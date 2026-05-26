Drsné sbohem pro karase v olověné řece
Pomocná servírka Leona mechanicky kroužila rukou sem a tam už třicátou minutu ve stejném, otupujícím rytmu, a sledovala, jak se šedivý hadr neúspěšně pokouší porazit nánosy rozlitého laciného rumu, zvětralého piva a lidského zoufalství.
Ten kus látky byl jako ona sama – kdysi měl možná barvu a texturu, ale po letech v tomhle zapadákově zbyla jen dokonale ochočená lhostejnost, která bez ptaní polykala každou špínu, která jí přišla do cesty.
Věděla přesně, kolik kroků dělí pípu od rohového boxu, kde zrovna chrápal chlap s prostřeleným ramenem, i to, že zítra v sedm ráno tu bude stát znovu, s touž pachutí v ústech a se stejným vědomím, že její životní koleje vysekal někdo do betonu a pro jistotu je zalil olovem.
Každý pohyb měl svůj neměnný kód, každý den byl jen špatně zkopírovanou šablonou toho předchozího, a z téhle dokonale promazané mašinérie na přežívání nevedla žádná odbočka – leda by ji někdo vyhodil do povětří granátem, což se v téhle čtvrti sice stávalo, ale pro Leonu by to byl až příliš velký luxus.
Uprostřed téhle bezútěšné scény, v koutě tak temném, že by v něm i vlastní stín raději vyhlásil stávku, seděl muž, kterému nikdo neřekl jinak než Učitel.
Už na první pohled měl v sobě cosi z dravce unaveného neustálým lovem; pod obnošeným sakem se rýsovala ramena a paže zformované tvrdou, až absurdní disciplínou – jako u někoho, kdo tráví dny i noci pravidelným plaváním naznak proti proudu rozbouřené Moravy, jen aby dokázal, že gravitace a živly jsou pro něj pouhé diskusní příspěvky.
Před ním na stole, přesně srovnaná na milimetr daleko od skvrn od ginu, ležela řada tlustých spisů, jimž na hřbetech svítila strohá jména: „Archivář,“ „Skladník,“ „Kazatel“ a „Doktor.“
Učitelova obsese neměla podobu tiků ani mumlání, jeho šílenství mělo systém – projevovalo se touhle pedantsky vedenou kartotékou lidských osudů, kterou střežil s chladnou vášní sériového vraha.
Každá z těch složek v sobě ukrývala víc než jen data; byl v nich zachycen každý hřích, každá slabost i skrytá noční můra dotyčných, zkrátka kompletní anatomie jejich životů, o nichž ti muži sami věděli méně než papír, na kterém byli zapsáni.
„Chápete to, Leono?“ promluvil Učitel do ticha, aniž by zvedl oči od složky s nápisem „Archivář,“ a v jeho hlase zazněl chladný, hluboký tón, ze kterého naskakovala husí kůže.
„Ten chlap mě jednou přivede do blázince. Sleduju ho měsíce. Vím, kolik cukru si dává do kafe, vím, jakou ráží střílí do lidí, kteří mu dluží peníze, vím o něm první poslední. Kudy chodí, tudy plive na Slavii. Nadává na její obranu, proklíná jejího trenéra, u piva dostává hysterické záchvaty radosti, kdykoliv ten klub z Edenu prohraje. Logicky ho vteřinu nato zařadíte do škatulky: je to Sparťan. Jenže on není! On tu Letnou nenávidí zrovna tak! Chápete to zoufalství? Celý svět se dá rozdělit na jedničky a nuly, na černou a bílou, na lidi, kteří střílejí, a na ty, kteří padají k zemi. Moje práce, můj celý život stojí na tom, že lidi mají své jasné, předvídatelné přihrádky. Ale Archivář? Ten zmetek mi do toho hází vidle. Nemá systém. Nemůžu ho zaškatulkovat, a věřte mi, Leono, že mě na tomhle bídném světě baví už jenom to škatulkování. Když nemůžu člověka zavřít do složky s přesným štítkem, je to, jako by mi v té řece uplaval břeh. Je to chaos. A z chaosu se mi zvedá žaludek.“
