Dívka, která chtěla být nebytím

Pokud se v Zapomenutém lese postavíte na jedno konkrétní místo a natočíte se obličejem k východojihovýchodu, uvidíte někde na obzoru obrysy města, které se zdá pnout až k nebi. To město nemá žádný slušný název.

Kdysi dávno to město svůj název mělo. Jenže všichni jej zapomněli, protože neexistoval nikdo, kdo by ho vyslovil nahlas. Kdo to zkusil, tomu zpravidla začala z uší stříkat pěna, tančil lambadu se svým vlastním stínem a skončil nahý v městské fontáně s plovacími blanami místo prstů. Aspoň se to tradovalo.

Lidé v tom městě nebyli ani dobří ani špatní.

Byli pohodlní. A v tom byla jejich největší chyba.

Protože pohodlnost vede k nevšímavosti.

A nevšímavost vede ke zlu, které se tváří jako zábava.

A v tomto městě se jednoho dne narodila nevšední hrdinka Pelyňka Troubelová.

Narodila se během jednoho deštivého dne, kdy voda z nebe padala bokem, za asistence porodní báby, která měla okolo krku oprátku; prý jen tak pro jistotu.

První zaznamená slova malé Pelyňky byla:

„A tohle bylo jako fakt nutný?“

Nikdy se se svým narozením nesmířila. Zatímco ostatní dívky pletly květinové věnečky a hrály si na víly, Pelyňka sepisovala seznam důvodů, proč by radši zůstala v temnotě matčiny dělohy.

„Mé narození bylo nehoda. Ale když jsem přežila porod, přežiju i tenhle svět.“

— Pelyňka Troubelová, při první návštěvě zubaře a poslední konfrontaci s láskou

Nedalo se říct, že by Pelyňka Troubelová byla krásná podle nějaké oficiální normy. Měla oči jako švestky po bouřce, nos jako drakův spár, záda měla rovná jako pravda a její úsměv připomínal něčí poslední šanci.

Byla dcerou bylinkářky a notáře, který miloval černé melodie a sudá čísla.

Pelyňka tak díky svým rodičům rozuměla paragrafům i přírodě.

A obojí jí přišlo podezřelé.

„Sudé číslo je dokonalé. Cokoli jiného ruší harmonii světa.“

— Prvosen Troubel, notář.

Pelyňka si to uvědomila jednoho dne. Uvažovala o něčem, co překračuje hranice lidského chápání, když ke svému úžasu zjistila, že nenávidí lidské tělo.

Lidské tělo bylo slabé.

Potřebovalo jíst.

Potřebovalo spát.

Potřebovalo věci.

Věci, o kterých se mluvilo šeptem a jenom náznaky.

Nedaleko středu toho podivného města, které bylo předvídatelné jako otřepaný manifest, se nacházela ulice, která nebyla zachycena v žádné městské mapě.* Byla zároveň tak krátká, aby z jejího začátku bylo vidět její konec, a zároveň tak dlouhá, aby uprostřed stál dům. Říkalo se mu „ten dům,“ nebo také „však ty víš, který.“

Pelyňka nevěděla, co je to za dům. Připadal jí stejný jako kterýkoli jiný dům okolo. Šedá fasáda, několik oken s neprohlédnutelnými závěsy, dveře a u nich zvon, na který ten, kdo chtěl dovnitř, musel zazvonit.

Pelyňka stála na protějším chodníku a dívala se. Přišlo jí zvláštní, že dovnitř chodí jen pánové. A že když se dveře otevřou, není vidět, kdo je otevřel.

Třeba zrovna v úterý. Během necelé hodiny vešel dovnitř pán s plnovousem a kloboukem na hlavě. Krátce po něm zrzavý pán, který si před obličejem držel noviny. O něco později pán, kterého všichni ve městě oslovovali „pane poštmistře.“ A pak ještě jeden.

Pelyňka se zamyslela nad tím, proč do toho domu nechodí žádné ženy.

A nemohla na nic přijít.

Proto málem vyjekla leknutím, když zjistila, že jedna žena z toho domu vyšla ven.

Byla ustrojená v černobílých šatech a kráčela velmi rychle od toho domu pryč.

Pelyňka ji dohnala před kostelem.

„Počkejte, paní,“ oslovila tu neznámou.

Ta se zastavila a otočila.

„Co chceš?“ zeptala se unaveným hlasem.

Pelyňka přešlápla z nohy na nohu a pak se zeptala:

„Co je to za dům, ze kterého jste před chvílí vyšla? Viděla jsem, že dovnitř chodí jenom pánové. Jak jste se do něj dostala?“

Neznámá se nervózně rozhlédla, pak se k Pelyňce sklonila a tiše řekla:

„To bys správně neměla vědět. Aspoň dokud jsi takhle malá.“

Pak se narovnala, ještě jednou se opatrně rozhlédla, znovu se k Pelyňce sklonila a tiše, téměř šeptem, dodala:

„Tomu domu se říká nevěstinec.“

Pelyňka nevěděla, co je to nevěstinec.

Pelyňka neměla ráda situaci, kdy něco chtěla vědět a nevěděla to.

Proto se hned poté, co přišla domů, zeptala maminky bylinkářky:

„Co je to nevěstinec?“

Maminka se k ní otočila, založila ruce v bok, sklonila se k Pelyňce a pronesla:

„Mladá dámo, na takové věci se slušné děvče své maminky neptá.“

Pelyňka byla zmatená a šla navštívit svého otce notáře do jeho pracovny.

