Exit interview
Spíš jako místo, kde si bohatí kupují skleněné věže, aby nemuseli vidět vlastní prázdnotu. Seděl jsem v kuchyni nad studenou kávou a notebookem, který právě nabízel poslední šanci stát se někým důležitým.
„Senior Operations Lead.“
Titulek zářil na obrazovce jako neon nad nočním barem. Více peněz. Víc lidí pod sebou. Víc schůzek. Víc powerpointů. Víc života sežraného korporací po malých, účetně optimalizovaných kusech.
A taky firemní auto.
To mě rozesmálo.
Je zvláštní, jak firmy pořád věří, že člověka uloví na leasingovou Audi a multisportku.
Jako kdyby se lidská duše dala umlátit benefity.
Telefon zavibroval.
„Tak co? Vezmeš to?“ psal Roman.
Roman byl ten typ člověka, který nosí chytré hodinky i do sprchy.
Tvrdil, že úspěch je disciplína.
Já si spíš myslel, že úspěch je dobře prodávaná forma chronického stresu.
Nalil jsem si rum.
Levný.
Upřímný.
Nepředstíral nic.
Venku projela tramvaj a světla se rozmazala po mokrém skle.
Město znělo jako unavený motor.
Někde v dálce houkala sanitka.
Ve Frankfurtu člověk nikdy nevěděl, jestli někdo umírá, nebo jen nestíhá termín.
Nabídka byla jednoduchá: prodat další kus života za větší číslo na účtu.
Před pěti lety bych po tom skočil.
Před pěti lety jsem ještě věřil, že kariéra je něco jako RPG strom schopností.
Že když dost dlouho grindíš, odemkneš štěstí.
Neodemkneš.
Jen tě přehodí do vyšší obtížnosti.
Více peněz znamená větší byt, ale taky méně času v něm být.
Více odpovědnosti znamená více lidí, kteří ti píšou v sobotu večer.
Více prestiže znamená, že už nikdy úplně nevypneš hlavu.
Poznal jsem ty lidi nahoře.
Chodili rychle.
Mluvili hlasitě.
Smáli se o půl sekundy déle, než bylo přirozené.
A oči měli mrtvé jako vypálené monitory.
Korporát je zvláštní džungle.
Nejsilnější tam neumí přežít.
Jen nejdéle předstírají, že jsou v pohodě.
Znovu zavibroval telefon.
Tentokrát hlasovka.
„Hele, nedělej blbosti,“ řekl Roman. „Taková šance nepřijde dvakrát.“
Měl pravdu.
Nepřijde.
Stejně jako některé mrtvice.
Některá vyhoření.
Některé rozvody.
Vstal jsem a otevřel okno.
Do bytu vlezl studený vzduch a pach mokrého asfaltu.
Někde dole se dva opilci hádali o cigaretu nebo filozofii.
Ve dvě ráno to bývá totéž.
Díval jsem se na světla bankovní čtvrti.
Chrám moderní víry.
Katedrála lidí, kteří prodali přítomnost za powerpointovou představu budoucnosti.
A tehdy mi to došlo.
Já vlastně nechci vyhrát.
Ne tuhle hru.
Nechci mít diář plný callů a život prázdný jak hotelový minibar.
Nechci ve čtyřiceti zjistit, že jediné, co jsem opravdu budoval, byly kvartální výsledky někoho jiného.
Nechci dostat lepší kancelář výměnou za horší spánek.
Tak jsem otevřel mail.
Prsty chvíli visely nad klávesnicí.
Pak jsem napsal:
„Děkuji za nabídku, ale rozhodl jsem se ji nepřijmout.“
Bez vysvětlení.
Bez korporátní poezie.
Bez keců o nových výzvách.
Enter.
Hotovo.
Venku pořád pršelo.
Ale nějak tišeji.
Nalil jsem si další rum a poprvé po několika měsících jsem neměl pocit, že mi někdo stojí na krku.
Peníze jsou důležité.
Každý, kdo tvrdí opak, buď lže, nebo dědil.
Ale existuje moment, kdy další nula na účtu začne být dražší než vlastní život.
A já ten moment právě potkal.
Martin Irein
- Počet článků 474
- Celková karma 10,25
- Průměrná čtenost 392x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.