Hlídací pes ze třetího patra, pivo v kelímku a ukradený dopis s tajným kódem
Vlastně to nejdřív vypadalo jako naprostá banalita.
Člověk se vrátí utahaný z fabriky, v hlavě mu ještě hučí lisy, těší se, až si otevře jednoho vychlazeného Kozla, sáhne do plechové schránky a tam nic.
Vůbec nic.
Ostatní nájemníci měli schránky narvané k prasknutí reklamními letáky na levný uherák a slevy v supermarketu, ale moje zela prázdnotou.
Jako by mě pošťáci ignorovali.
Ze začátku mi to bylo fuk, papírový odpad mi k životu nechyběl.
Jenže pak mi bratranec z Brna poslal pohled k narozeninám a ten nepřišel.
Následně se ztratilo vyúčtování za elektriku a důležitý dopis od známého, který mi slíbil poslat nějaké staré součástky na motorku.
To už nebylo normální.
Celé to dávalo smysl asi jako abstinující rocková hvězda.
Začal jsem o tom přemýšlet.
U nás v baráku totiž žije jedna starší dáma, paní Kadrnožková.
Bydlí ve druhém patře a má neuvěřitelný přehled o všem, co se šustne.
Ví, kdo v kolik přichází, kdo si vodí domů dámské návštěvy, i kolik piv si kdo nese v síťovce z večerky.
Potkával jsem ji u vchodu skoro denně.
Vždycky se tak divně usmívala a vyptávala se, jak jde práce a jestli náhodou nečekám nějaký balík.
Byla dotěrná jako vosa na letní terase.
Zlom nastal ve středu.
Šéf nás pustil z dílny dřív, protože klekl hlavní jistič.
Dorazil jsem domů kolem druhé odpoledne.
Prosklenými dveřmi vchodu jsem uviděl siluetu.
Kadrnožková stála u bloku schránek.
A vyloženě se klátila nad tou mojí.
Zůstal jsem stát venku na chodníku a pozoroval ji přes sklo.
Zámek na mé schránce byl už měsíce vyviklaný, stačilo za něj trochu vzít a dvířka povolila.
Sledoval jsem, jak ta bába strčila prsty dovnitř a šmátrala tam.
Když jsem rázem otevřel dveře, klíče mi hlasitě zacinkaly v ruce.
Kadrnožková škubla rukou, jako by dostala ránu elektrickým proudem.
Okamžitě začala předstírat, že si jen urovnává vlastní obálky v sousední schránce.
„Hledáte tam něco, paní Kadrnožková?“ zeptal jsem se chlapsky, na rovinu, ale bez zbytečného řevu.
„Mně se totiž v poslední době ztrácí pošta. Nekoukala jste mi tam náhodou?“
Otočila se na mě a nahodila masku hluboké uraženosti.
Tvářila se, jako bych ji obvinil z vlastizrady.
„Mladý muži, co si to dovolujete? Lidi jsou dneska hrozně paranoidní! Já bych si v životě nevzala nic cizího! Mám svých starostí dost.“
Odešla nahoru po schodech a dupala u toho jako raněný bizon.
Zůstal jsem stát na chodbě a připadal si jako blbec.
Chvíli jsem si říkal, jestli nejsem vážně blázen a hysterka.
Jenže chlapský instinkt mi říkal, že tady něco smrdí.
A já nemám rád, když ze mě někdo dělá idiota.
Rozhodl jsem se, že tomu přijdu na kloub.
Žádné hysterické scény, žádné volání policie, na to jsem neměl náladu ani čas.
Chtělo to chladnou logiku a nezvratný důkaz.
Začal jsem si vést deník.
Kamarád mi občas posílal zprávy, kdy co posílá, a já si značil dny a časy, kdy jsem schránku kontroloval.
Vybíral jsem ji ráno, v poledne i v noci.
Výsledek?
Pořád čistka.
Moje dopisy mizely neznámo kam.
V pátek ráno mi píše kámoš Aleš:
„Poslal jsem ti ten pohled z dovolené, co jsem slíbil. Už by tam měl být.“
To byla moje šance.
Byl jsem zrovna doma, měl jsem volno.
Vzal jsem svůj starý smartphone, vyčistil paměť a zapnul nahrávání videa.
Na chodbě naproti schránkám stál na dřevěném stolku velký, polouschlý fikus v keramickém květináči.
