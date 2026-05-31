Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Exit interview

Déšť padal na město jako špatně načasovaná výčitka. Frankfurt v noci nevypadal jako finanční centrum Evropy.

Spíš jako místo, kde si bohatí kupují skleněné věže, aby nemuseli vidět vlastní prázdnotu. Seděl jsem v kuchyni nad studenou kávou a notebookem, který právě nabízel poslední šanci stát se někým důležitým.
„Senior Operations Lead.“
Titulek zářil na obrazovce jako neon nad nočním barem. Více peněz. Víc lidí pod sebou. Víc schůzek. Víc powerpointů. Víc života sežraného korporací po malých, účetně optimalizovaných kusech.
A taky firemní auto.
To mě rozesmálo.
Je zvláštní, jak firmy pořád věří, že člověka uloví na leasingovou Audi a multisportku.
Jako kdyby se lidská duše dala umlátit benefity.

Telefon zavibroval.
„Tak co? Vezmeš to?“ psal Roman.
Roman byl ten typ člověka, který nosí chytré hodinky i do sprchy.
Tvrdil, že úspěch je disciplína.
Já si spíš myslel, že úspěch je dobře prodávaná forma chronického stresu.
Nalil jsem si rum.
Levný.
Upřímný.
Nepředstíral nic.
Venku projela tramvaj a světla se rozmazala po mokrém skle.
Město znělo jako unavený motor.
Někde v dálce houkala sanitka.
Ve Frankfurtu člověk nikdy nevěděl, jestli někdo umírá, nebo jen nestíhá termín.

Nabídka byla jednoduchá: prodat další kus života za větší číslo na účtu.
Před pěti lety bych po tom skočil.
Před pěti lety jsem ještě věřil, že kariéra je něco jako RPG strom schopností.
Že když dost dlouho grindíš, odemkneš štěstí.
Neodemkneš.
Jen tě přehodí do vyšší obtížnosti.
Více peněz znamená větší byt, ale taky méně času v něm být.
Více odpovědnosti znamená více lidí, kteří ti píšou v sobotu večer.
Více prestiže znamená, že už nikdy úplně nevypneš hlavu.
Poznal jsem ty lidi nahoře.
Chodili rychle.
Mluvili hlasitě.
Smáli se o půl sekundy déle, než bylo přirozené.
A oči měli mrtvé jako vypálené monitory.

Korporát je zvláštní džungle.
Nejsilnější tam neumí přežít.
Jen nejdéle předstírají, že jsou v pohodě.
Znovu zavibroval telefon.
Tentokrát hlasovka.
„Hele, nedělej blbosti,“ řekl Roman. „Taková šance nepřijde dvakrát.“
Měl pravdu.
Nepřijde.
Stejně jako některé mrtvice.
Některá vyhoření.
Některé rozvody.
Vstal jsem a otevřel okno.
Do bytu vlezl studený vzduch a pach mokrého asfaltu.
Někde dole se dva opilci hádali o cigaretu nebo filozofii.
Ve dvě ráno to bývá totéž.

Díval jsem se na světla bankovní čtvrti.
Chrám moderní víry.
Katedrála lidí, kteří prodali přítomnost za powerpointovou představu budoucnosti.
A tehdy mi to došlo.

Já vlastně nechci vyhrát.
Ne tuhle hru.
Nechci mít diář plný callů a život prázdný jak hotelový minibar.
Nechci ve čtyřiceti zjistit, že jediné, co jsem opravdu budoval, byly kvartální výsledky někoho jiného.
Nechci dostat lepší kancelář výměnou za horší spánek.
Tak jsem otevřel mail.
Prsty chvíli visely nad klávesnicí.
Pak jsem napsal:
„Děkuji za nabídku, ale rozhodl jsem se ji nepřijmout.“
Bez vysvětlení.
Bez korporátní poezie.
Bez keců o nových výzvách.
Enter.
Hotovo.

Venku pořád pršelo.
Ale nějak tišeji.
Nalil jsem si další rum a poprvé po několika měsících jsem neměl pocit, že mi někdo stojí na krku.
Peníze jsou důležité.
Každý, kdo tvrdí opak, buď lže, nebo dědil.
Ale existuje moment, kdy další nula na účtu začne být dražší než vlastní život.
A já ten moment právě potkal.

