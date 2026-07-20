Hniloba s makovým mlékem aneb Jak neustřelit hlavu raněné lani
Seděl jsem v té malé, předražené sluji u Náměstí Míru, kde vzduch voněl přepáleným tancem kávových zrn a podlaha pamatovala snad ještě maršála Radeckého.
Sledoval jsem ženu naproti mně.
Jmenovala se Silvie, bylo jí devětatřicet, a podle mého kolegy z práce, který mi ji dohodil v záchvatu zvráceného optimismu, to měla být vyklidněná bytost toužící po novém začátku.
Místo toho vedle mě seděl odjištěný ruční granát s utrženou pojistkou, maskovaný koženou kabelkou z falešného krokodýla.
Dorazila o patnáct minut později, což u žen obvykle znamená strategickou přípravu fasády, ale Silvie to zřejmě využila k natlakování vnitřního kotle.
Neomluvila se.
Místo pozdravu flákla tou chudinkou kabelkou o sousední židli tak silně, až o sebe cinkly hliníkové lžičky v cukřence, a okamžitě spustila palbu.
Pražští řidiči byli podle ní banda lobotomizovaných mutantů, kteří si koupili řidičák v tržnici, a pražský systém parkování měl na svědomí jakýsi zakomplexovaný úředník, kterému v dětství šlápli na angličáka.
Snažil jsem se na to nasadit svůj obvyklý flegmatický úsměv.
Každý má občas den, kdy by nejraději prohnal něčí hlavou těžkou devítku, nebo aspoň prokopnul pneumatiku městskému strážníkovi.
Objednali jsme si.
Já espresso – malé, černé a hořké jako lidské svědomí, ona obří cappuccino se sójovým mlékem, což je samo o sobě nápoj pro lidi, kteří se nedokážou v životě pevně rozhodnout ani pro jednu barvu.
Doufal jsem, že horká tekutina spláchne tu nejhorší žluč.
Že si vyměníme pár neškodných frází o počasí, o tom, jak nám chřadnou pelargonie na balkoně, nebo kam letos vyrazíme chytat lelky a bronchitidu k chladnému severskému moři.
Prostě takové to bezpečné, klasické oťukávání dvou rozvedených vraků, které už dávno vědí, že život není román od červené knihovny a že princové na bílých koních většinou končí v klobásách.
„Můj bývalý manžel byl naprostý, učebnicový narcis. Sebral mi osm let života, vycucal mě jako zralé mango a teď si klidně odletěl na Bali s nějakou dvacetiletou slepicí z marketingu, která má IQ pokojové teploty,“ vypálila bez varování hned po prvním loknutí té své mléčné pěny.
Její oči u toho divoce těkaly po místnosti, jako by hledala v publiku u okolních stolků porotu, která by jejímu exmanželovi okamžitě schválila trest smrti hladem v jámě s vápnem.
Zkusil jsem hluboký nádech.
Sám jsem byl tři roky po rozvodu, takže jsem moc dobře věděl, jaké to je, když se vám život sesype jako domeček z nekvalitních karet a vy pak po večerech sbíráte střepy vlastního já a lepíte je k sobě vteřinovým lepidlem.
Jenže tahat tyhle tlející kostlivce na denní světlo hned během úvodních pěti minut rande, to je jako pozvat si na první večeři rovnou i exekutora s pohřební službou.
„To mě mrzí, rozvody bývají docela solidní očistec,“ pokusil jsem se o diplomatický tón a zkusil strhnout volant kormidla do klidnějších vod.
„Ale co děláš teď, když máš konečně volný čas jen pro sebe? Nějaké knížky, divadlo, nebo třeba střílení z luku?“
Podívala se na mě s výrazem, jakým inkvizitoři častovali kacíře, co odmítali políbit kříž.
„Volný čas? S těmi dluhy, který ten parazit po sobě zanechal? Víte, vy chlapi máte všichni v té šedé kůře mozkové jeden zásadní genetický defekt. Nedokážete vedle sebe unést silnou, emancipovanou ženu. A jakmile vám dojdou ty vaše trapné argumenty, prostě zbaběle zdrhnete.“
Moje jméno je Martin.
V civilu se živím jako projektový manažer v logistice, což znamená, že denně přesouvám krabice z bodu A do bodu B a poslouchám lidi, kteří neumějí používat kalendář.
