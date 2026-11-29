Den otců: Tři stehy, spálené palačinky a snídaně, na kterou nezapomenu
Probudil mě smrad.
Nejdřív jsem si myslel, že někdo venku pálí odpadky.
Pak mi došlo, že to jde z kuchyně.
Bylo nedělní dopoledne, hlava mě bolela po včerejším pivu a poslední, na co jsem měl náladu, bylo zjišťovat, co se zase děje.
Helena spala vedle mě.
Otočila se na druhý bok, přetáhla si peřinu přes rameno a dál se o nic nestarala.
Z kuchyně se ozvalo kovové bouchnutí.
Pak něco spadlo na zem.
„Ty vole, dávej pozor!“ zaslechl jsem Otu.
„Vždyť se nic nestalo!“
To byl Hugo.
V tu chvíli jsem věděl, že bude zle.
Máme dva syny.
Otovi je čtrnáct, Hugovi devět.
Ota už je ve věku, kdy považuje rodiče za nutné zlo a většinu jejich otázek za zásah do osobní svobody.
Hugo je přesný opak.
Zajímá ho všechno, na všechno musí sáhnout a zásadně jedná dřív, než začne přemýšlet.
Dohromady tvoří dvojici, kterou bych bez dozoru nepustil ani k rychlovarné konvici.
Vstal jsem, natáhl si tričko a vyrazil do kuchyně.
Ota stál u sporáku a obracel palačinku.
Tedy něco, co mělo být palačinkou.
Bylo to černé, potrhané a přilepené k pánvi.
Hugo seděl na kuchyňské lince a v ruce držel náš velký kuchyňský nůž.
Vedle něj byla miska jahod.
Mouka byla všude.
Na stole, na podlaze, na Otově tričku.
Dokonce i na lednici, což jsem dodnes nepochopil.
„Tati!“ zařval Hugo.
„Všechno nejlepší ke Dni otců!“
A zamával na mě nožem.
„Hugo! Polož ten nůž!“ vyjel jsem po něm.
„Ale já krájím jahody!“
„Tak je krájej na prkýnku, ne na lince. A hlavně s tím nemávej!“
Ota si povzdychl.
„Vidíš? Já mu to říkal.“
„Tys mi řekl, ať držím hubu.“
„Protože jsi mi pořád kecal do palačinek.“
Podíval jsem se na sporák.
„A pomohlo ti to?“
Ota obrátil další černý kus těsta.
„První várka se nepovedla.“
Na stole už čekal talíř.
Ležely na něm dvě palačinky, jedna tmavší než druhá.
Vedle stál hrnek kávy.
Studené, s trochou sedliny na dně.
„To je pro tebe,“ oznámil Hugo hrdě.
Podíval jsem se na oba kluky.
Opravdu se snažili.
Bylo to vidět na té kuchyni.
„Díky,“ řekl jsem.
„To jste hodní.“
„Máma říkala, že tě nemáme budit,“ vysvětloval Ota.
„Že máš dneska svátek a máme tě nechat vyspat.“
„A taky že ti máme udělat radost!“ doplnil Hugo.
„Tak to se vám zatím daří.“
Hugo se zazubil a rozhodl se, že mi ukáže jahody.
„Počkej, tati, já ti je přinesu!“
„Nech ten nůž na lince.“
Jenže to už seskakoval dolů.
Všechno se seběhlo během pár vteřin.
Hugo seskočil, zakopl o shrnutý kobereček a při pádu se chytil rukou hrany linky.
Bohužel té, na které právě odložil nůž.
Čepel se svezla a řízla ho přes levý ukazováček.
Nejdřív se na prst jen podíval.
Pak se objevila krev.
A Hugo začal řvát.
„ÁÁÁ! TATÍÍÍ!“
Popadl jsem ho za ruku.
„Ukaž!“
„NÉÉÉ! BOLÍ TO!“
„Já vím. Ukaž mi ten prst.“
Řízl se docela hluboko.
