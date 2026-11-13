Hledání ticha s hořkým kafem, upírem v zádech a vnučkou z Chartúmu
Aby toho nebylo málo, moje žena se kvůli tomu nakonec odstěhovala k matce.
Seděl jsem v kuchyni, pil třetí kafe a přemýšlel, kde se to celé podělalo.
Naproti mně seděl Oliver a už asi podesáté mi vysvětloval, jak je Amira úžasná.
„Ona je prostě jiná, tati.“
„To už jsi říkal.“
„Ale ty ji neznáš.“
„To je právě ten problém.“
Podal mi telefon.
Na fotce byla hezká mladá černoška s kudrnatými vlasy a širokým úsměvem.
Jmenovala se Amira, pocházela ze súdánského Chartúmu a v Česku studovala na vysoké škole.
S Oliverem se seznámila na pláži v Chorvatsku, kde trávila pár dní s kamarádkami.
My tam jeli na deset dní odpočívat.
Helena si vzala tři knihy, já plánoval pivo, moře a pokud možno žádné rodinné diskuse.
Oliver měl původně jet s kamarády, ale na poslední chvíli jim to nevyšlo, takže skončil s námi.
První dva dny se nudil.
Třetí den potkal Amiru.
Zbytek dovolené jsme ho skoro neviděli.
Když nám o několik týdnů později oznámil, že Amira čeká dítě, Helena si nejdřív myslela, že si dělá legraci.
Nedělal.
„A co škola?“ zeptala se.
„Dodělám ji.“
„A z čeho budete žít?“
„Nějak to zvládneme.“
To byla špatná odpověď.
Zvlášť před Helenou, která měla naplánované i to, kdy se budou na jaře mýt okna.
„A kde budete bydlet?“
Oliver se podíval na mě.
V tu chvíli mi došlo, proč mě před večeří tak ochotně objal.
„U nás?“ zeptal jsem se.
„Jen na začátek.“
„Tak to tedy ne,“ řekla Helena.
„Mami, prosím tě...“
„Ne. Jestli chceš mít rodinu, musíš se o ni taky postarat. Nemůžeš čekat, že všechno zaplatíme my.“
„Já budu pracovat.“
„A studovat? A starat se o dítě? Olivere, ty si neumíš ani vyprat!“
Chtěl jsem něco říct, ale Helena mě předběhla.
„A ty se ho zase zastaneš, viď?“
„Ještě jsem nic neřekl.“
„Nemusíš. Znám tě.“
V tom měla pravdu.
Znali jsme se skoro třicet let.
Jenže posledních pár roků jsme spolu mluvili hlavně o tom, co koupit, co opravit a kdo zapomněl zaplatit elektřinu.
Helena měla pocit, že všechno leží na ní.
Já měl zase pocit, že nesmím udělat nic po svém, aniž bych si vyslechl přednášku.
A oba jsme měli dost rozumu na to, abychom věděli, že to není dobré.
Jen jsme s tím nic nedělali.
„Jestli budou potřebovat pomoc, tak jim pomůžeme,“ řekl jsem.
„Ty jim pomůžeš,“ opravila mě.
„Já už nehodlám celý život napravovat cizí chyby.“
„To není cizí chyba. Je to náš syn.“
„Právě proto by měl mít trochu rozumu.“
Oliver vstal a odešel do svého pokoje.
Zůstali jsme v kuchyni sami.
„Nemůžeš rozhodovat za nás oba,“ řekla Helena.
„A ty můžeš?“
Podívala se na mě.
„Víš, co je na tom nejhorší? Že už se mě ani nezeptáš, co chci já.“
„A ty se mě ptáš?“
Chvíli jsme na sebe koukali.
Pak Helena vstala.
„Já už takhle nechci žít.“
Myslel jsem, že mluví o Oliverovi a Amiře.
Jenže ona mluvila o nás.
Druhý den odjela k matce do Třeboně.