„A Skladník? To je další rána na můj žaludeční vřed,“ pokračoval Učitel a prstem sjel na druhou složku, jako by se dotýkal odjištěného granátu. „U něj pro změnu selhává základní geografie mých spisů. Nevím, kde ten chlap vlastně vegetuje. Žije na Slovensku? Nebo v nějaké úplně jiné zemi, o které nemají ponětí ani satelity CIA? Oficiálně neexistuje, neplatí daně, nenechává stopy, ale jakmile polevím v ostražitosti, zjeví se jako přízrak. A co je nejhorší – ten chlap nemá žádnou úctu k profesní etice. Kdykoli má sebemenší příležitost, provede na moji adresu nějaký ten svůj infantilní šprým. Minulý týden jsem našel v kapse u kabátu živého karase a včera mi přeorganizoval moji soukromou kartotéku podle barev duhy! Chápete to? Chce mě zničit. Rozbít můj řád. Pro něj je svět jenom jedna velká, blbá groteska, kdežto pro mě je to systém, který se bez přesných souřadnic sesype jako domeček z karet. Jak mám spát, Leono, když nevím, v jakém časovém pásmu ten idiot zrovna vymýšlí další fór, kterým mě pošle do blázince?“
„A Kazatel? To je moje osobní Waterloo,“ povzdychl si Učitel a tón jeho hlasu klesl do tmy, ze které mrazilo. „O něm vím naprosto, zoufale málo. Chci ho převýšit, chci mít nad ním absolutní kontrolu, chci ho vlastnit v téhle složce odshora dolů, ale ty zatracené znalosti se mi nedostávají. V té složce je prázdno, Leono. Všechno, co vím o tom jeho křesťanství, se smrskne na matnou předtuchu, že je to něco, co možná někde existuje, ale pro mě je to cizí jazyk, šifra bez klíče. No a pak je tu Doktor...“ Učitel se kysele ušklíbl a poklepal na poslední spis. „Tomu jsem vymyslel takovou... no, specifickou přezdívku. Takovou jako z repertoáru pětiletého děcka z mateřské školky, které se snaží ponížit kamaráda na pískovišti, ale já to bral jako psychologický útok. Pokouším se u něj neustále útočit na profesní etiku, zpochybňovat ty jeho lékařské kecy a brnkat mu na nervy, jenže ten chlap je jako z žuly. Nedokážu ho vyvést z míry. Podívám se na něj, vypláznu na něj přes ty své složky pomyslný jazyk, a on jen pozvedne obočí, jako by sledoval pitvání obzvlášť nezajímavé žáby. Všichni čtyři mě pomalu ale jistě zabíjejí.“
Učitel s hlubokým, teatrálním povzdechem odsunul ty čtyři zdroje svého profesního utrpení na kraj stolu a z hromady zbývajících spisů vytáhl jeden, který ležel skrytý vespod.
Když po něm přejel prsty, jeho melancholie znatelně roztála a v očích mu bliklo něco, co by se u chladnokrevného predátora dalo s trochou fantazie nazvat něhou.
Složka byla nadepsána jeho vlastním, až pedantsky krasopisným rukopisem: „Češtinářka.“
„Tohle... tohle je balzám na mou systematickou duši, Leono,“ zašeptal a s gustem složku otevřel.
O Češtinářce totiž věděl naprosto, dokonale všechno.
Nemusel se plahočit nocí ani odposlouchávat telefony, protože ta žena o sobě s domýšlivostí sobě vlastní prozradila všechno dříve, než se to vůbec stačilo stát.
Byla jako otevřená kniha vytištěná obřími písmeny – stačilo sedět a poslouchat její sebestředný monolog o vlastní neomylnosti.
Ale bylo tu ještě něco, co Učitel na Češtinářce hluboce oceňoval a co v jeho cynickém srdci probouzelo nostalgickou strunu.
Byla to její bezbřehá, až hrobová láska a neochvějná oddanost k Sovětskému svazu.
Učitel se zasněně zahleděl do stropu, jako by tam v pavučinách hledal rudou hvězdu, a tichým, zlomeným hlasem dodal: „Přestože tato pravlast všeho lidstva, ten dokonalý sociální experiment z oceli a betonu, už bohužel neexistuje... Ona v něm mentálně pořád žije. A to je v dnešním chaotickém světě tak neuvěřitelně... uklidňující.“
„Podívejte se na ně, Leono,“ vydechl Učitel a mávl rukou nad další hromadou papíru, jako by ukazoval na šiky římských legií připravených dobýt svět.
Jeho hlas, doposud chladný a unavený, najednou chytil horečnatý, patetický odstín.