Krev mu tekla po ruce a kapala na podlahu.
„Oto, podej mi utěrku! Čistou!“
Ota se otočil od sporáku.
„Do prdele!“
„Nekomentuj a dělej!“
V tu chvíli se mu na pánvi začala pálit další palačinka.
Ota ji ve zmatku nabral obracečkou a hodil rovnou do plastového odpadkového koše.
To byla chyba.
Nejdřív se z koše začalo kouřit.
Pak se ozvalo zapraskání.
„Tati, hoří koš!“
„Tak vypni sporák!“
„Ten už je vypnutej!“
„Tak ten koš uhas!“
Ota popadl hrnek s kávou a nalil ji dovnitř.
Kouře přibylo.
Z ložnice vyběhla Helena.
Na sobě měla pyžamo, vlasy rozcuchané a výraz člověka, kterého právě probudili do začátku třetí světové války.
„Co se tady proboha děje?“
Hugo řval, já mu tiskl utěrku na prst, Ota stál nad kouřícím košem a kuchyň smrděla spáleným plastem.
„Hugo se řízl,“ vysvětlil jsem.
„Jak řízl?“
„Nožem.“
„Jakým nožem?“
„Tím velkým.“
Helena se podívala na Huga, pak na nůž na lince.
„Proč měl v ruce tenhle nůž?“
„Krájel jahody,“ řekl Ota.
„A proč seděl na lince?“
„To se zeptej jeho.“
„Já chtěl udělat tátovi snídani!“ vzlykal Hugo.
Helena na chvíli zavřela oči.
Pak přešla ke mně, odhrnula utěrku a podívala se na ránu.
„Tohle bude na šití. Jedeme na chirurgii.“
„Teď?“
Podívala se na mě.
„Ne, příští čtvrtek. Samozřejmě teď!“
A bylo rozhodnuto.
Zatímco Helena přitlačila na ránu čistou utěrku a obvázala ji, já popadl klíče od auta a peněženku.
„Oto, postarej se o ten koš. A nehrab na nic horkýho!“
„Jo.“
„A otevři okna.“
„Jo.“
„A hlavně už nic nevař!“
„Tati, já nejsem debil.“
Podíval jsem se na koš.
Ota sledoval můj pohled.
„To byla nehoda.“
„Jasně.“
Vyrazili jsme.
Teprve v autě mi došlo, že jsem se nepřevlékl.
Měl jsem na sobě vytahané tričko s nápisem Pilsner a staré trenýrky s chmelovými šiškami.
Ty, které Helena už několikrát vyhrožovala vyhodit.
„Já jsem v trenýrkách,“ oznámil jsem.
„Všimla jsem si,“ odpověděla Helena.
„Nemám ani ponožky.“
„Hlavně jeď.“
Hugo seděl vzadu vedle Heleny, držel si zafačovanou ruku a občas zafňukal.
„Mami, uříznou mi prst?“
„Ne.“
„A budou mi ho šít?“
„Asi ano.“
„A bude to bolet?“
„Dají ti umrtvení.“
Chvíli bylo ticho.
„Tati?“
„Co?“
„A ty palačinky sníš?“
Málem jsem přejel odbočku.
„Hugo, teď řešíme tvůj prst.“
„Ale my jsme je dělali pro tebe.“
„Tak jednu možná ochutnám.“
„I tu černou?“
„Tu si necháme na památku.“
Na pohotovosti bylo překvapivě dost lidí.
Neděle, dopoledne, venku hezky.
Člověk by čekal, že budou všichni někde na výletě.
Místo toho seděli na chirurgii.
Jeden pán měl obvázanou hlavu, mladík vedle něj držel pytlík s ledem na kotníku a nějaká paní se hádala s manželem, že mu přece říkala, aby na ten žebřík nelezl.
Když jsme přišli my, pár lidí se otočilo.
Nedivil jsem se.