Vzala si oblečení na několik týdnů, notebook a pár knih.
Řekla, že potřebuje klid a čas na rozmyšlenou.
Nezastavoval jsem ji.
To byla možná moje první chyba.
Druhá byla, že jsem si myslel, že se brzy vrátí.
První týden jsme si ještě telefonovali.
Helena se ptala, jestli Oliver chodí do školy a jestli už jsme přišli na to, kde budou s Amirou bydlet.
Řekl jsem jí, že Amira zatím zůstává na koleji, ale že bych byl rád, kdybychom ji nejdřív poznali.
„Ty už jsi rozhodnutý,“ odpověděla.
„Nejsem. Jen nechci, aby v tom zůstali sami.“
„A já nechci, abychom zase všechno odnesli my.“
„Tak si o tom promluvíme, až přijedeš.“
„Nevím, jestli přijedu.“
To řekla poprvé.
Pak jsme spolu mluvili čím dál míň.
Oliver mezitím řešil Amiřin pobyt.
Končilo jí povolení spojené se studiem a měla strach, co bude dál.
Její rodina byla kvůli válce pryč z Chartúmu a návrat do Súdánu nepřipadal v úvahu.
„Musíme se vzít,“ oznámil mi jednou večer.
Položil jsem hrnek.
„Olivere, vy spolu chodíte pár měsíců.“
„Já vím.“
„A čekáte dítě.“
„Taky vím.“
„Tak mi řekni něco, co nevím.“
Chvíli mlčel.
„Mám ji rád, tati.“
To řekl tak obyčejně, že jsem neměl chuť se hádat.
Vytáhl jsem cigaretu.
Helena kouření v kuchyni nesnášela, takže jsem tam nikdy nekouřil.
Teď jsem si jednu zapálil.
Po dvou potáhnutích mi došlo, že mi ten smrad taky vadí, a típl jsem ji.
„Svatba sama o sobě žádné papíry automaticky nevyřeší,“ řekl jsem.
„Budete muset zjistit, co po vás chtějí úřady.“
„Já vím.“
„A škola?“
„Dodělám ji.“
„To už jsem slyšel.“
„Tati...“
„Dobře. Tak ji přiveď. Rád bych konečně poznal matku svého budoucího vnoučete.“
Oliver vyskočil a objal mě.
„Díky, tati.“
„Hlavně mě nepřeraz. Ještě budeš potřebovat někoho, kdo vám pomůže sestavit postýlku.“
Za chvíli byl pryč.
Já si udělal další kafe.
Napadlo mě, co by tomu řekl starý Bartoníček odvedle.
Pamatoval válku, komunisty i všechny naše prezidenty a tvrdil, že nejhorší věc, kterou zažil, byla výměna oken.
Firma mu je namontovala tak mizerně, že mu celou zimu táhlo na nohy.
Bartoníček měl na všechno jednu radu.
„Chlapče, život je jako blbej guláš. Buď ho sníš, nebo budeš o hladu.“
Ten můj právě dostal pořádnou porci koření.
Amira přišla ještě odpoledne.
Měla na sobě džíny, tenisky a veliký šedý svetr.
V ruce držela malou tašku.
Oliver stál vedle ní a vypadal nervózněji než ona.
„Dobrý den,“ pozdravila česky.
„Ahoj. Já jsem Oliverův táta.“
Podali jsme si ruce.
„Já jsem Amira.“
„To už vím. Pojď dál.“
Rozhlédla se po předsíni.
„Mám se zout?“
„Jestli chceš. Tady se kvůli botám nestřílí.“
Oliver se zasmál.
Amira taky, i když jsem si nebyl jistý, jestli vtip pochopila.
V kuchyni jsem postavil vodu na čaj.
„Kafe?“ zeptal jsem se.
„Ne, děkuju. Čaj.“
„Dobře. Aspoň mi nebudeš ujídat zásoby.“
Posadili jsme se ke stolu.
