Horké zářijové olovo, zhasnutý monitor a holka na odpis
Klimatizace v tomhle skleněném pekle sice vrčela na plné koule, ale proti zářijovému horku, které se opíralo do betonových zdí, neměla šanci.
Bylo to jedno z těch odpolední, kdy se čas mění v rosol a vy máte pocit, že se dřív dočkáte důchodu než konce směny.
Moje práce spočívala v tom, že jsem držel v chodu firemní servery a občas vyčistil datový bordel po lidech, kteří si mysleli, že internet je poháněný magií.
Čistil jsem ho tiše, efektivně a přesně v pět odpoledne jsem za sebou zavíral dveře.
Měl jsem své zásady a tou hlavní bylo nenechat se touhle korporátní mašinérií sežrat zaživa.
Život venku byl sice občas plný sraček, ale pořád to byl život, ne jen řádek v tabulce.
Pak se tam objevil Tobiáš.
Bylo mu pětadvacet, nosil drahé obleky, které na něm seděly, jako by se v nich narodil, a v očích měl ten nebezpečný, fanatici zářící pohled lidí, kteří si spletli kariérní postup s křížovou výpravou.
Nastoupil jako analytik a hned první den nám všem ukázal, jak vypadá nová éra.
Chodil do práce v šest ráno, kdy ještě i pouliční lampy venku unaveně blikaly, a odcházel dlouho poté, co uklízečka vytřela chodby.
Notebook otvíral s takovým mlasknutím, jako když sniper nabíjí flintu.
Pro něj to nebyla práce.
Byl to lov.
Závod, kde druhé místo znamenalo smrt nebo v tom lepším případě zapomnění.
„Někdo dneska zase sprintuje k mamince?“ prohodil Tobiáš kolem čtvrté odpoledne, když viděl, že si skládám věci do brašny.
Jeho hlas měl v sobě ten lehký, otravný tón, poloviční fór, poloviční flusnutí do tváře.
Otočil jsem se k němu.
Seděl tam, kravata perfektně srovnaná, košile bez jediného záhybu, jako by ho ráno vytáhli z výlohy.
„Práce neuteče, Tobiáši. Na rozdíl od tvýho mládí,“ řekl jsem klidně.
Jen se kysele uchechtl a hodil na stůl tlustou složku s reporty.
„Lidi, kteří balí kufry přesně se zvoněním, nemaj ambice. Kdo chce něco dokázat, nesmí koukat na hodinky. Buď seš hráč, nebo jenom křoví, co překáží na scéně.“
Byl to přesně ten typ keců, které se učí na manažerských kurzech pro mladé dravce, kterým ještě nikdo nerozbil ciferník realitou.
Nechal jsem to plavat.
Měl jsem v plánu koupit pár vychlazených piv, sednout si na balkón a sledovat, jak se purpurový soumrak snáší nad město.
To byla moje ambice.
Celé září bylo neskutečně teplé.
Zlaté světlo babího léta barvilo parky do ruda a žluta, vzduch byl suchý a teplý, plný pavučin, které se lepily na obličej.
Tobiáš dál jel svůj hardcore režim.
Chlubil se e-maily odeslanými ve tři ráno.
Vypadal, že ho pohání nukleární reaktor kombinovaný s čistým koksem, i když pil jenom zelený čaj.
Vedení z něj bylo nadšené.
Já ho měl za idiota, který si koleduje o infarkt dřív, než splatí leasing na to své nové BMW.
Jenže pak se něco zadrhlo.
V soukolí jeho perfektního stroje zakřupal písek.
Všiml jsem si toho třetí týden v září.
Ráno nedorazil na sedmou.
Dorazil v devět, což u něj hraničilo s vlastizradou.
Jeho pověstný oblek byl sice čistý, ale kravatu měl nakřivo a pod očima se mu rýsovaly tmavé stíny, které neskrylo ani zářijové slunce opírající se do jeho stolu.
Celý den nepromluvil.
Žádné vtipy o lidech, kteří odcházejí včas.
Žádné kecy o ambicích.
Jenom tupě zíral do monitoru a každých pět minut kontroloval mobil, jako by čekal na rozkaz k odpálení jaderných sil.
O dva dny později odešel už ve dvě odpoledne.
Bez řečí.
Sbalil noťas, hodil přes rameno sako a zmizel tak rychle, že po něm zbyl jen závan drahého parfému a hrobové ticho.
