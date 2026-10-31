Dědečkův noční trenažér pravdy a babiččin tichý cynismus
Lézt tam nahoru byl vždycky očistec – smrad starýho prachu, roztočů a zatuchliny.
Táta Ludva stál dole u schůdků a tvářil se, jako by tam nahoře strašilo.
Vlastně měl pravdu.
Starý baráky v sobě drží věci, který by radši měly shnít, ale lidi maj pořád potřebu se k nim vracet.
Máma dole v kuchyni mezitím tupě brousila nože a vařila meltu, což dělala pokaždé, když nevěděla, kam s rukama.
„Hele, Kamile,“ křikl táta zdola, hlas trochu přiškrcenej, „jestli tam najdeš ty sešity s výkazy z dílny, rovnou to házej dolů.“
Jenže já jsem se v tom hrabal.
V krovech se nedalo ani narovnat, záda bolela.
Všude voněl starej tabák a chlast, kterej se z těch trámů linul snad desítky let.
Děda Hugo byl svéráz.
Uměl hodit zadkem na zápraží, pít teplé pivo z lahve a vyprávět, jak za války ukradl německou motorku a vyměnil ji za pytel brambor a dvě flašky tuzemáku.
Nikdo mu to nevěřil, ale poslouchalo se to dobře.
Pak mi pod botou něco křuplo.
Ne klasický suchý dřevo.
Znělo to spíš jako cvaknutí zámku nebo když někdo odjišťuje bouchačku.
Klekl jsem si, zaryl nehty do škvíry a zatáhl.
Prkno povolilo.
Hned vedle myšího hnízda a pilin ležela ona.
Plechová pixla ovázaná hrubým provázkem.
„Tati!“ houkl jsem dolů.
„Pojď sem. Tohle nejsou účty za cement.“
Táta funěl jako parní lokomotiva, než se vyškrábal nahoru.
Když tu krabici uviděl, na vteřinu ztuhl.
V očích měl strach, jako by koukal na granát s vytaženou pojistkou.
Sedli jsme si na potrhaný koberec a on začal prstama páčit uzel.
Ruce se mu třepaly.
„Neměli bychom to nechat bejt?“ ozvala se máma, která se najednou objevila na schodech, v ruce utěrku.
„Jestli to Hugo schoval, měl důvod.“
„Prdlajs,“ utnul ji táta ostře, i když mluvil potichu.
„Jestli v tom má fotr prsty, chci vědět co. Už kvůli tomu, jak se celej život tvářil.“
Nadzvedl víko.
Čekal jsem cokoliv – starý bajonety, zlato.
Realita byla o dost sušší.
Stoh zažloutlých papírů a úřední razítka ze starýho psacího stroje.
Máma si sedla k nám, vzala první tiskopis a začala číst.
V půlce věty se jí zlomil hlas.
Rozhodnutí o osvojení nezletilého.
Jméno: Ludva.
Datum narození sedělo na den.
Nastalo hrobové ticho.
„To je blbost,“ hlesl táta.
Obličej měl bílej jak stěna.
„To musí bejt omyl. Jinej Ludva. Hugo byl můj táta, mám jeho nos, sakra!“
Pod papírama ležel svazek dopisů psaných ženským rukopisem.
Táta jeden vytáhl.
Text byl krátký, plný zoufalství.
Neznámá žena v něm děkovala Hugovi a jeho ženě za to, že chlapci poskytnou domov, který ona sama nedokázala zajistit.
Žádné drama, jen čistý fakt.
„Takže já jsem... nikdo,“ zašeptal táta a položil papír zpátky.
Všechny ty historky o rodové hrdosti, stejný povaze a dědově tvrdohlavosti se sesypaly během vteřiny.
„Nejsi nikdo, Ludvo,“ řekla máma a položila mu ruku na rameno.
„Jsi můj chlap a Kamilův táta. Hugo tě vychoval. Papíry jsou fuk.“
Sešli jsme dolů.
Melta byla ledová, tak táta vytáhl lahev starý meruňkovice.
Nalil tři stopky.
Pili jsme mlčky.
Přemýšlel jsem, jestli bude pátrat po svý biologický matce, nebo po hrobech, kde nikdo nečeká.
Ale když jsem se na něj podíval, měl v obličeji přesně ten zatvrzelej výraz, s jakým se děda snášel s tou svojí nespolehlivou motorkou.
Plechovku jsme neschovali.
Táta ji vzal a strčil do skříně v obýváku vedle alb.
Už to nebylo tajemství, které by nás mělo strašit.
Byla to prostě naše historie.
Rodinu totiž nedělá krev, ale to, že s vámi někdo sedí na prachu a pomáhá vám sbírat střípky.
Děda byl pořád můj děda.
Martin Irein
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Dívám se tam, kam se jiní dívat bojí nebo štítí, a píšu o tom tak, jak to leží a běží – s humorem, který občas kouše, a s nostalgií, která občas studí.
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