Helena v pyžamových kalhotách, Hugo s krvavou utěrkou na ruce a já v trenýrkách.
Sestřička se podívala na Huga.
„Co se stalo?“
„Řízl se nožem,“ řekla Helena.
„Při krájení jahod,“ doplnil jsem.
Sestřička se podívala na moje nohy.
„A vy jste tatínek?“
„Bohužel ano.“
Usmála se.
„Tak si sedněte. Pan doktor vás vezme.“
Čekali jsme asi dvacet minut.
Hugo mezitím přestal brečet a začal se zajímat, jestli dostane nějakou injekci.
„Asi ano,“ řekla Helena.
„A velkou?“
„Nevím.“
„A bude tam hodně krve?“
„Hugo, prosím tě.“
„Já se jen ptám.“
Pak nás zavolali.
Doktor byl unavený chlap kolem padesátky.
Prohlédl Hugův prst, vyčistil ránu a oznámil, že bude potřeba pár stehů.
„Tak co jste vyváděli?“ zeptal se.
„Dělali jsme tátovi snídani,“ odpověděl Hugo.
„Aha. A povedla se?“
„Ne.“
Doktor se zasmál.
„Tak to bývá.“
Podíval se na mě.
„Den otců?“
Přikývl jsem.
„Tak to máte pěkný dárek.“
„Já bych radši ponožky.“
Doktor se podíval na moje bosé nohy.
„To věřím.“
Hugo se začal bát, když uviděl připravené nástroje.
„Já nechci šít!“
Doktor si k němu přisedl.
„Hele, nejdřív ti ten prst umrtvíme. Pak to zašijeme a budeš mít pokoj.“
„A kolik stehů?“
„To uvidíme.“
„A můžu se dívat?“
„Jestli chceš.“
Hugo chtěl.
Po umrtvení sledoval celé šití se zájmem, který mi připadal trochu podezřelý.
Nakonec dostal tři stehy.
„Hotovo,“ oznámil doktor.
„Teď to musíš udržovat v čistotě, nenamáčet a přijít na kontrolu podle pokynů.“
„A můžu hrát na počítači?“ zeptal se Hugo.
Doktor se zamyslel.
„Když budeš opatrný a nebudeš namáhat ten prst.“
Hugo se rozzářil.
„A do školy můžu?“
„Samozřejmě.“
Úsměv mu zmizel.
„Aha.“
Dostali jsme zprávu, pokyny k převazům a termín kontroly.
Helena si všechno pečlivě přečetla.
Já si zatím prohlížel svoje trenýrky a přemýšlel, jestli už někdy na téhle chirurgii viděli většího pitomce.
Cestou domů Hugo vykládal, jak bude ve škole ukazovat stehy.
„A řeknu klukům, že jsem se pořezal při vaření.“
„To můžeš,“ řekla Helena.
„A že teklo strašně moc krve.“
„To už trochu přeháníš.“
„Ale teklo!“
„Teklo,“ připustil jsem.
„Hlavně na podlahu. Budeme ji muset pořádně vytřít.“
„Ota to určitě uklidil,“ prohlásila Helena.
Podívali jsme se na sebe.
Oba jsme věděli, že to není jisté.
Když jsme dorazili domů, překvapil nás klid.
V kuchyni byla otevřená okna, podlaha vytřená a většina nádobí umytá.
Spálený koš zmizel.
Ota seděl u stolu v Helenině zástěře s volánky a jedl rohlík.
„Čau,“ řekl.
„Čau,“ odpověděl jsem.
„Kolik stehů?“
„Tři,“ pochlubil se Hugo.
„Dobrý.“
„Co je na tom dobrýho?“ zeptala se Helena.
„Že má všechny prsty.“
Proti tomu se nedalo nic namítat.
„Kde je koš?“ zeptal jsem se.