Amira mluvila česky pomalu, ale docela dobře.
Když jí chybělo slovo, pomohla si angličtinou.
Studovala ekonomii, doma měla matku a dva mladší bratry.
Otec jí zemřel před několika lety.
O válce v Súdánu mluvila jen krátce.
Její rodina musela z Chartúmu odejít a teď žila u příbuzných jinde v zemi.
Spojení s nimi nebylo vždycky jednoduché.
„Maminka ví o dítěti?“ zeptal jsem se.
Přikývla.
„Ví. Nejdřív se zlobila.“
„Tak to máme něco společného.“
Oliver do mě pod stolem kopl.
„Co je?“ podíval jsem se na něj.
„Říkám pravdu.“
Amira se usmála.
Pak se zeptala na Helenu.
Oliver ztuhl.
„Je u své matky,“ řekl jsem.
„Kvůli mně?“
„Kvůli celé té situaci.“
„Já nechci dělat problémy.“
„To už je trochu pozdě,“ odpověděl jsem.
Oliver se na mě zamračil.
„Ale neříkám, že jsi je udělala sama,“ dodal jsem.
„Na to byli potřeba dva.“
Amira se podívala na Olivera a poprvé se pořádně rozesmála.
Tehdy mi začala být sympatická.
Následující víkend se Amira nastěhovala k nám.
Přivezla dva kufry, několik knih a krabici věcí, které jsem nedokázal identifikovat.
Oliver jí uvolnil polovinu skříně.
Přesněji řečeno naházel svoje oblečení do dvou igelitek a strčil je pod postel.
Když jsem Heleně oznámil, že Amira bydlí u nás, dlouho mlčela.
„Takže už se nemám kam vracet.“
„Heleno, pořád je to i tvůj domov.“
„Ale rozhoduješ v něm sám.“
To jsem jí nedokázal úplně vyvrátit.
„Mohla jsi přijet. Mohli jsme to probrat.“
„A ty jsi mohl počkat.“
Měla pravdu.
Aspoň v tomhle.
Jenže Amira potřebovala bydlet a Oliver neměl peníze na vlastní byt.
Mohl jsem jim říct, ať si poradí sami.
Neudělal jsem to.
„Tak co mám podle tebe dělat?“ zeptal jsem se.
„To už je jedno.“
Položila telefon.
Naše domácnost se mezitím změnila.
V koupelně přibyly další lahvičky.
V lednici se objevily potraviny, které jsem běžně nekupoval.
A v kuchyni se začalo vařit něco jiného než moje obvyklá kombinace masa, brambor a toho, co bylo zrovna ve slevě.
Jednou Amira připravila súdánské jídlo z fazolí a koření. Vonělo to po celém bytě.
„Co to je?“ zeptal jsem se.
„Ful.“
„To zní jako něco, co se stane, když špatně zapojím pračku.“
Ochutnal jsem.
Bylo to dobré.
„Tak tohle můžeš dělat častěji.“
Amira se usmála.
„A vy mě naučíte svíčkovou?“
„Já? Tu umí Helena. Já zvládnu maximálně guláš.“
„Tak guláš.“
A tak jsme jednou v sobotu vařili guláš.
Amira krájela cibuli, já hlídal maso a Oliver dostal za úkol dojít pro chleba.
Vrátil se za hodinu.
Bez chleba.
„Potkal jsem Petra.“
„A chleba?“
„Zapomněl jsem.“
Podíval jsem se na Amiru.
„Vidíš? A s tímhle budeš vychovávat dítě.“
Zasmála se.
Oliver se urazil a šel pro chleba znovu.
Občas jsem si říkal, že to nakonec nemusí být taková katastrofa.
Pak přišel další dopis z úřadu, žádost o nějaké potvrzení nebo telefonát od Heleny, který skončil hádkou.
