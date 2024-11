Dávná dohoda

Žil jsem si svůj život, který mi v podstatě vyhovoval. Měl jsem dobře rozjetou kariéru a to, že mi přibývají roky, jsem nějak neřešil. Až do dne, kdy se ozvala Zdeňka.

Se Zdeňkou jsme se znali už od školy. Možná dokonce od první třídy. Rozuměli jsme si, to ano, nicméně nic víc jsem od komunikace s ní neočekával. Měl jsem zároveň dojem, že i ona to vnímá stejně.

Během života jsem stihl vystudovat, nastoupit do práce, která mě bavila i slušně živila, zdědit po vzdálenějších příbuzných dům a ten pak obratem ruky vyměnit za jiný, v lepším stavu i lokalitě, zkrátka jsem měl dojem, že mi nikdo a nic nechybí.

Jediné, co se na mně ode dne, kdy jsem poprvé dostal občanský průkaz, nezměnilo, byl rodinný stav. Ta rubrika pořád obsahovala slovo „svobodný.“ Nutno dodat, že k nelibosti mých rodičů, i když táta postupem času na moudré rady rezignoval. Máma naopak pokaždé, když se objevila nějaká nová potenciální známost, už plánovala svatební hostinu a jména pro hypotetická vnoučata.

A pak se ozvala Zdeňka. Byl to zrovna jeden z těch krásných podzimních dnů, kdy je venku docela hezky a sluší se vyrazit na cyklistickou výpravu. Když jsem doma po návratu zapnul počítač, užasl jsem.

Zdeňka mi napsala první zprávu po všech těch letech, kdy jsme se neviděli. A že by se se mnou ráda sešla. Protože jsem nic zlého netušil, odepsal jsem, že bez obav a že se můžeme sejít třeba hned tentýž večer v jedné z mých oblíbených restaurací.

Zdeňka souhlasila s tím, že za hodinu se sejdeme. Ukončil jsem konverzaci, osprchoval se, vzal na sebe čisté oblečení a vyrazil do domluvené restaurace.

Na místě jsem byl s asi tak desetiminutovým předstihem. Posadil jsem se k jednomu z volných stolů, na kterém nestála cedulka s oznámením o rezervaci, a to tak, abych viděl na vchodové dveře.

Necelé tři minuty po dohodnuté hodině setkání se ty dveře otevřely a dovnitř vešla hodně zanedbaná osoba. Na sobě šusťákovou bundu, která se kdysi prodávala u asijských stánků, pod ní svetr, jehož původní barvu bylo lze odhadnout jen stěží, a nohy v kdysi možná růžových teplácích. Zavrtěl jsem hlavou nad tím, jak může někdo takhle skončit a dál vyhlížel Zdeňku. Jenže tato osoba se rozhlédla a neomylně zamířila ke mně.

„Ty seš Radim, že?“ zavýskla hlasem, ze kterého byly slyšet roky mohutné konzumace alkoholu a cigaret, a zasmála se ústy, v nichž chyběla většina zubů. „Já jsem tě poznala hned, no to jsem přece já, Zdeňka,“ a zasmála se smíchem, který připomínal zvuk studeného startu Trabanta.

Strnul jsem. Zdeňka sice nikdy nebyla můj typ, ovšem určitou základní míru pohlednosti měla. Teď jsem ji pod tou zanedbanou vrstvou, kalnýma očima, pod těmi vlasy, které už dávno neměly původní barvu a dávaly najevo, že se šampónem se už řadu let nepotkaly, marně hledal. Odér, který okolo sebe šířila, dokazoval, že zbytek jejího těla v zanedbanosti údržby za vlasy nijak nezaostal.

„Hm.“ udělal jsem nejistě, „a proč jsi mě kontaktovala a proč ses chtěla sejít?“ nahodil jsem a přemýšlel, jak z této situace vyklouznout.

„Ale no tak, Radime,“ znovu se zasmála, „máme přece dohodu, počkej, kam já jsem to jenom,“ a začala prohrabávat své kapsy, ze kterých vytahovala neuvěřitelné věci, na které jsem se nemohl dívat, aby se mi neobrátil žaludek, přičemž ztěžka dýchala jako při rozedmě plic, „jo, tady to je,“ řekla nakonec a já jsem byl rád, že jsem neviděl, odkud tu věc vytáhla. „Máme přece dohodu, pamatuješ?“ a znovu mi předvedla svůj nekompletní chrup v celé šíři.

Když jsem nereagoval, rozložila jednu stránku vytrženou z linkovaného sešitu a posunula ji ke mně. Papír byl špinavý a umaštěný, nicméně bylo na něm čitelně napsáno, že pokud oba budeme ve 40 letech svobodní nebo rozvedení, tak se vezmeme. Byl pod tím můj i její podpis.

Vzpomněl jsem si na to, tenkrát jsme poprvé jako třída vyrazili na mejdan u jednoho spolužáka a poprvé okusili alkohol. Zatímco ve mně tato zkušenost vyvolala celoživotní abstinenci, Zdeňka to očividně měla jinak. A v jednu chvíli, kdy se mi motala hlava jako ruské kolo, jsme tuto dohodu sepsali.

Zdeňka se kývala ze strany na stranu a vyprávěla o tom, že měla kdysi jednoho snoubence, se kterým to prý vypadalo už docela vážně, ale nakonec ucukl, takže zůstala sama. Navíc následkem své nezodpovědnosti přišla o byt i zaměstnání, takže přespává, kde se dá, a od letoška má invalidní důchod. A že jí klepe čtyřicítka na dveře a vzpomněla si na naši dohodu, která byla jednou z mála věcí, které ze svého ztraceného bytu zachránila.

„Dohoda je dohoda a dohoda by se měla splnit,“ vybafla na mě, když viděla, že stále váhám. Naštěstí mě napadla spásná myšlenka.

„Dohoda sice je dohoda,“ řekl jsem odměřeně, „ale mně ještě čtyřicet není, bude mi až za měsíc a půl,“ a odsunul inkriminovaný papír k ní.

„No nic, tak se domluvíme za ten měsíc a půl, když se milostpánovi nechce,“ zabručela Zdeňka a sesbírala z restauračního stolu své poklady.

Ani nevím, jak jsem se tenkrát dostal ven na vzduch a domů. Následující ráno jsem si utřídil myšlenky a došlo mi, že ze Zdeňky, která se mi sice moc nelíbila, ale byla docela fajn, se stala naprostá troska a že bych dodržením té dávné dohody nejen nepotěšil svou mámu, navíc bych zcela jistě zavařil i sám sobě.

Během dne jsem projel několik seznamovacích stránek. Nakonec jsem si na jedné z nich vytvořil profil s tím, že během toho měsíce a půl se snad některá vdavek chtivá a nezanedbaná žena najde.

Byl to naivní předpoklad. Den mých čtyřicátin se blížil a já pořád nevěděl, jak z dohody se Zdeňkou vyklouznout.

Už to vypadalo, že si budu muset nějakou partnerku vymyslet, když to nakonec rozsekla sama Zdeňka. Týden před mými narozeninami mi napsala, že v charitativní vývařovně potkala jednoho podobného zoufalce, se kterým si dobře rozumí, a že jistě chápu, že od naší dohody odstupuje.

Popřál jsem jí hodně štěstí a od toho dne jsem o ní neslyšel.