Ideální úkryt.
Mobil jsem opatrně zastrčil mezi listy tak, aby čočka kamery mířila přesně na moji schránku číslo 12.
Všechno jsem zkontroloval, ujistil se, že svítí červená tečka nahrávání, a odešel jsem na dvacet minut ven.
Prošel jsem se kolem bloku, dal si u stánku jedno rychlé pivo z kelímku a vrátil se.
Mobil naštěstí nikdo neukradl.
Vzal jsem ho, zamkl se v bytě, sedl si do křesla a pustil záznam.
Netrvalo to ani deset minut.
Na displeji se objevila Kadrnožková.
Rozhlédla se na obě strany chodby jako tajný agent před výsadkem.
Pak suverénně přistoupila k mé schránce, dvěma prsty chytila vyviklaný zámek, trhla jím a dvířka se otevřela.
Sáhla dovnitř, vytáhla Alešův pohled s obrázkem hor, chvíli si ho prohlížela a pak ho bez mrknutí oka šoupla do své velké pletené kabelky.
Prásk, schránku přibouchla a odpochodovala.
Díval jsem se na ten displej a hlavou mi běžely různé myšlenky.
Část mého já, ta odkojená akčními filmy, měla chuť vykopnout její dveře, vtrhnout dovnitř s pomyslným samopalem v ruce a zařvat:
„Ruce vzhůru, vy stará strako!“
Ale ta druhá, pragmatičtější část mě varovala.
Co bych tím získal?
Jenom řev na celou chodbu, divadlo pro zbytek baráku a babu, která by se nakonec zhroutila a dělala ze sebe oběť.
Na to jsem byl moc líný a moc hrdý.
Vymyslel jsem elegantnější řešení.
Udělal jsem z toho videa jasný screenshot.
Na fotce bylo dokonale vidět její obličej i ruku nořící se do mé schránky.
V práci jsem ten obrázek vytiskl na naší laserové tiskárně.
Pod fotku jsem tlustým černým fixem napsal jedinou větu:
„Příště to prosím nechte ve schránce, jinak to budu řešit oficiálně.“
Žádný podpis, žádné nadávky, žádné vyhrožování násilím.
Čistá, suchá fakta.
Večer, když už v baráku panoval klid, jsem se vyplížil na chodbu a tenhle složený papír jsem vhodil do schránky paní Kadrnožkové.
Slyšel jsem, jak papír tiše dopadl na dno.
Úkol splněn.
Následující dny byly docela zábavné.
Potkat Kadrnožkovou na chodbě byl najednou úplně jiný zážitek.
Kdykoliv mě uviděla, bleskově sklopila oči, začala vehementně studovat vzor na linoleu nebo předstírala, že hrozně spěchá do sklepa.
Žádné vyptávání, žádné nucené úsměvy.
Absolutní rádiové ticho.
A světe div se, stal se zázrak.
Moje schránka začala opět plnit svou funkci.
Najednou mi chodily letáky na levná kuřata, katalogy s nářadím, a dokonce se tam objevil i ten ztracený pohled od Aleše, poněkud zmačkaný, ale byl tam.
Asi po týdnu jsme se potkali u výtahu.
Nebylo kam utéct.
Kadrnožková stála, žmoulala v ruce klíče a koukala do zdi.
Když výtah konečně dorazil, otočila se ke mně a tichým, hrozně rozpačitým hlasem ze sebe vysoukala:
„Víte... lidi dneska všechno hned hrozně špatně pochopí. Kdybych vám někdy omylem, opravdu jen omylem, vzala nějaký ten papír, tak se nezlobte. Já to tak nemyslela.“
Podíval jsem se na ni, chvíli ji nechal dusit ve vlastní šťávě, pak jsem jen věcně přikývl.
„V pořádku, paní Kadrnožková. Hlavně že se to vysvětlilo.“
Od té doby máme klid zbraní.
Včera jsem si konečně koupil nový, pevný zámek a namontoval ho na schránku.
Teď už tam nikdo prsty nestrčí.
Sousedské vztahy jsou sice chladnější než dřív, ale mně to vyhovuje.
Pozdravíme se, projdeme kolem sebe a každý si hledíme svého.
Někdy je zkrátka lepší vyřešit věci bez zbytečného humbuku, chlapsky a s čistou hlavou.
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