S pobytem Amiry to nebylo tak jednoduché, jak si Oliver představoval.
Museli jsme shánět dokumenty, překlady a zjišťovat, co všechno úřady požadují.
Amira měla navíc svoje studijní povinnosti a těhotenské kontroly.
Oliver začal chodit na noční směny do skladu.
Přes den měl přednášky, pokud je zrovna neprospal.
Amira pokračovala ve studiu, dokud jí to zdravotní stav dovoloval.
Já pracoval, platil složenky a po večerech poslouchal, jak se ti dva dohadují o kočárku.
„Tenhle je hezký,“ ukazovala Amira.
„Ale drahý,“ namítal Oliver.
„Tak tenhle?“
„Ten je ještě dražší.“
„Olivere,“ ozval jsem se od počítače, „zkus najít nějaký, který má čtyři kola a nestojí jako ojetá fabie.“
Nakonec jsme koupili použitý.
Byl skoro nový a stál třetinu ceny.
Poprvé jsem měl pocit, že se Oliver začíná chovat trochu rozumně.
Asi po měsíci jsem za Helenou zajel do Třeboně.
Neohlásil jsem se.
Zpětně uznávám, že to nebyl nejlepší nápad.
Otevřela mi tchyně.
Podívala se na mě tak, že jsem si připadal jako obchodní zástupce, který přišel v neděli ráno prodávat vysavače.
„Helena je na zahradě.“
Našel jsem ji u stolu pod pergolou.
Opravovala nějaké studentské práce.
„Ahoj,“ řekl jsem.
Zvedla hlavu.
„Co tady děláš?“
„Přijel jsem za tebou.“
„To vidím.“
Sedl jsem si naproti ní.
„Chtěl bych, aby ses vrátila.“
Odložila propisku.
„A co by se změnilo?“
„Nevím. Mohli bychom to zkusit.“
„To říkáš pokaždé.“
„Co mám říct jiného?“
„Třeba že chápeš, proč jsem odešla.“
Chvíli jsem přemýšlel.
„Vadí ti, že jsem nechal Olivera s Amirou bydlet doma.“
„To taky. Ale hlavně mi vadí, že jsi to udělal beze mě. A že sis ani nevšiml, jak dlouho už spolu nežijeme jako manželé.“
To mě zarazilo.
„Vždyť jsme spolu normálně žili.“
„Právě. Normálně. Ráno do práce, večer televize, o víkendu nákup. Kdy jsme naposledy někam jeli jen my dva?“
Nevzpomněl jsem si.
„A kdy jsme si naposledy povídali o něčem jiném než o Oliverovi nebo o penězích?“
Ani na to jsem neměl odpověď.
„Já nechci zpátky do stejného života,“ řekla.
„Tak ho změníme.“
„Ty tomu opravdu věříš?“
Chtěl jsem říct, že ano.
Jenže jsem si nebyl jistý.
Seděli jsme proti sobě a oba jsme věděli, že žádná jednoduchá odpověď neexistuje.
„A co Oliver?“ zeptal jsem se.
„Je to můj syn. Mám ho ráda. Ale nemůžu za něj žít.“
„A Amira?“
„Tu neznám. A možná jsem k ní byla nespravedlivá. Jenže to pořád neřeší nás dva.“
Nakonec jsme se domluvili, že si dáme ještě čas.
Odjížděl jsem s pocitem, že jsem nic nevyřešil.
A nejspíš jsem opravdu nic nevyřešil.
Bylo někdy po deváté večer.
Oliver měl noční a já seděl v kuchyni nad křížovkou.
Amira přišla v županu a udělala si čaj.
Břicho už měla pořádné.
Chodila pomaleji a poslední dobou si stěžovala, že ji bolí záda.
„Nemůžeš spát?“ zeptal jsem se.
„Malá kope.“
„To má po otci. Ten taky nikdy nevydržel v klidu.“
Sedla si naproti mně.
