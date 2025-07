Flenďo Kropič a chaos v podzemí

Není nic divného na tom, že hrdinský příběh se odehraje i v úplně jiném světě, než je ten lidský. Leckdy je to svět doslova nelidský. A hrdinové nebývají lidé a nebývají ani zcela standardní.

Třeba takový Flenďo Kropič.

Na první pohled docela obyčejný krtek. Aspoň do té chvíle, než jste se na něj podívali podruhé.

Flenďo Kropič byl totiž mnohem víc než obyčejný krtek. Byl to krtčí umělec, nebo se za něj aspoň trochu pokládal.

Jeho rodiče kdysi dávno udělali chybu, když ho v jeho útlém dětství nechali hodinu se koupat v takové té barevné vodičce, která vytékala z myčky aut.

Když se po koupeli vrátil domů, prohlásil, že se stane trubadúrem.

Rodiče nevěděli, co to slovo znamená, nicméně vycházeli z knihy KrtDr. Hrabáka, že děti je třeba v jejich plánech a představách podporovat.

O půl roku později jste mohli Flenďa Kropiče potkat s podivným hudebním nástrojem vlastní konstrukce. Když jste se dívali dost dlouho, začalo vám připadat, že vidíte kombinaci píšťaly, plechového bubnu a rumbakoule.

Flenďo Kropič svému vynálezu říkal blafon. Ve chvíli, kdy do té části, která připomínala píšťalu, zafuněl, ostatní krtci začali zpravidla propadat trudomyslnosti a kapr z nedalekého rybníka dobrovolně vyskočil na břeh.

Jen Flenďo Kropič byl přesvědčen o tom, že vytváří hudbu, která přináší do života krtků radost.*

Kromě hudby tvořil Flenďo Kropič poezii.

Abyste si to dokázali představit, vezměte si libovolnou báseň Františka Hrubína, vymažte všechna slova a napište ji znovu tak, aby každá sloka končila slovem „ňuf.“

Popřípadě vezměte libovolnou báseň Jaroslava Vrchlického, vymažte z ní všechna slova a napište ji znovu tak, aby každá sloka končila slovem „ňuf.“

Anebo, ale to je už úkol pro hodně pokročilé, vezměte si legendární Máj od Karla Hynka Máchy, a přepracujte jej tak, že místo Máj se bude jmenovat Ňuf a bude se odehrávat mezi krtkem a křeččí samicí.

Tak tomu bylo i onoho dne, kdy se Flenďo rozhodl napsat Ódu na šťastně zkvašené zrno. Nicméně navzdory všem snahám jediné, co po dvou hodinách intenzivní práce vytvořil, bylo následující dvojverší:

„Zrníčko, zrníčko, když jsi tak malé,

máš v sobě život i chuť, co trochu pálé.“

Nedávalo to ani rytmus ani smysl. Čili přesně podle zásad Flenďovy poezie.

A právě ve chvíli, kdy se Flenďovo zoufalství začalo zhmotňovat a touha praštit s poezií a stát se krtčím uměleckým kovářem se zdála být tím nejlepším plánem, se ze tmy ozval hlas, který zcela zřetelně řekl:

„Máš slabý jamb a očividně přehlížíš třetí nohu verše.“

Flenďo Kropič sebou trhl, zamžoural a spatřil původce těch slov. Byla to velká šedivá krysa s tlustými brýlemi, huňatým ocasem a sešitkem básní pod jedním ramenem.

„Kdo vlastně jsi?“ zeptal se Flenďo opatrně.

„Já jsem Zdenda Hlodák,“ řekla krysa, čili vlastně krysák, „a jsem docentem poezie na Katedře kanální literatury. A tvá báseň si zaslouží kritiku. Konstruktivní, samozřejmě.“

Z toho, že se Flenďo okamžitě neodplazil pryč ocasem napřed, jasně vyplývá, že nebyl ve svém obvyklém rozpoložení. Namísto toho se posadil vedle Zdendy a začali spolu debatovat o poezii.