Autor: Martin Irein | neděle 31.5.2026 9:47 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Martin Irein

Svíčková pro zbloudilé kulky

Déšť bičoval okno salonku restaurace Na Růžku s intenzitou, jakou by člověk čekal spíš od rozjetého rotačního kulometu než od májového odpoledne.

30.5.2026 v 9:09 | Karma: 8,40 | Přečteno: 135x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Krysa v drahém kožichu

Někdy stačí vteřina a z klidného večera je hromadný hrob. Seděl jsem u tchyně v obýváku, na talíři chladla kachna a já měl neodbytný pocit, že jsem měl radši zůstat v garáži a čistit hlaveň své osmadvacetiranné brokovnice.

29.5.2026 v 16:33 | Karma: 12,82 | Přečteno: 241x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Krvavé menu s příchutí svobody

Předkrmem byl humr. Odporná, přerostlá mořská štěnice, která na talíři vypadala, jako by ji před chvílí vytáhli z chladicího boxu laboratoře na genetické mutace.

28.5.2026 v 16:31 | Karma: 10,37 | Přečteno: 176x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Výplatní páska v kaluži krve

Seděl jsem v podkroví toho podělaného baráku v satelitu za Prahou a čistil hlaveň své Saigy. Venku pršelo takovým tím drobným, otravným způsobem, ze kterého dostáváte chuť někoho uškrtit, nebo aspoň napsat smutnou básničku.

27.5.2026 v 16:32 | Karma: 11,13 | Přečteno: 197x | Diskuse | Poezie a próza

Martin Irein

Drsné sbohem pro karase v olověné řece

Déšť tloukl do okna nonstop od předvčerejška, jako by se snažil smýt z předměstí i ty poslední zbytky charakteru, ale na mastný film usazený na výčepním pultu Nočního azylu by byla krátká i potopa světa.

26.5.2026 v 17:00 | Karma: 10,71 | Přečteno: 180x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
25. května 2026  15:08

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
27. května 2026  15:43

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.
23. května 2026  18:53

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů
24. května 2026

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...
27. května 2026  4:19,  aktualizováno  7:42

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v...

Prahu nejvíc navštěvují Češi, Němci a Američané. Přibývá Izraelců i Číňanů

Den otevřených dveří na Pražském hradě (18. dubna 2026)
31. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:52

Nejvíce turistů přijelo do Prahy v loňském roce z České republiky. Praha je čtvrtým rokem po sobě...

O vyzdobení podchodů se opět postarají sprejeři, ztvární malby z historie města

Druhý podchod pod Masarykovou ulicí spojuje sídliště Pražská a Výšina se...
31. května 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Havlíčkův Brod nechá nově vymalovat tři podchody ve městě. Na stěnách dvou by se měla objevit...

Dělníci začnou budovat základovou desku parkovacího domu u Dětské nemocnice Brno

DÄ›lnĂ­ci zaÄŤnou budovat zĂˇkladovou desku parkovacĂ­ho domu u DÄ›tskĂ© nemocnice Brno
31. května 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Za čtyři měsíce od zahájení stavby parkovacího domu u brněnské Dětské nemocnice v Černopolní ulici...

Výstava o tajemném dole přinesl chebskému muzeu Zlatého mamuta

Instalace výstavy mapující příběh cínového dolu Sauersack
31. května 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

Zlatého mamuta, Cenu Karla Absolona za popularizaci archeologie získala interaktivní výstava Muzea...

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Martin Irein

  • Počet článků 474
  • Celková karma 10,25
  • Průměrná čtenost 392x
Básník, filosof, trubadúr, alchymista, labužník života, elegán, gurmán, ochránce lidských práv a husitský gentleman (i když husitství a gentlemanství prý nejde dohromady), milovník přírody (nebo aspoň toho, co z ní zbylo), krásné literatury, německé poezie, středověké filosofie, moderního pětiboje a paličkování (i když údajně dosud nevím, co je to herdule).

Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).

Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“

Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“

Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.

Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.

Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).

Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.