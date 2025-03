Hledání knihy

Dnešní poutavé a velmi zajímavé čtení se neodehrává v literární kavárně, nýbrž v prostoru, který je rovněž literatuře zaslíbený. V knihkupectví.

Takové knihkupectví, stejně jako antikvariát, je pro mě nebezpečnou oblastí. Zpravidla do něj vcházím s tím, že si odnesu maximálně jednu knihu, následkem čehož si odnáším minimálně čtyři.

Hlavním hrdinou dnešního příběhu je však jiný zákazník. Mladý muž, od pohledu student, který se opatrně přiblížil k mladé ženě, stojící za pultem pod cedulí „Informace,“ aby jí položil následující otázku:

„Dobrý den, máte tu, prosím, nějakou knihu o Peru?“

Oslovená rozevřela doširoka oči, téměř vyjekla leknutím a zeptala se:

„O čem že to?“

„No o tom, o Peru,“ trval na svém tazatel.

„Já nevím, jestli tu máme knížky o takových věcech,“ krčila rameny oslovená.

„No já bych potřeboval nějakou knihu o Peru,“ zazněl tazatel náhle rovněž nejistě.

„Jako jestli myslíte nějaké knížky o intimní hygieně nebo tak...?“ nahodila oslovená.

Nadechl jsem se, abych vstoupil do jejich debaty. Pak jsem si to rozmyslel a zase jsem vydechl.

„Cože?“ podivil se student. „Já myslím Peru, ten stát v Jižní Americe!“

V tu chvíli žena za pultem vypadala, že by se v ní krve nedořezal. Promluvila až po chvíli:

„A jo, tohle jste myslel. To jste měl říct hned. Já jsem měla obavu, že myslíte... No, víte, já jsem původně z Ostravy,“ načež celá rudá odkázala tazatele k příslušným regálům, kde by se měly knihy o jednotlivých státech Jižní Ameriky nacházet.