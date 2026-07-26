Hlína na sametu a stopadesátka v těle
Podlaha lepila.
Klasický páteční večer, kdy se řeší buď fotbal, nebo to, proč jsou všechny ženské na baterky a proč ty drahé modely nemají v balení návod k použití.
Pak dorazil on.
Vstoupil do dveří jako terminátor, kterému zrovna zvedli plat.
Na tváři měl ten samolibý úsměv chlapíka, který právě vyhrál v loterii, i když si vlastně jenom koupil lístek na vlak do průšvihu.
Nejdřív se rozhlédl, jestli ho všichni vidíme – jako když se šerif vrací do města se skalpem nejhledanějšího bandity – a teprve pak ji pustil před sebe.
Byla to tačmenka.
Mladá, vysochaná z nějakého prémiového materiálu, který v téhle zatuchlé knajpě působila jako diamantový prsten v popelnici.
Věděla to.
Každým pohybem boků vysílala do prostoru signál:
„Koukejte, ale nesahat, na to nemáte rozpočet.“
On ji usadil s grácií filmového producenta a hned objednal sedmičku drahého bílého, čímž u místního vrchního vyvolal lehký infarkt, protože tenhle podnik byl stavěný na hektolitry podřadného ležáku a ne na francouzské vinice.
Během dvaceti minut nám to naservíroval i s přílohou.
Prej těžká mise.
Prej o ni stála půlka města, nějací kravaťáci v mercedesech, ale on, starý skaut a mistr světa v těžké váze, jim ji prostě přebral.
„Ona to doma stejně měla dlouho nahnuté,“ utrousil hrdinsky a usrkl z půllitru, jako by zrovna podepsal příměří v Perském zálivu.
Naše ego v tu ránu kleslo na bod mrazu.
Koukali jsme na něj s tou tichou, ubohou závistí, jakou má chudý příbuzný, když mu ukážete fotku z karibské pláže.
Měla nohy k sežrání,
krásná jako k snídani,
všem nám ztuhla krevní plazma,
když ji vyvedl z toho pásma.
Začal maraton chlouby.
Každý týden nová fotka, nový update.
Wellness tady, víkend na chatě, kam dřív nevkročila ani noha, pokud neměla montérky a basu lahváčů.
Ukazoval nám v telefonu apartmán ve Španělsku, kam pojedou v létě.
Plánoval to s jistotou generála před útokem na slabšího nepřítele.
Spěchal.
Jako by věděl, že tenhle drahý pronájem nemá zaplacenou kauci nadlouho.
Bylo to divné, normálně totiž nekoupil ani banány, dokud nebyly v akci.
Jenže pak ta jeho nablýskaná fasáda začala praskat.
Nejdřív přišel sám.
Prej nestíhá, prej něco žehlí doma.
Klasická omáčka, kterou zaléváte hořící dům, abyste před sousedy vypadali, že jenom grilujete.
Podruhé už o ní neřekl ani slovo.
Seděl, čuměl do sklenice, jako by v té pěně hledal smysl života nebo aspoň zbytků své důstojnosti.
Ten jeho vítězný rypák dostal první neviditelnou facku.
A pak to ruplo.
Někdo ji viděl v centru.
Seděla v kavárně s chlápkem, kterému sice bylo o deset let míň a na sobě měl sako, které nebylo z drahých končin, ale leželi v sobě jako dvě vlaštovky před odletem do teplých krajin.
Náš hrdina se ještě chvíli pokoušel o humory.
„Může to být bratranec,“ cedil skrz zuby, ale v očích měl ten temný, chladný lesk zvířete, které právě zjistilo, že ta tlustá flákota masa visela na řeznickém háku jenom jako návnada.
Další týden už seděl u stolu jako hromádka neštěstí, ze které vyfoukli všechen vzduch.
Žádné Španělsko, žádný wellness.
Jen suché, chlapské konstatování, u kterého by i cynik uronil slzu.
„Je konec,“ řekl.
Jen tak.
Bez patosu, bez scény, jako když ti v noci v lese dojdou baterky v čelovce a ty víš, že tě čeká dlouhá cesta křovím.
Ukázalo se, že ten z té kavárny nebyl bratranec, ale prostě další lovec, který měl zrovna lepší ráži a čerstvější střelivo.
Potřebovala si prý ujasnit, co vlastně chce, což v překladu do lidské řeči znamená, že náš kamarád byl jenom přestupní stanice mezi jedním luxusním expresem a druhým.
Celá ta nádhera, to velké vítězství, kvůli kterému se tak naparoval, zmizelo rychleji než sníh na saharské duně.
Zbyla jen pachuť zvětralého piva a ticho, které by se dalo krájet motorovou pilou.
Inu, kdo se směje naposled, ten má sice nejlepší zuby, ale v tomhle případě mu je ta holka vyrazila i s kořeny.
Martin Irein
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