nikdo se mě neptal, jestli jsem dneska dostatečně pil nebo jestli jsem absolvoval doporučenou procházku.
Když jsem neměl náladu, zůstal jsem nahoře.
Jednou večer jsem si spočítal peníze.
Dvacet tisíc za pokoj nebylo málo.
Když jsem přidal jídlo a ostatní výdaje, vycházelo to dráž než domov.
Něco jsem měl našetřeno, takže jsem si to zatím mohl dovolit.
Jak dlouho, to jsem nevěděl.
Možná rok.
Možná dva.
Třeba budu muset jednou zase hledat něco levnějšího.
A možná mě zdraví nakonec donutí vrátit se někam, kde se o mě budou starat.
Jenže tím jsem se nehodlal trápit dopředu.
Zatím jsem měl svůj pokoj, svoje věci a klíč, kterým jsem si mohl kdykoliv odemknout.
V pátek jsem se vrátil z procházky a recepční na mě zavolala:
„Pane, nechcete kávu? Zrovna ji vařím.“
„Jestli máte turka, tak jo.“
„Do skla?“
„Už mě znáte.“
Přinesla mi ho ke stolku.
Seděl jsem tam skoro hodinu.
Četl noviny, občas se podíval z okna a poslouchal, jak se recepční baví s nějakým hostem o počasí.
Pak jsem dopil, poděkoval a šel nahoru.
V pokoji jsem si sundal boty, pustil rádio a natáhl se na postel.
Bylo půl třetí odpoledne.
V domově by právě začínalo společné cvičení.
Tady po mně nikdo nic nechtěl.
A víte co?
To mi úplně stačilo.
Martin Irein
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