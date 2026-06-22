Gerontomise: Poslední kulka pro kapustu
„Pane Karle, vy nám zase bojkotujete ty dušené kapustičky,“ zakmitala nade mnou vrchní sestra s obličejem, který vypadal jako špatně vyžehlený ubrus.
V očích měla tu specifickou sadistickou laskavost, jakou disponují pouze lidé s razítkem na moc.
„A ten noční stolek... paní ředitelka říkala, že ty staré brožury o motorkách kazí estetický standard našeho zařízení.“
Standard.
To bylo to slovo.
Všechno tu mělo svůj standard, tabulky a procesy.
Testovali na nás optimální přežívání.
Každý krok monitorovaný, každá kalorie spočítaná.
Byla to dokonalá, sterilní simulace života, v níž chyběl jakýkoliv smysl, chlast, tuk i rokenrol.
Seděl jsem na posteli a měl pocit, že mi pod kůží pomalu krystalizuje nuda.
Proti mně visel na zdi kalendář s koťátky.
Chtělo se mi zvracet.
Kdybych měl u sebe devítku browninga, asi bych to koťátko humánně utratil, hned po té kapustě.
V pátek odpoledne jsem se rozhodl pro diverzní akci.
Využil jsem chvíle, kdy personál řešil logistický kolaps u hromadného podávání léků, proklouzl kolem recepce a vyrazil ven, do té tekuté, špinavé a nádherné reality pražských ulic.
Vzduch venku voněl benzínem, smaženým sýrem z rychlého občerstvení a blížící se bouřkou.
Nádhera.
Šoulal jsem se po chodníku, v kapse mě hřál tajně propašovaný lahváč a já se po dlouhé době cítil jako člověk, a ne jako položka v inventárním seznamu.
Jenže pumpa na levé straně hrudníku, ten můj letitý, špatně seřízený agregát, měl jiný názor.
Najednou se mi před očima udělaly mžitky.
Celý svět se nachýlil o pětačtyřicet stupňů, zvuky tramvají utichly a já ucítil, jak mi asfalt letí vstříc v bleskovém rychloposuvu.
Sakra, takhle trapně to skončit nemá, blesklo mi hlavou.
Čekal jsem tvrdý dopad a finální blackout, ale místo toho mě zachytily něčí ruce.
Silné, voňavé po mýdle a tabáku.
„Haló! Chlape! Držte se, slyšíte mě?“
Když jsem procitl, seděl jsem na lavičce a nademnou se skláněla ženská.
Mohlo jí být tak k pětašedesáti.
Měla na sobě džínovou bundu, kolem krku šátek s lebkami a v očích takový ten správný, uličnický jiskřivý neklid, který z většiny mých vrstevníků už dávno vyprchal.
Jmenovala se Helena.
„Vy jste mi dal,“ zasmála se a podala mi doušek vody.
„Už jsem myslela, že s váma budu muset dělat resuscitaci, a to bychom tady a teď asi nechtěli ani jeden.“
Začali jsme mluvit.
O lidech, o tom, jak se Praha mění v jedno velké, předražené obchodní centrum, o starých koncertech v Lucerně, o tom, jak je strašné, když vás vlastní příbuzní odloží do ústavu, aby měli klid a čistý stůl.
Helena byla jako zjevení.
Žádná ubrečená stařenka, ale ženská, která pořád ještě jezdila na staré stopětadvacítce a odmítala se smířit s tím, že svět patří už jenom mladým manažerům s bezkontaktními kartami a čistými nehty.
Když jsem se ten večer vrátil do „Kryštofa“, paní ředitelka měla monolog o odpovědnosti a porušení vnitřního řádu.
Koukal jsem na ni přes sklo jejích drahých brýlí a v duchu jsem se smál.
Byla to jen špatně naprogramovaná figura v systému, který mě už nedokázal udržet.
Druhý den dorazil syn.
Přišel v tom svém značkovém obleku, nervózně těkal očima a začal mi vysvětlovat, že ten můj třípokojový byt na Vinohradech jenom chátrá, že poplatky rostou a že by bylo rozumné ho převést na něj, aby ho mohl pronajmout.
Že prý se mi o ty peníze postará.
„Víš co, mladý muži?“ přerušil jsem ho uprostřed precizně připravené prezentace o rodinných financích.
„Ten byt prodám sám.“
Vykulil oči, jako bych mu řekl, že se hlásím do cizinecké legie.
„Ale tati, co bys s těma penězma dělal? Tady máš přece všechno...“
„Tady nemám nic, chlapče. Jenom čekárnu na funus,“ řekl jsem klidně.
„Sbal si ty svoje grafy a jdi. Já končím.“
Proces destrukce mého dosavadního, vnuceného života byl rychlý a mimořádně konstruktivní.
Byt šel na trh pod cenou, takže byl pryč za dva týdny.
Právníci sice prskali, syn přestal zvedat telefon, ale mně to bylo jedno.
S Helenou jsme si pronajali malý domek u trati kousek za Prahou, kde každou hodinu projížděl rychlík a barák se příjemně otřásal v základech.
Koupili jsme ojetou dodávku, dozadu hodili matraci, pár kousků oblečení, vařič a starou kytaru.
Sedíme teď na zápraží, pijeme levné víno z plastových kelímků, posloucháme dunění projíždějícího nákladního vlaku a plánujeme cestu k Baltu.
Systém byl porušen.
Test dopadl úspěšně.
Život sice nemá žádný jasný řád, ale zato má kurva grády.
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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