Otec zvedl hlavu od křížovky a zeptal se:

„Copak tě za mnou přivádí, Pelyňko?“

Jeho dcera na něj upřela sugestivní pohled a zeptala se:

„Co je to nevěstinec?“

Notář Prvosen Troubel odložil křížovku a začal se mimoděk nevědomky tahat za bradku.

„Nevím, dceruško. Nikdy dříve jsem takové slovo neslyšel. A teď už běž, mám hodně práce.“

Knihovna.

Knihovna není jen budova.

Nebo místnost.

Nebo kus nábytku.

Knihovna je stav mysli.

Regály samy určují, kterou knihu si kdo přečte.

Z jednoho regálu vyskočila „Antologie Smysluplného Zděšení.“

Z druhého „Jak si vyrobit kávu z ničeho.“

A třetí kniha spadla Pelyňce přímo do nastavené dlaně.

Byl to „Pepanův naučný slovník.“

Pelyňka seděla u stolu a listovala slovníkem. Hledala slova od N.

Když je našla, začala hledat slovo „nevěstinec.“

Když je našla, přečetla si, co se o nevěstinci píše.

Pak si to přečetla ještě jednou.

Pak slovník odstrčila.

„Jedeš, hnuse,“ zamumlala si při tom.

Pelyňka už věděla, co je nevěstinec. Nedá se říct, že by jí to dělalo radost.

Nenávist k lidskému tělu znamenala i nenávist k tělesným činnostem, které se, podle toho, co se dočetla ve slovníku, v nevěstinci pravidelně odehrávaly.

Pak se opět vypravila za svým otcem. Ten seděl ve své pracovně a studoval objemný spis.

„Tati,“ řekla opatrně Pelyňka, „navštívil jsi někdy nevěstinec?“

Její otec vyskočil jako bodnutý sršněm.

„Ne!,“ vykřikl, „nikdy! Nikdy a za žádných okolností. A už se mě na to neptej.“

Pelyňka z toho nebyla moudrá.

Pelyňka stála na chodníku před nevěstincem.

Měla na sobě dlouhou sukni s hlubokými kapsami, protože hluboké kapsy jsou praktické.

Na krku měla pověšený svazek černobýlu, česneku a dvaceti železných špendlíků.

Každému, kdo šel okolo, se postavila do cesty a s upřeným pohledem do jeho očí řekla:

„Nechoďte do toho domu. Je v něm hřích. A hřích není slabost. Hřích je výmluva. A výmluvy dělají z lidí nemyslící maso.“

Někteří se zasmáli.

Jiní se urazili.

Jeden ji dokonce uhodil.

Ale dva muži se zastavili, otočili a odešli. Vypadali, jakoby se jim do duší něco vrátilo. Něco, na co chtěli zapomenout.

Toho dne Pelyňka Troubelová pochopila, že není jen tak obyčejná.

Že je bojovnice, která nebojuje mečem nebo pistolí.

Že místo toho bojuje pravdou a hořkým čajem.

Bylo to hodně dní.

Bylo to hodně týdnů.

Pelyňka stále odrazovala muže od navštěvování nevěstince.

A těch, kteří jí uvěřili, bylo stále víc.

Až pak jednoho dne nikdo, kdo by měl o nevěstinec zájem, nepřišel.

Toho dne k večeru se dveře nevěstince otevřely bez toho, aby venku někdo zvonil.

Pelyňka se k těm dveřím otočila.

Dveře byly otevřené a někdo jakoby promluvil:

„Pojď dál.“

A Pelyňka vešla.

Uvnitř uviděla ženy. Vypadaly krásně až vznešeně. Nebyla to přirozená krása. Byla až příliš přehnaná.

Dlouhé vlasy. Oči měkké jako smrt pod peřinou. A úsměvy, které se lepí jako sirup na jazyk.

Jenže to všechno bylo jaksi bez života.

„Co vlastně chceš?“ ptaly se.

A Pelyňka odpověděla:

„Chci, abyste se rozpadly jako pokušení pod přísným pohledem svědomí.“

A z hluboké kapsy své sukně vytáhla lahvičku s extraktem pelyňku, železa a kapkou své vlastní krve z dětství.

A otevřela ji.

Dům se zachvěl.

Pak Pelyňka sáhla do druhé hluboké kapsy.

Vytáhla starou píšťalu.

Ta píšťala byla v jejich rodině už po jedenáctou generaci.

Pelyňka na ni zahrála.

Všechny ty ženy se roztřásly.

Vypadalo to, jakoby se rozplakaly.

Jenže místo slz z nich padal prach.

Kolik bylo těch žen, bylo nakonec hromádek prachu.

A pak nevěstinec klesl.

Rozpadl se.

Na strach, stud, pohodlí a šepot.

Na to, čím byl ve skutečnosti po celou dobu.

Pelyňka se vrátila domů.

Uvařila si čaj.

A zapsala si do deníku:

„Nepotřebuji milovat.

Nepotřebuji být chtěná.

Přežila jsem vlastní porod.

A tudíž přežiji i všechno ostatní.“

*) Pokaždé, když se ji někdo, zpravidla ten, kdo byl ve městě jako takovém krátce, pokusil do městské mapy zakreslit, jeho tužka se rozpadla na prach, strašák do zeli ožil a drzému zakreslovači nafackoval.