Chvíli jsme mlčeli.
„Helena nepřijede?“ zeptala se.
Odložil jsem propisku.
„Nevím.“
„Oliver říká, že ano.“
„Oliver je optimista. To má taky po někom jiném.“
Amira se pousmála.
„Myslím, že mě nemá ráda.“
„Ona tě vůbec nezná.“
„Ale ví, odkud jsem.“
To jsem nemohl popřít.
„Helena má problém s tím, že se všechno stalo moc rychle,“ řekl jsem.
„A taky s věcmi, které by jí vadit neměly.“
Amira přikývla.
„Moje maminka taky nechtěla, abych měla dítě tak brzy.“
„A co říká teď?“
„Ptá se, jestli jím dost zeleniny.“
Rozesmál jsem se.
„Tak vidíš. Matky jsou všude stejné.“
Amira chvíli míchala čaj.
„U nás, když začala válka, hodně lidí odešlo. Někteří se už nevrátili. Moje maminka říká, že člověk nemá odcházet od lidí, které má rád, jen proto, že má strach.“
Nevěděl jsem, co na to říct.
„Helena má strach?“ zeptala se.
„Asi jo.“
„Z čeho?“
Podíval jsem se na ni.
„Možná z toho, že už nebude všechno podle ní.“
Amira se napila čaje.
„To je škoda.“
„To teda je.“
Pak se zvedla, popřála mi dobrou noc a odešla.
Zůstal jsem sedět nad rozdělanou křížovkou.
Měl jsem tam jedno slovo na šest písmen. Upír, který vysává krev.
Vampýr.
Napsal jsem ho do políček a napadlo mě, že poslední měsíce ze mě taky něco docela slušně vysává život.
Ne Amira, ne dítě.
Spíš ty věčné starosti a telefonáty, které nikam nevedly.
Dopil jsem studené kafe a šel spát.
Oliver a Amira se nakonec vzali na radnici.
Byla to malá svatba.
Já, dva svědci, pár kamarádů a úřednice, která už zřejmě viděla všechno.
Amira měla jednoduché světlé šaty.
Oliver si půjčil sako od kamaráda a já mu ráno musel uvázat kravatu.
„To tě nenaučili?“
„Kdy bych ji potřeboval?“
„Třeba dneska.“
Helena nepřišla.
Pozvánku dostala.
Oliver jí dokonce osobně zavolal.
Popřála mu hodně štěstí, ale řekla, že na svatbu nepůjde.
Po obřadu jsme zašli na oběd.
Oliver si dal řízek, Amira kuře a já svíčkovou.
Nebyla špatná.
Jenže já měl celou dobu před očima prázdnou židli, na které měla sedět Helena.
Nedokázal jsem se toho zbavit.
Večer mi Oliver ukázal zprávu od matky.
„Přeju vám oběma hodně štěstí. Doufám, že budete šťastní.“
„Myslíš, že se někdy vrátí?“ zeptal se.
„Nevím.“
A tentokrát jsem opravdu nevěděl.
O pár dní později mi Helena zavolala.
„Potřebuju s tebou mluvit.“
„Tak přijeď.“
„Radši bych, abychom se sešli někde venku.“
Sešli jsme se v kavárně nedaleko její školy, kam ten den přijela vyřídit nějaké pracovní věci.
Objednala si čaj.
Já dvojité espresso.
„Rozhodla jsem se, že se rozvedeme,“ řekla.
Čekal jsem to.
Přesto mě to dostalo.
„Kvůli Oliverovi?“
Zavrtěla hlavou.
„Ne. Kvůli nám.“
„Třicet let zahodíme jen tak?“
„Nezahazujeme je. Těch třicet let jsme spolu prožili. Jen už nechci pokračovat.“
Díval jsem se do hrnku.