Ve volném čase s oblibou smirkuju staré almary, vdechuju jim nový život a rozvod s mou exmanželkou proběhl tak hladce, že jsme si u notáře ještě vyměnili recepty na bábovku a zůstali přáteli na telefonu.
Jenže pro Silvii jsem v tu chvíli nebyl Martin.
Byl jsem personifikací celého mužského pokolení.
Seděl jsem tam jako univerzální obětní beránek, do kterého mohla beztrestně projektovat svého zkrachovalého muže, arogantního šéfa, který jí upíral prémie, automechanika, který jí naúčtoval fiktivní těsnění pod hlavou, i toho chlápka, který jí ráno před nosem vyfoukl poslední parkovací místo.
Její kulometný monolog nabíral na obrátkách.
Hlas jí stoupal do tónů, které musely spolehlivě plašit netopýry v okruhu tří kilometrů.
Dozvěděl jsem se, že chlap po pětatřicítce je buď psychopat s diagnózou mamánek, který si neumí vyprat ani trenýrky, nebo citový mrzák, který neplakal ani u úmrtí vlastní babičky.
Manželství je prý rafinovaný nástroj patriarchátu určený k tomu, aby udržel ženu u plotny a u mopu, i když ta žena nosí domů třikrát víc peněz než ten její budižkničemu.
A v její práci?
Tam byl prý každý druhý kolega latentní sexista, který jí slizce kouká do výstřihu, kdykoli nese šéfovi podepsat cesťák.
Kavárna kolem nás dál tiše hučila, lidé ukusovali dortíky a rozebírali fotbal, ale já se cítil jako zavřený v tlakovém hrnci, ve kterém někdo zapomněl promazat pojistný ventil.
Zkusil jsem zatáhnout za záchrannou brzdu naposledy:
„Silvie, poslyš. Chápu, že jsi prožila těžké věci a ten tvůj ex byl zřejmě zralý na kastraci tupým rezavým nožem. Ale já nejsem tvůj bývalý manžel. Přišel jsem sem, protože jsem chtěl potkat tebe, ne bojovat ve vaší staré válce.“
Místo aby se hluboce nadechla, srovnala si čakry a omluvila se za ten radioaktivní spad, který kolem sebe šířila, udělala něco horšího.
Opovržlivě zkroutila rty do asymetrického šklebu.
„A ty vlastně děláš v těch korporátech, že jo? No jasně. Typický manažerský panák. Co nevidí v excelové tabulce, to pro něj neexistuje. Neumíš projevit špetku upřímné emoce, jen tupě zíráš do grafů, přesně jako ten můj neschopný švagr. Vás chlapy zajímá jen vlastní pohodlí a jak z nás, chudáků ženských, vysát poslední zbytky životní energie.“
A v ten moment to přišlo.
Nebyl to žádný blesk z čistého nebe, žádné dramatické zatmění slunce.
Bylo to naprosto klidné, fyzické uvědomění vlastního bytí.
Ucítil jsem pod bříšky prstů hrubou texturu lněného ubrusu.
Zaregistroval jsem mechanické syčení kávovaru za barem, které znělo jako odcházející pára z lokomotivy.
Ahluboko v hrudníku se mi rozlil nádherný, krystalicky čistý klid.
Vzpomněl jsem si na jednu z nejdůležitějších lekcí, kterou mě naučil můj terapeut poté, co se mi rozpadlo moje vlastní manželství:
Moje slušnost a filantropie nejsou bezpodmínečné.
Od dětství do nás hustí, že máme být za každých okolností zdvořilí.
Že máme poslušně sedět a polykat cizí zvratky, jen abychom nedejbože „nedělali scény“ a nezpůsobili společenské faux pas.
Že máme nasadit chápavý úsměv číslo čtyři, i když do nás někdo kope okovanou botou, protože se to zkrátka sluší.
Jenomže život je příliš krátký na to, abychom ho trávili jako bezplatné kontejnery na cizí mindráky a toxický odpad.
Silvie mluvila dál.
Její rty se hbitě pohybovaly, formovaly další obvinění, další genderové předsudky a další inkviziční rozsudky nad celým lidstvem.
Já už ji ale nevnímal.
Byl to jen bílý šum na pozadí.
Klidným, plynulým pohybem jsem sáhl do vnitřní kapsy saka a vytáhl svou starou koženou peněženku.