Krysák recitoval své verše, které psal za poslechu kapající vody, a Flenďo doplňoval své poetické pokusy, které pravidelně končily slovem „ňuf,“ až na závěrečný verš, který zněl „ňuf, ňuf, ňuf, bác.“

Nakonec prohlásil Zdenda: „Tvoje básně mají rytmus, ale postrádají myšlenku.“

Na to opáčil Flenďo: „Tvoje básně mají možná myšlenku, ale postrádají rytmus. Takže společně jsme vlastně…, vlastně rytmomyšlenkáři?“

Zdenda se zamyslel, pokýval hlavou a odpověděl: „Už je tomu tak. Ale v literární akademii o tom raději s nikým nemluv.“

Tak se stalo, že se mezi těmi dvěma zrodilo nevšední a málo pravděpodobné přátelství. O tři a půl dne později vytvořili krtko-krysí duet „Půl zrna poezie, lžíce bláta pravdy.“ Ten se téměř okamžitě stal hitem mezi všemi zvířaty, která byla ochotna poslechnout si více než první sloku (nebylo jich mnoho).***

Proto se ti dva rozhodli společně šířit poezii a mír (a občas i chaos, ovšem jen estetický) a kudy prošli, tam za nimi zůstal dojem, že i v hlíně může vzniknout něco umělecky hodnotného (jen to nesmí mít cokoli společného s těmito dvěma jedinci).

Přátelství je jako staré zrní – trochu klíčí, trochu plesniví, ale když ho správně ochutnáš, zjistíš, že to stálo za to.“

— Flenďo Kropič & Zdenda Hlodák, „Zrnobásně I.“

Flenďo Kropič ve své noře odpočíval a snažil se naladit svůj blafon.**** Najednou se ozval dusot hlodavčích nohou a dovnitř nahlédl šedohnědý čumáček s velkýma ušima. Poté, co se tvor objevil celý, bylo lze konstatovat, že se jedná o potkana°, který měl kapuci z pampeliškového listu, sluneční brýle (i když pod zemí je pořád tma) a v ruce něco, co vypadalo jako kříženec kleštiček na nehty a spínacího špendlíku.

„Jsem Zymbundl Šupan,“ řekl hned a bez okolků, „a hledám slavného krtčího trubadúra a pištce, jehož dobrá pověst ho předchází, samotného Flenďa Kropiče.“°°

„To jsem já,“ pronesl Flenďo.

Zymbundl si ho zkoumavě prohlédl (i přes ty sluneční brýle).

„Nastal chaos,“ řekl poté.

Flenďo pokrčil rameny. Pokud šlo o něj, chaos nebylo nic, co by mu bylo proti mysli.

Zymbundl nečekal zázraky, i tak byl Flenďovou nereakcí poněkud zklamán.

„Povídám,“ řekl důrazně, „že nastal chaos.“

Až tehdy jej Flenďo uznal hodna své odpovědi.

„A co já s tím jako?“ vyslovil pomalu a doplnil dva malé kamínky do té části svého blafonu, která připomínala rumbakouli.

Zymbundlova odpověď byla dlouhá a vyčerpávající. Snad mi milí čtenáři a o nic méně milé čtenářky odpustí, že se omezím na konstatování, že o dvě a půl hodiny později pronesl Flenďo osudové: „Aha, takhle to je.“

Flenďo šel za Zymbundlem. Nesl si svůj blafon, neboť jej potkan přesvědčil, že jedině hudba krtčího trubadúra může pomoci zvrátit chaos a znovu nastolil pořádek.°°°

Když kráčeli dost dlouho, najednou se potkan zastavil, obrátil se ke krtkovi a zeptal se: „Slyšíš?“

„Ale jo, slyším, co že to sakra slyším?“ vyhrkl Flenďo.

Chvíli točil hlavou sem a tam, tam a sem, aby nakonec zvolal: „Už to mám! Někdo nám krade zrní. A je to, čmuchy čmuch, je to křeček. Ne, počkat. To není jeden křeček.“ Odstrčil zcela konsternovaného potkana a bojově vyrazil vpřed.

V místě, kde se podzemní nora (podzemní, ne Fridrichová) rozšiřovala do zásobárny, se míhali křečci. Byly jich desítky. Každý měl na hlavě malou bezpečnostní motorkářskou helmu a na zádech jakýsi podivný motorový strojek. A co bylo nejhoršího, kradli všechny dostupné zásoby zrní.