„Tohle jsou moji lidé. Skuteční, hmatatelní, vytesaní z pořádného materiálu, žádné ty rozteklé, neuchopitelné moderní existence. Jsou lepší. Všichni do jednoho. Vezměte si takového Rudlu, Lubora nebo Zdendu – chlapi jako řemen, co vědí, kam patří a co mají dělat. Nebo Komár a Kamenosekač! U nich přesně víte, na čem jste, i kdyby kolem padaly trakaře. A co teprve tenhle klenot...“
Učitel s pohnutím poklepal na šanon, kde svítilo slovo „Burčák.“
„Člověk, kterého vedu pod touhle tekutou přezdívkou, má v sobě přesně tu správnou dávku zdravé nezkrotnosti a kalu, která poctivě pracuje pod povrchem. Nebo Podruh...“
Přejel prstem po dalším hřbetu a v očích se mu zaleskl triumfální svit šíleného sběratele.
„Složka ‚Podruh.‘ Dokonalá struktura. Žádné záhady, žádné slovenské fóry ani křesťanské rébusy. To jsou moji vojáci v téhle soukromé válce proti chaosu. S nimi ten svět nakonec do těch správných škatulek prostě natlačím, i kdybych jim u toho měl vlastnoručně polámat hnáty!“
S posledními Učitelovými slovy, která ještě s mírnou ozvěnou vibrovala v zatuchlém vzduchu Nočního azylu, se venku rozeznal mohutný, hromový rachot.
Nebylo to jen obyčejné jarní zahřmění; ten zvuk měl v sobě váhu padajícího chrámu, zatřásl tabulkami skel a na vteřinu přehlušil i věčný bubnovatý déšť, jako by sám vesmír chtěl Učitelovu apokalyptickému blouznění vystavit definitivní tečku.
Učitel zůstal sedět s rukou nataženou nad svými složkami, oči navrch hlavy, čekaje na blesk nebo na znamení shůry.
Pomocná servírka Leona však ani neotočila hlavu k oknu.
Posledním mechanickým tahem přejela pult, hodila šedivý, mastný hadr do kbelíku pod pípou a se stejnou lhostejností, s jakou tu žila posledních deset let, se podívala na hodiny nad dveřmi.
Pak upřela svůj prázdný pohled na muže v koutě a suše, bez špetky emocí oznámila: „Zavíráme.“
Martin Irein
Lekce upřímnosti ráže 7,62
Můj otec říkával, že život je jako špatně uvařené dršťky – buď je s odpornou grácií spolkneš, nebo se jimi zadusíš. Petr to tehdy v sedmdesátých letech glosoval u piva značky Radegast a myslel si, jak je hluboký.
Martin Irein
Ohlušující zlom
Plechový regál s akčními paštikami tiše vibroval pod náporem nízkofrekvenčního hučení staré chladicí vitríny. Vzduch v samoobsluze voněl jako směsice zvětralého piva, laciné aviváže a blížícího se maléru.
Martin Irein
Právo na veto
V neděli odpoledne bývá Praha unavená a lepkavá. Seděl jsem v obýváku, vzduch voněl těžkým espressem a skrze záclony se dovnitř dralo slunce, které mělo tu správnou barvu zvětralého piva.
Martin Irein
Šedá zóna
Většina lidí touží po tom, aby si jich někdo všiml. Kupují si červená auta, mluví nahlas v tramvajích a nosí trička s nápisy, kterými křičí do světa, že existují.
Martin Irein
Pevnost z karet
V pětadvaceti už víte, jak chutná prach z cest. Moji rodiče mě odepsali vteřinu poté, co jsem odmítl hrát roli jejich poslušné loutky a sbalil si kufr.
|Další články autora
Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní
Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....
Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se
Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta
Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...
Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem
Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní...
Blíží se čtrnácté Slunohraní. Nabídne i hudební kurzy členů Janáčkova kvarteta
Na festivalu Slunohraní v Novém Městě na Moravě na Žďársku letos zazní jazz i folklorní a barokní...
10. den na MS v hokeji 2026: Slováci podlehli Kanadě, Česko mělo volno
Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračovalo v neděli dalším hracím dnem. Program nabídl čtyři...
9. den na MS v hokeji 2026: Česko zvládlo derby Slovenskem, severský souboj skončil překvapením
Sobota 23. května nabídnla na MS v hokeji 2026 další atraktivní program základních skupin. Největší...
Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace s divokými koňmi, první na Vysočině
Na Havlíčkobrodsku vznikla rezervace divokých koní, je první na Vysočině. Na pozemek s rozlohou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 469
- Celková karma 10,11
- Průměrná čtenost 394x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.