„Je v tom někdo jiný?“
„Není.“
„Tak proč?“
„Protože jsem v Třeboni po dlouhé době zjistila, že se ráno probouzím a nemusím přemýšlet, jestli se zase kvůli něčemu pohádáme.“
To se neposlouchalo dobře.
„Já jsem se taky nehádal rád,“ řekl jsem.
„Já vím. Ty ses radši zavřel k počítači.“
Měla pravdu častěji, než se mi líbilo.
„A co byt?“
„To budeme muset vyřešit. Nechci tě z něj vyhazovat, ale mám v něm taky svůj podíl.“
„Rozumím.“
Chvíli jsme mlčeli.
„Mrzí mě, jak jsem se zachovala k Amiře,“ řekla nakonec.
„To si nezasloužila.“
„Můžeš jí to říct.“
„Možná jednou.“
Dopili jsme.
Když odcházela, na chvíli se zastavila.
„Až se narodí malá, dej mi vědět.“
„Dám.“
Pak odešla.
Seděl jsem ještě dobrých dvacet minut nad prázdným hrnkem.
Tentokrát jsem věděl, že se Helena nevrátí.
Lena se narodila o necelé dva měsíce později.
Oliver mi volal krátce po šesté ráno.
„Tati, už je tady!“
„Kdo?“
„No přece Lena!“
Posadil jsem se na posteli.
„Aha. Tak gratuluju. Jsou obě v pořádku?“
„Jo. Amira je unavená, ale dobrý. Malá má tři kila dvacet.“
„Tak to je pěkný kus ženský.“
Oliver se zasmál.
Pak jsem slyšel, jak mu přeskakuje hlas.
„Tati, já jsem táta.“
„Já vím. Už několik měsíců ti to říkáme.“
Odpoledne jsem jel do porodnice.
Amira ležela na posteli, vypadala vyčerpaně, ale spokojeně.
Oliver seděl vedle ní a tvářil se, jako by právě vyhrál mistrovství světa.
Podali mi malou.
Byla drobná, měla černé vlásky a na nose malou vrásku.
Zamračila se na mě, jako bych ji obtěžoval.
„Ahoj, Leno,“ řekl jsem.
Otevřela pusu a zívla.
„No jo. Děda je nudnej. To ještě poznáš.“
Amira se usmála.
„Chcete ji pochovat déle?“
„Radši si sednu. Nerad bych ji upustil.“
Posadil jsem se s ní do křesla.
Bylo zvláštní držet zase tak malé dítě.
Naposledy jsem takhle choval Olivera.
Tenkrát jsem měl víc vlasů, míň kilo a připadal jsem si stejně bezradný.
Lena mi sevřela prst.
A bylo to.
Najednou jsem měl v náručí vnučku.
Žádná velká životní pravda mě neosvítila.
Jen jsem věděl, že tuhle malou budu mít rád a že pro ni udělám, co bude potřeba.
„Tati?“ ozval se Oliver.
„Co je?“
„Díky.“
Podíval jsem se na něj.
„Za co?“
„Za všechno.“
„Nech toho, nebo se tady rozbrečíme oba.“
Amira se začala smát.
Lena se probudila a spustila takový řev, že jsem ji radši rychle vrátil matce.
„Tak to má hlas po babičce,“ poznamenal jsem.
Oliver se zasmál, ale pak zvážněl.
Všichni jsme věděli, kterou babičku myslím.
Domů jsme Amiru s malou přivezli za několik dní.
Postýlka stála v Oliverově pokoji, kočárek v předsíni a všude byly pleny, lahvičky a dětské oblečení.
Ve schránce na mě čekal dopis od Heleny.
Poslala mi návrh na rozvod a základní představu o majetkovém vypořádání.
Připsala, že se chce domluvit bez zbytečných hádek a že si pro zbytek svých věcí přijede příští týden.
Přečetl jsem si to dvakrát.
Věděl jsem, že to přijde.
Sama mi to řekla.