„Co to sakra je?“ zahudroval Flenďo Kropič.

„My tu krademe,“ prohlásil drze jeden z křečků. „A ty nám nepřekážej. Anebo, jestli jsi ten slavný krtčí trubadúr, tak nám něco zahraj, ať se nám líp krade.“

Flenďo se zamyslel a pomalu přisunul foukací konec blafonu ke své tlamičce.

„Hudba přece spojuje národy,“ řekl si. „Proč by nemohla spojit hmyzožravce s těmito hladovci.“

„To jsou hlodavci, ne hladovci,“ ozval se za ním Zymbundl.

„Navíc,“ pokračoval Flenďo ve své úvaze, „moje hudba je proslulá svou harmonickou kvalitou. Co může na tyhle prohnané křeččí zloděje zapůsobit víc než moje něžná hudba?“°*

Nečekal na nic a mohutně zadul.

O přibližně jedenáct a půl minuty později mu došel dech, i odložil blafon.

Když se okolo sebe rozhlédl, poděšeně zamrkal. Pak se rozhlédl ještě jednou.

To, co spatřil, ho doslova šokovalo. Všude kolem blikala žlutá, zelená, modrá, oranžová, bílá a červená světla. Skupina žížal tančila kankán. Po celé noře se váleli křečci, kterým tekla z uší krev. Dva poslední životaschopní křečci odnášeli své padlé druhy.

Před Flenďem klečel vypasený křeček syrský, klaněl se až k zemi a drmolil omluvu:

„Přijměte, pane krtku, mou hlubokou omluvu. Všechno zrní jsme do posledního kousku vrátili do vaší zásobárny. Už nikdy sem nepřijdeme s loupeživými úmysly.“

„Šmarjá, kdo že to jsi?“ zeptal se Flenďo.

„Já jsem nejvyšší křeččí mafián, vůdce gangu zlodějů zrní. Moje jméno je tak děsivé, že kdo ho slyší, propadá panice. Jmenuji se totiž,“ následně ztišil hlas až do šepotu a dodal, „Mireček.“

Flenďo chvíli přemýšlel, pak zlehka pokrčil rameny a pronesl: „Tak teda jo.“

Nad velkým krtincem vyšlo slunce. Jeho odlesk se odrážel v tůňce, u níž seděl rybář, který si pochutnával na šunce.

Flenďo Kropič se probudil, zazíval, načechral si kožíšek a sáhl po tužce.

„Je čas napsat novou báseň,“ zamumlal.

*) Nutno dodat, že i v krtčí komunitě, která je sama o sobě hodně tolerantní, byl v tomto názoru osamocen. Nebylo totiž výjimkou, že během jeho zvukové produkce se v hlíně rozsvítila barevná světla, kořeny staletých dubů se rovnaly a žížaly začaly tančit macarenu, a to je opravdu něco, co nechcete vidět.**



**) Flenďo Kropič tvrdí, že to všechno, co se dělo a začalo to rozsvícenými světly v hlíně, nemělo s jeho hudbou nic společného a že za to beztak může nějaký žížalí záškodník. Je ovšem zároveň jediný svéprávný tvor, který tomuto tvrzení věří.



***) Krysy při poslechu toho duetu plakaly, krtci bušili pěstičkami do hlíny a jeden starý pavouk se tak dojal, že se zamotal do své vlastní pavučiny a nakonec sežral sám sebe.



****) Bohužel (nebo taky naštěstí) nikdo neví, proč se o to pokoušel.



°) Potkan se od krysy, pro ty, kteří to dosud nevědí, liší především charakterem. A také tím, že se často odmítá s kýmkoli přátelit.



°°) Toto vyslovit jej stálo velké sebezapření. Trénoval to mnohokrát, než se zbavil potřeby se během vyslovení celé věty minimálně třikrát ďábelsky rozesmát. Pokud nevíte, jak to vypadá, když se potkan ďábelsky směje, pak vězte, že je to třetí nejděsivější zvuk podzemního světa.

°°°) To už od něj byla vyložená ironie. Jediné potkanovo štěstí bylo, že krtci ironii moc nechápou.

°*) Spousta věcí.