„V popelnici. Byl trochu roztavenej.“
„Trochu?“
„No, dost.“
„A sporák?“
„Vyčištěnej.“
„A pánev?“
„Ta je v dřezu. To černý nešlo dolů.“
Helena si sedla a chvíli jen koukala před sebe.
„Já se z vás jednou zblázním.“
Ota pokrčil rameny.
„My jsme chtěli udělat snídani.“
„To vidím.“
„Příště uděláme chleba s máslem,“ navrhl Hugo.
„Příště,“ řekla Helena, „se nejdřív zeptáte.“
„Tak to nebude překvapení,“ namítl Ota.
„To mi vůbec nevadí.“
Pak se Helena začala smát.
Nejdřív jen trochu.
Zakryla si pusu rukou, ale nepomohlo to.
Za chvíli se smála tak, že jí tekly slzy.
„Co je?“ zeptal jsem se.
Ukázala na mě.
„Ty trenýrky.“
Podíval jsem se dolů.
„Co je s nima?“
„Ty jsi v tom fakt jel do nemocnice.“
„Neměl jsem čas se převlíkat.“
„Já vím.“
A smála se dál.
Přidal se Hugo.
Ota se chvíli držel, ale nakonec se rozesmál taky.
„Tati, ten doktor si tě musel vyfotit,“ prohlásil.
„Jestli jo, tak ho zažaluju.“
„Za co?“
„Za poškození dobrého jména.“
„Jakého dobrého jména?“ zeptala se Helena.
To už jsem se smál taky.
Ota vstal a otevřel lednici.
„Tati, chceš pivo?“
„Kolik je hodin?“
„Půl jedný.“
„Tak jo. Jedno.“
Podal mi láhev.
„A ještě něco,“ řekl.
„Co zase?“
„Všechno nejlepší ke Dni otců.“
Hugo zvedl obvázanou ruku.
„Jo, tati! A příští rok ti uděláme dort!“
„To radši ne,“ ozvala se Helena okamžitě.
Sedli jsme si ke stolu.
Kuchyň pořád trochu smrděla spáleným plastem.
Na sporáku zůstala pánev s připečeným těstem a na talíři ležela poslední palačinka.
Tvrdá, studená a černá po okrajích.
Hugo si všiml, že se na ni dívám.
„Tati, ty ji fakt nechceš ochutnat?“
Vzal jsem nůž, odkrojil malý kousek a strčil ho do pusy.
Chutnalo to přesně tak, jak to vypadalo.
„Tak co?“ zeptal se Ota.
Chvíli jsem žvýkal.
„Kluci, příště tam dejte míň uhlí.“
Hugo se rozesmál.
Ota protočil oči.
Helena si otevřela kávu, kterou mezitím udělala sama.
A já tam seděl, pil pivo a koukal na ty tři.
Na Den otců jsem dostal spálené palačinky, zničený odpadkový koš, cestu na pohotovost a syna se třemi stehy na prstu.
Původně jsem si chtěl jen přispat a dát si v klidu kafe.
To mi samozřejmě nevyšlo.
Ale kluci kvůli mně vstali dřív, než museli, a pustili se do něčeho, co nikdy pořádně nedělali.
Chtěli mi udělat radost.
Že při tom málem podpálili kuchyň a jeden z nich skončil na chirurgii, to už byla naše obvyklá rodinná komplikace.
Večer, když oba konečně zalezli do pokojů, se mě Helena zeptala:
„Tak co, užil sis svůj svátek?“
„Náramně.“
„Příští rok jim to zatrhnu.“
Chvíli jsem přemýšlel.
„Nech je. Ale schovej nože.“
Helena se zasmála, dala mi pusu a šla spát.
Já ještě chvíli seděl v kuchyni.
Záclony pořád trochu smrděly a v odkapávači ležela ta připálená pánev.
Dopil jsem kafe, které jsem si konečně udělal podle sebe.
A musel jsem uznat, že na tenhle Den otců asi jen tak nezapomenu.
Zvlášť až přijde účet za nový odpadkový koš.
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