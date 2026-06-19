Falešný tón v dur, krev v moll
Valerie.
Žena s vizáží pruského generála v kostýmku od Huga Bosse a s hlasem, který by dokázal řezat sklo.
„Muzikant,“ pronesla a slovo muzikant z jejích úst znělo jako diagnóza pohlavní choroby. „Třicet čtyři let. Žádná poctivá práce, žádný kariérní postup. Jen to věčné šmidlání, Marku. Moje dcera si mohla vzít někoho z bankovního sektoru. Někoho, kdo ví, co je to úroková sazba u spořícího účtu.“
Nadechl se, abych namítl, že hrát první housle ve filharmonii a občas odjezdit turné po Německu není úplné flákačství, ale pak jsem to vzdal.
Nemělo to cenu.
Pro Valerii byl svět rozdělen na lidi, kteří generují zisk, a na líné floutky, kteří parazitují na systému.
Já patřil do té druhé kategorie.
Sbalil jsem futrál a šel radši do noci, kde město vonělo naftou, smaženými hranolky a starým listím.
Koleje tramvají svítily v neonu jako stříbrné nitě, které sice někam vedou, ale vy nevíte kam.
A bylo vám to jedno.
O dva týdny později nastal Den D.
Prestižní charitativní ples Nadace pro lepší zítřky.
Valeriino životní dílo, kde se měla sejít smetánka města – od primátora po majitele místních kafilérií.
Všichni v černých oblecích, upjatí, s úsměvy, které vypadaly jako po aplikaci botoxu.
Seděl jsem v koutě u stolu s označením „Rodina“, kam mě uklidili, abych nekazil vizuální dojem, a mechanicky usrkával teplé šampaňské.
A pak se ten dokonale namazaný stroj na prestiž zadrhl.
Zákulisím probleskla zpráva: hlavní hvězda večera, swingový big band z Prahy, uvízl na dálnici za hromadnou nehodou.
Kamion s prasaty tam zablokoval oba směry.
Žádná hudba.
Žádný program.
Ticho, které v sále nastalo, bylo těžší než olověná vesta.
Valerie zbělela.
Viděl jsem na ní, jak v duchu počítá škody na své reputaci.
Ty pohledy ostatních paniček už nebyly uctivé, byly to pohledy supů, kteří větří krev.
V tu chvíli jí společenský status utíkal mezi prsty jako písek.
Vstal jsem.
Nevím proč.
Možná ze soucitu, možná proto, že se ve mně probudil zvrácený smysl pro drama.
„Mám v autě nástroj,“ řekl jsem jí tiše, když kolem mě mžikala očima plnýma paniky.
„Ty?“ sykla. „To tu chceš hrát ty tvoje lidovky? Tohle je prestižní akce!“
„Buď já, nebo tu budeme poslouchat chroupání slaných tyčinek,“ pokrčil jsem rameny.
Za pět minut jsem stál na pódiu.
Sám.
Jen já a moje staré dřevo.
Reflektor mě praštil do očí tak silně, až jsem měl pocit, že mi vypálí sítnici.
V sále to zašumělo.
Pár chlapů v první řadě se uchechtlo.
Nasadil jsem smyčec na struny.
V tu chvíli ze mě všechno spadlo. Ta tchynina arogance, ty kecy o úrocích, všechen ten každodenní balast.
Chtěli jste show?
Budete ji mít.
Nezčal jsem Bachem.
Začal jsem temným, těžkým riffem, ze kterého mrazilo.
Rychlé, agresivní údery smyčce, ze kterých odletovala kalafuna jako jiskry z brusky.
Struny naříkaly pod tlakem, prsty mi tancovaly po hmatníku rychlostí kulometné palby.
Byla to čistá, surová energie, která řezala ten upjatý vzduch na kusy.
Zrychloval jsem.
V hlavě mi duněl rytmus nočního vlaku, dunění motorů, tlukot srdce štvané zvěře.
Smyčec svištěl vzduchem jako katana a já měl pocit, že kdybych teď přetrhl strunu, zfackuje to lidi v první řadě.
Sál ztichl.
Nikdo ani nedýchal.
Ty paničky v drahých róbách najednou zapomněly na své kabelky a chlápci s doutníky civěli s otevřenou pusou.
Z temného tónu jsem plynule přešel do melancholického, táhlého blues, které se táhlo prostorem jako kouř z levné cigarety, čisté a syrové.
Město venku žilo svým vlastním životem, vlaky supěly po mostech a tady uvnitř se právě odehrávala poprava předsudků.
Když jsem dohrál poslední akord a nechal ho doznít do absolutního ticha, v sále by se dal slyšet pád špendlíku.
A pak to bouchlo.
Potlesk, který málem shodil štukový strop.
Lidé vstávali ze židlí, řvali, jako by byli na rockovém koncertě.
Sestoupil jsem z pódia, z prstů mi odkapával pot a v uších mi zvonilo.
Valerie stála u panelu s občerstvením.
Vypadala, jako by ji právě přejel parní válec, ale v očích měla něco, co jsem tam ještě nikdy neviděl.
Respekt.
Možná poprvé v životě pochopila, že svaly a peníze nejsou všechno.
Že někdy stačí čtyři struny a kus žíně, abyste změnili pravidla hry.
„Marku,“ vydechla a podávala mi sklenici něčeho, co rozhodně nebylo teplé. „To... to bylo...“
„V pořádku, Valerie,“ usmál jsem se, vzal si sklenici a napil se. „Příště mi tam ale napište ty úrokové sazby. Ať je to kompletní.“
Martin Irein
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Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
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