Otevřel jsem ji a dvěma prsty vytáhl jednu pětistovku s portrétem Boženy Němcové.
Její kulometný hlas poprvé mírně zakolísal, když si všimla mého pohybu, ale setrvačnost byla příliš silná, takže se nedokázala zastavit hned: „...a to je přesně ten důvod, proč už žádnému chlapovi v životě nebudu prát ty jeho podělané špinavé...“
Položil jsem bankovku na stůl a jemně ji zatížil těžkým, prázdným šálkem od espressa.
Byla to částka, která s přehledem kryla její předražené cappuccino, mou kávu a nechávala barmanovi dýško tak královské, že si za to mohl koupit krabičku lepších cigaret.
Pak jsem se zvedl.
Židle pod mým zadkem tiše, téměř omluvně skřípla o dřevěné parkety.
Pomalým, aristokratickým pohybem jsem si zapnul střední knoflík u saka.
Silvie konečně zmlkla.
Ústa jí zůstala pootevřená, jako by jí uprostřed slova došel kyslík nebo jako by právě spatřila přistávat mimozemský koráb na střeše protějšího domu.
V jejích očích se zračil čistý, ničím neředěný šok smíchaný s absolutní nechápavostí.
Podíval jsem se na ni shora.
Necítil jsem vztek, necítil jsem dokonce ani škodolibost nebo lítost.
Cítil jsem jen hlubokou, vesmírnou únavu z lidí, kteří dobrovolně pijí kyanid a pak naštvaně čekají, až umře ten druhý.
Neřekl jsem jí, že je zahořklá fúrie.
Neřekl jsem jí, že s tímhle nastavením mysli dožije v bytě plném koček a zbytků mražené pizzy.
Neřekl jsem vůbec nic.
Jakékoli moje slovo by pro ni bylo jen dalším polínkem, které by s jásotem přihodila do své soukromé hranice nenávisti.
Ona totiž zoufale toužila po tom, abych se začal hystericky hájit, abych začal řvát, bouchat do stolu a potvrdil tak její teorii o tom, že všichni muži jsou jen agresivní, primitivní hovada bez kousku sebekontroly.
Tuhle radost jsem jí neudělal.
Udělal jsem jí v hlavě totální zkrat.
Mírně jsem pokynul hlavou na pozdrav, otočil se na patě a zamířil ke dveřím.
Záda mě sice trochu pálila pod náporem jejího laserového pohledu, ale ani mě nenapadlo se ohlédnout.
Minul jsem barmana, který s otevřenou pusou zapomněl leštit půllitr, vzal jsem za masivní mosaznou kliku a vyšel ven.
Venku byl podzim.
Vzduch byl ostrý, čistý a voněl vlhkým asfaltem, tlejícím listím a svobodou.
S každým dalším krokem směr metro jsem cítil, jak ze mě opadává ten slizký, neviditelný krunýř negace, kterým mě ta nešťastná žena stihla za dvacet minut obalit.
Vyšlápl jsem po schodech dolů a musel jsem se usmát.
Kdysi, v dobách své mladické naivity a blbosti, bych tam seděl jako zařezaný celou hodinu.
Nechal bych si kydat hnůj na hlavu, propadal se do hlubokých depresí a celou cestu domů bych přemýšlel, jakou strašnou systémovou chybu v sobě nosím.
Snažil bych se ji pochopit, emočně ji spasit nebo ji obejmout.
Dneska už vím, že zachraňovat musím v první řadě sám sebe.
Když mi pak druhý den kolega v práci s bledým obličejem líčil, jak mu Silvie hystericky volala a ječela do telefonu, s jakým asociálním hovadem a nevychovaným dobytkem bez špetky empatie ji to proboha seznámil, jen jsem lhostejně pokrčil rameny.
A pak jsem mu na mobilu ukázal fotky té staré, dubové komody, kterou jsem o víkendu úspěšně zbavil nánosu starých červotočů a vrátil jí její původní, čistou tvář.
Jsou totiž bitvy, které prostě nevyhrajete tím, že do nich vytáhnete s lepším argumentem nebo větším kalibrem.
Vyhrajete je jednoduše tím, že na to bitevní pole vůbec nevstoupíte a necháte nepřítele, ať si tam v klidu střílí do vlastních řad.
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