Fanoušci skupiny Ciment žasnou. Z kvartetu se stal kvintet.
Vsetín (Od našeho externího zpravodaje) – Rocková veřejnost napříč Valašskem je v šoku. Legendární skupina Ciment, založená, vedená a nejvíce reprezentovaná neméně legendárním Petrem Zezulkou, prodělala těsně před začátkem letní festivalové sezóny výraznou změnu v sestavě, která je pro fanoušky nepříliš pochopitelná.
„Tož,“ nalévá si Petr Zezulka kalíšek místního ovocného lektvaru, „už nám psali, že je to zrada tých našich ideálů. Že jak by to vypadalo, kdyby takoví Beatles hráli v pětich. Nebo Black Sabbath, šak? Tož ale u nás to mělo aji svoju pravú příčinu, šak?“
Petr Zezulka upije a pokračuje: „Tož jak my nahráváme ty naše desky, tož on tam ten náš kytarista nahraje fšecko sám. Sóla, doprovody, bridže, fšecko, co do tých našich pěsniček patří. Tož ale potem ideme na koncert, a diváci čujú enem neco, a druhú polovicu teho, co čuli z desky, tam není, šak?“
Skupina se rozhodla pro rozšíření sestavy o druhou kytaru. Konkurs probíhal od jara a vystřídalo se na něm přes 718 kytaristů. Věkové spektrum bylo od těch, kteří sotva vylezli ze ZUŠ, až po ty, kteří viděli Keitha Richardse jako malého kluka.
„Enemže,“ nalívá si Petr Zezulka další kalíšek, „žádný sa nám jaksik nepozdával. Furt to nebylo ono. Už sem z teho byl unavený, tož sme s ogarama zašli na koncert tých slovenských Horkýžů Slížů. A tam sem si fšiml, že s nima hraje jedna taková šikovná cérečka. Tož ňa napadlo najíť nejakú tu cérečku, kerá by hrála aji s nama, šak?“
Konkurs dívek probíhal podobně neslavně, až se objevila mladá žena asijského vzhledu, která si nesla červenou kytaru Fender. Ačkoli byl Petr Zezulka skeptik, ukázalo se, že je to konečná vítězka konkursu.
„Tož,“ popisuje Petr Zezulka, „Ona tam enem tak přišla, zapojila si ten svůj nástroj do teho našeho Maršála, neco si poštelovala v pak vypálila také sólo, že by starý Džimi Hendrix dostal osypky a zahodil svoju kytaru. Tož sme hnedkaj věděli, že ju musíme mět v skupině, šak?“
Jak se našemu zpravodaji podařilo zjistit, nešlo o omyl. Vítěznou hráčkou je totiž 강룡희 (Kang Ryong-hui), korejská kytarová virtuoska.
Její umění můžeme zhodnotit zde:
„Tož,“ dodává Petr Zezulka, „ta cérka nám řekla, jak sa menuje, ale my sme jí nerozuměli, tož jí říkáme Kača, šak? No ale hraje výborně, tož si ju necháme a třeba ju naučíme mluvit pěkně po našem.“
Na přiložené fotografii je Petr Zezulka druhý zleva a Kang Ryong-hui uprostřed.
Nezbývá než popřát nové sestavě Cimentu hodně úspěchů do koncertování i do nové tvorby.
Martin Irein
Benzín, infuze a jiné rodinné recepty
Dům stál na kopci, kousek za městem, tam, kde už silnice ztrácela ambice a měnila se v hnědou šmouhu plnou kořenů a střepů od piva.
Martin Irein
Kyselé okurky s olověnou příchutí
Kdysi jsem kdesi četl, že rodinu si člověk nevybírá, což je pravda, avšak na druhou stranu nikde není napsáno, že s ní musíte v pátek v podvečer absolvovat pochodové cvičení skrze nákupní centrum Flora.
Martin Irein
Hadr na loutky
Chlap dře, nosí domů prachy, ze kterých ona pak sponzoruje ty svý bio-koktejly a veganský dýchánky, a pak přijde domů a najde prázdno.
Martin Irein
Jeden děsivý sen jedné Češtinářky
Probudila se s prsty od křídy. Svět za oknem divně hučel a pravidla, o která se celý život opírala, byla pryč. Podmět s přísudkem se neshodoval, všechno bylo rozvolněné a tekuté.
Martin Irein
Zimní groteska o jednom kocourovi, dvou taškách a těžkém kalibru domácí spravedlnosti
Kocour Ríša to zabalil těsně před Silvestrem. Ležel v obýváku na starém křesle, ztuhlý jako poleno, a tchyně nad ním vyluzovala zvuky, které vzdáleně připomínaly ostřelování Varšavy.
|Další články autora
Zemřela Zdena Mašínová, dcera legionáře a perzekvovaná sestra uprchlých odbojářů
Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, jejíž bratři za totality utekli ozbrojení na Západ. Čelila...
Jiřák po dvou a půl letech otevírá. Podívejte se, co změnila velká rekonstrukce
Náměstí Jiřího z Poděbrad, které je jedním z nejvýznamnějších a nejnavštěvovanějších míst v Praze,...
Nejen důchodci jezdí v Praze zdarma. Za MHD neplatí děti a tyto profese, výhody mají i někteří psi
Pražská MHD patří navzdory svému rozsahu k těm nejlevnějším v zemi, i tak může být nákup ročního...
Pražská muzejní noc 2026: Na Florenci se chystá videomapping zdarma, zahraje i Lake Malawi
Více než 60 muzeí, galerií a dalších kulturních institucí otevře své brány netradičně v nočních...
Erekce v kanclu, „chlupatá“ vagína i britský fetiš. Netflix natočil tak trochu jiný romanťák
Klasická romantická blbina, takzvaný romcom, bez velkých překvapení. Tak popisuje většina kritiků i...
V Uherském Brodě se otevřel domov komunitního typu pro dospělé s postižením
V Uherském Brodě na Uherskohradišťsku se otevřel nový domov komunitního typu pro dospělé s...
Ivo Mitáček bude kandidovat do Senátu ve zlínském obvodu s podporou STAN
Nezávislým kandidátem s podporou hnutí STAN bude v podzimních senátních volbách v obvodu 78 Zlín...
Část metra B stojí. Ve stanici Anděl srazila souprava muže, na místě zemřel
Ve čtvrtek vpodvečer srazila souprava pražského metra ve stanici Anděl na lince B muže, který střet...
Ať se pomník Radeckého vrátí na Malostranské náměstí, souhlasí zastupitelé
Zastupitelé Prahy souhlasili s návratem pomníku maršála Radeckého na Malostranské náměstí. Dnes to...
Prodej pozemku k bydlení, 1963 m2, Petřvald, ul. Šumbarská
Šumbarská, Petřvald, okres Karviná
3 360 000 Kč
- Počet článků 500
- Celková karma 10,90
- Průměrná čtenost 383x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.