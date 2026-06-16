Hadr na loutky
Všechno to začalo tím, že jsem byl v jejích očích málo reprezentativní.
Chápete to?
Chlap dře, nosí domů prachy, ze kterých ona pak sponzoruje ty svý bio-koktejly a veganský dýchánky, a pak přijde domů a najde prázdno.
Ne prázdno v duši, ale prázdno ve skříni.
Moje milovaný, dokonale sepraný triko s logem Lemmyho, ve kterým jsem prožil nejlepší kocoviny svýho života, bylo pryč.
Moje džíny, které už měly vlastní osobnost, jak byly prošoupané od barových stoliček, taky.
Všechno.
Místo toho tam visely jakýsi pastelový hadry, ze kterých se mi dělalo fyzicky nevolno.
Prej abych „vypadal lépe“.
Prej abych jí nedělal ostudu před kamarádkama, který žijou z dotací a instagramových lajků.
„Cos to udělala?“ zeptal jsem se.
Hlas mi přeskočil, jako když vám v plný rychlosti selžou brzdy.
Cítil jsem, jak se mi v žaludku vaří žluč a ruka mi automaticky sjíždí k pasu, jako bych tam měl mít devítku s tlumičem a stříbrnýma kulkama na upíry.
Fakt, měl jsem chuť někoho rozstřílet na sračky.
Jenže místo krve tekly slzy.
Její slzy.
Okamžitě nahodila ten svůj klasickej program.
Obrácení zbraně hromadnýho ničení přímo proti mně.
Rozbrečela se tak strašně, že by to probudilo i chcíplýho psa pod podlahou.
„Já chtěla jenom pomoct! Já se tady pro tebe snažím a ty jsi na mě zlej!“ hysterčila.
Během pěti minut stihla obepsat půlku svýho fanklubu na telefonu a udělat ze mě tyrana roku, kterej ji psychicky deptá za to, že má slabost pro designový kousky.
Stál jsem tam, koukal na ten její ublíženej obličej a najednou to ze mě všechno spadlo.
Ta tma, ta naštvanost, i ten vztek.
Zbyla jenom čistá, chladná únava.
Došlo mi, že pro ni nejsem chlap, ale jenom rozbitej projekt, kterej se snaží přetvarovat k obrazu svýmu, aby měla co ukazovat na veřejnosti.
Sedl jsem si na postel, pohodlně jsem se rozvalil, a podíval se jí přímo do očí.
„Hele,“ řekl jsem klidně, a to ticho, které následovalo, bylo těžší než noční rozjezd z Hlavního nádraží.
„Ty hadry jsi koupila za moje prachy. Můj styl mi vydělal na tenhle byt. Takže teď sklapneš, sbalíš si ty svoje pastelový nesmysly a vypadneš. Protože já nejsem tvoje loutka.“
Zmlkla.
Poprvé v životě neměla co říct.
Ten její dokonale nacvičenej pláč narazil na zeď.
Venku zrovna projížděla tramvaj, skřípala v zatáčce a mně bylo v tom mým prázdným pokoji poprvé po dlouhý době hrozně dobře.
Bez ní, a klidně i bez těch starejch triček.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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