Přesto bylo zvláštní vidět naše manželství rozepsané na několika úředních stránkách.
Byt, úspory, auto.
Třicet let života a nakonec seznam věcí, které si musíme rozdělit.
Na poslední stránce byl její krátký vzkaz napsaný rukou.
„Doufám, že jsou Amira i malá v pořádku. Až budeš mít čas, pošli mi prosím fotku.“
Sedl jsem si ke stolu.
Vytáhl jsem telefon a našel fotku, kterou jsem pořídil v porodnici.
Oliver na ní držel Lenu a Amira se na oba usmívala.
Poslal jsem ji Heleně.
Za pár minut přišla odpověď.
„Je krásná. Děkuju.“
Nic dalšího.
Dopis jsem složil a uložil do šuplíku k ostatním papírům.
Budeme se muset domluvit na bytě a penězích.
A jednou si snad dokážeme normálně promluvit i o něčem jiném.
Z Oliverova pokoje se ozval pláč.
„Tati!“ zavolal syn.
„Nevíš, kde jsou ty malé pleny?“
„Ve skříňce pod přebalovákem!“
„Tam nejsou!“
Zvedl jsem se a šel se podívat.
Samozřejmě tam byly.
„Olivere, ty bys nenašel ani slona v telefonní budce.“
„No jo, tak díky.“
Amira seděla na posteli a kojila malou.
Vypadala unaveně.
„Dáte si kafe?“ zeptala se.
„To bych měl spíš nabídnout já tobě.“
„Já mám čaj.“
„Tak dobře. Já si kafe udělám.“
Vrátil jsem se do kuchyně a zapnul konvici.
Za oknem pršelo.
Na stole ležely noviny, které jsem ještě nestihl přečíst.
V lednici byl zbytek včerejšího guláše a v obýváku čekala hromada prádla na složení.
Helena už se nevrátí.
To jsem konečně pochopil.
Mrzelo mě to.
Pořád mě to mrzelo.
Ale z vedlejšího pokoje se ozval Oliverův smích, pak Amira něco řekla a malá zase spustila.
Tak jsem si zalil kafe a šel se podívat, co se tam děje.
„Tati,“ zastavil mě Oliver ve dveřích, „myslíš, že to zvládneme?“
„Co přesně?“
„No... všechno.“
Chvíli jsem přemýšlel.
„Nevím,“ řekl jsem. „Ale moc na výběr nemáme.“
Přikývl.
„A hlavně,“ dodal jsem, „zítra ráno vstáváš k malé ty. Já už jsem si svoje odsloužil.“
„Jasně.“
„To říkáš teď.“
Oliver se zasmál a vrátil se k Amiře.
Dopil jsem kafe.
Bylo hořké a trochu přepálené, protože jsem zase nasypal moc prášku.
Takové to ticho, které jsem měl dřív doma, už asi jen tak nezažiju.
A když jsem slyšel, jak se ti dva dohadují, kdo půjde ohřát vodu, napadlo mě, že mi vlastně ani moc nechybí.
Tedy až na chvíle, kdy bych se rád pořádně vyspal.
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Kolem 200 lidí se v pátek odpoledne v Plzni zúčastnilo recesistického smutečního průvodu Plzeňský...
Skiareály na Vysočině čekají na mrazy, vodu na výrobu sněhu zatím mají
Skiareály na Vysočině jsou připravené na zimní sezonu. Kromě mrazu a sněhu by kvůli letošnímu suchu...
V Hlinsku zadrželi muže se zbraní a kuklou. Chtěl přepadnout banku, spekulují lidé
Ozbrojený muž v kukle se v pátek postaral o pořádné pozdvižení na Tylově náměstí v Hlinsku na...
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a Strany Konstruktivní Destrukce.
Zákon zakazuje pouze tři věci: špatnou muziku, zbytečné porady a vysvětlování vtipů.
NEVĚŘTE NIKOMU, KOMU JE POD DESET!