„Co je s tím mladým zázrakem?“ zeptal se šéf u kávovaru.
„Nějak mu dochází dech.“
„Asi zjistil, že den má jen čtyřiadvacet hodin,“ odtušil jsem a usrkl kafe, které chutnalo jako tekutý asfalt.
Ale věděl jsem, že v tom bude něco jiného.
Ten kluk nevypadal vyhořele.
Vypadal vyděšeně.
A strach je silnější kafe než espresso.
Pravda vylezla ven v pátek.
Seděli jsme v kantýně, venku bylo pořád to úmorné, krásné babí léto, stromy venku svítily všemi barvami a slunce bodalo do očí.
Tobiáš seděl naproti mně, rýpal se v suché rýži a vypadal, že každou chvíli složí hlavu do talíře.
„Ema je v nemocnici,“ řekl najednou do ticha.
Jeho hlas zněl jako startování starého nafťáku v mrazu.
Suchý, chraplavý, bez stop dřívější jistoty.
Vzhlédl jsem od talíře.
„Tvoje holka?“
Přikývl.
„Něco jí našli. Doktoři se tváří, jako by věděli všechno, ale neříkají nic. Lítám po ordinacích, sháním specialisty, podepisuju papíry, kterým nerozumím. Najednou… najednou stojíš na té chodbě, voní to tam chlórem a ty si uvědomíš, že ty tvoje podělaný tabulky a prezentace nikoho nezajímaj. Že jsou úplně k ničemu.“
Podíval se na mě a v těch jeho mladých očích jsem poprvé viděl něco jako lidskou bytost.
Nebyl to ten arogantní panák, který mě poučoval o úspěchu.
Byl to kluk, kterému osud právě vrazil nůž pod žebra a pomalu s ním otáčel.
„To mě mrzí, chlape,“ řekl jsem a myslel jsem to vážně.
Věděl jsem, jaké to je, když se vám svět rozsype pod rukama a vy nemáte dost lepící pásky, abyste to dali dohady.
„Práce počká. Vždycky počká. A když ne, tak ať jde do hajzlu.“
„Já vím,“ zašeptal.
„Teď už to vím.“
Od té doby se z kanclu stalo jiné místo.
Tobiáš tam pořád byl, dělal svou práci, protože složenky se samy nezaplatí, ale ten cirkus kolem skončil.
Už žádné noční e-maily.
Žádné okázalé přesčasy.
Když zazvonil telefon, okamžitě vyskočil, vzal to a mluvil tiše, s hlavou opřenou o zeď.
Už se nestaral o to, kdo odchází dřív.
Sám mizel, jakmile měl splněno minimum.
A nikdo z týmu mu neřekl ani slovo.
Všichni jsme věděli, že bojuje válku, ve které se neudělují prémie, ale ve které jde o všechno.
Koncem měsíce, v jeden z posledních teplých zářijových dnů, se vzduch venku konečně začal trochu ochlazovat, ale slunce pořád ještě mělo sílu.
Bylo přesně pět odpoledne.
Vypnul jsem kompl, hodil brašnu přes rameno a vstal.
Tobiáš seděl u vedlejšího stolu.
Monitor mu ozařoval obličej, ale už v něm nebyl ten lovecký zápal.
Jen únava.
Podíval se na mě, jak si beru bundu.
Čekal jsem, jestli se v něm neprobudí starý reflex, jestli nezatne zuby a nezkusí nějaký ten svůj dřívější úšklebek.
Místo toho se jeho tvář trochu uvolnila. Slabě se pousmál.
„Běž v klidu domů,“ řekl tiše.
„Ten zbytek reportů na server nahraju já, než půjdu. Stejně musím počkat na večerní hovor z kliniky.“
„Dík, Tobiáši,“ řekl jsem, poklepal ho po rameni a vykročil ke dveřím.
Vyšel jsem z budovy ven, rovnou do teplého zářijového večera.
Vzduch byl čistý, provoněný suchým listím a tou zvláštní nostalgií, kterou v ome babí léto vždycky má.
Tobiáš konečně pochopil pravidla hry.
Život není sprint na krátkou trať a už vůbec ne závod o to, kdo zůstane v kanclu nejdéle.
Ambice jsou fajn věc, dokud nezjistíte, že venku na vás čeká něco, co se nedá vyčíslit v penězích, a že někdy je největším vítězstvím prostě jen odejít včas.
Martin Irein
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