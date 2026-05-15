Děda v láhvi od okurek
„Tohle je on,“ řekla a v hlase jí zaznělo něco, co mě mělo varovat. „V roce 1954 v lomu u Koněprus. Vidíš ten výraz? To není jen prach v očích, to je filozofie.“
Díval jsem se na chlápka v nátělníku, který se opíral o krumpáč a vypadal, že právě vynalezl smutek. Měl uši jako plachty u regaty a v koutku úst mu visela cigareta, která popírala gravitaci i veškeré požární předpisy.
„Je mi podobnej, co?“ zeptala se Olina a já se raději podíval do hrnku. Olina byla fajn, ale představa, že by měla mít tyhle uši a výraz toho člověka z lomu u Koněprus, mi v tu chvíli přišla jako začátek konce našeho krátkého vztahu.
„Úplnej on,“ zalhal jsem. „Hlavně ten krumpáč.“
„Nebuď cynik,“ sekla po mně pohledem. „Děda byl vizionář. Zanechal po sobě mapu. A já vím, kam ten krumpáč nakonec schoval. Je to v jedný starý kůlně u Sázavy. A my tam zítra pojedeme.“
A tak jsme jeli. Moje stará škodovka, která měla víc vnitřních zranění než válečný veterán, nás dovezla k chatové kolonii, kde i stromy vypadaly, že mají důchodový výměr. Kůlna byla na konci světa, hned vedle plotu z pletiva, který držel pohromadě jen díky silné vrstvě rzi.
„Tady,“ vydechla Olina a vytáhla klíč, který vypadal jako nástroj na zvlášť rafinované mučení ze středověku.
Uvnitř to vonělo jako v muzeu zapomenutých věcí. Staré sítě na ryby, gumáky, ve kterých pravděpodobně ještě někdo bydlel, a police plné sklenic od okurek. V jedné z nich, úplně vzadu, nebyla zelenina. Byl tam smotaný papír.
„Jeho manifest,“ šeptala Olina, zatímco sklenici otvírala. „Vždycky říkal, že až se doba zblázní, tohle nás zachrání.“
Vytáhla papír a rozbalila ho. Díval jsem se přes její rameno. Nebyla to mapa k pokladu ani návod na revoluci. Byl to pečlivě vyvedený seznam všech hospod v Posázaví, kde v roce 1962 čepovali dvanáctku pod osm korun, s krátkými recenzemi typu: „Pivo ujde, ale vrchní je vrah.“
Olina tam stála, v ruce držela odkaz svého dědy a v očích se jí zrcadlil lom u Koněprus. Pak se na mě podívala.
„Víš, co to znamená?“
„Že děda věděl, co je v životě podstatný?“ zkusil jsem to opatrně.
„To znamená,“ řekla Olina a v tu chvíli mi přišla nejkrásnější na světě, „že si musíme pořídit krumpáč. Protože jestli je půlka těch hospod ještě otevřená, máme co dělat do konce léta.“
Zavřel jsem kůlnu, pohladil fotku v kapse a poprvé v životě jsem pocítil hlubokou úctu k lidem, kteří mají uši jako plachty. Protože život je sice občas k zbláznění, ale se správným seznamem hospod se to dá přežít s grácií.
Martin Irein
- Počet článků 457
- Celková karma 10,08
- Průměrná čtenost 400x
Zakladatel a předseda, místopředseda, pokladník a tiskový mluvčí Strany Konstruktivní Destrukce (dále jen SKD).
Autor básnické sbirky „S anděly když koketuji“ (2024), jejíž stěžejní součástí je dvanáctistránkový hrdinský epos „Chcíplej krtek.“
Jinou mou často citovanou básní je lehce sebeironická „Zítra porazím Lendla.“
Autor sbírek filosofických esejů „Tráva je zelená a Pikaču žlutý“ (2011) a „Nevěřte nikomu, komu je pod deset“ (2019). V současné době připravuji další výbor svých textů pod pracovním názvem „Nepropadejte žádné naději.“
Vynálezce prvního stoprocentně účinného elixíru proti nesmrtelnosti.
Provozní náměstek Ústavu pro ověřování smrtelnosti.
Na památku regionu, ve kterém jsem vyrůstal a dospíval, mi byl udělen čestný titul Valašský Bard. Pro svůj věk jsem titulován jako Ctihodný kmet.
Příležitostný herec (česko-německý film „Kryštof,“ německý seriál „Naše báječné roky,“ český seriál „Místo zločinu: Ostrava,“ a další) a zpěvák (legendární skupina „Drobný za bůra“).
Všechny mé články jsou 100% uhlíkově neutrální a vyjadřují stanovisko Ústavu pro ověřování smrtelnosti a SKD.