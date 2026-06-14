Guma na chodníku
Většina lidí, jež jsem znal, seděla v kanclu a dělala, že pracuje, zatímco tajně kontrolovala ceny piva, nebo se snažila vyhnout dospělosti, což byl sport, v němž jsme byli v naší komunitě mistři světa.
Boris byl král.
Aspoň si to myslel.
Byl to chlap, který si kupoval dražší košile, než měly cenu koberce v mém bytě, a auta, která měla víc koňských sil než rozumu.
Ale hlavně měl pověst.
Pověst, která se po firmě šířila rychleji než chřipka v lednu.
Že prý mu žádná neodolá.
Boris měl na tváři vždycky takový ten sebevědomý úšklebek, jako by věděl, co máš k obědu, i když ses s ním ani nebavil.
Měl to vymyšlený.
Na každou našel páku, na každou měl repliku.
Bylo to únavný, ale všichni jsme to tak nějak přijali.
Patřilo to ke koloritu našeho šedýho světa, stejně jako ta piva u stolu, kde jsme s ním sedávali.
Pak přišla ona.
Čerstvá krev.
Nevinný pohled, který by dokázal roztavit ledovec, a postava, která by dokázala zastavit dopravu na magistrále.
Boris vycítil kořist.
Jeho oči se zúžily na milimetr a v hlavě se mu rozjely kalkulace.
Viděl jsem to.
Viděl jsem, jak už si v mysli připravuje ty kecy, „náhodný“ setkání, ten svůj obvyklý tanec kolem ohně.
Odpoledne už stál u jejího stolu, opřený o zárubeň s tou nejvíc nonšalantní pózou, jakou si dokážete představit.
„Můžu tě svýzt?“ zeptal se, a ten hlas, bože, ten hlas byl hladký jako tekuté zlato.
Ona se jen usmála, takovým tím úsměvem, který říká: „Zkus to, kámo, uvidíme.“
Ale kývla.
Samozřejmě, že kývla.
Nikdy jsem nepochopil, proč na to ženský skáčou, ale skáčou.
Jeli jsme v jeho autě, já a Boris, a ona.
Byl jsme víceméně křoví pro jeho show.
Boris se snažil.
Vyprávěl vtipy, které nebyly vtipné, sypal historky z dob, kdy byl prý úspěšným podnikatelem (což byl v jeho podání eufemismus pro „měl jsem štěstí a prodával jsem věci, které lidi nepotřebují“), a neustále kontroloval, jestli se směje.
Znělo to spíš jako hluk v tunelu než jako rozhovor.
Pak to přišlo.
Boris zastavil před barem, kde jsme měli sraz s ostatními.
Vyskočil z auta, jako by ho píchla vosa.
Chtěl ukázat, jaký je to gentleman.
Běžel ke dveřím spolujezdce, aby je otevřel, jako by to byla scéna z filmu, který se hraje jenom v jeho hlavě.
A v tu vteřinu, v tu vteřinu, kdy se sehnul a otevřel dveře, vteřinu, která měla být triumfálním vrcholem jeho večera, v tu vteřinu se stalo něco, co by ani ten nejlepší režisér nevymyslel.
Boris zakopl o vlastní tkaničku.
Ale nezakopl jen tak.
Nebyl to pád na hubu.
Byl to pád do pekla.
Jak se zapotácel, jeho tvář se zkřivila do grimasy, která byla spíš karikaturou bolesti než něčím lidským.
A v tom šoku, v tom okamžiku, kdy se jeho tělo snažilo zachránit, co se dalo, se jeho ústa otevřela.
A z nich, jako by to byla scéna z nějakého podivného hororu, vyletělo něco, co tam mělo zůstat.
Horní patro.
Jeho vlastní, draze zaplacené horní patro.
A co bylo nejhorší?
Co bylo to absolutní, totální finále?
Když se to patro ocitlo na chodníku, Boris, který už byl v plném pádu, se na ně podíval s hrůzou v očích.
Nebyla to hrůza z bolesti, byla to hrůza ze ztráty tváře.
A pak, v tu vteřinu, kdy se na něj díval, a kdy se mu rty scvrkly do té hrozné, bezzubé, stařecké grimasy, Boris udělal ten nešťastný, osudný pohyb.
Rozšlápl si ho.
Vlastní drahé lakýrky rozšláply jeho důstojnost.
Na chodníku se ozvalo jen takové divné, duté skřípnutí.
Zvuk, který signalizoval konec jedné éry.
Pak ticho.
Absolutní, mrazivé ticho, které přerušil jen tichý, zadržovaný smích té dívky.
Smích, který pak vybuchl jako granát a naplnil celý ten zatracený chodník.
Smála se tak, že se musela opřít o kapotu jeho auta.
Boris tam stál, bez zubů, s rozšlápnutým plastem na botě, a díval se na ni.
Nebyl to pohled svůdce.
Byl to pohled člověka, který právě pochopil, že jeho svět skončil.
Ne s třeskem, ne s pompou, ale jen se skřípnutím drahé kůže na drahém plastu.
Nikdy se to nedalo zapomenout.
Ta vzpomínka se mi vryla do paměti víc než cokoli jiného.
Ten scvrklý obličej.
Ten smích.
Ten zvuk.
A já?
Já se jen usmál a šel domů.
Protože v tomhle světě, v tomhle zatraceném, shnilém světě, to byla jediná pravdivá věc, kterou jsem ten den viděl.
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
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