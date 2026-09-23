Drsný nákup, horké prachy a stará dáma, která nechtěla umřít sama
Vtom se to stalo.
Stará paní, mohlo jí být tak osmdesát, měla křehké ruce jako z porcelánu a oči plné tichého strachu, rozsypala peněženku.
Mince se rozutekly po špinavé podlaze supermarketu jako vyděšení švábi po zhasnutí světla.
Chlápci ve frontě za mnou začali nervózně podupávat a pokladní si hlasitě povzdychla, jako by jí právě zkrátili plat.
Tohle město vás naučí ignorovat cizí neštěstí, pokud nechcete skončit s kulkou v zádech nebo s exekucí na krku.
Jenže mně se jí zželelo.
Možná to bylo tím zářijovým vzduchem, který sliboval změnu, nebo prostě tím, že jsem měl zrovna slabou chvíli.
Sehnul jsem se, posbíral ty zkorodované padesátikoruny a pomohl jí nacpat nákup do potrhané igelitky.
Jmenovala se Hana.
Bydlela jen o dvě ulice dál, v polorozpadlém činžáku, který pamatoval ještě císaře pána, ale jehož fasáda už dávno podlehla smogu a času.
Vzal jsem ty těžké tašky a doprovodil ji až ke dveřím.
Z jedné náhodné laskavosti se stal rituál.
Každý čtvrtek odpoledne jsem seděl v jejím obýváku, který voněl starým dřevem, levným čajem a historií, a poslouchal příběhy o tom, jaké to bylo, když byl svět ještě v pořádku.
Hana byla sama.
Její příbuzní, dva synovci, kteří vypadali jako třetiřadí veksláci z devadesátých let, se ukázali, jen když potřebovali zkontrolovat, jestli ten obří secesní byt ještě stojí a jestli teta náhodou nezačala moc utrácet.
Byl to klidný měsíc.
Venku panovalo to zvláštní, líné babí léto.
Slunce sice ještě hřálo do oken, ale stíny se prodlužovaly a večery vyžadovaly těžký kabát.
Pak Hana přišla s tou věcí.
S tou zatracenou závětí.
„Jsi jediný, kdo mě nebere jako kus starého masa před porážkou,“ řekla tehdy a upřela na mě ty své bledé oči.
„Chci, abys po mně dostal všechno. Úspory, byt, tenhle starý stůl. Všechno.“
Snažil jsem se jí to vymluvit.
Sakra, moc dobře vím, jak to chodí, když se chudý chlápek nachomýtne k velkým penězům.
Smrdí to hřbitovem.
Jenže Hana byla tvrdohlavá jako starý buldok.
Než jsem stihl vypít zbytek hořkého čaje a rázně bouchnout do stolu, byl v pokoji notář.
Chlápek v levném obleku s kufříkem plným papírů, který vypadal, že ho platí od hodiny bez ohledu na to, čí podpis zrovna falšuje.
Podepsala to.
Netrvalo to ani čtyřiadvacet hodin a dveře Hanina bytu vyletěly z pantů.
Tedy obrazně, ale ten hluk byl stejný, jako když zásahovka čistí drogové doupě.
Vtrhli tam oni dva.
Viktor a Igor.
Jeden měl na sobě koženou bundu, která pamatovala lepší časy, a v očích výraz krysy zahnané do kouta.
Druhý byl větší, tupější a smrděl lacinou kolínskou a drahým potem.
Okamžitě na mě spustili.
Žádné představování, žádné slušné chování.
Rovnou do akce.
„Ty parazite!“ zařval Viktor a ukázal na mě prstem, kterým pravděpodobně včera večer počítal špinavé peníze z hazardu.
„Myslíš si, že ti to projde? Zneužívat starou, senilní ženskou? Má demenci, ty hajzle! Vytáhl jsi z ní tu závěť pod nátlakem!“
Igor se mezitím přesunul ke mně.
Stál tak blízko, že jsem viděl póry na jeho nose.
Pokud chtěl tančit, byl jsem připravený.
Moje pravá ruka instinktivně sjela k opasku, kde obvykle nosím svůj devítimilimetrový argument, ale pak jsem se podíval na Hanu.
Seděla v křesle, schoulená, křehká a po tvářích jí tekly slzy.
Byla vyděšená k smrti.
Ne z nich, ale z toho, co se z jejího bytu stalo.
Z bojiště.
„Vyhlašujeme ti válku, jasný?“ pokračoval Viktor a začal hystericky prohledávat zásuvky komody, jako by hledal chybějící stříbrné lžičky nebo rovnou hotovost.
„Zavoláme policii. Právníky. Zničíme tě v novinách. Nikdo ti neuvěří, že jsi jen pomáhal s nákupem, ty nulo.“
Byl to hnusný pocit.
Stojíte v cizí předsíni, kolem vás krouží supi a vy víte, že kdybyste jednoho z nich chytili pod krkem a prohodili oknem, světu by se ulevilo.
Ale Haně ne.
To divadlo, které ti dva předváděli, bylo hnáno čistým, živočišným strachem o prachy, které už dávno považovali za své.
A já nechtěl být tím, kvůli komu ta stará dáma dostane infarkt přímo před mýma očima.
„Dost,“ řekl jsem klidným, tichým hlasem, ze kterého by normálnímu chlapovi naskočila husí kůže.
Igor o krok ustoupil.
Viktor přestal hrabat v papírech.
Odsunul jsem Igora stranou – nebyl to žádný velký odpor, jen trocha svalové hmoty, co se neumí hýbat – a došel k Haně.
Klekl jsem si k ní.
„Díky za čaj, Hano,“ řekl jsem tiše.
„Ale tohle mi za to nestojí. Ty peníze jsou prokleté. Nechci je.“
Vstal jsem, vzal si bundu a bez dalšího slova odešel.
Ti dva na mě ještě něco pokřikovali z okna, ale jejich hlasy zanikaly v hluku ulice.
Venku pořád svítilo zářijové slunce, ale mně se zdálo, že se ochladilo o deset stupňů.
Napsal jsem jí pak dopis.
Žádný sentiment, jen suchá fakta na papíře.
Poděkoval jsem jí za těch pár odpolední, ujistil ji, že naše přátelství pro mě mělo větší cenu než celý ten její secesní kavalec, a jasně deklaroval, že se dědictví vzdávám.
Věděl jsem, že synovci ty dopisy pravděpodobně otevřou jako první, ale bylo mi to fuk.
Chtěl jsem, aby to bylo černé na bílém.
Hana zemřela na konci listopadu, když už léto definitivně prohrálo svůj boj a město přikryla šedivá, mrazivá mlha.
O jejím pohřbu jsem se dozvěděl ze stručného úmrtního oznámení v novinách, které někdo zapomněl vyhodit v baru.
Rodina si mou přítomnost samozřejmě nepřála.
Pravděpodobně měli strach, že bych se mohl zjevit jako stín z minulosti a požadovat svůj podíl.
Když o tom tak přemýšlím, nelituju toho dne v supermarketu.
Moje svědomí je čisté jako čerstvě vyčištěná hlaveň.
Dal jsem té staré paní pár měsíců pocitu, že na tomhle prohnilém světě plném dravců není úplně sama.
A to je víc, než si ti dva její synovci kdy koupí za všechny peníze, které po ní zdědili.
Martin Irein
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Martin Irein
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Martin Irein
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